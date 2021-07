–

Texto publicado en Facebook por la joven cubana Arianna 脕lvarez Avalo, profesora de clarinete en la Universidad de las Artes



驴D贸nde estaban los que unen las palabras 鈥渁yuda鈥 y 鈥渉umanitaria鈥 cuando Estados Unidos prohibi贸 la entrada de un buque proveniente de China con insumos para enfrentar la Covid y ayudar al pueblo cubano? 驴D贸nde estaban cuando Trump prohibi贸 la ayuda monetaria a las familias en la isla, cuando recrudeci贸 una pol铆tica inhumana en medio de una crisis mundial y una enfermedad mortal, cuando prohibi贸 la compra de ventiladores a empresas norteamericanas, cuando dej贸 barcos de petr贸leos en el mar? 驴D贸nde estaban cuando m谩s el pueblo los necesit贸? La principal ayuda humanitaria para todos los cubanos ser铆a la eliminaci贸n total del Bloqueo. Si no est谩s de acuerdo no eres humano, ni quieres ayudar a nadie. Casualmente son los mismos que pusieron el grito en el cielo cuando Cuba ayud贸 al buque Ingl茅s porque nadie m谩s quiso hacerlo鈥

Los cubanos somos solidarios de por s铆. No necesitamos ning煤n corredor 鈥渉umanitario鈥 oportunista con claros fines pol铆ticos cuando tenemos miles de hermanos en todas partes siendo ese corredor humanitario sin tanto bombo y platillos por a帽os. Hay organizaciones de solidaridad con Cuba que llevan a帽os enviando donaciones y durante la pandemia no han cesado. Es p煤blico los proyectos, organizaciones, ONGs, iglesias y centros que env铆an ayuda a Cuba. Si quieren ayudar 驴por qu茅 nunca se han puesto en contacto con estas organizaciones y grupos de cubanos? 驴Por qu茅 ahora es que hacen directas y cartelitos haci茅ndose los h茅roes mientras han sido c贸mplices de los abusos m谩s grandes contra el pueblo de Cuba? Desde Italia, Canad谩, Islas Canarias, Espa帽a, Inglaterra, Alemania, Panam谩鈥 han enviado insumos y ayuda verdaderamente humanitaria, desde medicamentos, jeringuillas, hasta dinero. Y siguen armando contenedores para enviar, esquivando las miles de trabas que impone el Bloqueo para poder hacer llegar el cargamento a puerto cubano. A todos ellos, nuestro m谩s sincero agradecimiento.

Duele mucho cada vida que se pierde, duele mucho la situaci贸n de hospitales y centros de aislamiento, duele mucho la escasez pero no somos ni remotamente el peor pa铆s de la regi贸n. Y aunque la matem谩tica me parece inoportuna cuando se trata de vidas humanas, es hora de mostrar algunos datos para quienes quieren vendernos el caos y el abandono. Estos datos son de ayer pero la situaci贸n no ha cambiado mucho, o al menos no para bien.

Miami Dade con solo 2 717 000 de habitantes ha tenido 504 mil casos de Coronavirus y 6472 muertes (1.28% de los casos confirmados).

En la Florida con el doble de habitantes que en Cuba solamente, han tenido 37 895 muertos. 驴Pedimos ayuda humanitaria para la Florida?

Madrid con 6 752 763 de habitantes ha tenido 739 000 casos y 15 469 muertos (2.09% de los casos confirmados).

R铆o de Janeiro con 6 748 000 de habitantes ha tenido 973 000 casos y 56 321 muertes (5.78% de los casos confirmados). De ayer para hoy casi 200 muertes m谩s.

La Regi贸n metropolitana de Chile con 7 112 808 de habitantes ha tenido 661 000 casos y 17 377 muertes (2.62% de los casos confirmados)

As铆 podr铆a seguir mostrando los datos de ciudades de la regi贸n y del Primer mundo donde, con muchos menos habitantes, el manejo de la pandemia ha sido catastr贸fico y nadie ha pedido la tan ansiada 鈥渋ntervenci贸n humanitaria鈥.

Luego est谩 Cuba quien ha controlado esta pandemia por m谩s de un a帽o sin llegar al colapso de los sistemas de salud y que con 11 333 483 de habitantes ha presentado 218 396 casos y 1431 muertes (0.65% de los casos confirmados).

No tengo mucho m谩s que decir鈥 Cuba no tiene las condiciones necesarias ni est谩 remotamente cerca, seg煤n la resoluci贸n de la ONU, para pedir o aceptar una intervenci贸n humanitaria. No hay un conflicto b茅lico, ni estamos cerca de la media del mal manejo pand茅mico en la regi贸n. No me voy a prestar para ingenuidades tontas y campa帽as orquestadas.

Ejemplos de sobra hay de 鈥淎yudas humanitarias鈥 que terminaron en intervenciones militares y derrocamientos de gobiernos con intereses econ贸micos detr谩s y con miles de muertes de civiles, a pesar de que la ONU estipula que debe existir el respeto a la soberan铆a. Por solo citar algunos tenemos a Panam谩, Yugoslavia, Hait铆, Irak, Libia, etc. 驴Que qui茅n estuvo detr谩s, directa o indirectamente, de todas esas 鈥渁yudas humanitarias鈥? Pues los mismos abusadores de siempre que no nos dejan vivir en paz y que ahora dicen 鈥減reocuparse鈥 por nuestro bienestar. Cinismo pol铆tico y oportunismo imperial.

Me niego a ser utilizada. Toda la ayuda es bienvenida y el agradecimiento ser谩 eterno. La solidaridad de los grupos que se encuentran en el exterior y que no han parado de buscar las v铆as para enviarnos insumos son la verdadera ayuda humanitaria, son el 煤nico corredor humanitario que ha existido hasta la fecha. Las organizaciones est谩n, las v铆as est谩n, los mecanismos existen, la intenci贸n est谩. Si quieren ayudar a sus hermanos cubanos h谩ganlo de coraz贸n y desinteresadamente como solo puede ser la verdadera solidaridad. Cuba necesita de todos pero para hacer por ella. Dejen de figurar en redes que aqu铆 hay vidas que salvar.

隆Fuerza Cuba!