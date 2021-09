–

A raíz de la publicación de una carta colectiva desde la juventud de Andalgalá, Catamarca, conversamos con Martín Cecenarro, profesor de música en escuelas primarias y secundarias y músico de la localidad. Hablamos con él sobre el impacto de la megaminería y sobre el conflicto social que vive toda la comunidad, pero cómo afecta en especial en la juventud; también se refirió sobre las estrategias de resistencia que se están dando también los y las jóvenes. Por ANRed.

Un conflicto social que lleva más de diez años en la localidad de Andalgalá, con una movilización social y organización que traspasa generaciones, ámbitos sociales y con una diversificación de estrategias y repertorios de lucha que ha hecho de este un caso ya emblemático de resistencia al extractivismo minero en el país. En estos días la Asamblea El Algarrobo difundió una carta abierta de jóvenes. En un contexto en que se han hecho masivas las marchas en el mundo de Jóvenes por el clima, con la visibilización de referentes en diversos países, la visibilidad mayor la han tenido jóvenes europeos o norteamericanos, pero los jóvenes de nuestros países también se movilizan, resisten, sienten, dicen y se expresan.

Empleando la movilización social y la estrategia jurídica de la mano, asambleístas del Algarrobo en Catamarca vienen resistiendo hace más de una década a las empresas mineras. Esta resistencia como decíamos atraviesa generaciones. Conversando con Martín Cecenarro, profesor en la localidad nos contaba que en este último mes de marzo cuando asambleístas y personas de la localidad que marchan cada sábado en las históricas Caminatas por la Vida, estaban organizándose para realizar los bloqueos contra las empresas Agua Rica y Alumbrera, que ahora se han unido en el Proyecto MARA, y en dicho contexto se pensó en hacer un video junto a los y las jóvenes, “que son hijos e hijas de asambleístas, son hijos de gente que va a caminar todos los sábados”.

Es en ese momento cuando se da el conflicto en el mes de abril, debido a que se iniciaron las exploraciones arriba de la montaña y fue en ese momento que apoyados por el SERPAJ y una profesora de la Universidad de Catamarca Laura Roda comenzaron a trabajar en relevar las voces de las y los niñas y jovenes. “Empezamos a juntarnos con ellos, había de diferentes edades, de 6, de 8 y más grandes tenían 15 o 16 y más grandes también, propusieron hacer una carta al presidente, empezaron a armarla y a decir todo lo que tenían para decir, los chicos saben mucho porque están mamando todo el tiempo, en las asambleas, porque leen los comunicados, ellos saben mucho, como dice el tema musical, aquí se respira lucha”. Fueron ellos quienes deciden difundirla por las redes sociales, colaboró también una profesora y asambleísta Ana Chayle. Así el docente nos decía, “es muy poderoso el mensaje que tienen ellos y merecen ser escuchados”.

Cecenarro nos comentaba acerca del cómo afecta a la juventud el extractivismo minero, nos decía “estas empresas multinacionales que son extractivistas, no tan solo te dañan el ambiente, te dañan la cultura sino que generan una división social muy fuerte. Entonces los chicos se ven muchas veces en conflictos porque hay otros chicos que tienen familiares que trabajan en la mina, entonces surgen peleas. Cuando hay mucho movimiento, por ejemplo en abril, los chicos se peleaban feo en las redes, hay veces que hasta las mismas familias se dejan de hablar por este tema, asi que creo que por supuesto el daño ambiental, que creo que ellos van a ser los más afectados, existe también una gran división social y eso los re afecta, ellos te lo cuentan. Y se generan peleas en las escuelas, por las redes sociales, es un problema muy grave y son ellos las, las empresas las que generan esa división”

En la conversación mantenida Cecenarro se preguntaba “como si todos no tomáramos agua, y acá la lucha es para todos, también para el que trabaja en la mina que también toma agua del río, no se da cuenta que también es por ellos la lucha. Entonces la división que genera la megaminería acá es tremenda. Divide y reinarás dice el dicho tan trillado pero es cierto y eso acá se nota. Me parece que eso es lo más fuerte que ellos viven y también son víctimas de la postegración que tiene ese pueblo, porque desde el gobierno provincial te cierran todas las posiblidades de desarrollo que puede tener este pueblo porque quieren apostar a la minería. Estan enceguecidos con la explotación de Agua Rica, con MARA ahora. Entonces cierran muchas posibilidades. Programas, obras que pueden beneficiar a los jóvenes, es como que quieren que digamos si a la mina a como de lugar, entonces es tremendo. Y se meten en las escuelas, esa es otra cosa que es tremenda, se meten en las instituciones, dando dadivas para comprar voluntades. Los chicos y las chicas merecen ser escuchados y escuchadas” cerró diciendo..

