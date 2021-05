–

Las cardiopat铆as isqu茅micas y los accidentes cerebrovasculares atribuidos a largas jornadas laborales causaron 745.194 muertes en 2016 en todo el mundo. El Plan Espa帽a 2050 prev茅 reducirlas a las 35 horas semanales en tres d茅cadas.

La protecci贸n y promoci贸n de la seguridad y salud laborales incluye un factor muchas veces ignorado en las empresas: son, como com煤nmente se conocen, las horas que se echan de m谩s. Un informe elaborado por la Organizaci贸n Mundial de la Salud (OMS) y la Organizaci贸n Internacional del Trabajo (OIT) calcula que la exposici贸n a largas jornadas laborales (en torno a las 55 horas semanales) es algo frecuente y aumenta la mortalidad por enfermedades como la cardiopat铆a isqu茅mica y los accidentes cerebrovasculares. 芦Proteger y promover la seguridad y la salud ocupacional de los trabajadores requiere intervenciones para reducir las largas horas de trabajo peligrosas禄, insisten las organizaciones.

El Plan Espa帽a 2050, presentado este jueves por el presidente del Gobierno, Pedro S谩nchez, tambi茅n incide en la necesidad de reducir la jornada laboral. 鈥淎 pesar de los muchos avances registrados desde 1980, Espa帽a sigue teniendo hoy un nivel de productividad considerablemente inferior al de sus vecinos europeos. Esto significa que somos capaces de generar menos riqueza y oportunidades que otros pa铆ses de nuestro entorno, algo que est谩 comprometiendo el desarrollo de todo el pa铆s y que explica los menores salarios, las jornadas laborales m谩s largas y la baja competitividad de muchas de nuestras empresas鈥, dice el documento resumen del plan.

Seg煤n el estudio de la OMS y la OIT, 488 millones de personas (un 8,9% de la poblaci贸n mundial) estuvieron expuestas a jornadas excesivas en 2016. La cifra ha ido aumentando paulatinamente un punto desde el a帽o 2000. Los datos indican que las cardiopat铆as isqu茅micas y los accidentes cerebrovasculares atribuidos a estas largas jornadas causaron 745.194 muertes y restaron 23,3 millones de a帽os en global a las personas (seg煤n la unidad de medida conocida como Daly: n煤mero de a帽os perdidos debido a enfermedad, discapacidad o muerte prematura). Los porcentajes de muertes ascienden al 3,7% por cardiopat铆a isqu茅mica y al 6,9% por accidente cerebrovascular.

Relaci贸n causal no visible

芦Es l贸gico que nos escandalice que una persona que se suba a un andamio no lleve arn茅s. 驴Pero qu茅 pasa con las horas extras? Pues que no son tan visibles a corto plazo, no vemos la relaci贸n causal entre ese trabajo de m谩s y la enfermedad芦, explica la profesora Carmen Botia, del Departamento de Sociolog铆a de la Universidad Pablo de Olavide.

El problema de fondo, explica Botia, es considerar a los trabajadores como un recurso 鈥搚 de hecho as铆 se llama el departamento destinado a ello, Recursos Humanos鈥 que tiene que estar absolutamente disponible y siendo productivo desde el minuto uno al comenzar su trabajo: 芦Sin tener en cuenta la otra parte, que somos seres humanos, que necesitamos descansar y vivir el tiempo de otra manera, y que tenemos necesidades humanas complejas que debemos hacer compatibles los diferentes tiempos, de empleo, de vida, de descanso y de cuidados, para poder disponer de nuestras capacidades humanas. Si no podemos desconectar, afectar谩 a nuestra salud de una u otra forma禄, a帽ade.

驴Y cu谩l es el proceso hasta padecer estas enfermedades que llegan sin que, en muchos casos, los propios trabajadores y trabajadoras sean conscientes de ello? El informe cita dos v铆as principales. Por un lado, a trav茅s de respuestas biol贸gicas al estr茅s psicosocial: la liberaci贸n de hormonas del estr茅s excesivas debido al trabajo prolongado puede desencadenar desregulaciones funcionales en el sistema cardiovascular y lesiones estructurales. Y, por otro, a trav茅s de respuestas conductuales al estr茅s, que son factores de riesgo cardiovascular establecidos: el consumo de tabaco, el consumo nocivo de alcohol, una dieta poco saludable, la inactividad f铆sica y la alteraci贸n del sue帽o resultante.

De la ausencia de reloj al control horario exigido por los trabajadores

No es el primer estudio que evidencia las consecuencias nocivas que tiene para la salud realizar jornadas maratonianas. Y, aunque no se cumple en la mayor铆a de las ocasiones, distintas normas han ido regulando horarios razonables. La soci贸loga recuerda, por ejemplo, c贸mo con el primer trabajo industrial los patrones no pon铆an relojes en las f谩bricas y los obreros no ten铆an reloj: 芦Con ello, se les exig铆a m谩s tiempo. Cuando se comienza a pagar por horas, llega la exigencia a los trabajadores para fichar. Lo que era una exigencia del patr贸n se vuelve una reivindicaci贸n obrera禄.

Es la medida, explica Botia, que ha puesto en marcha el Gobierno con el control horario: 芦Las empresas creen que es una responsabilidad burocr谩tica m谩s de todas las que se tienen que ocupar. Pero es algo que est谩 destinado a proteger a los trabajadores, a garantizar que se cumplen sus derechos, que el tiempo sea expl铆cito, que se cobre por 茅l y que se acaben los abusos禄.

Como el mismo estudio cita, la primera norma internacional del trabajo, el Convenio sobre las horas de trabajo, de 1919, y otras legislaciones internacionales adoptadas desde entonces, promueven horas laborales limitadas. Existe un precedente interesante que regulaba incluso el tiempo para las temporadas de calor y de lluvia. 芦La jornada ser谩 de seis horas diarias y treinta y seis semanales, desde el primero de octubre hasta el 30 de marzo se repartir谩 de nueve a doce de la ma帽ana y de una a cuatro de la tarde. En los meses de primero de abril a treinta de septiembre la jornada ser谩 de seis a doce de la ma帽ana禄.

As铆 est谩 redactado el art铆culo 6 del convenio colectivo firmado por la secci贸n de alba帽iles del Sindicato 脷nico de la Construcci贸n (SUC) y la patronal de la industria el 26 de junio de 1936 en Sevilla, a menos de un mes del golpe de Estado franquista. El documento est谩 recogido en uno de los primeros trabajos de investigaci贸n realizados por el grupo de memoria de GCT-A, que lo recuper贸 hace unos a帽os tras la muerte de un trabajador en Mor贸n de la Frontera (Sevilla) en plena ola de calor.

Jornadas m谩s largas para los hombres

Antes de la pandemia, en 2019, los pa铆ses renovaron su compromiso a la hora de garantizar l铆mites m谩ximos al tiempo de trabajo en la Declaraci贸n del centenario sobre el futuro del trabajo. La crisis clim谩tica ser谩 otro factor que habr谩 que tener en cuenta y, obviamente, la irrupci贸n a bocajarro del teletrabajo. 芦Despu茅s de que el tiempo de trabajo promedio disminuyera constantemente durante la segunda mitad del siglo XX en la mayor铆a de los pa铆ses, esta tendencia general a la baja ces贸 e incluso comenz贸 a revertirse en algunos pa铆ses durante el siglo XXI. A medida que las nuevas tecnolog铆as de la informaci贸n y la comunicaci贸n revolucionan el trabajo, se prev茅 que el tiempo laboral aumente a煤n m谩s para algunas industrias禄, denuncia el informe.

Seg煤n los datos recogidos, la exposici贸n a jornadas laborales excesivas afecta m谩s a los hombres que a las mujeres (13,2% de los hombres frente al 4,5% de las mujeres). Y, por franja de edad, las personas m谩s perjudicadas son las que tienen entre 35 y 44 a帽os. 驴Qu茅 lectura puede hacerse de ello? La profesora Botia aclara, con mucha cautela 鈥撀籲o lo he estudiado espef铆camente禄鈥 una posible causa que desemboca, como en muchas otras brechas laborales, en los cuidados y la conciliaci贸n.

芦Para los hombres puede ser m谩s importante posicionarse en el mercado de trabajo e invertir m谩s tiempo en ello. Y, adem谩s, puede coincidir con esa franja de edad. Las mujeres, en cambio, renuncian m谩s que los hombres a sus carreras, se les sigue presionando para que el centro de sus vidas sean los cuidados. Y, cuando est谩n desempe帽ando su trabajo remunerado, lo suelen hacer a costa de su descanso y de su tiempo personal, ya que siguen responsabiliz谩ndose de los cuidados y de la gesti贸n del hogar, y a la vez, sus compa帽eros varones o las empresas no asumen que los cuidados sean tambi茅n su responsabilidad芦, explica.

Un informe publicado por el Instituto de la Mujer meses despu茅s de que el Gobierno decretara el confinamiento domiciliario volv铆a a corroborar esta realidad: las mujeres asumen la mayor parte del trabajo dom茅stico y el 70% de las tareas de cuidados en el 谩mbito privado. Adem谩s, a las dificultades habituales de conciliaci贸n se uni贸 el cierre de colegios y el teletrabajo, dos hechos que aumentan la carga mental. Seg煤n el mismo estudio, numerosas mujeres no han podido seguir teletrabajando al tener que hacer frente a esta situaci贸n, en especial, en el caso de las familias monomarentales.

Precariedad, paro y teletrabajo

La OMS y la OIT advierten de que es probable que la poblaci贸n expuesta a este factor de riesgo ocupacional se expanda a煤n m谩s. Y se帽ala por qu茅: la precariedad, la incertidumbre, el teletrabajo y las 鈥榬eglas鈥 del mercado laboral en general. 芦Las tasas elevadas de paro y el entorno de precariedad en aumento van presionando a la baja las condiciones de trabajo禄, se帽ala Botia.

芦Eso hace que adem谩s de las horas que se te exigen por contrato, tienes que echar m谩s por la presi贸n del desempleo y el miedo a caer en 茅l, adem谩s de por la temporalidad, la precariedad. Ahora no puedes decir dejo este empleo y me busco otro. Y eso es una presi贸n que recae sobre el trabajador y pierde, por tanto, sus derechos芦, concluye.

El informe de la OMS y la OIT argumenta que la experiencia pasada ha demostrado que las horas de trabajo se incrementaron despu茅s de recesiones econ贸micas. 鈥淭ales aumentos tambi茅n pueden estar asociados con la pandemia de COVID-19鈥, a帽ade. Por pa铆ses, los aumentos han sido mayores en el sureste de Asia y el Pac铆fico occidental. Espa帽a, seg煤n los datos de la Organizaci贸n para la Cooperaci贸n y el Desarrollo Econ贸micos (OCDE), ocupa el d茅cimo puesto en la lista de pa铆ses de la UE en los que m谩s horas se trabaja, y el vig茅simo de entre los 36 pa铆s de la OCDE, con 1.686 horas anuales frente a las 1.386 horas de Alemania. La media semanal en Espa帽a es de 37,7 horas.

El tiempo, desde la pol铆tica

Quien abri贸 el mel贸n en pol铆tica fue M谩s Pa铆s, que incluy贸 en sus estatutos y en su programa electoral la reducci贸n de la jornada semanal a cuatro d铆as o 32 horas, sin p茅rdida de salario. 鈥淐on la jornada de 4 d铆as (32h.) hemos abierto un aut茅ntico debate de 茅poca. Eso siempre despierta pol茅micas, porque abre brecha. 驴De qu茅 otra cosa m谩s importante tiene que ocuparse la pol铆tica que del tiempo de vida?鈥, resumi贸 el l铆der de M谩s Pa铆s, 脥帽igo Errej贸n, el pasado febrero en Twitter. 鈥淭rabajar m谩s horas no es trabajar mejor鈥, a帽adi贸.

El Gobierno se comprometi贸 entonces a estudiar la propuesta de M谩s Madrid con un proyecto piloto dotado con 50 millones de euros, destinado a empresas que quisieran mejorar la salud de los trabajadores y trabajadoras y, reducir, adem谩s, el impacto ambiental. El Ejecutivo, sin embargo, lo aplaz贸.

Ahora, el Plan Espa帽a 2050 incluye una propuesta que consiste en rebajar de manera progresiva la jornada hasta las 35 horas. Se reducir铆a una hora por d茅cada. Es decir, 37 horas en 2030, 36 en 2040 y 35 en 2050. El documento se refiere tambi茅n al envejecimiento demogr谩fico: 鈥淪e estima que, de aqu铆 a mediados de siglo, la poblaci贸n espa帽ola de entre 16 y 64 a帽os podr铆a reducirse en 3,7 millones, situ谩ndose por debajo de los 27 millones (niveles de 1996), incluso si se logran mejoras en la tasa de natalidad y se integran a cientos de miles de inmigrantes cada a帽o鈥.

芦En ausencia de mejoras de productividad 鈥搒ostiene el documento鈥 esta contracci贸n de la fuerza laboral podr铆a hacer que nuestra econom铆a se estancase entre 2023 y 2050, con un crecimiento anual del PIB de entre el 0,3% y el 1,1%, un crecimiento muy inferior al 2% que tuvimos entre 1996 y 2019, que nos alejar铆a todav铆a m谩s de los pa铆ses avanzados de Europa鈥.

