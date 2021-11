–

El extractivismo es el proceso de

devastaci贸n de la naturaleza para transformarla en mercanc铆a. Proyectos

extractivistas se multiplican por todo el mundo, sobre todo fuera de los

centros del poder, para sostener el modo de vida y el funcionamiento

del capital.

El extractivismo no es una forma de

gestionar el capital, sino que es el capital mismo con su m谩quina de

muerte extendi茅ndose como una enfermedad. En este sentido, su

infraestructura, su dimensi贸n material, es inherente a su l贸gica de

devastaci贸n. No hay capital sin extractivismo, como no hay producci贸n ni

consumo sin devastaci贸n de la naturaleza, sin opresi贸n de todo lo vivo,

humanos incluidos鈥

El mundo que lo sostiene expande la

miseria, la explotaci贸n, la servidumbre y el control. Lo que llaman el

desequilibrio de los ecosistemas no es m谩s que la invasi贸n del poder

transformando la naturaleza en mercanc铆a, donde la gesti贸n del capital

sacrifica territorios, h谩bitats y comunidades para su beneficio

antropoc茅ntrico.

Los pueblos ancestrales siguen resistiendo

contra la colonizaci贸n llamada capitalismo, su expolio y despojo, su

ideolog铆a y sus aparatos represivos. Para nosotrxs luchar y se帽alar el

extractivismo es anhelar y/o resistir otras formas de vida fuera de la

l贸gica de la civilizaci贸n, la industria y el capital, sus valores y su

nocividad.

Estas jornadas nacen de la necesidad de

plantear, desde distintas perspectivas y experiencias, luchas y

reflexiones contra la nocividad del extractivismo y el mundo que lo

sostiene. El objetivo es profundizar los discursos y practicas contra el

capital/estado en todos sus 谩mbitos, y buscar lugares de an谩lisis que

busquen el desmantelamiento, la destrucci贸n de la sociedad del poder y

toda la basura ideol贸gica que acarrea a su paso. Plantear perspectivas

an谩rquicas/antiautoritarias contra la devastaci贸n es se帽alar uno de los

rostros del enemigo en toda su infraestructura y monopolio.

隆Hasta eliminar el 煤ltimo basti贸n del capital y el mundo que lo

sostiene!

隆Solidaridad con la lucha de los pueblos ancestrales!

隆Extractivismo es colonialismo y autoritarismo!

Anarquistas contra la devastaci贸n

