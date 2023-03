Bolet铆n de informaciones educativas actualizado al 27.3.2023

Semana de paros docentes

Mario Hernandez

El Plenario de Secretar铆as Generales de CONADU Hist贸rica resolvi贸 realizar un paro de actividades desde el 27 de marzo hasta el 1潞 de abril.

CONADU Hist贸rica reclama la reapertura de la mesa de negociaci贸n salarial y exige que se solucione el problema del impuesto a las ganancias aplicado al salario y la aplicaci贸n de un fondo especial para resolver la situaci贸n cr铆tica de las obras sociales universitarias.

Por otra parte, docentes, referentes en educaci贸n, dirigentes sindicales, estudiantes de nivel medio y de los distintos Profesorados de la CABA se reunieron el jueves 16, convocados por el sindicato docente Ademys, para coordinar y construir una gran jornada de lucha por infraestructura, salario y condiciones de ense帽anza y aprendizaje a realizarse el jueves 30 de marzo.

M谩s de 20.000 docentes y trabajadores de la salud en las calles de C贸rdoba

La intensa lluvia no impidi贸 que en lo que fue una jornada hist贸rica, m谩s de 20.000 docentes y personal de salud marcharan por las calles de la ciudad exigiendo mayor presupuesto, aumentos que no dejen al salario por abajo de la l铆nea de la pobreza y la derogaci贸n de la ley 10694 que consolid贸 un brutal ataque a los jubilados.

鈥淣o nos paran los descuentos, no nos para Monserrat, no nos va a parar la lluvia, queremos aumento ya鈥, se coreaba desde la cabecera que llevaba una bandera con la leyenda 鈥淪alud y educaci贸n unidas. Basta de salarios de pobreza, abajo la Ley 10694. 隆PARO PROVINCIAL!鈥

En la cabecera, al frente de la movilizaci贸n, el gazebo de la 鈥淐arpa Blanca鈥 que se instal贸 en pleno centro a pesar de la intentona del gobierno y la polic铆a por impedirlo, marchaba como todo un s铆mbolo junto a la bandera de la Escuela Hospitalaria.

Fue desde las asambleas escolares y las asambleas de los hospitales y centros de salud que se construy贸 este paro en com煤n. Algo que las conducciones gremiales, en particular la UEPC, intentaron por todos los medios evitar, dividiendo y desgastando la lucha. Pero en las calles confluyeron las columnas de las escuelas y de la oposici贸n junto a las de la Coordinadora de Salud que vot贸 marchar en com煤n.

Luego de finalizado el acto de cierre de la movilizaci贸n, las columnas de la docencia se dirigieron a la intersecci贸n de Bv. Illia y Chacabuco, para volver a instalar all铆 la Carpa Blanca y realizar una asamblea para planificar los pasos a seguir.

La asamblea resolvi贸 convocar el pr贸ximo martes 28 a las 19:00, una marcha blanca junto con salud, adem谩s de organizar en las asambleas escolares previstas para la semana pr贸xima, acciones a contra turno para seguir visibilizando en cada zona y localidad el conflicto.

Julia Gilletta, delegada docente del departamento Capital expres贸 que: 鈥渆stamos viviendo un momento hist贸rico, porque la coordinaci贸n y organizaci贸n que empezamos a tener con nuestros compa帽eros y compa帽eras de salud tambi茅n es in茅dita. Las conducciones sindicales han hecho todo lo posible para no unir nuestras luchas y reclamos, y desde abajo logramos imponer algo que es elemental. Si tenemos al mismo gobierno pag谩ndonos miseria, precariz谩ndonos, pagando jubilaciones de hambre, 驴c贸mo no vamos a luchar juntos? Necesitamos un paro provincial ya, y esa perspectiva es cada vez m谩s clara, por eso fue una de las propuestas en la asamblea autoconvocada que acabamos de terminar鈥.

Las y los docentes est谩n en su tercera semana de lucha, el ofrecimiento salarial ha sido siempre el mismo y ha sido rechazado en las asambleas escolares por irrisorio. En distintas formas el gobierno provincial ofrece 40 % de aumento en el b谩sico en cuatro tramos, siendo que los salarios se encuentran muy por debajo de la l铆nea de la pobreza, al tiempo que mantiene los descuentos por d铆a de paro y en un gesto de autoritarismo impuso un aumento por decreto.

Los Docentes Autoconvocados de C贸rdoba reclaman:

Un sueldo docente de 250.000 pesos de b谩sico inicial para superar la l铆nea de pobreza. Cualquier aumento debe ser indexado en el mes anterior.

Mejores condiciones laborales y edilicias, aumento del presupuesto educativo provincial.

No a los descuentos, la huelga es un derecho constitucional.

Basta de sobrecarga de trabajo y horario. Mecanismos contundentes ante casos de violencia o maltrato laboral.

Derogaci贸n de la Ley 10729 que impacta en el estatuto y en el escalaf贸n docente. Titularizaci贸n de PIT, PROA. No al achatamiento del escalaf贸n.

Derogaci贸n de la ley 10694, restituci贸n urgente del 82% m贸vil.

La lucha docente en las calles de Carlos Paz

En la noche del martes 21 se llev贸 adelante una acci贸n por parte de docentes y estudiantes autoconvocados, en el marco de la lucha por salario y condiciones laborales, as铆 como por la desastrosa situaci贸n de los establecimientos escolares producto de los recortes presupuestarios, que se desarrolla a nivel provincial.

Alrededor de las 19:00 se fueron concentrando en la plaza de la Municipalidad de Carlos Paz, frente a la terminal de 贸mnibus, docentes y estudiantes de diferentes escuelas p煤blicas de las distintas localidades de la zona. A pesar de la llovizna, por momentos intensa, se realiz贸 una 鈥渟emaforeada鈥 de protesta.

A medida que fueron llegando m谩s trabajadores de la educaci贸n y estudiantes, el entusiasmo fue creciendo y la concurrencia se fue trasladando a las diferentes esquinas, para luego marchar hacia el microcentro donde se cort贸 la esquina neur谩lgica de 9 de Julio y Lisandro de la Torre, con pancartas exigiendo una verdadera recomposici贸n salarial, denunciando la precariedad edilicia y la estafa contra las y los jubilados.

Hubo una importante adhesi贸n de los automovilistas con bocinas y saludos de apoyo y de la gente que, desde las veredas, paradas de colectivos y comercios, aplaud铆an el paso de la manifestaci贸n.

Al finalizar se propuso cerrar con una asamblea en la que intervinieron docentes que llamaron a la marcha del jueves 23 de marzo en C贸rdoba.

Ex legisladora del FITU cruz贸 al ministro de Educaci贸n Grahovac

En pleno desarrollo del conflicto docente y de la salud, el ministro de Educaci贸n, Walter Grahovac, realiz贸 declaraciones a medios locales, mostr谩ndose 鈥渟orprendido鈥 por la continuidad de la huelga docente tras una oferta salarial que maestras y maestros ya hab铆an rechazado por considerarla insuficiente.

