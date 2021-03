–

March 21, 2021

Des de les 11 del mat铆 tenen lloc a Barcelona, a Val猫ncia i a la conurbaci贸 d鈥橢lx i Crevillent, concentracions convocades per diversos col路lectius de defensa del dret a l鈥檋abitatge, adherits en el que s鈥檋a anomenat Iniciativa per una llei que garanteixi el dret a l鈥檋abitatge, a les quals s鈥檋i han afegit altres plataformes socials i organitzacions sindicals. A part de les mobilitzacions dels Pa茂sos Catalans, tamb茅 n鈥檋i ha de convocades a Madrid, Seg貌via, Ja茅n, C貌rdova, Huelva, M脿laga, M煤rcia, Saragossa, Logronyo, Bilbao, Sant Sebasti脿 i Vit貌ria, en el que s鈥檋a concebut com una jornada de lluita i pressi贸 a les institucions de l鈥檈stat i als partits amb responsabilitat de Govern per tal que tiri endavant una llei que garanteixi el dret universal a l鈥檋abitatge. Totes les concentracions s鈥檋an convocat davant de les respectives delegacions del Govern espanyol a Barcelona, per貌 en el cas de Barcelona 茅s previst que les convocades vagin en manifestaci贸 fins a la pla莽a de Sant Jaume. A Val猫ncia, de forma contr脿ria, el punt de sortida de la manifestaci贸 ha estat la pla莽a de l鈥橝juntament



La marxa a la capital catalana ha estat secundada per una cinquantena d鈥檈ntitats, on hi han posat la cara visible el Sindicat de Llogateres, la Plataforma d鈥橝fectades per la Hipoteca i la campanya Guerra a Cerberus, articulada al voltant de la lluita contra les pr脿ctiques d鈥檃quest fons inversor, principal gran tenidor d鈥檃ctius immobiliaris de l鈥檈stat. Totes elles han donat suport a un manifest que reclama vuit punts 鈥渋nnegociables鈥 en la tramitaci贸 de la Llei, que fa mesos que es troba encallada al Congr茅s espanyol, fonamentalment, per les difer猫ncies entre els dos grups socis del Govern de l鈥橢stat, el PSOE per una banda i Podem i els Comuns per l鈥檃ltra.



El ministre espanyol Jos茅 Luis 脕balos, que s鈥檋a mostrat partidari de limitar la regulaci贸 de lloguers a l鈥檃plicaci贸 d鈥檌ncentius fiscals en casos de rebaixa, 茅s un dels objectius de les cr铆tiques de les manifestants



Entre aquests punts, la garantia del dret efectiu a un habitatge digne i on tamb茅 estiguin garantits els subministraments energ猫tics i de telecomunicacions b脿sics, que s鈥檃pliquin mesures per tal que no s鈥檈xecuti cap desnonament de persones vulnerables sense una alternativa habitacional, que s鈥檃mpli茂 el part p煤blic de lloguer social fins al 20% del conjunt d鈥檋abitatges, l鈥檃mpliaci贸 pressupost脿ria per a habitatge social fins a almenys el 2% del pressupost estatal i la regulaci贸 p煤blica dels lloguers per garantir unes quotes assumibles tenint en compte les mitjanes salarials. 脡s justament, aquest darrer punt, un del que m茅s discrep脿ncia est脿 generant en la tramitaci贸 de la nova normativa, ja que, malgrat que formava part de l鈥檃cord de coalici贸 entre les dues forces governants a l鈥橢stat, el PSOE, i particularment el ministre de Transports i Agenda Urbana, Jos茅 Luis 脕balos, 茅s partidari de limitar aquesta regulaci贸 a bonificar amb incentius fiscals per a les propiet脿ries que apliquin rebaixes en el preu dels lloguers.





El manifest recorda, en aquest sentit, que 鈥淧edro S谩nchez no seria president sense l鈥檃cord de govern en qu猫 es comprometia a regular els lloguers. I el Govern espanyol no tindria pressupostos si no s鈥檋agu茅s tornat a comprometre a incloure la mateixa mesura a la propera Llei de l鈥檋abitatge. Davant d鈥檃ix貌, la voluntat d鈥檜na part del PSOE d鈥檌gnorar els acords i sotmetre鈥檚 a les pressions del lobby immobiliari no s贸n nom茅s un atac al dret a l鈥檋abitatge: s贸n tamb茅 un frau democr脿tic en tota regla鈥.



M茅s enll脿 de les demandes compartides amb la resta de mobilitzacions estatals, a Barcelona la marxa tamb茅 t茅 com a objectiu pressionar les formacions que estan negociant un acord per governar a la Generalitat, despr茅s de les eleccions, per tal que la garantia del dret a l鈥檋abitatge figuri com un dels punts claus de l鈥檃genda del futur govern. 鈥淟es forces que van aprovar la llei 17/2019 i la regulaci贸 dels lloguers [que posteriorment ha estat limitada per una sent猫ncia del Tribunal Constitucional] han ampliat la seva majoria absoluta al Parlament. El passat 14 de febrer 茅s, doncs, un nou recordatori de la ciutadania cap als partits que van aprovar aquestes lleis: teniu el mandat democr脿tic de blindar les lleis que defensen el dret a l鈥檋abitatge鈥, recorda el manifest.