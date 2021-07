–

A modo de resumen, os recordamos que el horario de verano est谩 establecido seg煤n nuestro calendario laboral, del d铆a 1 de julio y se extender谩 hasta el 15 de septiembre.

Seg煤n varias resoluciones de la Inspecci贸n de Trabajo que da respuesta a denuncias interpuestas siempre por CGT en Tecnil贸gica a este respecto, queda claro lo siguiente:

-Se confirma que cualquier cambio de horario os lo deben avisar con, al menos, 15 d铆as de antelaci贸n. La inspecci贸n ratifica que no se puede decir un d铆a antes, y nos tienen que aportar dicha informaci贸n a nosotr@s como vuestr@s representantes.

-Adem谩s, la Inspecci贸n nos confirma que, en caso de que el cambio de horario fuese correcto, es decir, cumpliese con lo estipulado por el art铆culo 41, s贸lo se podr铆a cambiar el horario a l@s trabajador@s que realicen su actividad en otras empresas, no a los que trabajen en las propias oficinas de Tecnil贸gica. Habr铆a que ver c贸mo encaja esto con el teletrabajo en el que nos encontramos en la actualidad.

