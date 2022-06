–

El 10 de junio se celebró una nueva reunión de negociación del acuerdo de compensaciones por pérdida de Jornada Intensiva en AtoS Spain para 2022.

La única novedad por parte de la empresa es que al final sí van a subir la ayuda de comida, de 8,50 a 9,00 euros (recordamos que esa cantidad estaba congelada desde el año 2017).

La Secciones Sindicales de LAB, CGT y COS hemos insistido sobre el tema de la información que debe facilitar RRHH, que debería incluir el número de horas hechas en exceso de la Jornada de Verano, y debería entregarse a toda la RLPT y no sólo a las secciones firmantes. Hemos explicado que tenemos que comprobar que las personas afectadas por la pérdida de Jornada Intensiva no superen el máximo anual de horas, una obligación que tenemos como RLPT y no depende de haber firmado un acuerdo o no. La empresa ha respondido que eso no lo van a reconsiderar porque no es una petición nueva, sino algo que ya se había dicho, ya lo han considerado y rechazado.

La empresa indicó que enviaría el borrador de su nueva propuesta tras finalizar la reunión, y esperaba una rápida respuesta de las secciones.

Y efectivamente, un par de horas después de finalizar la reunión, la empresa envió a la RLPT su propuesta… sin sorpresas, lo que dijeron en la reunión. El punto 2, que establece las compensaciones por la no realización de Jornada Intensiva, queda así en su propuesta: