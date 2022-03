–

El diumenge 27 de març, dia Mundial del Teatre, professionals de les arts escèniques es concentraran a la Plaça Margarida Xirgu, en protesta per les múltiples mancances que pateix el sector de l’espectacle i per demanar solucions.

Sindicats i col·lectius de persones treballadores del sector convoquen la professió a sortir al carrer el diumenge 27 de març, dia Mundial del Teatre, per fer visibles els conflictes i mancances que pateixen al sector. Es concentraran a la Pl. Margarida Xirgu a les 11.30h, on llegiran el seu manifest i donaran veu a les persones treballadores dels diferents espais escènics.

Una de les seves reivindicacions principals és l’impuls definitiu d’unes titulacions específiques que regulin les diferents tasques que conformen les arts escèniques. Entre d’altres demandes figuren les següents:

– Una veritable estabilitat i seguretat jurídica en la contractació laboral: rebutgen les figures de falsos autònoms, les subcontractes i les externalitzacions de dubtoses obres i serveis.

– La temporalitat i la intermitència no han d’implicar precarietat, i encara menys ser acceptades com a deficiències estructurals en un sector que reclama i mereix garanties socials. Apostem per una política de contractació directa als teatres i espais escènics.

– En moure’ns entre allò públic i allò privat; s’exigeixen un reconeixement i regulació les professions i oficis, igual que les relacions laborals.

– La creació i el foment de codis de bones pràctiques professionals que emparin autònoms/es i siguin de compliment obligat per a empreses i administracions, garantint les condicions de treball i el desenvolupament adequat de les activitats.

Criden a totes les persones vinculades al món de la cultura a sortir al carrer aquest dia, per reivindicar una millora en les seves condicions laborals i la regulació definitiva de totes les professions que continuen fora d’unes titulacions específiques que les haurien de recollir, i conviden tota la ciutadania a acompanyar-los i mostrar-los suport.