El ministro del gobierno de Schiaretti afirm贸 que la docencia hace 鈥渦n paro de 48 horas y encima pegado a un feriado posterior que hace un fin de semana muy largo que afecta a煤n m谩s la continuidad pedag贸gica鈥. Esto aviv贸 la bronca del personal de educaci贸n que ve degradadas sus condiciones laborales y la calidad y continuidad pedag贸gica por el ajuste que est谩 significando en la educaci贸n (y la salud) los salarios por debajo de la l铆nea de pobreza que obligan a la docencia a cumplir con jornadas extenuantes, tener m谩s de un trabajo, hacer 鈥渃hangas鈥 de diverso tipo para cubrir la canasta b谩sica familiar.

La docente y ex legisladora del Frente de Izquierda, Laura Vilches, sali贸 al cruce en la red social Twitter donde expres贸: 鈥淚ndignante que este tipo que no pisa hace a帽os una escuela diga que 鈥渕etimos un feriado largo鈥 con la huelga. Ofrecen una miseria, trabajamos en condiciones de mierda y vamos a salir a las calles mientras organizamos fondos de huelga para paliar los descuentos.鈥

Luego agreg贸 que: 鈥淟a bronca crece y no la van a frenar con migajas. Los 6.000 millones que gastaron en la publicidad de su gobierno no les faltaron, ah铆 no cae la recaudaci贸n. Ese argumento solo aparece cuando los docentes o salud reclamamos para que se reconozca nuestro laburo y dedicaci贸n. Con m谩s razones vamos a fortalecer el paro y movilizaci贸n com煤n con lxs trabajadorxs de salud este mi茅rcoles y jueves, para pelear por una perspectiva de paro provincial que vaya contra la pol铆tica de hambre que tienen @JSchiaretti y Grahovac.鈥

Gran jornada de lucha docente en Bariloche

El 煤ltimo Congreso de UnTer vot贸 paro y movilizaci贸n en la primera semana de clases. Acompa帽ando el paro, hubo acciones seccionales. En Bariloche cientos de docentes se acercaron hasta el Consejo Escolar con coloridos e ingeniosos carteles contestando a todas las provocaciones del gobierno.

En el micr贸fono abierto se expresaron muchas voces de las distintas escuelas, que coincid铆an en denunciar la propuesta salarial como totalmente insuficiente. No solo se expresaron por lo salarial, tambi茅n lo hicieron por las condiciones de escuelas, como la ESRN 44, por la invasi贸n de roedores que hizo suspender las actividades.

En el mismo sentido se expresaron les docentes del Bachillerato Popular Furilofche que vienen reclamando el pago de salarios y el aporte al mantenimiento que actualmente no recibe un peso para limpieza o sostener el lugar, cuando es un Bachillerato que consigui贸 los t铆tulos oficiales hace dos a帽os.

Culminada la acci贸n, el grueso de docentes se dirigi贸 a la sede del sindicato para realizar la asamblea que finalmente vot贸 rechazar la conciliaci贸n obligatoria propuesta por el gobierno y exigirle a CTERA un paro nacional el 4/4.

Adem谩s, en la asamblea fue contundente el reclamo de las escuelas especiales de la ciudad como la escuela especial 19 y la laboral 6, que actualmente reclaman el funcionamiento del transporte que garantice la asistencia de les estudiantes que de otra manera no pueden llegar a las escuelas. Tambi茅n reclaman la soluci贸n inmediata de m煤ltiples problemas edilicios.

Docentes de nivel inicial de Almirante Brown exigen protecci贸n

Docentes de nivel inicial realizaron una manifestaci贸n en la Plaza de Burzaco debido a las agresiones y amenazas que sufri贸 el personal del jard铆n N掳945 de Ministro Rivadavia luego de una denuncia por abuso, con argumentos inveros铆miles, realizada por una madre de un alumno. La acci贸n fue convocada por los jardines del distrito para reclamar el resguardo de las autoridades ante estas situaciones que culminan en linchamientos por parte de algunas familias y extra帽os.

芦Es una problem谩tica que se extiende por los jardines de toda la provincia de Buenos Aires, fueron muchos los casos que terminaron en severas agresiones al personal y en la vandalizaci贸n de los edificios escolares. Los antecedentes indican que al investigarse los hechos se concluye que los abusos se producen en el entorno familiar, sin embargo, un sector de la comunidad termina canalizando la bronca contra quienes trabajan en las instituciones escolares禄, explicaron las docentes.

Durante las intervenciones que sucedieron en el marco de la protesta las maestras expusieron el desamparo que sufren desde la Direcci贸n General de Cultura y Educaci贸n (DGCyE) y desde el Frente Gremial que, seg煤n informaron las organizadoras de la manifestaci贸n, 芦les metieron miedo para que no se realice la medida de fuerza禄.

Por otro lado, denunciaron el trato antiprofesional y amarillista que tuvo el medio de comunicaci贸n Cr贸nica TV el mi茅rcoles 15 cuando concurrieron al Jard铆n y emitieron opiniones condenatorias contra docentes, fogoneando la ira y sin dar la posibilidad de que se pueda verter los argumentos de la otra campana.

芦El a帽o pasado se produjeron otros casos similares, pero lo sucedido en el jard铆n 904 y el 959 hicieron destrozos en el edificio y agredieron al personal fue el que desat贸 un paro distrital lanzado por el Frente Gremial, en esa oportunidad se comprometieron a armar una mesa intersectorial para evitar m谩s sucesos de esta 铆ndole, pero las docentes denunciamos que no funciona, que m谩s bien buscan calmar las aguas y desactivar la auto organizaci贸n禄, explicaron.

De la acci贸n tambi茅n particip贸 parte de la Comisi贸n Directiva del Suteba Tigre, una de las seccionales dirigidas por la Multicolor, quienes adem谩s de traer el apoyo se encargaron de asesorar a partir de la experiencia que obtuvieron con algunos casos similares en su distrito.

CABA: Se suman denuncias contra la directora de La Banderita

M贸nica Casalini es la directora de la Primaria Banderita Argentina de Retiro, que recibe alumnos de la Villa 31. Acumula denuncias por 鈥渕altrato infantil鈥 y en varias oportunidades la comunidad se moviliz贸 para pedir su remoci贸n, pero la respuesta de la ministra de Educaci贸n, Soledad Acu帽a, fue ir a apoyarla y titularizarla. En la web del Gobierno de la Ciudad la directora es destacada como una 鈥渕ujer que inspira鈥 y que a 鈥渟u compromiso pedag贸gico tambi茅n le suma la contenci贸n social鈥.

Sin embargo, entre julio y diciembre del a帽o pasado, la comunidad educativa moviliz贸 varias veces a La Banderita para exigir la renuncia de Casalini por violencia a los chicos. Tras esas marchas todo empeor贸. En medio de los reclamos, la ministra Acu帽a brind贸 su apoyo a Casalini. Fue a la escuela y se sac贸 fotos con la directora. El apoyo oficial no termin贸 ah铆. La ascendieron. Casalini estaba como directora suplente. En febrero titulariz贸.

