Divendres 1 de juny a les 18h a la Sala Eladio Villanueva

Presentació del llibre del mateix nom i el documental Al-houma dreams

L’acte mostrarà la vida del jovent al Magreb en contexts marcats, no només per la precarietat, la informalitat o la marginalitat, sinó també per la solidaritat, l’hospitalitat i el comunitarisme.