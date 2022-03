El 煤ltimo tupamaro :: En la madrugada del 23 de febrero falleci贸 en Montevideo Jorge Zabalza, el Tambero, gran revolucionario latinoamericano

El 8 de octubre de 2005, fecha emblem谩tica de la revoluci贸n latinoamericana, Jorge Zabalza le escribi贸 una carta a E. Fern谩ndez Huidobro, el segundo (con el permiso de la cultura tupamara) del ya fallecido Ra煤l Sendic. En ella no necesita usar la palabra traici贸n, solo se atiene a los hechos que fueron encadenando la debacle pol铆tica y moral de una dirigencia que, abandonando la lucha, asumi贸 la conciliaci贸n de clase en nombre de la cual es posible justificar cualquier claudicaci贸n. Como escribi贸 Marcelo Est茅vez: “Estas cosas hicieron grande al Tambero, se atrevi贸 a denunciar el pacto de sus compa帽eros cuando eran intocables, no midi贸 costos pol铆ticos 隆y si los habr谩 tenido! pero callarse era ser c贸mplice y cobarde. El Tambero era valiente, rebelde, tupamaro”.

Un militante revolucionario

Antes de entrarle a la carta, le proponemos al lector una breve semblanza del Tambero Zabalza para saber qui茅n escribi贸 “la Carta de los 100?, como se la conoci贸, por el n煤mero de militantes tupamaros que la firmaron.

Zabalza naci贸 en 1943, el mismo a帽o que mi hermano mayor, en la ciudad de Minas del Departamento de Lavalleja. Las inquietudes militantes del futuro revolucionario se iniciaron en el Liceo de su ciudad natal, en el que lleg贸 a ser Presidente de la Asociaci贸n de Estudiantes Eduardo Fabini. En la Universidad se anot贸 en la carrera de notariado participando activamente en su Centro de Estudiantes y en la Federaci贸n de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU). En 1967, como miembro del Movimiento Revolucionario Oriental (MRO) viaj贸 a Cuba con la intenci贸n de prepararse para la guerrilla en Uruguay y, con suerte, incorporarse a la guerrilla del Che Guevara en Bolivia. Mientras realizaba el entrenamiento trascurrieron los hechos que culminaron en La Higuera.

De regreso al Uruguay se incorpor贸 al Movimiento de Liberaci贸n Nacional-Tupamaros (MLN-T). Particip贸 de varias acciones y al a帽o siguiente fue apresado cuando el movimiento preparaba la toma de Pando para conmemorar combativamente el segundo aniversario de la ca铆da del Che. En la acci贸n cayeron tres tupamaros, ente ellos su hermano Ricardo. Jorge dejaba ver el dolor y la responsabilidad que sent铆a porque en su reemplazo hab铆a marchado al combate su hermano menor. Tras una sucesi贸n de fugas, entre ellas la espectacular de Punta Carretas en la que 111 tupamaros recuperaron la libertad, en junio de 1972 qued贸 prisionero de la Fuerzas Armadas. Durante 12 a帽os fue uno de los nueve rehenes de la Dictadura y protagonista de lo que llamaron la noche de doce a帽os. Fue liberado junto a sus compa帽eros y compa帽eras en 1985. Integr贸 el Comit茅 Central y el Comit茅 Ejecutivo del MLN-T hasta 1995. En esos a帽os tuvo a su cargo los peri贸dicos Mate Amargo y Tupamaros.

Quiz谩s la historia m谩s destacada, en la que dio muestras de gran valent铆a, haya sido la del guerrillero tomando decisiones pol铆ticas. Cuando en el a帽o 85 se produce la reapertura democr谩tica, el MLN-T se integr贸 a la vida legal. Mientras estuvo vivo Ra煤l Sendic, el Bebe (l铆der hist贸rico de Tupamaros), mantuvo su impronta insurreccional y revolucionaria pero actuando en la legalidad. El MLN-T logr贸 integrar el Frente Amplio (FA) a trav茅s de una alianza pol铆tica con el Partido por la Victoria del Pueblo, el Partido Comunista Revolucionario y el Partido Socialista de los Trabajadores e independientes, que crearon el Movimiento de Participaci贸n Popular (MPP) como un polo revolucionario dentro el FA, con una fuerte inserci贸n en algunos movimientos sociales que exist铆an en aquel momento.

