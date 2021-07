–

De parte de CGT El Picador July 8, 2021 70 puntos de vista

CGT en Tecnilógica siempre estamos atentos y dispuestos, no sólo a proponer y conseguir las mejores condiciones laborales, sino en hacer un labor de vigilancia para que la normativa laboral vigente se cumpla, y la empresa o los responsables de turno, no se la salten a su conveniencia y en perjuicio de l@s emplead@s.

Esta labor de vigilancia cobra mayor importancia en ciertas épocas, como en la que nos encontramos de jornada intensiva, donde es muy común que los cambios y desplazamientos de horario aparezcan de un día para otro en los proyectos, sin previo aviso.

Si te encuentras en esa situación y un cambio de horario ha aparecido de repente en tu proyecto/cliente, no dejándote disfrutar de la jornada intensiva pidiéndote que realices más de 7h de trabajo (horas extras), o cambiando/desplazando tu horario, actúa:

Infórmanos inmediatamente para poder ayudarte o ayudaros, y ejercer nuestra labor de vigilancia. (cgttecnilogica@gmail.com) Infórmate sobre este tema leyendo nuestros artículos (ElPicador.org) o si lo prefieres preguntándonos a CGT Tecnilógica directamente. Acude a la mejor fuente, no te conformes con cualquiera. (cgttecnilogica@gmail.com)

¿Qué hacer si no me está pasando a mí, pero sé que otr@s compañer@s lo están sufriendo?

Tan importante es avisar cuando nos ocurre a nosotr@s como cuando les pasa a otr@s compañeros. ACTÚA! No dudes en ayudar y apoyar a otr@s.

Escríbenos si crees que se puede estar cometiendo cualquier irregularidad en este aspecto o en otros y anímal@s a que busquen información y ayuda en nosotr@s.



JUNTOS SOMOS MÁS FUERTES

NO TIENES POR QUÉ AGUANTAR

NO TE CONVIERTAS EN CÓMPLICE

NO SEAS ESPECTADOR

COOPERANDO PODEMOS MEJORAR LAS CONDICIONES LABORALES