January 20, 2022

redRoja

– 17/01/2022

El pasado 14 de enero

se publicaba la resoluci贸n judicial que condenaba al comunista Jos茅

Antonio Ram贸n Teijelo a diez a帽os de prisi贸n que se suman a otras

sentencias interpuestas contra 茅l, en lo que ha sido un proceso

denunciado como fraudulento y repleto de maniobras dedicadas a acabar

con su voluntad de lucha. Red Roja nos queremos hacer eco de su

situaci贸n y trayectoria, con el prop贸sito de que su caso no caiga

en el olvido. El caso de Teijelo no es el 煤nico, hoy en las

prisiones del Estado se cuentan por cientos los represaliados por

motivos pol铆ticos, en ese sentido urge dejar diferencias a un lado

para construir un movimiento de solidaridad unitario, que conquiste

para nuestro pa铆s aut茅nticas libertades y derechos democr谩ticos,

comenzando por la amnist铆a para los presos pol铆ticos.

Nacido en Ponferrada en

1947 en el seno de una familia comprometida con la Segunda Rep煤blica,

su t铆o 鈥搈茅dico de profesi贸n鈥 hab铆a sido asesinado por los

fascistas en las monta帽as del Bierzo cuando regresaba de atender a

un paciente, colaborador con la guerrilla antifranquista. Teijelo

comenz贸 su militancia pol铆tica a los 25 a帽os en la OMLE

(Organizaci贸n Marxista Lenista de Espa帽a) el a帽o 1972, a partir de

1973 fue responsable local de la OMLE en Sevilla y m谩s tarde

responsable Regional.

En junio de 1975 tiene

lugar en Cantabria el Congreso de reconstituci贸n del Partido. La

OMLE se convierte en el PCE(r) y Jos茅 Antonio Ram贸n Teijelo entra

en la direcci贸n del Partido un a帽o m谩s tarde, haci茅ndose cargo

del aparato de propaganda. En 1976 sufre su primera detenci贸n

cumpliendo condena en Sevilla entre otros con Jos茅 Mar铆a S谩nchez

Casas. Es nuevamente detenido el 9 de octubre de 1977 en Benidorm

junto con todo el Comit茅 Central del Partido, donde se estaba

realizando la primera reuni贸n plenaria del Comit茅 Central despu茅s

del II Congreso. En el momento de la detenci贸n el comisario

torturador Roberto Conesa le abri贸 una brecha en la cabeza con la

culata de su pistola.

Detenido otra vez en 1979

es torturado, entre otros, por el psic贸pata Jos茅 Antonio Gonz谩lez

Pacheco 芦Billy el Ni帽o禄. Est谩 preso en Carabanchel en el mismo

momento en que muere por las torturas infligidas al militante vasco

Joxe Arregi. Queda en libertad en 1981 para ser nuevamente detenido

en diciembre de 1982, cuando es brutalmente torturado y tiene que ser

hospitalizado, durante m谩s de dos meses. Fue excarcelado en 1991 por

cumplimiento de condena, despu茅s de haber participado en la

hist贸rica huelga de hambre que caus贸 la muerte de su camarada Juan

Manuel Sevillano. Tras su salida de la c谩rcel pasa a Francia y desde

la clandestinidad dirige el aparato de propaganda.

Licenciado en Historia

trabaj贸 en la redacci贸n del libro 鈥淎proximaci贸n a la Historia

del Partido Comunista鈥 鈥搒u detenci贸n en 2012 le impedir铆a

defender su Tesis doctoral sobre la organizaci贸n en la que milit贸

en su juventud, la OMLE鈥. Por divergencias pol铆ticas,

organizativas, y de m茅todo de trabajo es expulsado del PCE(r) entre

1997 y 1998. Sin embargo, esto no lo ha librado de la salvaje

persecuci贸n que han sufrido los militantes y ex militantes de esta

organizaci贸n. Es detenido nuevamente en 2005, en 2008, 2010, y 2012.

Siendo acusado una y otra vez por los mismos cargos. Saliendo en las

tres 煤ltimas detenciones libre por falta de pruebas.

Pese a cumplir

escrupulosamente las obligaciones que el juzgado hab铆a interpuesto

contra 茅l hasta el sobreseimiento de sus causas, por presiones de la

Guardia Civil en octubre de 2015 se revoca su libertad provisional,

es encarcelado en la prisi贸n de Murcia, a cientos de kil贸metros de

su familia y de su compa帽era, y comienza lo que ha sido desde

entonces contra 茅l un aut茅ntico juicio farsa, cuyas condenas se han

sostenido pr谩cticamente en la delaci贸n de un antiguo ex compa帽ero,

ahora convertido en confidente de la polic铆a, e indicios sin

fundamento. A sus 75 a帽os, en un estado grave de salud, por haberse

negado a realizar cualquier tipo de declaraci贸n autoinculpatoria,

por no haberse arrepentido de su militancia pol铆tica, y por no

haberse prestado a declarar contra sus antiguos camaradas 鈥 muchos

de ellos tambi茅n presos en condiciones semejantes, perseguidos por

el Estado por su actividad pol铆tica, represaliados salvajemente por

no renunciar a sus principios 鈥, ha sido sentenciado a morir en

prisi贸n.



Rompamos su aislamiento.

Rompamos el silencio sobre los presos pol铆ticos.

Datos de prisi贸n:

Jos茅 Antonio Ram贸n

Teijelo

Centro Penitenciario

Murcia II

M贸dulo 9

Paraje Los Charcos

30191-Campos del R铆o

鈽