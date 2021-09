–

CNT-AIT Cartagena September 1, 2021

El compa帽ero Juan Alcaraz Saura naci贸 en la comarca de Cartagena un 5 de Enero de 1921 en un pueblo llamado la Aparecida, el mismo pueblo que durante los a帽os de la Guerra Civil fue conocido como “Caser铆o Francisco Ascaso”. Nos dej贸 el 30 de diciembre de 2011. Juan era memoria viva de esta Confederaci贸n y de la historia de la resistencia de este pueblo contra la lacra fascista que ti帽贸 de sangre la floreciente sociedad del 36.





Al empezar la contienda b茅lica (鈥渞evolucionaria para nosotros鈥, como afirmaba el propio Juan) ten铆a s贸lo quince a帽os, pero muy pronto se despert贸 su curiosidad por las ideas libertarias. Empez贸 a asistir a las reuniones y m铆tines de la CNT AIT, a la que se afili贸 en 1937, y a leer todos aquellos peri贸dicos y libros que llegaban a sus manos. Poco tiempo despu茅s decidi贸 organizar, junto a otros j贸venes del pueblo, un grupo de Juventudes Libertarias del que Juan ser铆a el primer secretario: el Grupo Acracia. Aquellos j贸venes libertarios, con la ayuda del maestro de la escuela, organizaron una serie de charlas y clases para adultos, casi todos analfabetos, con las que obtuvieron un gran 茅xito y una tremenda satisfacci贸n.

En 1939, al cumplir los dieciocho a帽os, Juan fue llamado a filas. Aquella fue la 煤ltima de las quintas a las que llamaron 鈥渄el biber贸n鈥, ya que la guerra estaba tocando a su fin y ya no se movilizar铆a a m谩s hombres para defender a la Rep煤blica. El 5 de Marzo de 1939, domingo, Juan se dirig铆a en bici al arsenal de Cartagena, donde hab铆a sido destinado para cumplir su servicio militar, cuando escuch贸 gritos de 鈥溌iva Espa帽a!鈥 a la entrada de la ciudad. La quinta columna se hab铆a puesto en movimiento y grupos armados de soldados y civiles actuaban por las calles gritando sus consignas y agitando sus banderas. Juan decidi贸 cambiar de rumbo y se dirigi贸 entonces al Comit茅 Comarcal de la CNT AIT, donde se encontr贸 con un buen n煤mero de compa帽eros que hab铆an llegado hasta all铆 para, igual que 茅l, esperar el desenlace de los acontecimientos.

Pronto llegaron noticias de que la flota naval, anclada en su totalidad en el puerto de Cartagena, se preparaba para zarpar rumbo a Argelia, donde se pedir铆a refugio a las autoridades francesas. Sin pens谩rselo dos veces, los compa帽eros reunidos en el Comit茅 Comarcal de la CNT AIT de Cartagena tomaron la decisi贸n apresurada de abandonar la ciudad antes de que los fascistas los atraparan por sorpresa. En fila india fueron abandonando el edificio para llegar hasta el puerto de la ciudad, donde tuvieron la suerte de encontrar el 煤ltimo barco de la flota que a煤n no hab铆a zarpado: el crucero Miguel de Cervantes, capit谩n de la escuadra mar铆tima. Unos veinticinco o treinta compa帽eros subieron al barco, sum谩ndose as铆 a los tres mil ochocientos militares republicanos y a los trescientos cincuenta civiles que huyeron de Cartagena aquel mismo d铆a. 鈥淟os que no quisieron correr nuestra suerte鈥, recuerda Juan, 鈥渟e marcharon a sus casas. M谩s tarde sufrieron las consecuencias siendo detenidos y encarcelados, entre ellos, dos hermanos m铆os鈥.

La flota lleg贸 el 7 de Marzo a la base naval de Bizerta, en T煤nez, ya que las autoridades francesas les hab铆an negado refugio en Or谩n. 鈥淎 partir de ah铆鈥, nos cuenta Juan, 鈥渆mpez贸 nuestro calvario en el exilio. Nos pusieron mandos militares, nos distribuyeron en grupos y nos hac铆an formar todas las ma帽anas para repartirnos el trabajo鈥. All铆 fueron sometidos a custodia militar y a r茅gimen disciplinario, transportados en vagones para el ganado y hacinados en las condiciones m谩s penosas e insalubres que podamos imaginar. Dorm铆an en casas derruidas, sin puertas y sin ventanas, sobre suelos cubiertos de paja como 煤nico abrigo, y recib铆an escas铆simas raciones de agua y de comida. 鈥淧ronto empezamos a sentir la necesidad de alimentos, el agua estaba racionada; solamente se nos daba para beber. Nos hac铆an miserias para que volvi茅semos a Espa帽a. Las autoridades del campo, con cierta complicidad de algunos ex-mandos de la flota, fijaron un aviso en el que, sustancialmente, se dec铆a: el gobierno de Franco concede una amplia amnist铆a y asegura la libertad a los que decidan volver. Bastantes marinos volvieron pero nunca regresaron a sus casas鈥.

Durante los meses siguientes, Juan trabaj贸 en la construcci贸n de un ferrocarril que deb铆a unir el sur de T煤nez y la l铆nea Mareth, pero muy pronto comenz贸 la Segunda Guerra Mundial y tuvieron que ser evacuados a la retaguardia. Fueron trasladados a la Skira, una gran playa al norte de Gab茅s donde el ej茅rcito franc茅s almacenaba gran cantidad de armamento y munici贸n. En quince d铆as, ante el avance de las tropas italianas, tuvieron que cargar todo aquel material en trenes preparados a tal efecto. Una vez terminado este trabajo fueron conducidos hasta las llanuras de las monta帽as Kenchela, en Argelia, donde ser铆an utilizados para talar 谩rboles y construir caminos y puentes con sus propias manos, arrastrando enormes piedras que ten铆an que transportar con la sola fuerza de su cuerpo. Despu茅s ser铆an trasladados a las minas de Kenadza, al sur de Or谩n, siendo puestos a entera disposici贸n de la Sociedad Minera Houill猫res de Kenadza para ser empleados en las minas o en cualquier otro trabajo que pudiera surgir.

