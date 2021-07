–

CAMBIO DE HORARIO:

Art铆culo 41. Modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo. (Estatuto de l@s trabajador@s) :

Si esta modificaci贸n afecta a m谩s de 30 empleados, la decisi贸n de modificaci贸n sustancial de condiciones de trabajo de car谩cter colectivo deber谩 ir precedida de un periodo de consultas con l@s representantes legales de l@s trabajador@s, de duraci贸n no superior a quince d铆as, que versar谩 sobre las causas motivadoras de la decisi贸n empresarial y la posibilidad de evitar o reducir sus efectos, as铆 como sobre las medidas necesarias para atenuar sus consecuencias para l@s trabajador@s afectad@s.

Si no afecta a m谩s de 30 trabajadores, se considera individual, pero deber谩 ser notificada por el empresario al emplead@ afectad@ y a sus representantes legales con una antelaci贸n m铆nima de quince d铆as a la fecha de su efectividad.

Despu茅s de lo expuesto con anterioridad, ya sea colectivo o individual, si l@s Representantes Legales no hemos tenido conocimiento alguno de esta modificaci贸n de horario, y l@s trabajador@s tampoco la han tenido con una antelaci贸n m铆nima de quince d铆as, ese cambio de horario no puede llevarse a cabo.

A煤n as铆, incluso en el hipot茅tico caso de que se hubiese comunicado el cambio de horario en tiempo y forma, existen normativa legal suficiente para entender que no se podr铆a llevar a cabo de manera unilateral, sin respetar, por tanto, la voluntariedad de l@s trabajador@s.

Nuestro Convenio colectivo, en su art. 20 establece lo siguiente:

Las Empresas sujetas a este Convenio disfrutar谩n de jornada intensiva en el mes de agosto. Las empresas que tengan establecida jornada intensiva durante el verano no podr谩n rebasar las treinta y seis horas semanales durante el per铆odo en que la tengan implantada, salvo pacto con la Representaci贸n Legal de los Trabajadores. En las empresas en que se realice jornada continuada, las condiciones de temporada m谩s beneficiosa se mantendr谩n tal y como actualmente se realicen en cada empresa, sin superar la distribuci贸n semanal existente o la que pudiera pactarse, conforme a lo establecido en los dos apartados precedentes.

Toda persona trabajadora desplazada a otra empresa por raz贸n de servicio, se atendr谩 al horario del centro de trabajo de destino, si bien en cuanto al c贸mputo de las horas trabajadas mensualmente, se respetar谩n las existentes en su empresa de origen.

Por tanto, como bien sabemos tod@s, en Tecnil贸gica tenemos una distribuci贸n irregular de la jornada que incluye jornada intensiva (continuada) del 1 de julio al 15 de septiembre.

Adem谩s de todo esto, si tenemos conocimiento de que el cliente en este caso, tiene establecida por convenio una jornada de verano, deberemos tenerlo en cuenta.

Recordar a la Empresa y a l@s responsables, que no es la primera vez que desde la Inspecci贸n de Trabajo, se le indica que 芦aplique los horarios de trabajo de los clientes exclusivamente cuando los trabajadores est茅n desplazados en los centros de trabajo de esos clientes, con exclusi贸n de aplicaci贸n discrecional de cualquier otro horario芦.

Y respecto a las cuant铆as en el desplazamiento horario, en caso de que voluntariamente hubiese trabajador@s que aceptasen dicho cambio, en Tecnil贸gica existe un acuerdo de m铆nimos que establece lo siguiente: Cualquier cambio horario producido, tanto de entrada como de salida, en Tecnil贸gica Ecosistemas entre el 1 de Julio y el 15 de septiembre, ambos inclusive, deber谩 ser justificado para mejorar la situaci贸n de la empresa a trav茅s de una adecuada organizaci贸n de sus recursos. Cuarto.- Compensaciones :

En los siguientes casos, se abonar谩n las cantidades econ贸micas por d铆a trabajado que se detallan: 鈥 Desplazamientos horarios de 1 hora (Ejemplo: De 9 a 16 horas):

Compensaci贸n de 10鈧 brutos/d铆a. 鈥 Desplazamientos horarios de 2 horas: (Ejemplo: De 9 a 17 horas):

Compensaci贸n de 15鈧 + 10鈧 = 25鈧 brutos/d铆a. 鈥 Desplazamientos horarios de 3 horas: (Ejemplo: De 11 a 18 horas):

Compensaci贸n de 20鈧 + 10鈧 = 30鈧 brutos/d铆a. El importe de 10鈧 brutos abonado en todos los casos obedece al concepto de ayuda comida, por lo que no ser谩 de aplicaci贸n la pol铆tica actualmente vigente en esta materia, en lo que a ayuda econ贸mica por el concepto de comida se refiere, en el periodo comprendido entre el 1 de julio y el 15 de septiembre, ambos inclusive.

Por todo lo expuesto anteriormente, dado que la jornada intensiva ha comenzado ya, RECORDAMOS que, de manera urgente, l@s responsables del proyecto revisen las condiciones y adopten, por un lado una soluci贸n consensuada con l@s trabajador@s respecto a las vacaciones, tal y como establece la legislaci贸n vigente. Y por otro lado, en cuanto a la Modificaci贸n del horario, entender que deber铆a ser voluntario y, en caso de ser aceptado por el/la emplead@, respetar al menos los m铆nimos detallados con anterioridad.

Aquell@s trabajador@s que consider茅is que esos m铆nimos no son suficientes, est谩is en vuestro derecho de negociar mejores condiciones. Sea cual sea el resultado, por favor comunic谩rnoslo.

Por supuesto, estaremos pendientes que se respeta a tod@s aquell@s trabajador@s que no lo acepten, sin represalias ni presiones de ning煤n tipo. De lo contrario, no dudaremos en tomar las medidas legales oportunas.

