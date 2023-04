–

Este domingo 16 a las 20 hs. la gran saxofonista llevará su show al barrio porteño del Abasto. Por Osiris Martí para ANRed.

Vienen soplando muy buenos vientos para la artista, quien acaba de volver de una gira que la llevó por la Provincia de Salta, donde brindó varios conciertos acompañada de músicxs locales. Consultada por ANRed y con respecto a esto, ella nos cuenta que “no sabía que me podía encontrar con músicos que tocan el palo que yo hago allá en el norte, donde predomina mucho más el estilo folklórico, que también es hermoso, pero la verdad que me llevé una grata sorpresa de conocer estos músicos y la pasé increíble. Me volví como con el norte adentro”. A su vez, también es parte asidua y se luce junto a La Kermesse de los ex Redonditos de Ricota: Sergio Dawi, Semilla Bucciarelli, Tito Fargo y Hernán Aramberri, con quienes viene compartiendo algunos escenarios desde hace un buen tiempo.

Foto: Osiris Martí

Ante la pregunta de ANRed con respecto a qué siente sobre su participación junto a Los Decoradores en La Kermesse y al estar al lado del grandísimo Sergio Dawi nos dice “primero descubro lo que es el sentido de estar tocando el espíritu en los arreglos de los temas de Los Redondos, me doy cuenta que no era sólo escucharlos, sino que cuando los empecé a tocar con Kermesse, pude entender más lo groso que es. Estar al lado de Sergio (Dawi) me nutrió un montón porque entendí todo su costado creativo, me descomprimió algo hasta un poco estructurado que yo tenía del concepto de hacer música. Me ayudó a jugar y a jugarmelá también y la sensación de estar al lado suyo arriba del escenario es difícil de explicar, es una sensación muy conmovedora y de aprendizaje total. Yo lo admiro a todo nivel, humano, creativo, musical. Es un tipo con una cabeza muy especial y sobre todo es muy buen tipo. Por esa razón, él puede sacar de mi lo que saca, que es lo mejor. Porque hace que yo me sienta con todos mis canales receptivos y abiertos como para poder dar lo mejor de mí.

Foto: Osiris Martí

El show del domingo en Rondeman, será “en banda”, como ella misma lo anuncia en sus redes sociales. En relación a dicho show, nos brinda adelantos significativos: “Vamos a hacer algunas versiones del Flaco Spinetta, alguna de Serú Girán, temas de Maceo Parker, pero todo reversión soul y funk. Vamos a hacer una versión del Indio Marquez también. Yo voy a llevar adelante las melodías con el saxofón, con músicos súper profesionales de acá de Buenos Aires, como Timoty Cid, baterista de Los Funky Torinos , Nicolás Cattaneo, que formó parte del grupo musical del programa de Germán Paoloski junto al Zorrito Vön Quintiero, después Chipi Cipolla que es un gran bajista y Juan Manuel Torres que es un guitarrista súper capo. Así queme acompaña un equipo de primera. Va a ser un show súper lindo, muy groovero, funkero, soulero, y sobre todo lo que más me gusta a mi, que el saxo lleve las melodías de la voz, las melodías principales con un sonido Soulero y Groovero, va a ser muy novedoso, ya que no hay muchas propuestas así, acá en Buenos Aires”.

