–

De parte de La Peste October 26, 2022 193 puntos de vista

La Escuela de la Anarqu铆a tiene su base no s贸lo en el estudio de los hist贸ricos anarquistas, de sus ideas vigentes en la actualidad con la misma virulencia que en su 茅poca, tambi茅n desde la perspectiva de los analistas modernos y todo ello justificado por el an谩lisis y estudio de quince a帽os de practicar la educaci贸n en la

anarqu铆a.

As铆 pues, durante mucho tiempo a los defensores y defensoras de la anarqu铆a, educamos pensando que el ser humano/humana, si vive en libertad desear谩 ser libre, si vive en solidaridad desear谩 ser solidario, si vive en justicia, justo y si en igualdad, igualitario. Pero perdimos de vista un principio fundamental, el del influjo educativo de todos los instrumentos de una sociedad autoritaria, competitiva, moralista y mediatizada, por lo que lo mismo que sucede a un plano general de menoscabo de las ideolog铆as progresistas por el deterioro de las influencias impositivas, la educaci贸n, considerada desde la moral de lo positivo, es una correcta moral, pero ingenua e ineficaz y por lo tanto 煤til a un sistema democr谩tico de car谩cter pluralista, pero descafeinadamente ideol贸gico, en cuanto a la transformaci贸n social.

Ante el desencanto del fracaso de la puesta en pr谩ctica de una 茅tica anarquista porque no sirve para crear personas diferentes, hombres y mujeres nuevos que impulsen a la sociedad hacia la anarqu铆a, que es lo mismo que decir hacia un humanismo de valores y principios naturales. la respuesta no puede ser y no es

de abandono de las ideas, no es de repetici贸n de lo ineficaz, es de reflexi贸n, critica, an谩lisis y b煤squeda de nuevas formas que faciliten el objetivo deseado.

Descarga:

La Escuela de la Anarqu铆a