Como militante argentino y compa帽ero de Enrique Gorriar谩n no podemos dejar de recordar que posteriormente al intento de copamiento del Cuartel de La Tablada el MLN-T iba a emitir una declaraci贸n. Fern谩ndez Huidobro lleg贸 a la reuni贸n del Comit茅 Ejecutivo con la declaraci贸n ya escrita, la ley贸 y el Bebe Sendic la rechaz贸. Fuera de su estilo, en esa oportunidad dio la orden para que la declaraci贸n fuera de total solidaridad con los y las militantes de Todos por la Patria, muchos de los cuales encontraron refugio en la patria de Artigas y Sendic.

Unos meses despu茅s, en el mismo a帽o 89, muri贸 Ra煤l Sendic a causa una enfermedad originada por las terribles condiciones de encierro que sufri贸 durante 12 a帽os. A partir de esa 茅poca empez贸 a producirse el quiebre entre la direcci贸n del MLN-T, que inici贸 el camino de la institucionalizaci贸n, y el Tambero Zabalza. Fue una lenta evoluci贸n que el Tambero vivi贸 desde su interior, con la ambivalencia de tener la ventaja por verla de cerca y la dificultad de ver m谩s all谩 de la fraternidad que se adquiere en la acci贸n revolucionaria, profundizada por las condiciones de aislamiento en la c谩rcel. El revolucionario Zabalza comienza a percibir c贸mo algunos de los l铆deres m谩s encumbrados del Movimiento, como Jos茅 Mujica y Fern谩ndez Huidobro, marchaban hacia el abandono de la concepci贸n revolucionaria.

Para las elecciones del 94, en un acto en el barrio obrero el Cerro, tratando de arrimar a los anarquistas al MPP, larg贸 una de sus frases irreverentes que provoc贸 el horror de los timoratos: “Con los anarquistas nos une la bandera roja y negra, el rojo por la sangre y el negro por la p贸lvora”.

Cuando Jorge Zabalza fue elegido Edil por Montevideo en el a帽o 94 (concejal), se convirti贸 en una verdadera molestia para el MPP y el FA. Vot贸 en contra de la privatizaci贸n del Hotel Casino Carrasco y con su voto impidi贸 que el Hotel, propiedad del Municipio de Montevideo, pasara a manos privadas. El MPP hab铆a votado la disciplina partidaria, y presionado a Zabalza para que no entrara a la sala de sesiones. El Tambero entr贸 a la sala pronunci贸 y la palabra “negativo”, provocando el estallido de la barra. Luego declar贸 que 茅l no votaba con los pies, que el votaba con las manos y daba la cara.

El otro gran suceso, que le cost贸 la Presidencia de la Junta Departamental, fue cuando recibi贸 al Presidente de Francia Jaques Chirac. Lanz贸 ah铆 un discurso tremendo, dejando at贸nita a toda la clase pol铆tica de izquierda a derecha, denunciando en la cara del Presidente Chirac las pruebas nucleares en el Pac铆fico y la pol铆tica racista que aplicaba en Francia, especialmente contra los argelinos que hab铆an expulsado a los franceses de su tierra. El Tambero termin贸 diciendo: “Se帽or Presidente, reciba el saludo del pueblo uruguayo que nunca le supo lamber la coyunda al colonialismo franc茅s”. Como es de imaginar, provoc贸 un terremoto pol铆tico que llev贸 a que el MPP, el MLN y el FA lo aislaran.

En el a帽o 96, cuando la toma de la Embajada japonesa en Lima por parte del MRTA, el Tambero estuvo por entrar, por la relaci贸n y acuerdos que ten铆a con sus dirigentes. A 煤ltimo momento se logr贸 convencerlo que no entre y vuelve al Uruguay. El MLN-T lanz贸 un comunicado en respaldo del MRTA en el momento que se produce la matanza de los revolucionarios. Pero ya se percib铆a en la interna del MLN-T un viraje a la institucionalizaci贸n del Movimiento. El Tambero termin贸 abandonando el MLN en el 96 y el MPP en el a帽o 2000 y pas贸 a militar en la base, abandonando su actuaci贸n en la pol铆tica institucional.

No le cre铆mos al Tambero, dice Marcelo, cuando en soledad empez贸 a denunciar el pacto de impunidad que hab铆a entre sus ex compa帽eros y los genocidas. En ese momento se profundizaba el doble discurso, porque mientras que el Pepe Mujica y Fern谩ndez Huidobro prosegu铆an haciendo discursos revolucionarios, por otro lado empezaban a pactar la impunidad con los genocidas para posibilitar la llegada del FA al gobierno. Nos cuenta Marcelo, joven militante del Frente que no era conocido por Jorge: “Hace unos 10 a帽os me encontr茅 de casualidad con el Tambero en un centro comercial, nos cruzamos las miradas y me anim茅 a decirle: ‘驴Qu茅 haces Tambero? Te debo una disculpa, ten铆as raz贸n, te puteamos y ten铆as raz贸n, estos hijos de puta pactaron’. La reacci贸n de Jorge fue darme un abrazo, hablamos un poco y en lo personal sent铆 un alivio impresionante”.