La abogada Raquel Saravia, representante legal de la familia de un ni帽o de 10 a帽os que denunci贸 haber sido golpeado por Casalini, pidi贸 en junio la separaci贸n del cargo de la directora. 鈥淟os delitos que le atribuyen est谩n contenidos en el art铆culo 91 del C贸digo Penal. Si la justicia funcionase como deber铆a esta mujer deber铆a recibir una pena que va de los 3 a 10 a帽os de prisi贸n efectiva. Lamentablemente en la Ciudad no hay justicia independiente, porque ante la grave denuncia de agresi贸n a un menor de edad, no hicieron lugar al pedido que realizamos, y el nene tuvo que buscar vacante en otra escuela porque Casalini lo segu铆a hostigando y maltratando鈥.

Un recolector de residuos devenido 鈥済uardaespalda鈥

Tambi茅n el marido de Casalini, Osvaldo Marini, recorre la escuela y da 贸rdenes como si fuera un directivo m谩s, pero no tiene ning煤n cargo. Ni siquiera es docente. Seg煤n denuncian, amedrenta y hostiga al personal docente y no docente, como 鈥済uardaespalda鈥 de la directora, aunque en realidad trabaja en relaci贸n de dependencia para Ecohabitat S.A., una empresa contratada por el gobierno de la Ciudad para la recolecci贸n de residuos y la higiene urbana.

Desde que asumi贸 Casalini hace dos a帽os, pasaron 24 personas por el equipo de conducci贸n, entre vicedirectores y secretarias, todos renunciaron. Uno de ellos era Patricio Inostrosa, secretario de la escuela que muri贸 atropellado cruzando la avenida a dos cuadras de La Banderita, mientras lo llamaban insistentemente porque estaba demorando en llegar de una capacitaci贸n.

La CABA cierra jardines maternales

Existen m谩s de 30 escuelas secundarias que cuentan con jard铆n maternal para facilitar la cursada de padres y madres.

Desde el 2022, el ministerio de Educaci贸n porte帽o comenz贸 a cerrar y fusionar varios de estos jardines, argumentando problemas edilicios y una baja en la matr铆cula. Desde la comunidad educativa aseguran que ambos argumentos no son ciertos.

En 2018, la cartera que comanda Soledad Acu帽a intent贸 cerrar 14 comerciales nocturnos a los que acuden j贸venes y adultos que trabajan durante el d铆a. La resistencia de la comunidad oblig贸 a la ministra a dar marcha atr谩s.

Cuatro a帽os despu茅s, Acu帽a comenz贸 un proceso de vaciamiento de algunos secundarios por la parte m谩s sensible: el cierre de los jardines maternales que alojan en sus edificios.

Estos espacios se crearon a partir del Programa Primera Infancia. Hasta el a帽o pasado hab铆a 39 jardines maternales, pero en 2022 cerraron al menos dos: el San Jos茅 Obrero, ubicado en California 787 de La Boca; y Sue帽itos, en Luis Herrera 3460 de Villa Lugano.

鈥淧rimera Infancia tiene m谩s de 20 a帽os y fue creciendo a medida que las escuelas medias ve铆an que hab铆a muchas mam谩s y pap谩s que quer铆an terminar sus estudios y no ten铆an con qui茅n dejar a sus hijos鈥, cuenta Dami谩n Drescher, docente y trabajador del programa.

A partir de los 45 d铆as las familias pueden dejar a sus hijes mientras cursan sus estudios. 鈥淧ara cerrar estos jardines, desde el Ministerio argumentan que hay baja matr铆cula y exigen que por lo menos haya 10 estudiantes que necesiten dejar a sus hijes. Ah铆 es cuando entramos en una contradicci贸n entre el derecho a las familias al acceso a la educaci贸n, tanto padres como hijes, y el ajuste que plantea el gobierno porte帽o que dice que si no hay 10 pibes en el maternal es un gasto鈥, agrega.

El docente afirma que hay otros jardines con amenazas de cierre. El Mundo de Rev茅s ubicado en la secundaria EEM N掳 2 del DE 10; el Tinku dentro del colegio N掳 5 de Balvanera; 鈥測 tambi茅n el Nochecitas, que se encuentra en el mismo edificio de la escuela EEM N掳 DE 19 de Villa Soldati y todo indica que ser谩 absorbido por otro jard铆n. Lo 煤ltimo que nos dijeron de esta escuela es que 鈥榚st谩 a prueba鈥欌.

En los 煤ltimos d铆as, otro maternal se sum贸 a la lista de posibles cierres. Se trata del jard铆n que comparten el Colegio 11 Hip贸lito Yrigoyen y el Comercial N掳 1 Joaqu铆n V. Gonz谩lez, al que buscan trasladar al barrio de San Telmo por falta de inscripciones y por no estar dadas las condiciones de infraestructura escolar.

Para Sebasti谩n Angeloni, profesor de Historia del Yrigoyen, 鈥渁mbos argumentos son dos grandes falacias: la infraestructura la tiene que garantizar Acu帽a, y la baja en la matr铆cula es por falta de publicidad de las escuelas nocturnas, no hay ning煤n tipo de incentivo para que los pibes sepan de la existencia de estos secundarios. Es una decisi贸n pol铆tica para vaciarlos鈥.

La falta de lactarios y nuevos jardines provoca un colapso en el nivel inicial. La Constituci贸n porte帽a en su art铆culo 24 ordena al Estado local otorgar vacantes desde los 45 d铆as de vida en adelante, algo que la ministra de Educaci贸n, Soledad Acu帽a, infringe sistem谩ticamente.

De acuerdo a los datos sobre falta de vacantes, el a帽o pasado, sobre la base del sistema de inscripci贸n on line, se solicitaron 41.611 vacantes para ni帽es de 45 d铆as a 5 a帽os, pero el gobierno de la Ciudad otorg贸 solo 19.416. El 53,4% de los inscriptos no obtuvo vacante en los jardines de infantes de la CABA.

Morales reprime en Jujuy a familias que reclaman por falta de personal

Durante la ma帽ana del 14 de marzo familias de la Escuela de Frontera de La Quiaca tomaron la instituci贸n porque desde el ministerio de Educaci贸n no dan respuestas a los reclamos que vienen llevando adelante por el retraso en la designaci贸n del personal de servicios generales y maestras que necesita la instituci贸n. Tambi茅n reclaman por falencias edilicias y falta de gas. Una de las consecuencias de todas estas carencias es, por un lado, que al d铆a de la fecha hay grados enteros que no tuvieron clases y, por otro lado, no se puede suministrar un correcto servicio del comedor escolar, cuesti贸n que en tiempos de ajustes e inflaci贸n perjudica a ni帽os y ni帽as que dependen del comedor para tener un desayuno o una comida diaria.

Luego de la protesta en la Escuela las familias se movilizaron por la ciudad y se dirigieron a cortar la ruta 9 para que su reclamo sea escuchado, luego de meses de que no hay respuestas desde las autoridades del 谩rea. La respuesta del Gobierno provincial fue enviar efectivos de la polic铆a para reprimir a las familias movilizadas, en su mayor铆a mujeres.

