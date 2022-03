–

De parte de Biobio Anarquista March 11, 2022 47 puntos de vista

Convocatoria Jornada de Protesta Viernes 11 de Marzo, 18:00 horas, Pinacoteca, Concepción.

Como cada 4 años desde la salida de Pinochet, un nuevo 11 de marzo se avecina: la democracia capitalista renueva religiosamente el “cambio de mando”, celebrando la continuidad de la opresión del Estado y la precarización de nuestras vidas en los territorios.

En esta ocasión, Piñera el multimillonario ladrón y violador de los derechos humanos, se va en total impunidad, entregando el ensangrentado mando al joven político progresista Boric, quién negoció la desarticulación de la Revuelta de 2019 y la cooptación de las legítimas demandas levantadas en las calles, mediante la vieja y hábil falacia del mal menor: el falso dilema entre democracia y fascismo.

Hoy por hoy, se profesan grandes cambios y esperanzas, más bien sabemos que nada bueno podemos esperar de ningún gobierno que asuma la administración del Estado. Por el contrario, sólo se potenciará la oxigenación y fortalecimiento de este sistema de miseria, pues entendemos que éste juega un rol clave del Estado y de quienes se encuentran en la administración de turno del poder.

Rechazamos su falsa democracia que sólo disfraza la dictadura brutal del capitalismo. Condenamos la continuidad de la prisión política y la criminalización de la protesta social. Exigimos el fin a la militarización del Wallmapu, y el fin a la precarización de nuestras vidas, frente al costo cada día más elevado de ésta, haciendo más evidente la opresión de este podrido sistema.

De cara a las injusticias no podemos sino rebelarnos de forma permanente. No hay acuerdo posible con quienes ostentan el poder, no puede haber paz con quienes nos hacen la guerra. Sin partidos ni líderes, contra toda jerarquía y autoritarismo, seguiremos resistiendo contra éste y todos los gobiernos de cualquier Estado, tensionando la realidad, destruyendo sus estrechos límites, derribando todas sus fronteras, como un río lento, pero incontenible que recupera sus antiguos cauces y abre nuevos caminos en su avance.

¡LIBERTAD A LXS PRESXS DE LA REVUELTA, ANARQUISTAS, SUBVERSIVXS Y MAPUCHE ENCARCELADXS POR EL ESTADO DE CHILE!

#protestaschile

#anarquismo

#concepcion