Transcribimos la carta completa:

Carta al Presidente. Escrita por jóvenes de Andalgalá

Catamarca, 03 de septiembre de 2.021

Sr. Presidente de la Nación

Dr. Alberto Fernández

Somos niñas, niños, adolescentes y jóvenes de Andalgalá, provincia de Catamarca, preocupadas y preocupados por el daño ambiental que ocasionaría el proyecto MARA (Minera Alumbrera-Agua Rica) instalado en uno de nuestros cerros del Nevado del Aconquija, fuente de agua y vida, no sólo en nuestro terruño, sino también en pueblos aledaños y en nuestra vecina provincia de Tucumán. Esto deja a la vista que dicha problemática contaminante no sólo nos afecta a nosotrxs. Usted se preguntará ¿Por qué nos oponemos a la explotación de este proyecto megaminero. Las razones son muchísimas:

– Como niñas, niños, adolescentes y jóvenes JAMÁS FUIMOS CONSULTADXS sobre el avance de este proyecto. Nunca se nos pidió una opinión sobre esta exploración avanzada y pretendida explotación, pese a que somos y seremos los más afectadxs por la contaminación que esta megaminera realizaría en caso de llevarse a cabo la etapa de explotación. ¿Sabía usted que…

– Se están vulnerando nuestros derechos humanos? ¡Tenemos derecho a un ambiente sano!

– Afectaría directamente nuestras fuentes de agua? Siendo el agua un bien común y esencial, no tan sólo para la vida sino para el desarrollo de nuestro pueblo.

– Imagine el polvo en suspensión que deberíamos aguantar durante una explotación realizada a ¡tan sólo 16 Km de nuestro pueblo! Sería una pesadilla. Ni siquiera podríamos practicar los deportes que nos apasionan o simplemente compartir al aire libre con nuestrxs amigxs en la plaza o donde se nos ocurra. Lamentablemente, ya estamos teniendo algunos impactos con la exploración avanzada.

-Generaciones de andalgalenses vienen diciéndole NO A LA MEGAMINERIA con más de 600 caminatas. Sí, Sr. Presidente: más de 600 veces tuvimos que dar vueltas a nuestra plaza y caminar las calles de nuestro pueblo porque los gobiernos de turno hacen oídos sordos a nuestro reclamo legítimo. Más de 11 años de lucha sin ser escuchados y, hasta a veces, silenciados por los medios de comunicación.

– El gobierno provincial AVALA y PERMITE que las empresas mineras pisoteen nuestras leyes: Artículo 41 de la Constitución Nacional, Ley General de Ambiente, LEY DE GLACIARES y AMBIENTE PERIGLACIAR, ORDENANZA MUNICIPAL (que prohíbe la minería metalífera en nuestro Nevado del Aconquija).

– Los informes presentados por la empresa minera al gobierno provincial reconocen la existencia de glaciares y ambiente periglaciar, que ya están siendo afectados ante la autorización de la exploración avanzada, ¡¡¡y ninguna autoridad hace nada!!! * En nuestro pueblo sufrimos una DICTADURA MINERA: persiguen a nuestros compañeros y compañeras, detienen a los asambleístas (Asamblea “El Algarrobo”) que son parte de nuestra lucha. ¿A usted le parece bien que estas prácticas sigan sucediendo en nuestro país, teniendo el antecedente de la cruel dictadura cívico – militar del 76 al 83?Somos jóvenes, pero también estudiamos la historia de nuestro país en la escuela, y creemos que estas prácticas son retrógradas y facistas. Padecimos una represión el 15 de febrero del año 2010, cuando las fuerzas policiales especiales “Kuntur” irrumpieron violentamente en el camino de acceso al emprendimiento, donde nos encontrábamos deteniendo las máquinas de la empresa minera. Avasallaron a nuestrxs vecinxs y sufrimos la represión más brutal, cuando sin importar que se encontraran mujeres, niñxs, embarazadas y hasta ancianxs, pisotearon los dedos de las personas, dispararon balas de goma, arrojaron gas lacrimógeno, y aun así, ni poniendo perros en la cara de nuestrxs vecinxs o llevándolxs arrastradxs de a cuatro policías, dejaron de resistir. Cuántas infancias quedaron traumadas porque veían como golpeaban a sus padres o abuelxs, cuántas madres gritando desesperadas el nombre de sus hijxs, cuántas marcas de balas de goma y cuánta fortaleza en este pueblo, que no se va a dejar pisotear por ningún gobierno corrupto al que sólo le interese llenar sus bolsillos. La historia de un pueblo que no sólo lucha contra una multinacional extranjera, sino también ante sus supuestos “representantes”. ¿No cree que son razones suficientes para ponerse del lado de las niñas, niños y jóvenes, y asegurarnos un ambiente sano para que nuestro pueblo siga siendo nuestra casa?. Nos gustaría tener la posibilidad de elegir a Andalgalá como nuestro lugar donde vivir, estudiar y en un futuro tener nuestra familia, o no. ¡Queremos poder elegir!¿O SERÁ QUE LOS INTERESES POLÍTICOS DE USTED Y LOS INTERESES ECONÓMICOS DE ESTAS EMPRESAS tienen más valor QUE NUESTRO FUTURO? Aun así, mientras escribimos estas líneas siguen perforando nuestro cerro, y dañando la fuente donde nace nuestra agua y nuestras almas, nuestro futuro y nuestra dignidad. Exigimos que bajen las máquinas de nuestro cerro, que dejen de violar los derechos que tenemos, esos que nos son vulnerados hace más de 10 años. Ojalá pueda cambiar esta realidad. ¡Usted debe entender QUE NO HAY LICENCIA SOCIAL PARA LA MEGAMINERIA EN ANDALGALÁ!SOLO QUEREMOS VIVIR EN PAZ…JÓVENES DE ANDALGALÁ POR EL AGUA Y LA VIDA

