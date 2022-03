–

De parte de La Corda March 3, 2022

El proper dissabte 12 de març organitzem aquesta pedazo jornada!! Després que desallotgessin l’hort comunitari El Bröt i es suspengués l’acte, hem pogut tornar a posar-lo en marxa, a l’espai de Ca La Trava (travessera de Gràcia, 154, Barcelona).

Obrirem portes a les 11’00 del matí per preparar el día i muntant la distri i el punt de carteig a presxs. A les 12’00 hi haurà un vermut amb bona musiqueta. A les 13’00 durem a terme una xerrada per parlar sobre l’explotació laboral dels presos i preses que treballen darrere els murs, en el cas de Catalunya per al CIRE. Quines són les condicions laborals de les persones preses? Qui s’enrriqueix d’aquesta explotació? Com s’utilitza el treball com un xantatge per a poder accedir al tercer grau i altres «beneficis» penitenciaris? A les 14’00 representarem tot l’exposat a la xerrada amb una performance, donant veu també a testimonis de presos i preses que treballen o han treballat pel CIRE. I, finalment, a les 14’30 hi haurà una deliciosa CALÇOTADA POPULAR per 12€!

Tots els beneficis d’aquesta jornada aniran destinats a la lluita anticarceraria. Així que animeu-vos a venir i participar!

L’espai té una capacitat d’unes 50 persones, per aquest motiu i per ajudar-nos en la previsió del menjar, agrairem que reserveu la vostra plaça per la calçotada enviant-nos un correu a: lacorda@riseup.net.