El ajuste de los gobiernos nacional y provincial afecta a toda la comunidad educativa y se expresa en este tipo de problemas tanto en lo edilicio como en la designaci贸n de personal. En el resto de las escuelas de La Quiaca como en distintos lugares de la provincia se repiten reclamos que tienen estos denominadores comunes. Esta es la realidad de la educaci贸n p煤blica bajo el gobierno de Morales, muy alejado del relato de ser la provincia que m谩s invierte en educaci贸n.

Y agregaron que 芦Morales se la pasa de campa帽a mostrando una provincia que no existe. Hace campa帽a mostrando escuelas nuevas, pero no se garantizan todos los insumos necesarios para que funcionen ni se crean nuevos cargos y en las escuelas ya existentes se repiten los problemas: falta de personal, estructuras edilicias precarias, falta de gas o agua. Los salarios son baj铆simos y hay miles de docentes esperando un cargo y, sin embargo, en todos los niveles educativos las clases comienzan sin docentes. Las conducciones gremiales deben ponerse a la cabeza de organizar una lucha conjunta de toda la comunidad educativa.禄

Juan Luis V茅liz: 鈥淗ay que unificar la lucha de docentes, padres y alumnos contra el ajuste en la Educaci贸n en Tucum谩n鈥

El ciclo lectivo arranc贸 con protestas de docentes, padres y alumnos que pusieron al descubierto la crisis educativa que atraviesa la provincia -y el pa铆s- producto de las pol铆ticas de ajuste presupuestario que est谩 llevando adelante el gobierno del Frente de Todos, con el apoyo de Cambiemos, para cumplir con el programa del FMI.

Desmintiendo a Jaldo, Manzur y al ministro de Educaci贸n, Pablo Litchmajer, que d铆as antes hab铆an asegurado que las escuelas estaban en perfectas condiciones para el inicio de clases, padres y alumnos de numerosas escuelas de toda la provincia salieron a protestar para denunciar las p茅simas condiciones edilicias y de infraestructura, la falta de personal auxiliar para limpieza y tareas de mantenimiento, falta de agua, ventiladores, cortinas, mobiliario para los alumnos, etc. Estos reclamos se dan en medio de una ola de calor y rebrote epidemiol贸gico de Covid-19 y dengue, y se multiplicaron en escuelas como la Jos茅 M谩rmol, Patricias Argentinas, escuela especial Ni帽o Jes煤s, T茅cnica N潞3, Instituto T茅cnico de la Banda del R铆o Sal铆, Escuela Comercio de Concepci贸n, y numerosas escuelas de los Valles Calchaqu铆es, donde los padres tomaron los establecimientos obligando al ministro a tener que presentarse en persona.

Poco antes de estas protestas, miles de docentes se movilizaban contra el acuerdo salarial que estipula un aumento de 17,5 % hasta mayo y en total 33,5% para los primeros siete meses del a帽o, cuando la inflaci贸n supera el 100% anual. Un acuerdo traidor firmado por los gremios ATEP, UDT, AMET y APEMyS, dando la espalda a las asambleas de delegados por escuelas que votaron un salario inicial de 250.000 pesos. Hoy hay miles de docentes con salarios que no llegan a los 90.000 pesos, y con jornada extendida.

鈥淟a lucha de docentes, padres y alumnos es contra el mismo ajuste en Educaci贸n. Recordemos que este gobierno estableci贸 un recorte del 15% en las partidas presupuestarias para este a帽o. Las consecuencias las vemos todos los d铆as en las aulas, con un ausentismo creciente por el aumento de la pobreza; la sobrecarga laboral y la precarizaci贸n en la docencia y en el personal auxiliar; las p茅simas condiciones de cursada para nuestros alumnos, que ni agua tienen en algunos casos. Es necesario empezar a unificar las peleas en asambleas comunes de padres, alumnos y docentes, para discutir c贸mo encarar una pelea conjunta, moviliz谩ndonos y exigiendo a los gremios que rompan la tregua con el gobierno para reclamar plata para Educaci贸n y no para esta deuda fraudulenta鈥, sostuvo Juan Luis V茅liz, delegado de la escuela El Puesto y referente de la Agrupaci贸n Marr贸n Docente.

La crisis en Educaci贸n tambi茅n suscit贸 un cruce verbal entre funcionarios del gobierno y de la oposici贸n macrista, como Jos茅 Canelada o el candidato a gobernador radical, Roberto S谩nchez, quienes aseguraron que para este gobierno la Educaci贸n no es una prioridad. 鈥淪on unos caraduras, ahora se llenan la boca hablando de Educaci贸n por puro c谩lculo electoral. Creen que nos olvidamos de que cuando fueron gobierno ellos tambi茅n ajustaron, cerraron escuelas y reprimieron a los docentes. La 煤nica fuerza pol铆tica que se opone al ajuste en el Congreso y en las calles, que forma parte de las luchas docentes y de estudiantes, es el Frente de Izquierda. Para el pr贸ximo 24 de marzo la denuncia del ajuste en Educaci贸n ser谩 una de las consignas que vamos a llevar a la plaza鈥, declar贸 V茅liz.

Clase p煤blica sobre Genocidio al Pueblo Mapuche Tehuelche

Desde la c谩tedra de DD HH y Derechos de los pueblos originarios se invita a la Clase P煤blica sobre Genocidio al Pueblo Mapuche Tehuelche. Responsabilidad de Roca y Vintter, que se realizar谩 el mi茅rcoles 29 de marzo de 2023 a las 16:00 a trav茅s de la plataforma Zoom de la FADECS. Es una actividad que se enmarca en el mes de la memoria, y cuyo tema integra la curr铆cula genocidio del siglo XIX en la regi贸n.

La convocatoria es a una clase abierta, a la que se pueden sumar todos los interesados en el tema del genocidio, los hechos y sus responsables. Por lo cual, tomar谩 la forma de un conversatorio en el que expondr谩n:

Lucas Curapil. Lic. en Servicio Social. Dir. Dto. Lenguas Originarias. Fadel

Griselda Calfu帽anco. Abogada

Romina Diaz. Estudiante Adscripta de la c谩tedra.

Ana Calafat. Prof. Adjunta de Derechos Humanos y Derechos de Pueblos Originarios

Unirse a la reuni贸n Zoom

29 de marzo de 2023 a las 16 horas

Sala institucional de FADECS

ID 86403915443

Clave 349331

Grupos religiosos destruyen obras de arte en la UNCuyo

Un grupo de unas 50 personas, aproximadamente, se manifest贸 en la tarde del lunes 20 en el Rectorado de la UNCuyo y, tras rezar el rosario, procedieron a destrozar las obras de artistas reconocidxs y estudiantes de la FAyD. Se ensa帽aron especialmente con la obra de Cristina P茅rez, 鈥淓l velorio de la cruz鈥.

La exposici贸n, que hace foco en la trayectoria del patriarcado sobre los cuerpos y las vidas de las mujeres y las disidencias, hab铆a recibido la cr铆tica de sectores de alumnos y profesores de la FFyL de la UNCuyo y del Arzobispado.

Referentes de la cultura, la pol铆tica e intelectuales ya expresaron su repudio por redes sociales.

