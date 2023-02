JORNADAS ANARQUISTAS 2023 “JUAN CARLOS MECHOSO”

–

De parte de Federacion Anarquista De Rosario February 27, 2023 221 puntos de vista

JORNADAS ANARQUISTAS 2023 鈥淛UAN CARLOS MECHOSO鈥

Nuevamente nos reencontramos en forma presencial las organizaciones Especifistas del continente en estas Jornadas. Hoy, con la triste noticia de la partida del compa帽ero Juan Carlos Mechoso en octubre pasado, compa帽ero fundador de FAU e impulsor del Especifismo en la regi贸n. Nuestro modesto homenaje denominar a esta edici贸n de las Jornadas con su nombre.

La imperiosa necesidad de la Organizaci贸n Pol铆tica

Nuestra regi贸n atraviesa una coyuntura por dem谩s compleja. Aumento de la miseria y pobreza, reforzamiento de pol铆ticas neoliberales, crecimiento de ideas reaccionarias y de extrema derecha, debilitamiento de proyectos antag贸nicos al sistema de car谩cter popular. Este escenario no es nuevo, se ha ido gestando desde el fin de la Guerra Fr铆a, y el ascenso de los progresismos a los gobiernos ha incidido directamente en la institucionalizaci贸n de la mayor parte de la izquierda, en la reducci贸n del horizonte pol铆tico a lo posible dentro de los m谩rgenes del sistema capitalista y ha deste帽ido las concepciones pol铆tico- ideol贸gicas. Todo ello a gusto de la burgues铆a de cada pa铆s y trasnacional. En cambio, la derecha avanza a paso firme, especialmente concepciones ultra conservadoras avanzan en forma agresiva.

En este contexto, que tiene algunas diferencias con el contexto latinoamericano de hace una d茅cada, la presencia militante anarquista organizada es fundamental. En primer lugar, para brindar una perspectiva pol铆tica diferente al reformismo y a las corrientes progresistas adaptacionistas, para dotar a las luchas populares del necesario clasismo e independencia de clase. Pero, sobre todo, para dotar a esas luchas y hacer jugar en el plano pol铆tico -ideol贸gico una concepci贸n de ruptura revolucionaria, no tan solo como un horizonte pol铆tico lejano, sino como perspectiva cotidiana de construcci贸n a nivel social. Es tarea de la Organizaci贸n Pol铆tica incidir en el seno del pueblo con una perspectiva de intenci贸n revolucionaria. Entendemos que esta perspectiva es la 煤nica que puede frenar el avance de la extrema derecha y plantear la lucha por una sociedad diferente. Es por ello que como militantes debemos hacer todos los esfuerzos por construir organizaciones, sostenerlas, potenciar su desarrollo, establecer coordinaciones, de modo de hacer crecer la presencia y la incidencia de nuestras ideas y planteos estrat茅gicos en la regi贸n.

La Organizaci贸n Pol铆tica que necesitamos desarrollar debe tener dos principios o ejes de funcionamiento y preocupaci贸n: por un lado, la inserci贸n social. Vivir cotidianamente el drama del pueblo, organizarse socialmente a nivel territorial, sindical, estudiantil, campesino, del movimiento negro, ind铆gena, de mujeres, etc., de modo de desarrollar en esos espacios una pr谩ctica pol铆tica que desenvuelva nuestro planteo de fondo. Sin inserci贸n organizada en el seno del pueblo, nuestras ideas se vuelven est茅riles y palabra vana, otras corrientes organizan e inciden en ese pueblo que nos interesa que se libere definitivamente.

En segundo lugar, una Organizaci贸n Pol铆tica fuerte, con el desarrollo pol铆tico, ideol贸gico, te贸rico y t茅cnico necesario a cada etapa. Sin ello, la inserci贸n puede no dar los frutos que esperamos o recepcionar correctamente en el plano social- pol铆tico y pol铆tico, todo el esfuerzo desarrollado en los 谩mbitos de inserci贸n. La Organizaci贸n Pol铆tica tiene como cometido la lucha pol铆tica contra el sistema de dominaci贸n capitalista y empuja en el seno del pueblo una perspectiva revolucionaria y de amplio protagonismo popular.

Federalismo y Poder Popular

Concebimos a la sociedad futura basada en una organizaci贸n federalista. Tambi茅n el funcionamiento de nuestras Organizaciones lo entendemos sobre esa base. El federalismo est谩 lejos de privilegiar los particularismos y convertir cualquier 谩mbito en est茅ril debido a la imposibilidad de acordar porque cada uno cuida su 鈥渃hacra鈥. El federalismo tiene como principal fundamento la participaci贸n de base, participaci贸n responsable y comprometida y la articulaci贸n de las decisiones y resoluciones en un 谩mbito m谩s global. De abajo a arriba como hablaba Bakunin, una sociedad organizada desde abajo, con instancias globales que unifiquen y contemplen las distintas propuestas para las soluciones a los problemas colectivos.

