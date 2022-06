–

De parte de Indymedia Argentina June 17, 2022 234 puntos de vista

Los movimientos sociales de la Unidad Piquetera realizaron este jueves 16 de junio una gran jornada nacional en todo el país “por trabajo y salarios dignos” y “contra el ajuste y el FMI”, entre otros reclamos.

Fotos: Nicolas Solo ((i))

En la Ciudad de Buenos Aires, al igual que en numerosas localidades del país, los movimientos se instalaron ante la sede del Ministerio de Desarrollo Social. Allí instalaron un “Feriazo” mostrando múltiples expresiones del trabajo cooperativo y social que se viene realizando hace mucho tiempo en barrios y territorios populares.

Mientras los medios hegemónicos con el Grupo Clarín a la cabeza y los peones políticos del poder económico, como Patricia Bullrich, desgañitaban su odio y estigmatización contra les trabajadores pobres, la 9 de Julio se cubrió con los frutos del trabajo de la organización popular.

Feriazo en distintos puntos del país. Fotos: Prensa FOL.

En la Avenida 9 de Julio también se montaron espacios vinculados a las distintas problemáticas y comisiones de trabajo de los movimientos, como las Promotoras de Salud y Género, las Comisiones de Vivienda y Urbanización y de Migrantes.

Comisión Migrante. Fotos: Prensa FOL.

El Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) explicó que “la Red de consultorías migrantes para las vecinas y vecinos de los Barrios Populares, fue un proceso, una instancia que articulamos con varias organizaciones sociales y de migrantes, en donde la propuesta es trabajar en red en donde se pueda construir un espacio que tenga la capacidad de formar, de enseñar, de alfabetizar sobre todo digitalmente a los compañeros y a las compañeras migrantes que no tienen acceso a las computadoras o a las plataformas de internet para hacer los trámites de regulación migratoria”.

Salud y Género. Fotos: Prensa FOL.

En relación a las Promotoras de Salud y Género, “las organizaciones sociales tejemos una formidable red de atención y cuidados en nuestros barrios, llegando a lugares donde el Estado no está. Nuestras compañeras que trabajan cotidianamente a pulmón como Promotoras de Salud, Género, Ambientales, Contra las Adicciones, Educadoras Populares etc necesitan el reconocimiento salarial de sus tareas para profesionalizarnos. Exigimos además, la creación de Centros de Primera Infancia, Casas Refugio para las miles de vecinas que sufren de violencia de género, la integralidad en el cuidado de adultxs mayores, etc. Por todo esto, planteamos la creación de un Sistema Integral que involucre a todos los actores”.

Comisión de Vivienda y Urbanización. Fotos: Prensa FOL.

“Damos cuenta de la problemática de millones de trabajadorxs que no acceden a una vivienda digna”, plantearon en relación a este derecho. “Queremos que el Gobierno nos atienda, que escuche nuestras propuestas en pos de una vida mejor para los vecinos y vecinas de los barrios populares y que atienda la grave crisis social que se vive en todo el país y la Ciudad de Buenos Aires promoviendo la creación de trabajo genuino”.

Imágenes de las movilizaciones en CABA, Santiago del Estero y Salta. Fotos: Prensa FOL.

La medida de fuerza había sido definida días atrás, en el Plenario Piquetero Nacional del 13 de junio realizado en el Obelisco con delegadas y delegados de 24 provincias. El plan de lucha continuará con acciones los próximos 25 y 26 de junio -al cumplirse el 20° aniversario de la Masacre de Avellaneda- tras lo cual se preparará una gran jornada nacional para la segunda semana de julio.

Por su parte, desde el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación anunciaron que el titular de la cartera, Juan Zabaleta, recibirá el miércoles próximo a representantes de la Unidad Piquetera para escuchar las demandas de las organizaciones.

Las fuentes oficiales indicaron además que el subsecretario de Inclusión Socioproductiva y Desarrollo Local, Pablo Pais, se reunió durante el jueves en las oficinas del ministerio con una delegación de las agrupaciones que además de “trabajo genuino y asistencia alimentaria”, reclaman “un salario básico de 100.000 pesos para todos los trabajadores y trabajadoras”, entre otros puntos.

Además, en el marco de la jornada, una delegación de los movimientos realizaron una manifestación ante el consultado de Ecuador expresando el apoyo a la lucha popular que está teniendo lugar en ese país.

Solidaridad con la lucha del pueblo de Ecuador. Fotos: Prensa FOL.