Acerca de la promesa presidencial del 8% del PBI para educaci贸n

Por Laura Marrone

En su discurso inaugural de las sesiones del Congreso nacional 2023 el presidente Alberto Fern谩ndez prometi贸 enviar un Proyecto de ley para que el financiamiento de la educaci贸n pase del 6 al 8% del PBI.

Seg煤n el 煤ltimo dato de distintas estimaciones en 2020, se calcula la asignaci贸n total en educaci贸n en 5% del PBI y con posterioridad, se produjeron ajustes y quitas presupuestarias en la asignaci贸n de recursos para la educaci贸n. Uno se pregunta entonces c贸mo har谩 el gobierno para llegar a ese objetivo.

A veces hay que pellizcarse para saber si estamos escuchando bien o estamos en una pesadilla. El gobierno del FDT, con el aval de Juntos por el Cambio, ajust贸 (en menos) $50.000 millones el presupuesto votado en 2022. 脡stos fueron quitados a la provisi贸n de dispositivos electr贸nicos, a la construcci贸n de jardines de infantes y a otros rubros. En el presupuesto 2023 el FDT redujo a煤n m谩s la inversi贸n en educaci贸n, disminuyendo la asignaci贸n en un 9% con respecto al 2022. 脡sta quedo reducida a solo el 5% del presupuesto nacional, contrastando con la asignaci贸n destinada a satisfacer la deuda externa que es m谩s del doble: 10,5%. Ese total promete ajustarlo de modo que, inflaci贸n mediante, alcance el 1,33% del PBI. Entonces, 驴c贸mo se llegar铆a al 8%?

Para que se entienda bien: el estado nacional no es garante de la financiaci贸n de la educaci贸n sino solo de una cuarta parte, aproximadamente, ya que el resto lo ponen las provincias. Desde que se votaron las leyes de reforma del estado en los 90, la educaci贸n en todos sus niveles, salvo universitario, pas贸 a ser responsabilidad de estas 煤ltimas. Esto fue una exigencia de los organismos internacionales a fin de que el estado nacional dispusiera de fondos para pagar la deuda externa. En 2006, ante la crisis de las provincias, el gobierno de los Kirchner promovi贸 la sanci贸n de la actual Ley de Financiamiento que estableci贸 una tablita por la que, al 2010, se deb铆a arribar a una inversi贸n en educaci贸n del 6% del PBI. El estado nacional deb铆a aportar el 40% del incremento para llegar a ese compromiso. Seg煤n el Observatorio Argentino de la educaci贸n se lleg贸 a ese monto en 2009, 2013 y 2015. El Banco Mundial en su p谩gina web afirma, en cambio, que a ese porcentaje no se lleg贸 nunca, siendo el m谩s alto el de 2015: 5,8%. Las dos fuentes, sin embargo, coinciden en que, desde entonces, venimos a la baja llegando en 2019 a 4,7% y el 煤ltimo dato que poseemos es del 2020: 5%. Por estas diferencias, el mencionado Observatorio estima que el total adeudado a educaci贸n desde 2006 a 2022 ascender铆a a U$D 26.000 millones.

Se帽alemos solo algunos indicadores de las consecuencias de este desfinanciamiento. En casi todas las provincias, docencia y familias denuncian falta de vacantes, especialmente en el nivel inicial. Ir贸nicamente, en v铆speras del 8 de marzo, organismos oficiales y opositores se desgarran las vestiduras supuestamente sosteniendo los derechos de la mujer, pero no dicen nada de las familias que deambulan desesperadas por no tener espacios educativos p煤blicos gratuitos para dejar a sus ni帽os peque帽os cuando van a trabajar. Tambi茅n callan ante les estudiantes de las localidades rurales o ciudades peque帽as que no tienen acceso a estudios superiores. Nada dicen de la falta de mantenimiento de las escuelas, sobre todo actualmente en que la ola de calor puso al rojo la necesidad de acondicionadores y/o ventiladores en grados y cursos, situaci贸n sim茅trica a la del invierno, con escuelas sin calefacci贸n adecuada a los fr铆os de la estaci贸n. Las becas son insuficientes. Los comedores escolares, por otra parte, son fuente de desnutrici贸n por la mala calidad de los alimentos.

La famosa 5ta. hora y/o jornadas extendidas est谩n siendo muy dificultosas de instrumentar debido a que los edificios escolares son compartidos por varias instituciones y a que la docencia, en general, debe recurrir al pluriempleo para llegar a fin de mes con lo que se le produce superposici贸n horaria. El salario de un cargo testigo para el primer cuatrimestre de 2023, firmado por las 5 centrales sindicales (CTERA, UDA, AMET, CEA y SADOP) ser谩 de $130.000 en mayo, lo que equivale a casi la mitad de la canasta b谩sica que estima ATE-INDEC o al alquiler de una vivienda de tres ambientes. El pluriempleo supone escaso tiempo para la preparaci贸n de la tarea de aula y para la formaci贸n docente continua que la docencia debe realizar en horarios extra jornada laboral, en la mayor铆a de los casos, pagando a empresas privadas pues el Estado solo brinda escasos cursos.

A esta realidad de insuficiencia en el presupuesto debemos agregar la desigualdad que se crea entre las jurisdicciones seg煤n la realidad de cada una de ellas y las pol铆ticas de sus gobiernos. As铆, para un promedio nacional de gasto por alumne de $83.172,08 a diciembre de 2020, tenemos en el extremo superior a Neuqu茅n con $231.338,27 y a Santiago del Estero con $74.021. Una diferencia de 3 a 1.

Respecto del salario docente, ocurre algo similar. La provincia de Jujuy termin贸 en diciembre de 2022 con un salario bruto para el maestro de grado sin antig眉edad de $87.074 en tanto que Tierra del Fuego tuvo un salario de $179.712.

Pasando en limpio, el gobierno nacional hace campa帽a electoral por una nueva ley de financiamiento, siendo que la existente no la cumpli贸 y que, un futuro aumento, recaer铆a en las provincias. Adem谩s, no dice de d贸nde saldr铆an esos fondos ya que se ha comprometido con el FMI y los bancos a pagar los usurarios intereses de la deuda p煤blica que se come los saldos de nuestra balanza comercial.

Desde el 2011, el FITU viene reclamando en su plataforma pol铆tica que el financiamiento de la educaci贸n debe elevarse al 10% del PBI y renacionalizarse la responsabilidad del mismo en el estado nacional. De este modo, adem谩s de suficiente, su distribuci贸n deber铆a garantizar igualdad de derecho para cada estudiante de cualquier lugar del pa铆s. Para dimensionar de qu茅 hablamos se帽alemos que solamente con garantizar medio punto m谩s del PBI actual se podr铆an construir 5.000 jardines de infantes de 3 aulas cada uno y pagar el salario de 50.000 docentes para su funcionamiento durante en un a帽o. As铆 se podr铆a dar una respuesta real al drama de la escolaridad de la primera infancia en nuestro pa铆s.

Pero, tambi茅n decimos de d贸nde se pueden sacar esos fondos. Sostenemos y lo demostramos una y otra vez, que esto es posible si se deja de pagar la usuraria deuda externa ya que, aunque haya mejora de las exportaciones y de la producci贸n, el pago de intereses de la deuda se come todo el saldo exportador. La deuda sigue creciendo mientras la miseria y la desigualdad para el pueblo trabajador es cada vez mayor. Por eso, m谩s all谩 de este programa, en cada lugar de trabajo, en cada provincia, venimos sumando nuestro compromiso diario para reclamar por cada uno de los derechos que la pol铆tica del FDT, de JxC y los anuncios de Milei destruyen.

Movilizaci贸n de integradores escolares: denuncian ajuste en discapacidad y falta de presupuesto

Marco Ballesi y Micaela Sabater

El viernes 17 nos movilizamos los prestadores y familias de personas con discapacidad. Reclamamos el aumento del nomenclador, pago a mes vencido, en contra de la precarizaci贸n laboral y pase a planta permanente en el gremio docente, junto con el aumento de las pensiones por discapacidad y un plan integral de obras ante la crisis de la infraestructura escolar tras a帽os de ajuste. En el marco de distintas movilizaciones por los cortes de luz, de docentes por reclamo salarial y condiciones edilicias.

El inicio del ciclo lectivo 2023 vino acompa帽ado de un marzo caliente con una inflaci贸n anual del 102,5% y una ola de calor sin precedentes. Pero lo que s铆 tiene precedentes son los problemas edilicios y falta de recursos en las aulas de los colegios de la Ciudad de Buenos Aires y provincia de Buenos Aires. La ola de calor deja expuesto el vaciamiento del presupuesto de educaci贸n, el paup茅rrimo servicio que brindan las empresas privatizadas como Edenor y Edesur y aumentos de salarios muy por debajo de la inflaci贸n.

El calor y el mal funcionamiento de los servicios muestran sus consecuencias m谩s duras en los alumnos y trabajadores de la educaci贸n que ante el faltante de luz, agua, ventiladores se descompensan, por los cortes de luz se suspenden las clases, haciendo imposible el desarrollo de las clases con normalidad.

Ante una situaci贸n que es evidente para todos, y que se expresa en las numerosas movilizaciones, cortes, paros, suspensiones de clases en los colegios, ning煤n gobierno ha dado una respuesta favorable para los trabajadores de la educaci贸n, las familias y los estudiantes. Desde Alberto Fern谩ndez que dice, c铆nicamente, que la preocupaci贸n de los docentes es no pagar ganancias y que 鈥渓a inflaci贸n es autoconstruida鈥, hasta el Gobierno de la Ciudad que recort贸 un 78,1% el presupuesto educativo. Tanto el ministro de Econom铆a del Frente de Todos, como el Jefe de Gobierno de la Ciudad pusieron un tope a las paritarias del 60%. Y a los APND (Acompa帽antes Personales No Docentes) que trabajamos como monotributistas en los colegios con personas con discapacidad, nos impusieron un aumento del 24% en cuotas no acumulativas, mientras que a las personas con discapacidad les recortan los tratamientos.

El problema no es solo el calor sino 鈥渆n especial la falta de medidas para paliar y la falta de infraestructura escolar鈥 denunci贸 la Legisladora porte帽a Alejandrina Barry ante el rechazo por parte de Larreta de tratar el proyecto de emergencia para garantizar las condiciones de cursada y de trabajo en las escuelas porte帽as, que present贸 el Frente de Izquierda Unidad. Actitud similar a la que tuvieron el Frente de Todos y Juntos por el Cambio el a帽o pasado en el Congreso Nacional ante el proyecto presentado por Nicol谩s Del Ca帽o del FIT-U para declarar la Emergencia en Discapacidad.

Voces desde las escuelas y en las calles

Valen, que trabaja como integradora escolar APND en una escuela p煤blica en la Ciudad, cuenta que 鈥渓a escuela no tiene la infraestructura necesaria para que los chicos puedan estudiar con este calor. El nene con el que estoy yo tiene TEA y lo sensorial lo afecta m谩s, todo el tiempo me est谩 diciendo que tiene mucho calor y transpirando鈥. Por otro lado, Patricia, en una escuela en Lugano, cuenta que la comunidad educativa realiz贸 un corte y un abrazo al colegio, como forma de manifestarse por la falta de infraestructura.

Juliana, tambi茅n de Ciudad, comenta que, 鈥渆s imposible concentrarse para estudiar cuando est谩n pensando todo el tiempo en no descomponerse o en que se quedaron sin agua fr铆a. Y el colegio no puede cubrir la demanda de comprar otro ventilador para ning煤n aula鈥.

La historia se repite cruzando la General Paz. Ariel, quien trabaja como APND en una escuela primaria de Ciudadela, nos cuenta que desde el jueves 9 de marzo al martes 14 no hubo clases y comentaba que 鈥渆l nene que acompa帽贸 esta diagnosticado con TDAH -trastorno por d茅ficit de atenci贸n e hiperactividad-, con el calor que sufre en el aula es muy dif铆cil que se pueda concentrar y no este fastidioso鈥.

Coordinar reclamos, luchas y unir fuerzas

Estas son las consecuencias del desfinanciamiento sistem谩tico que padece el sistema educativo gobierno tras gobierno, a ambos lados de la grieta, como tambi茅n en el 谩rea de discapacidad, ya que a lo que apuntan ambas coaliciones gobernantes es a recolectar todas las divisas posibles para pagar la deuda ilegal, ilegitima y fraudulenta con el FMI, a costa de nuestras condiciones de vida y laborales. A costa de la educaci贸n y derechos de millones de pibas y pibes.

Los APND, los docentes, los no docentes, los estudiantes y las familias somos los que vivimos la realidad en las escuelas cada d铆a. Es por eso por lo que tenemos que organizarnos en unidad entre los distintos sectores de la comunidad educativa, creando instancias de coordinaci贸n junto a otros trabajadores para pelear por condiciones de laburo, estudio y salarios.

Es preciso tejer estas alianzas entre quienes integramos la comunidad educativa, junto a otros sectores, no solo para garantizar condiciones de cursada y trabajo de hoy, combatir la ola de calor, si no para prepararnos para enfrentar los ataques de los gobiernos actuales y los que vengan. Todos los partidos pol铆ticos, el kirchnerismo, peronismo, radicales y libertarios, est谩n de acuerdo en su plan de ajuste para descargar la crisis sobre los trabajadores y pagar la deuda al FMI.

Tenemos que organizarnos de manera independiente y construir una fuerza pol铆tica capaz de pelear por todos nuestros derechos y que la crisis la paguen los que la generaron.

Se instalar谩n c谩maras en las aulas de una escuela de CABA. 驴Para qu茅?

Por Mart铆n Su谩rez

Desde la comunidad educativa denuncian que la directora del establecimiento firm贸 el acta bajo presi贸n y que 芦fue amenazada禄 con su patrimonio. 驴La instalaci贸n viola la intimidad de las y los menores?

Desde hace varios a帽os, la gesti贸n PRO en la Ciudad pretende avanzar con la instalaci贸n de c谩maras en diferentes edificios de escuelas porte帽as. La intentona no naci贸 durante las 煤ltimas dos administraciones del actual jefe de Gobierno, Horacio Rodr铆guez Larreta, sino desde el segundo mandato de Mauricio Macri al frente del Ejecutivo porte帽o. En m谩s de dos ocasiones (2011 y 2017), la justicia local tuvo que intervenir para frenar la puesta de dispositivos de filmaci贸n continua dentro de instituciones educativas p煤blicas, para evitar la violaci贸n del derecho a intimidad de ni帽as, ni帽os y adolescentes consagrada en la Constituci贸n Nacional.

Macri quiso llevar adelante la instalaci贸n de c谩maras en m谩s de 90 escuelas y Larreta recogi贸 el guante e intent贸 hacer lo propio en varios edificios escolares, tras las tomas estudiantiles del 2017. En esta ocasi贸n, trabajadores y trabajadoras de la educaci贸n de la escuela p煤blica T茅cnica Hicken denuncian que es inminente que la cartera educativa instale c谩maras dentro de tres aulas de este edificio, que se encuentra en pleno coraz贸n de Palermo.

Todo comenz贸 como un rumor de radio pasillo, pero con el correr de los d铆as pudieron confirmar que el ministerio de Educaci贸n porte帽o, al mando de Soledad Acu帽a, iba a avanzar con la instalaci贸n de dispositivos de filmaci贸n continua en el interior de varias aulas de la escuela Hicken, que se encuentra en el Jard铆n Bot谩nico de la Ciudad, a pasos del Parque 3 de Febrero y del Jard铆n Japon茅s.

鈥淟a directora nos confirm贸 que el 28 de diciembre del a帽o pasado, 煤ltimo d铆a de trabajo administrativo escolar, vinieron representantes de la supervisi贸n escolar del distrito y la obligaron a firmar un acta, donde ella, como m谩xima autoridad de la escuela, aceptaba poner tres c谩maras dentro de tres aulas鈥, cuenta Julio, nombre ficticio que determin贸 el trabajador para ocultar su identidad por temor a posibles represalias. La justificaci贸n planteada por la supervisi贸n para llevar adelante la puesta en marcha de los dispositivos fue que las c谩maras apuntar铆an solamente a los carros de las computadoras y que iban a encenderse solo durante la noche.

Las y los docentes increparon a la directora de la instituci贸n por haber firmado el acta y le cuestionaron por qu茅 llevo adelante la r煤brica del documento. Argument贸 que pr谩cticamente no le dieron opci贸n y que aprovecharon el 煤ltimo d铆a de trabajo, mientras la escuela cerraba, para obligarla a poner su firma, bajo el argumento de que en esas aulas no hay rejas en las ventanas y que las c谩maras no iban a prenderse de d铆a durante la cursada. Adem谩s, le dijeron que, si no firmaba, iba a hacerse cargo con su patrimonio si llegara a faltar cualquier dispositivo inform谩tico. En concreto: ante esa amenaza, la directora decidi贸 poner su firma.

Previo a la firma, propuso una alternativa viable: que los carros con las computadoras sean trasladados al pasillo central del colegio, que es amplio, y que las c谩maras, en todo caso, se instalen en ese lugar, pero no dentro de las aulas. La respuesta de la supervisi贸n fue que eso no iba a ser posible porque durante el d铆a circulan estudiantes por el pasillo. Sin darse cuenta, los representantes de la supervisi贸n escolar reconocieron que las c谩maras no iban a encenderse exclusivamente durante la noche.

鈥淧ese a la ilegalidad de la instalaci贸n de esos dispositivos de control, el solo hecho de sugerir la puesta a punto de los mismos insin煤a que quienes trabajamos dentro de la escuela somos los que podr铆amos llegar a robar las computadoras鈥, advierte otro docente a este medio. A ra铆z de esta situaci贸n, surgen varias preguntas: si son las 煤nicas aulas que no tienen rejas en las ventanas, 驴por qu茅 no las colocan? 驴Sabe el gobierno porte帽o que con estas c谩maras viola el derecho a la intimidad de los j贸venes y adolescentes que all铆 estudian? 驴Qu茅 se esconde realmente detr谩s de la instalaci贸n de estas c谩maras?

Las preguntas est谩n, pero las respuestas no aparecen. La instalaci贸n de esas c谩maras -dijeron desde el Ministerio- se da respecto a 鈥渓os espacios seguros que estamos instalando para guardar los materiales de valor como las computadoras鈥, seg煤n Tiempo Ar que se comunic贸 con la cartera educativa.

Los intentos fallidos en la instalaci贸n de c谩maras

En agosto de 2011, la Justicia porte帽a suspendi贸 la instalaci贸n de c谩maras de seguridad en escuelas de la Ciudad, tras una medida que le impidi贸 al gobierno de Mauricio Macri avanzar con la iniciativa de colocar los dispositivos en 90 establecimientos escolares, tanto jardines de infantes, primarias como secundarias. La decisi贸n fue tomada por la jueza Elena Liberatori, al hacer lugar a un recurso de amparo que iniciaron algunos padres para evitar que sus hijos queden registrados por videoc谩maras en esas instituciones educativas.

El fallo 鈥搎ue alcanza a las escuelas a las que asisten hijas de los querellantes鈥 advirti贸 que existe 鈥渦n conflicto de derechos o intereses鈥 donde 鈥減or un lado, se encuentra el leg铆timo inter茅s del Estado local en la protecci贸n de sus bienes y edificios pero, por el otro, entra en juego el derecho a la intimidad, consagrado en el art铆culo 19 de la Constituci贸n Nacional鈥, y que 鈥渘o debe perderse de vista que lo que aqu铆 se encuentra en juego es el derecho a la intimidad de los ni帽os, ni帽as y adolescentes que asisten a escuelas p煤blicas en el 谩mbito de la Ciudad de Buenos Aires鈥, agreg贸 en su fallo la jueza.

En noviembre de 2017, durante la primera gesti贸n de Rodr铆guez Larreta como jefe de gobierno, la ministra Soledad Acu帽a iba a instalar c谩maras en varias escuelas que hab铆an sido tomadas por estudiantes. Fue la propia Elena Liberatori que, una vez m谩s, prohibi贸 la instalaci贸n de esos dispositivos de vigilancia al considerar, nuevamente, que se viola el derecho a intimidad de los ni帽os, ni帽as, j贸venes y adolescentes. Para dictar la medida, la jueza tuvo en cuenta que no est谩 claro en el 芦Protocolo del servicio de vigilancia y seguridad electr贸nica en establecimientos educativos禄, d贸nde ir铆an ubicadas las c谩maras de vigilancia, ya que por un lado dice en la periferia de los establecimientos y luego infiere que se ubicar谩n en el interior del mismo. Tampoco estaba claro en ese protocolo de funcionamiento de dichas c谩maras, los horarios en que funcionar铆an y si es o no en horario escolar.

芦El marco normativo que rige actualmente al servicio en cuesti贸n permite la filmaci贸n en todo momento y en todo lugar dentro de los establecimientos educativos禄, 芦el medio elegido aparece prima facie como desproporcionado respecto de la finalidad perseguida禄, sostuvo la jueza.

Escuela 22 de El Mait茅n, Chubut, cerrada

Por Dar铆o Balvidares

El d铆a 28 de febrero, integrantes de la comunidad educativa de la Escuela 22 de la localidad de El Mait茅n en Chubut, presentaron en la Defensor铆a de ni帽os, ni帽as y adolescentes de esa provincia un escrito exigiendo explicaciones por el cierre indefinido del establecimiento. La escuela alberga a 300 estudiantes y en el mismo edificio funciona tambi茅n la Escuela de Adultos 604.

Es el gobierno provincial de Mariano Arcioni debe dar explicaciones de por qu茅 la escuela permanece cerrada.

Refieren, los padres, en la presentaci贸n realizada a la Defensor铆a que: 鈥Desde agosto de 2022 personal que trabaja en la escuela percibi贸 temblores y estruendos, suspendi茅ndose las clases presenciales por tres semanas y volviendo a las aulas sin ninguna explicaci贸n certera ni arreglo alguno. En dicha oportunidad s铆 vino un ingeniero que inspeccion贸 algunos lugares del edificio y deb铆a presentar un informe鈥.

Si bien reanudaron las clases, nadie en la comunidad recibi贸 ninguna explicaci贸n oficial sobre el tema, que no parece ser para nada simple.

鈥En el mes de noviembre la situaci贸n de temblores y estruendos se repiti贸 y fue percibida por m谩s personal de la escuela. Las clases se volvieron a suspender y el gobierno apur贸 un plan de contingencia que hizo que hasta fin de ciclo se funcionara en 9 espacios de diferentes instituciones y organizaciones del pueblo鈥, relatan en el escrito presentado.

Los espacios a los que fueron derivados lxs estudiantes poco ten铆an de adecuaci贸n para las tareas escolares, 鈥nuestros hijas e hijas estuvieron con tres horas diarias de 鈥渃lases鈥, en espacios sin recursos, no aptos para ellos y ellas, sin recreo, sin merienda, sin poder jugar, correr, hablar fuerte, y otros comportamientos habituales en edad de crecimiento鈥.

Adem谩s, de los problemas de gas detectados, el edificio escolar no cuenta con mantenimiento desde hace mucho tiempo, refieren los padres y madres, incluso problemas que fueron detectados por el ingeniero que inspeccion贸 la estructura y tres meses despu茅s eleva un informe donde se especifica que est谩n comprometidos unos dep贸sitos de agua sobre donde se asienta parte del edificio, que a pesar de haber sido vaciados, no existe informe que indique el origen de los temblores, aun cuando se verifican roturas y fisuras.

La comunidad educativa manifiesta que no saben si se abri贸 alg煤n expediente, si se comenz贸 alg煤n tipo de obra o si hay alg煤n arreglo en marcha.

Pero no es s贸lo lo referente al edificio, sino que en estos d铆as se les comunic贸 desde el equipo directivo que habr谩 un 鈥減lan de contingencia鈥, que incluye, otra vez, que los ni帽os y ni帽as deambulen por espacios no adecuados ni acondicionados para la actividad escolar. La oposici贸n de padres y madres no se hizo esperar y se concentraron en las afueras de la escuela. Fueron citados a una reuni贸n, junto a autoridades de la regi贸n, supervisaras y el delegado administrativo.

En la reuni贸n se enteraron de que 鈥no hab铆a a煤n n煤mero de expediente para las obras de la escuela, no hab铆a plan de obra, no hab铆a fecha de inicio, no hab铆a fecha de licitaci贸n鈥.

Pero la propuesta de precarizaci贸n contin煤a con los ofrecimientos de hacinamiento en 鈥el edificio del Anexo del Instituto de Educaci贸n Superior N潞 804, en el que se propone juntar de a 50 ni帽os y ni帽as por aula (鈥) y el edificio cedido por la Municipalidad donde funciona la Direcci贸n de Cultura, agrupando el primer ciclo en dos espacios de 25 y una de 14 (se anexan fotos) en el que las sillas quedan pegadas al calefactor, no hay matafuegos, hay agua de bomba y solo dos ba帽os鈥. La propuesta muestra, claramente, la preocupaci贸n gubernamental por la realidad institucional y de infraestructura de la educaci贸n p煤blica.

El escrito presentado a la Defensor铆a, manifiesta la preocupaci贸n acuciante de los padres y madres de los 300 alumnxs de la Escuela 22 de El Mait茅n, donde no todo es espect谩culo tur铆stico: 鈥Estamos desamparados ante un Estado que no est谩 cumpliendo con el deber de garantizar la educaci贸n (鈥) Queremos que se respete el derecho a una educaci贸n p煤blica, gratuita y de calidad que nuestra constituci贸n y las leyes garantizan. Queremos una escuela que funcione para las y los hijos del pueblo鈥, remata el texto presentado a la Defensor铆a.

Pero mientras esta realidad ocurre, el gobernador Mariano Arcioni inaugura el ciclo lectivo en la Escuela Provincial N掳 12 鈥淎lmirante Guillermo Brown鈥 de Rada Tilly, en su discurso destac贸 鈥渓a vocaci贸n y el compromiso de los docentes que permitieron que el inicio de clases se desarrollara con normalidad en toda la provincia鈥.

Sin embargo, otra realidad indicaba lo contrario por que el lunes 27 鈥la Asociaci贸n de Trabajadores de la Educaci贸n Chubut, lleva adelante un paro de actividades y movilizaci贸n de todas las regionales de la provincia, en reclamo de una mejor oferta salarial. En Rawson se realiz贸 una manifestaci贸n en las puertas del Ministerio de Educaci贸n鈥. Tal vez por ese motivo el gobernador Arcioni y el ministro de Educaci贸n, Jos茅 Mar铆a Grazzini, el subsecretario de Recursos, Apoyo y Servicios Auxiliares, Mart铆n Alan铆z; la directora general de Educaci贸n Primaria, Lorena Valcovich; la directora general de Nivel Inicial, Gimena Alemano y otros funcionarios se fueron a Rada Tilly, es decir a 396 km. en automotor o en avi贸n.

Los discursos de los pol铆ticos plagados de c铆nico sentimentalismo, con adulaciones que resultan inveros铆miles frente a la evidencia, son cuando menos insolentemente promiscuos: 鈥A los ni帽os y ni帽as, familia y toda la comunidad educativa quiero desearles que tengan un gran ciclo lectivo 2023. Que aprendan mucho, a la escuela no s贸lo se viene a estudiar sino a hacer amigos y personas de bien. Escuchen, aprendan y sean solidarios con sus compa帽eros鈥, dijo Arcioni en el acto en Rada Tilly.

Esta es la muestra cabal de la impostura de Arcioni, que escapa de la realidad que lo interpela, junto a sus 鈥渃ortesanos鈥 y se atreve a sentenciarles a lxs estudiantes: 鈥溾scuchen, aprendan, sean solidarios鈥︹, un ejemplo t铆pico del maestro ciruela, para no abundar.

Fuentes: Resumen Latinoamericano, Anred, Red Eco Alternativo, La Izquierda Diario, Revista Tramas, Tiempo Argentino, rebeli贸n.org