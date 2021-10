Jornadas de inauguración del nuevo local de la Biblioteca La Maldita en Gamonal

–

Jornadas de inauguraci贸n del nuevo local de la Biblioteca La Maldita en Gamonal

Los tiempos cambian, las ideas permanecen.

Hace ya 12 a帽os que la biblioteca comenz贸 su andadura como proyecto, mucho ha llovido desde entonces.

Muchos obst谩culos hemos sorteado y alg煤n que otro tropez贸n nos hemos llevado. Tenemos las espaldas fuertes para echarnos en ellas los aciertos y errores cometidos, sin tener que reinventarnos, los consideramos parte del aprendizaje y del hacer diario, sin f贸rmulas m谩gicas ni mantras que eclipsen la capacidad de an谩lisis y acci贸n. Como dec铆a un viejo anarquista alba帽il que ya nos dej贸, 鈥渉ay que hacer, sin miedo a equivocarse, con humildad para aprender, pero hacer鈥 y en ello estamos amigo Lucio, en ello estamos.

Si algo tenemos claro y la experiencia nos ha demostrado es que en los tiempos que corren el anarquismo y los espacios libertarios tienen m谩s raz贸n de ser a煤n si cabe que cuando empezamos, all谩 por el 2009.

La necesidad de transformar la sociedad y hacer frente al capitalismo y su sistema depredador con la vida, se vuelve acuciante. Como anarquistas las opciones autoritarias, delegativas, parlamentarias no nos seducen por considerarlas est茅riles y enga帽osas frente al cambio que necesitamos, siendo el 煤nico camino la revoluci贸n social. No buscamos conquistar el poder sino eliminarlo. No queremos ser oprimidos, ni oprimir.

Desde esa l贸gica surge la biblioteca como a帽oranza y reflejo de los ateneos libertarios que en los a帽os 20 brotaron al calor del sindicato y que complementaban el proyecto revolucionario que necesitaban y necesitamos.

La biblioteca es un espacio al margen de las l贸gicas mercantiles donde puedes encontrar un amplio fondo de libros de pr茅stamo gratuito con m谩s de 1000 ejemplares catalogados por tem谩ticas y g茅neros enmarcados en el pensamiento cr铆tico.

Un archivo de carteles, documentos y fanzines desde los a帽os 90 en adelante que son un reflejo de la evoluci贸n y trayectoria del movimiento libertario.

La videoteca que desde el formato audiovisual nos acerca realidades y luchas de otros lugares.

Una biblioteca infantil con un espacio para peques.

Un proyecto editorial modesto desde el que hacer nuestros aportes.

Una distribuidora con material libertario.

El modelo organizativo es asambleario, horizontal y autogestionado, sin l铆deres que nos traicionen, sin subvenciones que condicionen nuestro discurso y pr谩ctica, posibilitando el enfrentamiento sin concesiones ni ataduras al sistema de dominaci贸n actual. Nuestra intenci贸n fue y sigue siendo traspasar las cuatro paredes del espacio e incidir en la calle, practicando la solidaridad, el apoyo mutuo y la acci贸n directa en los conflictos y procesos pol铆ticos que nos rodean.

Un espacio de encuentro y formaci贸n, donde se realizan presentaciones de libros, charlas, debates, talleres, proyecciones y exposiciones, para tejer afinidades y simpat铆as que nos acerquen a ese horizonte llamado utop铆a.

Las puertas est谩n abiertas 隆P谩sate por la Maldita!

Hoy como ayer, seguimos pu帽o en alto.

Biblioteca Anarquista La Maldita

PROGRAMA DE LAS JORNADAS DE INAUGURACI脫N

Viernes 22 de octubre

19:00 horas: Charla-debate: Pasado, presente y futuro del anarquismo en Burgos

S谩bado 23 de octubre

11:00 horas: Taller de inicio a la encuadernaci贸n y restauraci贸n de libros impartido por Traspapelados Imprenta

19:00 horas: Propuesta pr谩ctica: 鈥淎narquismo de barrio鈥. Ryuman Rodr铆guez: Comunidad 鈥淟a Esperanza鈥 y Federaci贸n Anarquista de Gran Canaria.

Jueves 28 de octubre

19:00 horas: Proyecci贸n del documental: Durruti Hijo del Pueblo realizado por Ingobernables producciones

S谩bado 6 de noviembre

19:00 horas: Presentaci贸n de la revista: Salamandra elaborada por el Grupo Surrealista de Madrid

