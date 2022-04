–

La madrugada del 26 de abril de 2013 alrededor de 400 efectivos de la entonces Policía Metropolitana (hoy Policía de la Ciudad) ingresaron violentamente junto a varias cuadrillas de operarios con topadoras para desalojar y demoler el Taller Protegido 19, donde pacientes del Hospital Borda asistían para formarse en carpintería y herrería. El objetivo era avanzar con obras para el traslado de la administración pública porteña a esa zona. Todos los responsables políticos fueron sobreseídos: el entonces jefe de gobierno porteño Mauricio Macri, su vice María Eugenia Vidal, Guillermo Montenegro (en ese momento, ministro de Seguridad, y hoy intendente de Mar del Plata), Daniel Chaín (ministro de Obras públicas) y Horacio Rodríguez Larreta (Jefe de Gabinete y hoy jefe de gobierno porteño), junto con el jefe y el subjefe de la Metropolitana. Al cumplirse nueve años del hecho represivo, las juntas internas de los hospitales Borda, Moyano, Tobar García, Alvear y Talleres Protegidos, realizarán este martes 26 de abril desde las 9.30 una jornada conmemorativa con una olla popular, una muestra fotográfica, intervenciones artísticas y música. Por ANRed.

En la madrugada del 26 de abril de 2013, alrededor de 400 policías de la por entonces Policía Metropolitana (hoy Policía de la Ciudad), ingresaron, sin una orden judicial, junto a varias cuadrillas de operarios con topadoras para demoler un taller terapéutico, donde los pacientes asistían para obtener conocimientos de carpintería y herrería.

Al cumplirse 9 años del hecho represivo, los y las trabajadoras de las juntas internas de trabajadores y trabajadoras de los hospitales Borda, Moyano, Tobar García, Alvear y Talleres Protegidos, nucleados en ATE Capital, realizarán este martes 26 de abril desde las 9.30 una jornada conmemorativa y en reclamo de justicia.

Así lo informaron a través de una gacetilla de prensa: «a 9 años de la represión seguimos exigiendo justicia. Queremos invitarles a la conmemoración del 9⁰ aniversario de la represión y demolición del Taller Protegido 19. Un día que dejó en descubierto la verdadera cara del proyecto deshumanizador y represor macrista. Pero que también demostró que en la unidad los trabajadores y las trabajadoras somos imbatibles. Por eso, les esperamos en el Hospital Borda el martes 26 de abril a partir de las 9:30. Habrá olla popular, muestra fotográfica, intervenciones artísticas, música y el espíritu de unidad y solidaridad de entonces y de ahora», destacan.

«El 26 de abril podría plantearse como el Día por la desmanicomialización o por los derechos de los pacientes con padecimientos mentales»

Entrevistado por Mario Hernández en FM La Boca, Ángel Barraco, psicoanalista y testigo de esa represión, recordó aquella jornada: «muy temprano me llamó una colega que trabajaba en el Hospital Penna diciéndome que en el Borda había fuerzas policiales y que se había empezado a destruir el Taller Protegido Nº 9. Fui directamente para allá, llegué entre las 8:30 y las 9 de la mañana y me encontré con un despliegue inusitado e impensado de fuerzas policiales y de un cuerpo pertrechado como hacía mucho tiempo no veía. Tipo Robocop, personajes salidos de una película de ciencia ficción estaban ahí paraditos en un cordón que dividía el terreno del hospital en dos partes».