Las faltas disciplinarias, por leves o inexistentes que pudieran parecer, eran castigadas de la manera m谩s severa. Juan recuerda una ocasi贸n en la que se neg贸 a limpiar la habitaci贸n de un vigilante civil y fue castigado con siete d铆as de tombeau. Este castigo consist铆a en permanecer sentado en un agujero cavado en la tierra siendo alimentado una vez al d铆a con un trozo de pan duro y un poco de agua a la que se a帽ad铆a un buen pu帽ado de sal de vez en cuando. Tras siete d铆as de castigo, Juan fue confinado durante tres meses en el campo de Hadjerat M鈥橤uil, m谩s conocido como el Valle de la Muerte. 鈥淕racias a mi juventud, mis deseos de vivir y de volver a ver a mi familia鈥, nos asegura este compa帽ero, 鈥減ude salir vivo de aquel infierno鈥. Los goumiers que vigilaban a los trabajadores en aquel campo ten铆an orden de disparar a todo aquel que intentara fugarse, algo que hac铆an cuando sus jefes, simplemente, se lo indicaban.

Las ropas y el calzado que les dieron eran miserables y gastados, vi茅ndose obligados a caminar descalzos sobre las piedras cuando llegaba la noche. Los trabajos llevados a cabo en este campo llegaban hasta la extenuaci贸n, al igual que las palizas indiscriminadas que llevaron a la muerte a compa帽eros como Lewystein, Moreno, Jaraba, Pozas, 脕lvarez鈥 entre muchos otros. Juan recuerda con especial tristeza al compa帽ero Moreno, tambi茅n conocido como el Ma帽o, que fue torturado, golpeado y obligado a trabajar m谩s all谩 de sus posibilidades f铆sicas durante una terrible agon铆a que dur贸 ocho interminables d铆as. 鈥淟o azotaban sin compasi贸n delante de todos los componentes del campo. Groumiers formados, con los fusiles en mano, nos rodeaban para que no nos movi茅semos al presenciar tales horrores. Por las noches, despu茅s del penoso trabajo que ten铆a que realizar, no lo dejaban dormir, turn谩ndose en los apaleamientos todos los guardianes, desde el jefe hasta el 煤ltimo empleado鈥. Y as铆 continuaron hasta el d铆a en que lo abandonaron sin sentido en el suelo de una celda, sin alimento y sin los cuidados m茅dicos m谩s b谩sicos, muriendo ocho d铆as despu茅s de su llegada al conocido como Valle de la Muerte. 鈥淪ufr铆amos con fuerza de voluntad la humillaci贸n鈥, nos cuenta Juan. 鈥淵o era joven y jam谩s hubiera cre铆do lo que pude ver all铆 (鈥). Cuando me sacaron de all铆, pensaba en los que se quedaron. Me preguntaba c贸mo hombres con galones, bien comidos y vestidos, pod铆an hacer tanto da帽o a sus pr贸jimos鈥.

Cuando las tropas aliadas invadieron el norte de 脕frica, Juan se march贸 a Or谩n. Empez贸 a trabajar de camarero, conoci贸 nuevas amistades, se cas贸 y tuvo tres hijos. Fue feliz en aquella ciudad durante algunos a帽os pero otra guerra, en este caso la de Argelia, le oblig贸 a emigrar de nuevo. En esta ocasi贸n Juan march贸 con su familia a Avignon, en Francia, donde unos familiares les ayudaron a salir adelante. No regres贸 a Cartagena hasta treinta y siete a帽os despu茅s del exilio, una vez que 鈥渆l r茅gimen totalitario fue barrido con la muerte del traidor Francisco Franco鈥.

El compa帽ero Juan pudo presumir de no haber faltado nunca a su compromiso con el Anarcosindicalismo. Tanto en el exilio como tras su regreso a Cartagena nunca ha dej贸 de contribuir con sus cuotas al sindicato, su presencia en las reuniones y su asistencia a las manifestaciones.

Siempre colabor贸 a la hora de repartir propaganda en los centros de trabajo y ocup贸 aquellos cargos que necesitaban ser cubiertos, cosa que llev贸 a cabo durante a帽os haci茅ndose cargo de las tesorer铆as del SOV de CNT AIT Cartagena y del Comit茅 Regional de la CNT AIT de Murcia. Continu贸 manteni茅ndose activo como militante de la CNT AIT en Cartagena, aportando su apoyo y su experiencia en todos aquellos momentos que consideraba oportuno, como el X Congreso Confederal de C贸rdoba o las movilizaciones llevadas a cabo.

Tal y como 茅l mismo dec铆a, 鈥渉oy, a noventa a帽os, soy menos eficaz pero sigo en la brecha鈥.

El ejemplo que Juan brindaba a quienes ten铆a a su lado o aprendieron de 茅l es de un valor incalculable. Por desgracia no todos tenemos el mismo empe帽o y capacidad de entrega que tuvo este gran compa帽ero, pero, a煤n as铆, debemos ser capaces de aprender de la solidez de esas ideas antiautoritarias que le han acompa帽aron siempre.

Para eso s贸lo es necesario ser un buen alumno, ya que al buen maestro ya lo tenemos. 隆Salud compa帽ero! Que la tierra te sea leve.

Francisco Garc铆a Morales