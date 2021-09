JOS脡 CASTILLO. An谩lisis cr铆tico del primer art铆culo de Pablo Iglesias publicado en Gara/Naiz

La Constituci贸n espa帽ola es fruto de una derrota hist贸rica del movimiento obrero y la resistencia antifranquista. Con todo el respeto a todos los luchadores antifranquistas, la Constituci贸n es fruto de la correlaci贸n de fuerzas de la no derrota de la dictadura.

Hoy (19 de septiembre) Pablo Iglesias publica su primer art铆culo de colaboraci贸n en Gara/Naiz. Por el tema tratado y el medio escogido, creo que este debe ser objeto de un exhaustivo an谩lisis y cr铆tica. Ya que muestra las tendencias discursivo-pol铆ticas de su espectro pol铆tico.

Los temas tratados por Iglesias se pueden resumir en tres puntos:

1-La defensa de la Constituci贸n espa帽ola (CE) como medio de defender pol铆ticas sociales 2- Una defensa de las medidas sociales conseguidas por el Gobierno PSOE-Podemos y sus socios, el llamado 芦escudo social禄. Y 3- La evocaci贸n a un supuesto nuevo tiempo 芦keynesiano禄 abierto en el 谩mbito de la UE, que posibilitar铆a la salida de la crisis mediante pol铆ticas expansivas, de gasto social y el refuerzo del 芦Estado de bienestar禄. Todos estos logros ser铆an fruto de la correlaci贸n de fuerzas.

Estos son los tres mitos a los que Podemos (y buena parte de la 芦nueva socialdemocracia禄) se va abrazar para evitar su declive pol铆tico en el futuro. Sin embargo, muchos de estos hechos son eso, puros mitos discursivos y no concuerdan con la realidad.

1.Empecemos por la Constituci贸n espa帽ola, a la que Iglesias califica de 芦poco compatible con el neoliberalismo y cercana a la econom铆a mixta禄. A la vez que la compara con las constituciones italiana y alemana de la segunda posguerra, lo que no es sino un desider谩tum hist贸rico.

Es imposible comparar constituciones fruto de coyunturas y correlaciones de fuerzas hist贸ricas totalmente opuestas. Las constituciones de Italia y la Alemania Federal fueron fruto de una guerra civil abierta entre la clase obrera en armas y la burgues铆a triunfante que aspiraba al reordenamiento pol铆tico de Europa una vez derrotada la Alemania nazi. Gran parte del territorio italiano lo controlaban los partisanos y en Alemania el Ej茅rcito Rojo hab铆a accedido hasta Berl铆n. En este contexto se escriben, obvio, constituciones 芦m谩s禄 sociales.

Sin embargo, la Constituci贸n espa帽ola es fruto de una derrota hist贸rica del movimiento obrero y la resistencia antifranquista. Con todo el respeto a todos los luchadores antifranquistas, la Constituci贸n es fruto de la correlaci贸n de fuerzas de la no derrota de la dictadura.

Adem谩s, los logros sociales de las constituciones italiana, francesa o alemana fueron retrocediendo mediante lo que fue la contraofensiva del capital europeo con el inicio de la construcci贸n de la integraci贸n econ贸mica europea. Con el inicio en los a帽os 50 de lo que ser铆a la UE.

Al contrario, la CE es escrita en 1978, en los inicios del giro neoliberal, con los Estados del bienestar centroeuropeos ya en retroceso. Y por ello, la Constituci贸n tiene el orden que tiene y los art铆culos que tiene. Efectivamente, se帽or Iglesias, por la correlaci贸n de fuerzas.

驴Existen art铆culos 芦sociales禄 en la CE? S铆. 驴Tienen aplicabilidad legal y rango de ley, por tanto aplicabilidad real? No. Los supuestos derechos a la vivienda, a la sanidad o a las pensiones, son eso, supuestos.

Ya que como Iglesias menciona, los art铆culos del 39 al 52, son 芦principios rectores de la pol铆tica social y econ贸mica禄. Es decir, no derechos, sino principios rectores. Orientaciones que pueden cumplirse o no. Y lo que la realidad dicta es que no se cumplen.

Entre los art铆culos 15-38, que s铆 son derechos reclamables, est谩 el de la propiedad privada. Supuestamente subordinada al inter茅s general, pero con una bonita salvaguarda en el punto 3 que hace al Estado pensarse el querer tocar la santa propiedad privada. Lean:

Ya s茅 que os viene muy bien como gancho electoral atribuir a la CE un papel que no es el suyo. Pero la realidad es distinta. Adem谩s de que sobre el papel todo es bonito, el derecho a huelga es un derecho fundamental, y los 煤ltimos a帽os cientos de huelguistas han sido enjuiciados.

Para terminar este primer punto, decir que es verdad que existen distintas constituciones fruto de distintas correlaciones de fuerzas. Pero lo que marca el contexto europeo de los 煤ltimos 50 a帽os es una polarizaci贸n y acumulaci贸n de la riqueza cada vez en menos manos.