En cuanto a los motivos de dicha represión y desalojo, Barraco reflexionó: «el objetivo fue asegurar la posibilidad del avance respecto del proyecto de talleres protegidos. Había una cabecera de playa que era la lonja de terreno del Borda que está sobre la calle Perdriel, que es justamente por donde entraron a las 4 am por una puerta lateral que tiraron abajo, con topadoras y 400 efectivos de la Policía Metropolitana. Lo que había que destruir y destruyeron finalmente, pese a que había una cautelar de la justicia, era un taller protegido, dispositivos que se utilizan para que los pacientes aprendan algún tipo de trabajo relacionado con carpintería y el trabajo del metal. Toda esa extensión paralela a la calle Perdriel era cabecera de playa de lo que a futuro y progresivamente implicaba el desarrollo de un negocio inmobiliario conocido como «Distrito gubernamental». Ese fue el sentido. En primer lugar asegurarse de poder hacerlo. Esto fue el 16 de abril del 2013. En agosto del 2012 lo habían intentado también a la madrugada pero la resistencia de los trabajadores y los gremios que se quedaron adentro del taller protegido les impidió tocar el edificio. Entonces, querían asegurarse y yo creo que el segundo sentido al que hay que prestarle atención es a dar un golpe ejemplificador a quienes se oponían a llevar adelante ese proyecto inmobiliario», remarcó.

«Mucha gente piensa que el objetivo era tomar el taller protegido, pero esa era solo la primera parte: después iban a seguir con los terrenos del Hospital Borda, del Moyano y el Tobar García«, agregó el psicoanalista.

En cuanto a las responsabilidades políticas y las consecuencias legales de dicho accionar represivo, Barraco apuntó: «intervino la justicia. El video que yo filmé es el único desde atrás de las fuerzas policiales, porque los medios estaban del lado de la entrada. Entonces, tenía una significación porque yo grabé todo el momento del diálogo donde solicitamos el retiro de las fuerzas policiales y el momento de la represión con los balazos de goma. Tenía un valor de prueba muy importante. Se hicieron dos presentaciones para que la justicia me convocara, tanto a los fiscales como a los jueces, pero nunca lo hicieron. A partir de ahí, se llevó adelante todo un tratamiento del caso, un expediente, donde salieron sobreseídos el entonces jefe de gobierno porteño Mauricio Macri, su vice María Eugenia Vidal y Guillermo Montenegro – que en ese momento era ministro de Seguridad y hoy es intendente de Mar del Plata -, Daniel Chaín, que era el ministro de Obras públicas y, como jefe de gabinete, Horacio Rodríguez Larreta. Todos sobreseídos. Los únicos procesados fueron el jefe y el subjefe de la Metropolitana, que en principio fueron sobreseídos y después la Cámara directamente los desprocesó y les dieron una multa. Inclusive, al vicejefe lo premiaron y es el director de la Agencia de Control Gubernamental actualmente«, detalló.

En cambio, recordó que sí fueron procesados siete trabajadores y trabajadoras: «la paradoja es que fueron procesados siete trabajadores, tanto del hospital como del Garrahan, una enfermera que estaba con bastón, a la que arrastraron de los pelos, la procesaron también. Una cuestión impensable. Creo que no hay registro en el mundo de que una fuerza policial haya reprimido en un hospital público y mucho menos en un hospital de salud mental, por la fragilidad de las personas internadas allí. Ser testigos, vivirlo y ser baleados es algo que no tiene registro».

Finalmente, agregó: «eso fue el 26 de abril de 2013, pero la Ciudad de Buenos Aires tiene otro registro que no debe faltar a la memoria: también un 26 de abril, pero de 1985, hace 36 años, hubo un incendio en una clínica neuropsiquiátrica del barrio de Saavedra, Saint Emilien, en la que murieron 78 personas, la mayoría pacientes y algunos enfermeros, las personas estaban amarradas a las camas, encerradas tipo celda y fue el mayor desastre de la Ciudad de Buenos Aires hasta Cromañón. Ahí había 410 personas internadas. O sea que cuando siempre hablamos del tema de los manicomios y decimos que también hay manicomios privados, tampoco hay que perder de vista este hecho que fue terrible y obviamente con un resultado que ha pasado al olvido y hay que tenerlo presente. Tomando lo del Borda y este hecho pienso que este día, el 26 de abril, podría plantearse como el Día por la desmanicomialización o por los derechos de los pacientes con padecimientos mentales«.