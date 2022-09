José Luís Balbín: la larga muerte de la inteligencia catódica

Jos茅 Lu铆s Balb铆n: la larga muerte de la inteligencia cat贸dica

El periodista y presentador del m铆tico programa coloquio y de debate La Clave en la televisi贸n espa帽ola desde 1976 hasta 1985 y de 1990 a 1993, llevaba decenios muerto antes de fallecer en Madrid el 22 de junio. Esa muerte alargada es la de la posibilidad de la inteligencia cat贸dica. Desde que desaparecieran espacios como el que dirig铆a Balb铆n se ha ido fraguando la posverdad, y la realidad televisiva de partido. Pero junto a ello, un proceso de enormes consecuencias: la desaparici贸n de lugares f茅rtiles para la epistemolog铆a personal y colectiva. El debate y el coloquio en el programa de La Clave configuraban un espacio de informaci贸n con una ra铆z interior de b煤squeda de conocimiento. Hoy, en nuestros d铆as, la informaci贸n reh煤ye todo conocimiento para aposentarse sobre la fibra emotiva del espectador y configurarle en partisano de alguna de las opciones opacas y l煤gubres del orden. La desaparici贸n manu militari del programa de Balb铆n en 1985 por el gobierno socialista marcaba el hito que la televisi贸n p煤blica cobraba como latifundio sombr铆o del poder vertical del estado y del partido que lo administra que impera en nuestros d铆as.

Por eso son procedentes los 煤ltimos libros de Fernando Broncano, catedr谩tico de Filosof铆a, Puntos Ciegos. Ignorancia p煤blica y conocimiento privado publicado por Lengua de Trapo y el de Fernando Vallesp铆n, La sociedad de la intolerancia editado por Galaxia Gutenberg. Broncano alerta de que existe en el ser humano un mecanismo de defensa por el que economiza la comprensi贸n de la realidad y tiende igualmente a aceptar explicaciones reducidas o resumidas de los problemas declin谩ndose por la m谩s econ贸mica y feliz, y por supuesto la que menos esfuerzo intelectual y vivencial le suponga. Las ideolog铆as vienen a ofrecer a los individuos una explicaci贸n tremendamente econ贸mica del mundo y las complejidades de la 茅poca. Por eso, lejos de lo que pudiera parecer, siempre tendr谩n 茅xito.

En todos los espacios radiof贸nicos, televisivos o impresos puede verse una explicaci贸n de la realidad en 90 o a lo sumo 150 palabras que resumen qui茅nes son los buenos, los malos y cu谩nto debe mantenerse el sistema de obtenci贸n de conocimiento que se basa ya 煤nicamente en un sistema de redes donde se divulgan posverdades y estrategias de grupo.

Broncano aporta en su libro una definici贸n de posverdad: no es la simple mentira pol铆tica ni la voraz manipulaci贸n, sino el deseo de un p煤blico de no recibir informaci贸n sostenidos en hechos, sino juicios morales a priori de los actores 鈥 los nuestros, ellos los enemigos 鈥 en liza de la realidad. Broncano explora la tela de ara帽a que circunda el nuevo paradigma que no es otro que la importancia que nuestra sociedad otorga al conocimiento y el conocimiento que fortalecemos como inherente proceso epistemol贸gico de crecimiento humano individual. El diagn贸stico es tremendamente sombr铆o. La nueva ideolog铆a es no saber sino fundamentar la realidad, es decir la verdad, en el velo de la sensaci贸n identitaria de pertenencia tribal, partisana, de clase, de h谩bitos.

A este fen贸meno dedica Fernando Vallesp铆n la disecci贸n de su libro, La sociedad de la intolerancia. Comienza el libro con un hecho. Cuando el delegado del Gobierno en Madrid no autoriz贸 la manifestaci贸n del 8-M en 2020 a causa del coronavirus, la ministra de Igualdad, Irene Montero, proclam贸 que se estaba 芦criminalizando al feminismo禄. Quien dict贸 la prohibici贸n era del mismo partido con el que dicha ministra compart铆a gobierno. Podemos se hallaba en plena disputa sobre el feminismo dentro de la propia coalici贸n de gobierno. Cuando hablaba de feminismo, del 芦criminalizado禄, deb铆a de referirse al suyo propio, dice Broncano, al que ella deseaba implantar, visto como el 芦aut茅ntico禄, el que 芦debe ser禄: el de los nuestros. Luego viene el reverso: En cuesti贸n de d铆as, la Comunidad de Madrid prohibi贸 que dicha ministra diera una conferencia sobre esos mismos temas en un instituto. Es la misma patolog铆a: quien se desv铆a de lo que para los gobernantes es la verdadera posici贸n ante cualquier cuesti贸n, debe ser silenciado. El disidente no opina, 芦adoctrina禄. Lo l贸gico, sostiene Broncano, hubiera sido que a los bachilleres de Madrid se les ofreciera una muestra de las diferentes posiciones existentes sobre estas cuestiones de g茅nero y el problema de los trans, y que a partir de ah铆 ellos se construyeran la suya propia. Sin embargo, se trataba de una estrategia de polarizaci贸n, de opiniones contundentes, visceralidad. En 煤ltima instancia es un proceso en el que cada cual, lejos de precisar conocimientos, se refugia cada vez m谩s en solo aquello que le gusta 鈥 fen贸meno Facebook 鈥 , quebrantando as铆 el principio de confrontar con el diferente opiniones con las que germinar la propia.

Que en la pantalla cat贸dica sea hoy impensable un programa como La Clave contrasta con la paradoja de que las redes, especialmente Youtube, han recuperado un n煤mero nada desde帽able de episodios. Para sorpresa probablemente del p煤blico menor de 50 a帽os, las tem谩ticas debatidas en aquellos programas noct谩mbulos de los viernes, siguen estando abiertas como una herida perenne de nuestra 茅poca moderna tal como puede verse en la web dedicada al programa: la corrupci贸n, el juego, las ideolog铆as, el divorcio, los dineros de la Iglesia, la OTAN, el Opus Dei, la homosexualidad, la droga, el aborto, los libros, la Constituci贸n, la brujer铆a, los emigrantes鈥. El modo de abordarlas, sin embargo, dista hoy mucho del de entonces. En las noches de los debates reality, una pl茅yade de periodistas vedettes opinan sin m谩s fundamento que el del clich茅 de trinchera, acostumbrando al p煤blico, o convirti茅ndose en el reflejo de una demanda social de postverdad en prime time.

La vida profesional de Jos茅 Luis Balb铆n en televisi贸n es el epitome de un fugaz renacimiento del periodismo espa帽ol en la transici贸n 鈥 poniendo incluso sobre el tapete algunos de los cimientos de esta 鈥 que muy pronto cay贸 en el constre帽imiento de la concentraci贸n de capital y, por tanto de medios que se arrastra hasta hoy. George Orwell escribi贸 en su ensayo En el vientre de la ballena: 禄 casi con total certeza, avanzamos hacia una era de dictaduras totalitarias , una vez que la libertad de pensamiento ser谩 el principio de un pecado mortal y despu茅s una abstracci贸n sin sentido禄. El temor de Orwell acerca de la reforma de la mente por parte del Estado expresada sobre todo en 1984, adquiere toda su dimensi贸n posible en la realidad cat贸dica y digital de nuestros d铆as.

Ya no tenemos, como Broncano y Vallesp铆n se帽alan, un culto a la postverdad ca铆da desde las torretas del Estado autoritario, sino ejercida por los s煤bditos con cotidiano ah铆nco.