Una derrota hist贸rica de la que la socialdemocracia cl谩sica europea ha sido c贸mplice, como el PSOE de Felipe Gonz谩lez. Hoy en la riqueza social europea los trabajadores cada vez tocamos a una menor parte, y eso pese a las supuestas constituciones sociales.

El anterior gr谩fico muestra el peso de los salarios respecto al PIB de distintas regiones desde la d茅cada de 1970. Es de la fuente de datos AMECO de la Comisi贸n Europea. Lo que nos da pie al punto 2: el supuesto 芦escudo social禄 construido por el Gobierno PSOE-Podemos.

El exvicepresidente del Gobierno espa帽ol saca pecho de las pol铆ticas sociales que, seg煤n 茅l, sin Podemos (y sus socios) no podr铆an haberse llevado a cabo: subida del SMI, ERTEs, paralizaci贸n de desahucios o el Ingreso M铆nimo Vital (IMV).

Repasemos el alcance real, que no fantasioso, de estas medidas. Empezando por la m谩s reciente, la subida del SMI en 15 euros para 2021. Las subidas salariales por decreto estatal pueden suponer un incremento en el nivel de vida de los trabajadores, o no, depende.

Depende de factores como el que estamos en unos niveles de inflaci贸n r茅cord a nivel internacional donde el salario m铆nimo puede subir, pero lo hace por debajo del coste de vida, del precio de las mercanc铆as que necesarias para el d铆a a d铆a de los trabajadores.

Adem谩s de que no todo es el SMI, los salarios pactados en convenio colectivo crecieron hasta julio de 2021 en un 1,54%, cifra inferior a la inflaci贸n del 2,9% registrada en ese mismo mes.

Esto refleja que los trabajadores amparados por la negociaci贸n colectiva est谩n perdiendo cerca de un punto y medio de poder adquisitivo. Es decir, hab茅is subido el salario nominal (15鈧), pero el salario REAL (el qu茅 podemos comprar) de los trabajadores no ha hecho sino bajar.

Que decir en cuanto a los ERTEs, mecanismo ya previsto en la reforma laboral del PP, que de progresista tiene bien poco. Son una herramienta para que el capital privado externalice los costes de los trabajadores que ya no le son productivos a las arcas del Estado.

Una socializaci贸n de p茅rdidas en toda regla. Unos despidos encubiertos, pero por los que las indemnizaciones no las paga la empresa, sino el Estado. Adem谩s de que es un mecanismo indirecto de devaluar el precio de la fuerza de trabajo en su conjunto.

Lo de los desahucios ya es de verg眉enza, ya que pese a la prohibici贸n de ciertos supuestos de desahucio, las cifras muestran que estos est谩n en n煤meros de r茅cord y en aumento: 3.207 desahucios en el primer trimestre del a帽o, r茅cord desde el 2017.

En cuanto al IMV, a mayo de 2021, solamente hab铆a llegado al 17% de los solicitantes. Recordemos, las trabas burocr谩ticas no caen del cielo, tambi茅n son fruto de la lucha de clases. Esta es una manera de ahogar en los despachos el 鈥渆scudo social鈥.

Para finalizar, el 煤ltimo punto cae por su propio peso, y es que en Europa no existe tal giro 鈥渒eynesiano鈥. Lo que ha existido y existe son dos mecanismos de salvaguardar las arquitecturas productivas y monetarias capitalistas europeas: los fondos y la expansi贸n cuantitativa.

Los fondos europeos tienen un motivo geoecon贸mico: modernizar el capital europeo e intentar que la UE no se descuelgue de la pugna EEUU-China. Por ello se invertir谩n en grandes empresas y no en reformas sociales. Sin olvidar que la MITAD de los fondos ser谩 deuda de los Estados.

Adem谩s, para ser un multiplicador keynesiano, la cuant铆a de estos fondos es bastante peque帽a. Dejo estos datos de un art铆culo de Mario del Rosal, cuya lectura recomiendo (nuevarevolucion.es/los-fondos-europeos-un-nuevo-plan-marshall/)

En cuanto a los miles de millones de euros inyectados por el BCE desde 2010, tienen un objetivo: que el capitalismo europeo no se derrumbe por una crisis de deuda. Muchos estados europeos hoy son insolventes, entre ellos Espa帽a, y sin el BCE salvaguard谩ndolos no hay UE a futuro.

El BCE ya intent贸 quitar estos est铆mulos artificiales a la acumulaci贸n de capital europeos en 2019 (se muestra en el gr谩fico). 驴Cu谩l fue el resultado? Que se dieron cuenta que sin estos est铆mulos artificiales a la econom铆a la UE se derrumbaba y los retomaron ANTES de la pandemia.

鈥斺斺斺斺斺斺斺斺斺斺斺斺斺斺

El 6 de diciembre de 2017 Arran le dedic贸 este tuit a Pablo Iglesias: