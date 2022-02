–

De parte de Indymedia Argentina February 14, 2022

El 14 de febrero de 2013, el cuerpo de Sebastián Nicora, de 16 años, apareció sin vida en el balneario El Pericón de Punta Indio. Su muerte fue un crimen planificado por parte de la policía bonaerense. Este último domingo, con motivo del 9° aniversario, la CPM realizó un acto público para renovar el pedido de justicia y conmemorar la lucha de su mamá Fernanda Nicora, quien murió en 2017 sin ver condenados a los responsables de la muerte y su encubrimiento. En la previa del acto, familiares, amigos y amigas de Seba y Fernanda realizaron el 5° festival por los derechos humanos con música en vivo, radio abierta, intervenciones artísticas y talleres. Desde el programa de Litigio Estratégico de la CPM, que patrocina a la familia de Fernanda, se presentaron pruebas ante la justicia que podrían ampliar las líneas de investigación principal.

El 14 de febrero de 2013, el cuerpo de Sebastián Nicora de 16 años apareció sin vida en el balneario El Pericón de Punta Indio. Tenía una herida de arma de fuego en su cabeza; sin embargo, ese dato fue ocultado durante la primera autopsia. Desde el primer momento, hubo un pacto de silencio y complicidad para proteger a los responsables de su asesinato.

Como se hizo habitual a lo largo de estos años, el domingo 13, pocas horas antes de cumplirse el 9° aniversario de su asesinato, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), familiares, amigos y amigas de Sebastián se reunieron en un acto público para recordarlo y renovar el pedido de justicia. También para conmemorar la lucha de su mamá Fernanda Nicora, que murió sin ver condenados a los responsables del asesinato y su encubrimiento.

“El asesinato de Sebas fue un crimen planificado. Hace 9 años, muchos sabían que esa noche Sebas iba a morir ¿Sabían que la expareja de Fernanda y a quien ella siempre creyó implicado llamó al destacamento policial de Verónica para avisar que Sebas estaba yendo a la playa? ¿Sabían que un policía fue a tomarle los datos a Sebas cuando se subía a un micro para venir a Punta Indio? ¿Por qué tanta policía cerca suyo aquella tarde?”, manifestaron los y las organizadores a través de un documento que se leyó al comienzo de la jornada.

“Algunos retazos tímidos de verdad comienzan a ser nombrados, y aquí estamos presentes, seguiremos exigiendo justicia por Seba y por su mamá, Fernanda, que también fue de alguna forma asesinada por la injusticia. Exigimos que quien sepa hable, que se sume a seguir abriendo estas grietas de pequeñas verdades”, agregaron, en referencia a la necesidad de que la propia comunidad de Punta Indio aporte datos e información que aún no han sido revelados ni aportados a la causa principal.

Sobre este punto cabe aclarar que la CPM, que patrocina a la familia de Fernanda Nicora en la causa por el asesinato de Sebastián, acaba de presentar documentación valiosa ante la Fiscalía a cargo de Ana Medina con la videograbación de los testimonios de policías producidos en noviembre pasado en el marco del juicio que condenó al médico policial José Daraio.

Esos testimonios, si bien fueron producidos con motivo del accionar de Daraio, terminaron haciendo referencia a cuestiones centrales en torno al crimen de Sebastián Nicora. Versiones distintas a las declaradas hace años respecto al horario de llegada a la escena del crimen; pertenencias NO halladas inicialmente en los bolsillos de la víctima y que luego aparecieron misteriosamente; irregularidades calificadas como meros “errores”, fueron algunas de los datos importantes que ahora deberán ser examinados por la fiscalía.

Se trata de los testimonios del agente Víctor Hugo Rodríguez, Leandro Damián Amaya, del comisario Marcelo Fabián Nazir, del principal Mauro Nicolás Aranguren y el oficial principal Javier Argentino Maciel, “todos ellos sindicados por esta parte como funcionarios policiales intervinientes y que podrían tener algún grado de responsabilidad ya sea en el homicidio como en posteriores acciones de encubrimiento”, señala la CPM en su escrito a la fiscalía, a la que pide llamar a indagatoria a los policías mencionados.

En cuanto a la jornada conmemorativa por el 9° aniversario realizada ayer en Punta Indio, además de familiares, amigos y espacios de derechos humanos locales, también participaron integrantes de la red de familiares víctimas de la violencia institucional que coordina esta CPM. En representación del colectivo, Eugenia Vázquez –hermana de Andrea Viera –una joven que fue torturada hasta morir en una comisaría de Florencio Varela- señaló que “la gran deuda de la democracia es que hoy el asesinato de Sebastián no esté esclarecido. Todos los días exigimos Memoria, Verdad y Justicia, pero seguimos sin alcanzarlas”.

“No puede ser que Fernanda haya dejado su vida en este camino sin llegar a ver la justicia realizarse sobre el crimen de su hijo. Le agradezco a la CPM por acompañarnos siempre y por haber hecho posible que hoy los familiares de víctimas estemos en esta jornada”, cerró.

La directora General de Áreas, Sandra Raggio, destacó el valor de seguir reclamando y gritando por justicia porque “vemos que aún en los gobiernos que abrevan en el discurso de los derechos humanos, esta política de seguridad no cambia: la impunidad que reina sobre el asesinato de Sebastián no es un hecho aislado, un accidente que no se pudo resolver. Hay razones sistemáticas, estructurales, que hace que nuestros jóvenes sean violentados y que el estado lejos está de protegerlos. Sabemos que desde los perpetradores no viene nunca la verdad. No sale de ellos la verdad”.

Por su parte, el secretario de la CPM, Roberto Cipriano García, se mostró sorprendido por la cantidad de personas que participaron de la jornada: “Cada año somos más, y eso es muy importante. También me hubiese gustado que hoy estuviese el intendente y todos los concejales del distrito, porque no hay forma de resolver la impunidad y que el estado garantice la no repetición de este tipo de hechos si no hay justicia”.

“Tenemos todo el tiempo del mundo para reclamar justicia frente a esta policía corrupta estructuralmente, que regula el delito, que todo el tiempo gobierna a los pibes más pobres de nuestra sociedad con el golpe, con la tortura. No hay posibilidad de sostenerse en esa institución que corporativamente protege a los violentos, a los torturadores y los corruptos”, agregó.

Fuente: https://www.andaragencia.org/jornada-de-memoria-y-justicia-a-9-anos-del-asesinato-de-sebastian-nicora/