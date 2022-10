–

De parte de ANRed October 3, 2022 174 puntos de vista

Organizaciones sociales realizan una jornada de protesta este lunes 3 desde las 10 en Plaza de Mayo contra el ajuste, la inflaci贸n, la pobreza y la remarcaci贸n de precios. Realizar谩n una feria del trueque y expondr谩n proyectos productivos gastron贸micos, herrer铆as, carpinter铆as, producci贸n de juguetes, producci贸n textil, premoldeados de hormig贸n, agricultura, granja y cr铆a porcina, que desarrollan en el pa铆s. Reclaman el reparto de las horas de trabajo para que toda la poblaci贸n trabaje seis horas sin bajar los salarios; aumento del Salario M铆nimo Vital y M贸vil por arriba de la inflaci贸n; el refuerzo de ingresos urgente para trabajadores y jubilados; la inmediata aplicaci贸n de la ley de abastecimiento y control real de precios; quita del 21% del IVA a todos los alimentos de la Canasta B谩sica; c谩rcel y sanciones a los especuladores y formadores de precios; Impuestos progresivos a las grandes empresas y bancos e impuesto permanente a las grandes fortunas; y demandan a todas las centrales sindicales el llamado a un paro general. La medida se replicar谩 en las plazas de las capitales de todo el pa铆s. Por ANRed.

芦El Salario ha muerto: vuelve el trueque. Lxs trabajadores de las organizaciones sociales volvemos al trueque para poder llegar a fin de mes. Producimos todos los d铆as, a lo largo y ancho del pa铆s, pero igual somos cada vez m谩s pobres芦, sostienen las organizaciones sociales convocantes. Y agregan: 芦a un mes del Consejo del Salario, donde se defini贸 un aumento salarial insuficiente que no recupera nada de lo perdido ante la inflaci贸n, millones de trabajadores quedamos una vez m谩s por debajo de la l铆nea de pobreza. La Canasta B谩sica Total que necesita una familia para no ser pobre trep贸 a $120.000, siendo los alimentos los productos que mayor aumento registraron. La mitad de las familias del pa铆s somos pobres, mientras que un peque帽o pu帽ado de agroexportadores, bancos y poderosos empresarios aumentan obscenamente sus ganancias, con la condescendencia del Gobierno Nacional芦, denuncian el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), el Frente Popular Dar铆o Santill谩n (FPDS), el MTD An铆bal Ver贸n, el Movimiento Resistencia Popular (MRP), la Federaci贸n de Organizaciones de Base (FOB) La Libertaria, y el MTR Por la Democracia Directa.

En la misma l铆nea, agregan: 芦lxs trabajadorxs producimos, pero incluso muchxs con trabajo en blanco hoy tambi茅n son pobres. Por ello, las organizaciones sociales organizaremos una jornada de trueque en todo el pa铆s. 隆Ac茅rquese se帽ora, se帽or, a esta jornada de protesta! 隆Aqu铆 podr谩 encontrar lo que est谩 necesitando para llegar a fin de mes! 隆Todo casi nuevo, o m谩s o menos nuevo!禄.

Asimismo, agregan, en tono ir贸nico: 芦Aproveche. 隆Mucho mejor en el 2001! Tendremos unas ofertas para intercambiar, que no tienen desperdicio:

AJUSTE versi贸n 2022 : Parece usado varias veces, pero es el 煤ltimo modelo disponible en el mercado, 100% homologado por el FMI. S贸lo se intercambia por el acceso real a la Canasta B谩sica (que si alguien logra encontrarla, no deje de traerla por favor).

INFLACIÓN actualizada a agosto. Nuevita. Incrementa sola todos los meses. En algunas localidades crece más rápido y fuerte todavía. Se intercambia sólo por la quita del IVA en los alimentos.

Deuda con el FMI, incluye recetas de ajuste sostenido en el tiempo, y visitas de auditoría con prospecto de uso. Este producto no es para intercambiar, sino para devolver mediante la lucha a su lugar de origen.

POBREZA, un producto que abunda por todos lados. Sólo intercambiable por políticas serias de creación de empleo, que generen trabajo para millones. Cómo la reducción de la jornada laboral, para repartir los puestos de trabajo, sin reducir los salarios.

REMARCACIÓN DIARIA DE PRECIOS, en este caso intercambiable por impuestos progresivos a los que se enriquecen con el hambre del pueblo, a los dueños de la comida, a los agro-exportadores que nuevamente se quedan con la torta grande, a instancias del Gobierno Nacional. También se buscan las tan anunciadas sanciones ante el desabastecimiento. Si alguien las encuentra, avisar urgentemente al Sr. Ministro de Economía Sergio Massa. Este trueque cuenta con todo. Deje atrás sus zapatillas usadas y llévese a cambio créditos para trocar por medio litro de aceite. Ese pantalón que ya no le entra, cámbielo por kilo de mandarinas u otra prenda que necesite, ¡MIRE QUE OPORTUNIDAD!»

芦驴Tiene una billetera vac铆a que no sabe para qu茅 usarla? 隆Aqu铆 tenemos la soluci贸n! Cambie todo lo que no usa m谩s y cambie tambi茅n todo lo que usa pero, como no le alcanza para llegar a fin de mes, tiene que trocarlo 鈥 convoca, continuando con el tono ir贸nico para reflejar la crisis socio-econ贸mica en la que se encuentra el pa铆s producto de las pol铆ticas llevadas adelante por el gobierno del Frente de Todos 鈥 Traiga su manta para trocar, que ser谩 usted bienvenido. Le ofrecemos una lista con referencia de valores en cr茅ditos del trueque para un intercambio justo, como tambi茅n animadores en cada pasillo, que le har谩n publicidad gratis y a los gritos, a todos sus productos. Una verdadera joya禄.

Tambi茅n anuncian: 芦Pero eso no es todo. Luego de las s煤per ofertas, tendremos una exposici贸n en vivo y en directo de todos los productivos del pa铆s: gastron贸micos, herrer铆as, carpinter铆as, producci贸n de juguetes, producci贸n textil, premoldeados de hormig贸n, agricultura, granja, cr铆a porcina entre otros. Clases de capacitaci贸n en vivo, espacio de G茅neros, Salud Comunitaria y Ni帽eces. S煤mese a esta jornada de protesta禄, convocan.

Finalmente, detallan sus reclamos concretos: el reparto de las horas de trabajo para que toda la poblaci贸n trabaje seis horas sin bajar los salarios; aumento del Salario M铆nimo Vital y M贸vil por arriba de la inflaci贸n; el refuerzo de ingresos urgente para trabajadores y jubilados; la inmediata aplicaci贸n de la ley de abastecimiento y control real de precios; quita del 21% del IVA a todos los alimentos de la Canasta B谩sica; c谩rcel y sanciones a los especuladores y formadores de precios; Impuestos progresivos a las grandes empresas y bancos e impuesto permanente a las grandes fortunas; y demandan a todas las centrales sindicales el llamado a un paro general; adem谩s del no pago de la deuda al FMI.