En 2004 el FA triunf贸 en las elecciones presidenciales: se calcula que al acto de cierre fueron 500 mil personas y a los festejos casi un mill贸n. El tambero se mantuvo desconfiado, porque si bien vot贸 al FA porque dec铆a que hab铆a que acompa帽ar esa pueblada, cuando vio la postura de sus ex compa帽eros escribe la soberbia Carta de los Cien: “驴Pa qu茅 diablos sobrevivimos, 脩ato?“

Nuevamente en la base

Al salir del MLN se gan贸 la vida como carnicero en el barrio Santa Catalina, uno de los barrios m谩s populares de Montevideo, continuando la militancia en la base social, ayudando en la ocupaci贸n de tierras, en el movimiento cooperativo, no pudiendo dejar las iniciativas pol铆ticas de cultura tupamara. Muchos militantes criticaron a Zabalza en ese momento porque no comprend铆an la situaci贸n, no vieron el pacto. Con los a帽os se fue esclareciendo. Entre muchas frases Mujica dijo “no quiero viejitos presos” refiri茅ndose a los asesinos y torturadores”, o “vamos a hacer un capitalismo como la gente”, o “yo antes quer铆a cambiar el mundo y ahora me conformo con barrer la vereda de mi casa”. Hoy el MLN es una sigla vac铆a y el MPP una maquinaria electoral sin contenido transformador. Uno de sus militantes m谩s cr铆ticos, fundador e integrante de los nueve rehenes, Julio Marenales, califico al MLN como un gigante est煤pido. Mujica ha tenido acercamientos a Cabildo Abierto, que es el Partido Militar en el Uruguay.

Como muestran las fechas de publicaci贸n, casi todos sus libros fueron escritos desde la militancia de base: El miedo a la democracia (1986). El Tejazo y otras insurrecciones (1995). La Estaca (1998). Ra煤l Sendic, el tupamaro. Su pensamiento Revolucionario (2010). La experiencia tupamara. Pensando en futuras insurgencias (2016). El t铆tulo de uno de los cap铆tulos: “Herej铆a en la Herej铆a. Hay que armarse para luchar” lo pinta tal cual era. El 8 de octubre en Minas, como homenaje a su hermano Ricardo, present贸 La leyenda insurgente (2019). En 茅l recrea un Artigas no acartonado y se adentra en sus aportes a las rebeld铆as futuras. En una entrevista defini贸 al ex Presidente: “Mujica es el s铆mbolo del tipo que renunci贸 a su pasado, que lo fantase贸, que lo transform贸 en un relato 茅pico y con eso hizo el caudal electoral que le permite hoy ser uno de los operadores mayores del capitalismo que hay en Uruguay”.

La carta de Zabalza a E. Fern谩ndez Huidobro fue una divisoria de aguas; de un lado la integraci贸n al sistema capitalista, del otro la continuidad de la lucha con los principios de siempre, ante todo el bienestar y la felicidad del pueblo trabajador. Pero ese parteaguas no se hizo sin costo. Tuvo que romper con sus compa帽eros de toda la vida, con varios de los nueve rehenes con los que comparti贸 12 a帽os de encierro y aislamiento. Estos se trocaron en un aislamiento quiz谩s m谩s doloroso, el asignado por sus mismos compa帽eros. Despu茅s de la Carta, 驴qui茅n de las esferas superiores del Movimiento querr铆a hablar con Zabalza?: nadie. Pero la persistencia revolucionaria pudo m谩s y en los 28 a帽os que pasaron hasta su muerte se autoconstruy贸 en ejemplo para las actuales y futuras generaciones.

