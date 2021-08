–

Un amplio arco de organizaciones sociales movilizar谩 hoy en todo el pa铆s reclamando pol铆ticas espec铆ficas contra la pobreza y el hambre, por aumento salarial para cooperativistas y por un esquema impositivo que grave a las grandes riquezas de manera constante, entre otras demandas.

Compartimos el comunicado completo:

隆Basta de salarios de indigencia! Por un salario m铆nimo igual a la Canasta B谩sica

Movilizaci贸n a nivel nacional por salarios dignos. 11 hs en todas las plazas y rutas del pa铆s.

Las organizaciones abajo firmantes nos estaremos movilizando este mi茅rcoles 18 de agosto a las 11 hs desde Puente Pueyrred贸n hacia el obelisco, exigiendo al gobierno respuestas en lo que hace a la ca铆da del poder adquisitivo de los salarios de los y las trabajadoras.

Paritarias a la baja y una inflaci贸n sin control, vienen pulverizando nuestros sueldos. Como sector cooperativista debemos contentarnos con un ingreso mensual de $12 mil, que nos hunde en la indigencia y la pobreza. Este, a su vez, es un problema del conjunto de la clase trabajadora que ha venido sufriendo la p茅rdida de sus ingresos, cuesti贸n profundizada durante la pandemia.

Pese a los pron贸sticos del gobierno, la suba de precios no merma y en julio lleg贸 a un 3% redondeando un incremento de los valores del 29,1% en lo que va del a帽o, n煤mero que da por tierra las previsiones del gobierno nacional. Una familia tipo necesit贸 al menos percibir $66.488 para no caer en la pobreza, llegando a casi el 50% de la poblaci贸n la condici贸n de pobres o indigentes. En ese sentido, 6 de cada 10 ni帽ez son pobres.

En ese marco, la desocupaci贸n y precarizaci贸n del empleo ha sido una de las caracter铆sticas de estos 煤ltimos meses, teniendo los grupos empresariales locales la total libertad para despedir o incrementar los niveles de explotaci贸n sobre la clase trabajadora.

Desde los movimientos sociales hemos estado en la primera l铆nea de la pandemia, garantizando la alimentaci贸n y luchando contra la propagaci贸n del virus, mientras la clase dirigente desarrollaba 鈥淰acunatorios Vip鈥 o infring铆a las mismas restricciones que dispon铆an para el grueso de la sociedad.

As铆 y todo, hemos mantenido los comedores barriales abiertos, atendiendo a las familias damnificadas por el Covid y volviendo a poner de pie nuestras cooperativas tras el parate inicial generado por la pandemia. Con un salario de indigencia, somos quienes hacemos el mantenimiento de nuestros barrios, montamos proyectos productivos, y desarrollamos un sin煤mero de actividades pese a la precarizaci贸n y desvalorizaci贸n de nuestros salarios.

Hoy miles de personas no solo pierden m谩s derechos en sus trabajos sino que pierden los trabajos mismos, por lo que vemos indispensable que se garantice un ingreso para cada familia desocupada que ve peligrar la posibilidad de llevar un plato de comida a su mesa. No somos los sectores populares los que tenemos que seguir esperando una soluci贸n que nunca llega o llega en forma de represi贸n como ocurri贸 en la lucha por la vivienda que se dio en Guernica. Es momento que quienes se han beneficiado con o sin pandemia sean los que asuman los costos de una crisis que ellos, junto a los gobiernos de turno, generaron. Es necesario que se avance en un esquema impositivo que grave a las riquezas y ganancias de manera constante y no por 煤nica vez.

Por otro lado, en las 煤ltimas semanas nuestras organizaciones se han venido movilizando en la exigencia de presupuesto para que se implementen pol铆ticas p煤blicas integrales con perspectiva de g茅neros, al tiempo que reclamamos el reconocimiento a las promotoras territoriales de g茅neros y una efectiva implementaci贸n del cupo laboral travesti y trans, entre otras medidas.

La situaci贸n pareciera empeorar con el paso de las semanas. Mientras el gobierno consolida un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y vuelve a ceder derechos ante los organismos internacionales, los sectores populares debemos tolerar una vez m谩s que la frazada corta cubra los intereses de los buitres financieros, co-responsable de la situaci贸n que atraviesa el pa铆s.

En defensa de nuestro trabajo y nuestros derechos, contra el crecimiento de la pobreza, la indigencia y la desocupaci贸n, las organizaciones sociales salimos a la calle en busca de respuestas que modifiquen el escenario actual, donde los ricos son cada vez m谩s ricos y los pobres cada vez m谩s pobres.

Damaris: 11 3695-3078

Firmas: Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) 鈥 Movimiento de los Pueblos (Frente Popular Dar铆o Santill谩n Corriente Plurinacional, Mulcs-Movimiento por la Unidad Latinoamericana y el Cambio Social, Izquierda Latinoamericana Socialista, Movimiento 8 de Abril, Igualdad Social)- Federaci贸n de Organizaciones de Base Aut贸noma (FOB-Aut贸noma) 鈥 FAR-Copa en Marabunta 鈥 OLP 鈥淩esistir y Luchar鈥.