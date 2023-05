–

Los dos supervivientes de la masacre de hace 39 años -Merino y Jimeno- no han reconocido al supuesto policía que estuvo allí

“Se van a solicitar nuevas diligencias a la juez a ver si las acepta para poder avanzar”, dice el abogado Santiago González

“No es ninguna sorpresa lo que ha ocurrido. Había cinco personas en la rueda de reconocimiento que eran muy parecidos y una sexta que estaba descartada. Había uno que me parecía más, pero no estaba al 100% seguro, siendo así prefiero no decir nada”, así se ha expresado Joseba Merino que, junto a Rosa Jimeno, han participado en la segunda rueda de reconocimiento para conocer a los verdugos policiales de la masacre de Bahía Pasaia aquel 22 de marzo de 1984. Merino en declaraciones a Sare Antifaxista , sin embargo, ha destacado que “hay que tener esperanza. Esto no ha acabado; por nuestra parte, sigue. Ahora tiene que decidir la juez si acepta nuestras nuevas peticiones para esclarecer lo ocurrido”.

Por su parte Sare Antifaxista, que lleva años trabajando sobre este caso afirma que: “La justicia e instituciones, como en muchos otros casos, se resisten a buscar memoria, verdad, justicia y reparación para las victimas. Pueden hacer mucho mas, pero no lo hacen”

Hoy, de nuevo, el colectivo Pasaia Gogoan, y otros grupos y familiares, se han concentrado a las puertas del Juzgado de Donostia para recordar a los asesinados y acompañar a los dos supervivientes de los fusilamientos en la nueva rueda de reconocimiento.

El abogado Santiago González explicó a Sare Antifaxista tras la nueva diligencia en el Juzgado de Donostia que “ha ido como esperábamos. No han podido identificar al policía, pero voy a pedir nuevas diligencias”. En esta nueva actuación se tendrían que haber presentado tres policías que presuntamente habrían participado en la masacre hace 39 años, pero “la propia Policía nos dijo que estaban muertos, un policía y un ‘tedax’”. El letrado añade que “habíamos pedido que la Policía aportara los certificados de defunción, pero nos dice la juez que no puede ser porque aparecen los datos de quienes son, etc y se había quedado que sólo se pedirían cuando estuvieran identificados. Como no están identificados, no se pide. Obviamente cómo les vas a identificar si no han venido o están muertos. Cómo vas a saber si están muertos o nos lo quieren colar”, se pregunta Santiago González.

Para él, “creo que hay muy poquita voluntad con esto del certificado de defunción. Parece que la juez quiera quitarse de en medio el asunto muy rápido, el muerto nunca mejor dicho, y por eso necesitamos nuevas diligencias. Tenemos que reconocer su buena voluntad [por la juez] con las ruedas de reconocimiento. Le veíamos implicada, pero con esto de los certificados parece querer quitarse de en medio por la vía rápida”.

Entiende, igual que Joseba Merino y Rosa Jimeno, que es necesario seguir con las nuevas diligencias para intentar esclarecer quiénes fueron los Policías que fusilaron a cuatro miembros de los Comandos Autónomos Anticapitalistas hace 39 años, el 22 de marzo de 1984, en la Bahía de Pasaia.

“Le vamos a pedir temas relacionados con fotografías de la época. Hay que tener en cuenta que los que vengan después de tantos años se rapan la cabeza, se dejan barba, cosas de estas y dificultan la identificación”, explicó Merio, que entiende que esta vía “podría dar resultado, si la jueza quiere seguir adelante”. A su entender, “hay que tener esperanza. Esto no ha acabado; por nuestra parte, sigue. Ahora tiene que decidir la juez si acepta nuestras peticiones para esclarecer lo ocurrido en Bahía de Pasaia”.

La autopsia practicada a los fusilados de los Comandos Autónomos Anticapitalistas en 1984 reveló que Dionisio Aizpuru presentaba en su cuerpo 36 orificios de bala, tanto de entrada como de salida, Pedro María Isart, tenía 28, Juan María Isidro Izura, también presentaba 28 y Rafael Delas Aizkorbe, otros 21 balazos.

La realidad es que 39 años después aquellos fusilamientos no tienen culpables y la policía, igual que los políticos, ponen todos sus medios y trabas para evitar garantizar la memoria, la verdad, la justicia y la reparación de aquellas ejecuciones.