Para cruzar el R铆o

En 1994 o 95 fui con mi familia de vacaciones a la Coronilla, terminado el estuario del R铆o de la Plata y ya en mar abierto. De regreso, pasando por Montevideo, fuimos al local del MLN-T. No esper谩bamos ni nos explicamos el trato descort茅s de nuestros compa帽eros de la Junta de Coordinaci贸n Revolucionaria que integramos con ellos, el MIR chileno y el ELN boliviano entre los a帽os 1972 y 1979. Fue un golpe al coraz贸n ya que en nuestra elecci贸n pol铆tica hab铆an jugado un papel decisivo. La guerrilla del Che en Bolivia y la ofensiva del a帽o nuevo lunar de los vietnamitas, en enero de 1968, nos terminaron de ganar para las filas organizadas del socialismo. Pero fue la brillante l铆nea operativa de los tupamaros quienes nos alinearon con la lucha guerrillera. Comentando esto con dos compa帽eras del PRT me dijeron que ellas sent铆an lo mismo. Y como dice la canci贸n: “una gota con ser poco, con otra se hace aguacero”.

En 1971, en una numerosa reuni贸n de la agrupaci贸n estudiantil del PRT en la Universidad de La Plata, el activo militante Gerardo Alter inform贸 que por razones personales no iba a militar un tiempo pero que no nos desalent谩ramos, que iba a volver a militar tarde o temprano. Nos qued贸 una no explicable sensaci贸n, ya que el compa帽ero m谩s que desaz贸n trasmit铆a convicci贸n. Lo supimos dos a帽os despu茅s cuando la hermana organizaci贸n tupamara inform贸 que dos de sus militantes, Alter y Arteche, hab铆a sido asesinados en el Cuartel Florida de Montevideo. Tambi茅n nos hermanaban las decenas y decenas de tupamaros que militaron y cayeron junto con nosotros a partir del 72.

En septiembre de 2004, en la C谩tedra Che Guevara de la Universidad La Plata, ten铆amos programada, como cierre del curso sobre Las Revoluciones del siglo XX en Am茅rica Latina, la clase sobre los Tupamaros. Hab铆amos tenido la suerte de contar con compa帽eros de Bolivia, Chile y Brasil que nos ilustraron sobre sus respectivos procesos de lucha. En el caso de Uruguay intentamos invitar un dirigente hist贸rico de los tupamaros, invitaci贸n que no pudimos concretar.

No hubo otro remedio que ponerse a leer de apuro. Cont谩bamos entre otros textos los tres tomos sobre la Historia de los Tupamaros, escrito por Eleuterio Fern谩ndez Huidobro. Consultado un librero amigo nos recomend贸 lo que podr铆amos llamar el tomo 4, titulado En la nuca. Hoje茅 las primeras p谩ginas y grande fue mi sorpresa al leer que ten铆amos (el PRT-ERP) una destacada actuaci贸n en el golpe en la nuca propinado al MLN Tupamaros, por lo que me atrap贸 su lectura. Me caus贸 un tremendo impacto emocional y me dej贸 una mezcla de desaz贸n y dolor que motivaron una carta que se convirti贸 en el libro Entre tupas y perros. Un debate con Eleuterio Fern谩ndez Huidobro. Este argumentaba que el golpe en la nuca a los tupamaros no se lo hab铆an dado los militares uruguayos sino el MIR chileno y, sobre todo, el PRT argentino. En la respuesta buscamos no calificar sino esclarecer. En ese tono llegamos hasta el final en el que en forma el铆ptica fuimos dur铆simos:

“Acuerdo con usted en muchos puntos de vista. Quiero resaltar tres. Uno es la banalizaci贸n y manipulaci贸n de la autocr铆tica. 脡sta, en muchos casos, se transform贸 en el levantamiento cotidiano de la bandera blanca de rendici贸n ante el enemigo. No ahorran esfuerzos para que les crean: 隆ahora somos serios, nunca m谩s la revoluci贸n! Otro es cuando usted asume que fueron foquistas -entiendo que como recurso pol茅mico, ya que no lo fueron- y que les fue bien, 隆y c贸mo, si hasta captaban militantes en otros pa铆ses! En nuestro caso nos acusan de haber sido militaristas (tambi茅n foquistas pero no es una acusaci贸n seria); les respondemos que s铆, tom谩bamos cuarteles y pens谩bamos y pensamos que la lucha armada es parte esencial de la lucha revolucionaria y que en determinados momentos la lucha de masas se sostiene en la lucha armada. El tercero es que la derrota no fue nacional sino latinoamericana y mundial. Por lo tanto que no es bueno flagelarse buscando la “quinta esencia” de la derrota o, el elixir que nos redima de ella, ya que como estos no existen esa infructuosa b煤squeda a lo 煤nico que conduce es a un vaciamiento de las concepciones revolucionarias. Entre tupas y perros fue el remo para cruzar el Plata con m谩s suerte.

Poco despu茅s intentaron visitarme las hermanas Marina y Rita Cultelli, hijas del “viejo” Andr茅s Cultelli qui茅n, desmintiendo a Huidobro, en las c谩rceles argentinas conoci贸 el valor de nuestra militancia. Ellas sent铆an que Entre tupas y perros era la continuidad de La revoluci贸n necesaria. Contribuci贸n a la autocr铆tica del MLN Tupamaros escrito por su padre. De estos cruces es la relaci贸n con Jorge Zabalza, qui茅n me acompa帽贸 hasta la casa de las Cultelli en la que tambi茅n estaba su madre, que me impresion贸 por su mirada inteligente. Hab铆a sido compa帽era de trabajo de la investigadora Emilia Ferreiro. Entend铆 la emotiva relaci贸n que hab铆a ente ellos al saber que Alfredo Cultelli hab铆a ca铆do en Pando junto a Ricardo Zabalza y Jorge Salerno.

Luego Jorge estuvo en la C谩tedra Che Guevara informando sobre la historia tupamara y fue presentador de un par de mis libros, entre ellos: 驴Por qu茅 el Che fue a Bolivia? En 2019 fuimos con Marcelo hasta los confines de Montevideo para darle continuidad a una relaci贸n que se sosten铆a en la defensa sin ataduras burocr谩ticas de la lucha revolucionaria por el socialismo. Dos a帽os despu茅s, considerando que el Tambero era qui茅n mejor pod铆a darle contenido insurgente e internacionalista a los escritos de Santucho, fue que le pedimos escribiera un pr贸logo a Mario Roberto Santucho. Sus editoriales y escritos estrat茅gicos.

En 茅l comienza mencionando uno de los motivos del viraje: “La matanza al por mayor instal贸 el difuso temor a sufrir m谩s desapariciones, asesinatos, violaciones y torturas masivas, a quedar nuevamente desprotegidos ante la violencia irracional de las instituciones”. M谩s adelante se afirma en su lucha en el descampado: “en el actual clima de apolog铆a a la democracia liberal, el pensamiento de Mario Roberto Santucho rompe esquemas y emplaza a la reconstrucci贸n, ayuda a sortear las trampas del laberinto, a descubrir nuevas perspectivas, a pensar en la necesidad de prepararse para navegar con el pampero en contra”. Para finalizar, contundente, dice que “es imperioso debatir nuevas formas de insurgencias, discutirlas con Guevara, Santucho, Marighela, Enr铆quez y Sendic, desbrozar las malezas y cultivar con esmero las mil flores que se abrir谩n en el futuro. 驴No ser谩 preciso analizar el prop贸sito de desarrollar la guerrilla hasta transformarla en ej茅rcito popular? La formaci贸n de ej茅rcitos tambi茅n entra帽a la de crear las condiciones en que surgen grupos burocr谩ticos que arrojan sombras sobre la sociedad. Las jerarqu铆as estrictas coartan el pensamiento cr铆tico y echan a perder el sentido de responsabilidad social, 驴no habr谩 que explorar m谩s a fondo en las formas organizativas de ‘pueblos reunidos y armados’ que nos vienen de los pueblos originarios?” “Agradezco esta posibilidad de firmar tan cerca del legado de Mario Roberto Santucho. Me llena de orgullo”. “Gracias por el fuego, Robi”.

El 煤ltimo tupamaro

As铆 te han llamado tus compa帽eros queridos y es as铆. Siento que lo sos de la guardia vieja y como cr铆tica a los que desertaron de la lucha. Pero me ilusiono que tu ejemplo, tu irreverencia, tus acciones, tu lucha sin descanso ni claudicaciones, tus libros y otros escritos, tus discursos, toda tu acci贸n revolucionaria encontrar谩 arraigo en las barriadas populares del Uruguay profundo entre miles de gurises tupamaros, para hacer realidad que la patria sea para todos.

Nos queda un interrogante: 驴por qu茅 las m谩s b谩rbaras torturas y vejaciones no pueden lo que si las mieles del poder? 驴Por cu谩les fisuras de la conciencia se cuelan esos valores que supimos combatir? Pero s铆 sabemos que cual San Antonio, Zabalza no fue presa de esas tentaciones, sino que con su entereza moral y fidelidad revolucionaria las pudo derrotar. Ese triunfo lo enaltece y lo convierte en ejemplo ante la historia y su pueblo.

http://calpu.nuevaradio.org/?p=215