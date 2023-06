–

El Acuerdo Marco vigente en AtoS Spain establece que l@s trabajador@s adscritos al Horario General tienen del 16 de junio al 31 de agosto el siguiente horario de lunes a viernes: de 8:00 a 15:00 horas.

Desde el a帽o 2014 se negocia en la empresa un Acuerdo de Compensaci贸n por jornada u horario de verano distinto al establecido en el Acuerdo Marco cuyo primer punto indica:

La prestaci贸n de servicio en jornada distinta a la establecida en el Acuerdo Marco se realizar谩 de forma voluntaria.

Sabemos perfectamente que la “voluntariedad” en una empresa como la nuestra puede ser un concepto muy relativo, pues quienes se nieguen a las condiciones que quiera imponer la empresa pueden en ocasiones enfrentarse a presiones, como la amenaza de salir del proyecto (con el efecto colateral que puede llevar de ser despedid@ al quedar desasignad@), y podemos entender a quienes cedan a estas presiones. Sin embargo, es necesario (y fundamental para CGT) que en este tipo de acuerdos se incluya la voluntariedad para que la empresa no pueda imponer su voluntad sin m谩s, y quien quiera disfrutar de la Jornada de Verano al menos no se enfrente a medidas disciplinarias en su contra.

Lo que evidentemente no ayuda a la plantilla, si no m谩s bien elimina el derecho a la voluntariedad que ellos mismos han firmado, son algunos comunicados difundidos por algunas secciones sindicales de la empresa, como, por ejemplo, el de CoBas del 31 de mayo en el que dicen “El pasado 30 de mayo mantuvimos una nueva reuni贸n con la representaci贸n de la empresa para tratar la compensaci贸n que recibir谩n aquellas personas que, por requerimiento del cliente/servicio, no podr谩n realizar jornada intensiva de verano“. Tambi茅n hace unos a帽os UGT public贸 uno en el que, refiri茅ndose a la Jornada de Verano, dec铆an “Hay personas de la plantilla de AtoS Spain que por necesidades del servicio no pueden disfrutar de dicha jornada“.