De parte de CGT Pais Valencia I Murcia February 20, 2023





La Federaci贸 Local de Castell贸 t茅 previst desenvolupar unes jornades formatives el proper dissabte 25 de febrer . L鈥檕bjectiu 茅s obrir un espai de reflexi贸 i an脿lisi sobre aspectes que entenem ens interessen a totes les persones afiliades al sindicat. La participaci贸 i la formaci贸 s贸n eines que han de millorar la nostra organitzaci贸 , fent de la conviv猫ncia activa una estrat猫gia fonamental i que ens han de permetre guanyar en efic脿cia en el treball sindical i social. El programa d鈥 aquestes jornades formatives est脿 estructurat en dos tallers , un de mat铆 i un de vesprada. Per a participar en les activitats 茅s necessari inscriure鈥檚, ja que les places s贸n limitades.

Entre les 10:00 i 13:30 鈥Taller d鈥檋oritzontalitat: Poder , rang i privilegis鈥. Aquesta activitat, des d鈥檜na perspectiva feminista interseccional, ser脿 impartida per 鈥L鈥橝rgila鈥 que ens proposa treballar la 鈥淔acilitaci贸 de grups鈥 : ferramentes , habilitats , t猫cniques i metodologies que permeten millorar el funcionament i el benestar de les persones que els formen aix铆 com establir din脿miques m茅s saludables tant en la relaci贸 entre les persones com en la forma d鈥檃bordar els conflictes que puguen sorgir. En aquesta activitat ens plantejarem si eixa horitzontalitat que diem defineix a la nostra organitzaci贸 existeix realment. Treballarem conceptes i parlarem del poder i de quina manera ho notem present en els nostres grups i en les persones que els conformen.

Inscripci贸 > https://forms.gle/AZmTwrCN8DHuBhVq7

Entre els tallers tindrem dinar. El men煤 ser脿 amanida, paella de verdures, una beguda i caf茅 per 8 鈧.

Inscripci贸 > https://forms.gle/7M1jhrqpPSA6nRg99

Entre les 16:30 i 19:00 鈥Taller d鈥檃cci贸 sindical. Acci贸 directa davant els conflictes en l鈥檈mpresa鈥 impartit per Maribel Rodr铆guez Gallardo ( Secret脿ria d鈥橝cci贸 Sindical i Salut Laboral del Comit猫 Confederal de CGT ) i Montse S谩nchez Mart铆nez ( Secret脿ria General de CGT Catalunya ). Amb aquesta activitat ens plantejarem l鈥檃cci贸 sindical no tan sol des de la seua definici贸 general ( actuacions o mitjans de que es valen els sindicats en la defensa dels drets i interessos de les persones treballadores ) si no tamb茅 l鈥檃cci贸 sindical com a element identitari de la nostra organitzaci贸. Aquest taller far脿 un rep脿s de conceptes te貌rics relatius al tema que ens ocupa i a m茅s treballar脿 l鈥檃cci贸 sindical des d鈥檜n sup貌sit pr脿ctic, una realitat quotidiana que permeta reproduir diferents casu铆stiques ( conflictes laborals ,negociacions, convocat貌ria de vaga ,assetjament 鈥..) a les que l鈥檃cci贸 sindical ha de donar resposta .

Inscripci贸 > https://forms.gle/ApwkksCmHxn6ERNA7

I quan finalitze el taller de la vesprada, festeta amb DJ Puntxa ( Ska, Punk, Oi!鈥)