Nuestras Organizaciones Pol铆ticas deben prefigurar en peque帽o lo que deseamos de la sociedad futura. Por eso a este federalismo le hemos dado en llamar federalismo funcional, un federalismo que articule a la militancia anarquista organizada y permita un funcionamiento 谩gil, din谩mico, resolutivo. Claro est谩, los tiempos necesarios para las discusiones debe pautarlos la Organizaci贸n y hay una serie de temas que no se pueden laudar de una vez y para siempre, que hay que irlos procesando. Pero tampoco caer en el debate est茅ril y que dificulta el funcionamiento org谩nico.

Dicho Federalismo va unido a nuestra concepci贸n de Poder Popular, de proceso de construcci贸n de la capacidad y fortaleza del pueblo y de los organismos que sustituyan a las estructuras del sistema capitalistas una vez triunfe un proceso revolucionario. La suerte de la revoluci贸n se est谩 jugando desde hoy, ya que la capacidad popular que podamos construir en la actualidad estar谩 en juego al momento de la ruptura. Si no existe un proceso previo de construcci贸n de Poder Popular, es probable que un proceso revolucionario sea dirigido o cooptado por aquellos partidos de orientaci贸n vanguardista, centralista y de concepci贸n de 鈥減artido fuerte鈥, quedando el pueblo relegado a un actor pasivo y sujeto de dominaci贸n nuevamente por el Estado- Partido, tal como ocurri贸 en varios procesos hist贸ricos.

La garant铆a para que ello no ocurra es la Organizaci贸n Pol铆tica Anarquista, con una l铆nea estrat茅gica finalista, pero tambi茅n con una estrategia en sentido estricto adecuada a cada coyuntura o per铆odo, y que permita avanzar hacia los objetivos trazados en la estrategia finalista: revoluci贸n y sociedad socialista libertaria. La t谩ctica, lo puntual, los ajustes de cada momento concreto, se inscriben en el marco de la estrategia en sentido estricto.

Por ello, nuestra concepci贸n Federalista y de Poder Popular es parte intr铆nseca del Especifismo. Es el despliegue de nuestra concepci贸n y de nuestro proyecto pol铆tico de la sociedad futura que anhelamos, pero tambi茅n son horizontes que hay que ir concretando en la vida cotidiana. Debemos practicar el Federalismo e impulsarlo como forma organizativa en todos los 谩mbitos; adem谩s de la Organizaci贸n Pol铆tica, impulsarlo en la inserci贸n. Si queremos disputar sectores del pueblo y militancia, hay que demostrar que se puede funcionar de forma diferente a lo que propone el sistema y reproduce en todos los 谩mbitos, incluidos partidos de izquierda y movimientos sociales.

Poder Popular unido a Federalismo como forma de fortalecer en esta etapa las organizaciones populares y su desarrollo. Es el pueblo tomando su destino en sus manos en t茅rminos libertarios.

Un camino recorrido y por recorrer

No es poco lo recorrido por el Especifismo en Am茅rica Latina, especialmente en estos 煤ltimos casi 30 a帽os. Hemos desarrollado organizaciones en Brasil, Argentina, Chile, Colombia. Todas con sus ritmos, dificultades, pero tambi茅n con avances y dando una impronta distinta al Anarquismo, que en la regi贸n hab铆a sido relegado a una pieza de museo por los propios anarquistas, centrados en debates est茅riles en c铆rculos peque帽os, militando entre anarquistas y con nulo contacto con el pueblo.

Eso se ha roto en cierta manera. Hoy el Anarquismo Especifista dice presente en la regi贸n y es protagonista de importantes luchas populares. Queda mucho por hacer, pero vamos paso a paso. Salimos de las Jornadas anteriores con una serie de resoluciones, algunas de las cuales pudimos cumplir o avanzar. Nos parece relevante continuar trabajando en ellas, de modo de dar continuidad al esfuerzo colectivo que ha dado sus frutos. Sin lugar a dudas se abre una nueva etapa para el trabajo coordinado de nuestras Organizaciones.

-Federacion Anarquista Uruguaya, Coordinaci贸n Anarquista Brasilera, Federaci贸n Anarquista de Rosario en CALA (Coordinaci贸n Anarquista Latinoamericana).

– Organizaci贸n Anarquista de C贸rdoba (Argentina)

– Organizaci贸n Anarquista de Tucum谩n (Argentina)

– Organizaci贸n Anarquista de Santa Cruz (Argentina)

– Federaci贸n Anarquista de Rio de Janeiro (FARJ- Brasil)

– Organizaci贸n Anarquista Socialismo Libertario (OASL -Brasil)

– Colectivo Mineiro Popular Anarquista (COMPA 鈥 Brasil)

– Rusga Libertaria (Brasil)

– Roja y Negra (Argentina)

– Federaci贸n Anarquista de Santiago (Chile)

– Grupo Libertario V铆a Libre (Colombia)

-Juventud Anarquista Lima (Per煤)

– Nucleo Anarquista de Asunci贸n (Paraguay)

Organizaciones observadoras:

– CGT Espa帽a