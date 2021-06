–

De parte de Gatos Sindicales June 14, 2021 72 puntos de vista

Como ya hemos informado, RRHH ha convocado a la RLT hoy, 14 de junio, a una reuni贸n para negociar un acuerdo de compensaci贸n por jornada u horario de verano distinto al establecido en el Acuerdo Marco para el a帽o 2021 en AtoS Spain.

Hace unos d铆as nos hab铆an enviado una propuesta, e indicaban as铆 sin inmutarse que “Si llegamos a un acuerdo les enviaremos una informaci贸n m谩s detallada sobre los proyectos finalmente incluidos pero para una estimaci贸n de los mismos pueden tomar como datos m谩ximos los compartidos en 2019“. A la empresa siempre se le olvida que hay un Acuerdo Marco vigente en AtoS Spain que indica que “La realizaci贸n de jornadas u horarios distintos a los pactados deber谩 ser consensuada previamente entre la direcci贸n y la representaci贸n sindical, estableci茅ndose las correspondientes compensaciones“, cosa que jam谩s han cumplido, especialmente en lo referente al periodo de Jornada Intensiva que un a帽o m谩s lo tenemos YA encima y andamos as铆… sin acuerdo de compensaciones y sin conocimiento de proyectos y trabajador@s supuestamente afectad@s por su p茅rdida.

Y 驴qu茅 compensaciones econ贸micas ofrece RRHH en su propuesta para este verano de 2021? pues la empresa sigue siendo taca帽a con sus trabajador@s, y ofrece esto:

Compensaci贸n fija de 31,83 euros/d铆a. Plus Semanal Verano: – Por 5 horas de exceso: 47,74 euros.

– Por 4 horas de exceso: 33,95 euros.

– Por 3 horas de exceso: 22,27 euros.

– Por 2 horas de exceso: 12,72 euros.

– Por 1 hora de exceso: 5,30 euros. Ayuda comida: 8,5 euros/d铆a.

Recordamos que en el a帽o 2020 en AtoS Spain se estaba ejecutando un ERTE durante cuyo periodo de aplicaci贸n la legislaci贸n prohib铆a expresamente realizar Horas Extras, y a煤n as铆 CCOO y UGT firmaron un acuerdo de compensaciones por p茅rdida de jornada de verano cuya versi贸n definitiva firmada nunca fue entregada al resto de Secciones Sindicales.