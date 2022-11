–

November 23, 2022

A fines de septiembre la familia de Sergio Torres, un joven wich铆 con retraso madurativo, denunci贸 su desaparici贸n. Mientras que la polic铆a comenz贸 a buscarlo reci茅n pasada una semana, un vecino dijo haber visto cuando la camioneta de la polic铆a se lo llevaba a la comisar铆a. Duraci贸n: 23:07 鈥 21MB / Para descargar hace click derecho aqu铆 y eleg铆 鈥済uardar enlace como鈥

As铆 es que en el Barrio Belgrano de Ingeniero Ju谩rez, viv铆a junto a su familia, Sergio Onofre Torres, que sobreviv铆a juntando botellas y haciendo hielo. Es decir, era un joven que no era violento y no molestaba a nadie. Sin embargo, comenta su familia que no era la primera vez que desaparec铆a, ellos sospechaban de la polic铆a, pero al no tener testigos entonces no pod铆an hacer nada. Ahora hay un testigo y esperan, tanto ellos como todo el barrio wich铆, que se haga justicia.

Justamente los vecinos realizaron una marcha pidiendo justicia; fue entonces que la polic铆a, de esa manera, se vio obligada a buscarlo. Cuando encontraron el cuerpo, dijo el forense que habr铆a fallecido hac铆a unas 72 horas, no la cantidad de d铆as que pasaron desde su desaparici贸n.

La polic铆a de Formosa, es lamentablemente conocida, por su conducta racista hacia los pueblos ind铆genas. Es repudiada por esta poblaci贸n y se indica a la zona de Ingeniero Ju谩rez, como liberada para el accionar represivo policial.

Y especialmente esta comisar铆a es conocida por las detenciones arbitrarias y persecuci贸n a las comunidades wich铆 de la zona, cuyos miembros han sido reprimidos, estigmatizados y criminalizados ante pedidos de que se respeten sus derechos b谩sicos, como por ejemplo, al agua, la salud y por supuesto al territorio.

En esta oportunidad, seg煤n los testimonios que los familiares pudieron recoger, insisten en responsabilizar a los polic铆as de esa comisar铆a, quienes tergiversan los hechos para evitar ser acusados como los autores intelectuales y materiales del asesinato.

Y para comentarnos m谩s detalladamente todo esto, contamos ahora con el testimonio de Agust铆n Santill谩n, referente wich铆 de Ingeniero Ju谩rez, a quien agradecemos su coraje por contar todo lo que pas贸.

Fuente: https://www.facebook.com/Pueblos-Originarios-Serpaj-1616081138655587KayKay