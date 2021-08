Boleta Represent sigue creciendo captando nuevos artistas

Angel Gustavo Belisario Romero, d谩ndose a conocer en el mundo de la m煤sica como Throy AB es un cantante y compositor Venezolano de m煤sica urbana. Naci贸 el 23 de octubre del 2001 en San Fernando de Apure.

Creci贸 escuchando m煤sica por su madre que cantaba, Mediado pasa el tiempo, a los 3 a帽os comienza a jugar b茅isbol en los criollitos de Venezuela en San Fernando De Apure, Seg煤n el futuro era ser beisbolista, comenzaron a surgir algunos problemas monetarios en su familia, cuando todo iba bien en el b茅isbol, cae la mala noticia de que tienen que mudarse en busca de un buen futuro para todos, llegan a la ciudad de Caracas, con 16 a帽os a punto de terminar el bachiller, ya era normal cantar por su madre que cantaba todo el d铆a en su casa, comenzando a interesarle la m煤sica, en el liceo salen unos actos 篓Demuestra tu Talento篓, amigos cercano que sab铆an que el cantaba lo animan a entrar al concurso, decide anotarse con la canci贸n llamada Culpables de Manuel Turizo, dia del concurso llega su oportunidad de demostrar que si puede cantar, despu茅s de su actuaci贸n que por cierto a el publico sorprendi贸 fue sorpresa para ellos ver que cantaba bien.

Viendo lejos su mayor sue帽o que era ser cantante, unos amigos estaban cantando ellos hab铆an Conformado un grupo, el cual uno de los integrantes era vecino, viendo lo que hac铆an, no pierde aun las esperanza de hacer lo que mas quiere que es cantar, buscando una manera de entrar al grupo, decide cantar casi todo los d铆as esperando que lo escuchen, d铆as pasados lo logra, el integrante del grupo que era su vecino le escucha y enseguida le grita desde su casa llam谩ndolo, logran quedar ese mismo dia para hablar, y le ofrece entrar al grupo, sin pensarlo acepta, este grupo cantaba genero trap, al principio le costaba adaptarse a ese estilo que quiz谩s no era el trap su estilo le recomienda estudiar otros cantante otro g茅neros, comienza a estudiar m煤sica urbana, pop, ritmos como el dancehall, reggaet贸n rom谩ntico, se da cuenta que se siente mas identificado a esos ritmos a las letras, comienza nuevamente desde cero a escribir, cost谩ndole aun escribir, surge una letra, su primera canci贸n. titulada BUSCANDOTE, una vez terminada se coloca de nombre art铆stico AB_TrHoY, el mismo chico que lo aconsejo de probar otros ritmos, lo apoya y lo lleva por primera vez a un estudio de grabaci贸n, siendo la primera en un estudio para AB_TrHoY, un poco nervioso comienza la grabaci贸n de su primer sencillo, el tema ya listo, sin recursos para grabarle el video decide lanzarlo sin video, siendo su primer tema los n煤meros eran algo que no esperaba, opiniones buenas y malas iban ven铆an, muchos dec铆an que eso no era lo suyo que no perdiera el tiempo, con pocos amigos que si lo apoyaban logro hacer su segunda canci贸n despu茅s de un a帽o titulada Te-Vi, cambios notables se vieron en este tema compar谩ndolo al primero, junto con eso el mismo muchacho de aquel grupo musical que le ha estado apoyando le ayuda a grabar su primer videoclip musical con los recursos que ten铆an, el tema tiene mas 茅xito que el primero y se da a conocer por su zona con ese segundo tema Te-Vi, ahora si hab铆an empezado a creer el, algunos todav铆a dudaban, pero el no se dejo llevar por esos malos comentarios y decide seguir mejorando poco a poco.

Conseguir un manager y un contrato con un sello discogr谩fico BoletaRepresent, para comenzar a impulsar s铆 carrea mundialmente

Llega el momento de grabar su tercer sencillo titulado 篓Confi茅 en Ti篓, Un cambio radical se vio en su tercer tema, era otra voz otra letras estilo 煤nico, graba su videoclip como pudo, y anuncia fecha de estreno, el videoclip es lanzado y supera en una semana los n煤meros de su primera canci贸n ya mas de una a帽o, en dos semana hab铆a superado su segunda canci贸n la canci贸n estaba siendo todo un 茅xito, gracias a su tercer sencillo 篓Confi茅 en Ti篓, logra conseguir un manager y un contrato con un sello discogr谩fico BoletaRepresent, para comenzar a impulsar s铆 carrea mundialmente.

