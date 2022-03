–

De parte de La Haine March 7, 2022

En plena crisis mundial por la guerra de Ucrania, la fiscalía decide archivar las causas que apuntaban a Juan Carlos de Borbón como posible imputado por diversos delitos de gran calado. Unos porque prescriben, otros porque los llevo a cabo durante su reinado por tanto

inimputable, es una auténtica vergüenza, una injusticia tremenda, un gran escándalo.

La sociedad, no puede quedarse sin responder a estos graves agravios a toda la sociedad, es necesario mostrar nuestra indignación.

El régimen del 78 a través de su constitución en su artículo 53.? Aseguro que este señor no fuera imputable en el caso de cometer delito, al contrario que el resto de los ciudadanos que estamos sujetos a cumplir las leyes y sancionarnos si las incumplimos, también esa

constitución en su artículo 14.? Dice que todos somos iguales ante la ley, vaya contradicción, NO TODOS SOMOS IGUALES ANTE LA LEY, ya ha quedado demostrado.

No podemos permitir estos privilegios a alguien que no ha sido elegido por los ciudadanos, sino que fue designado por Francisco Franco, saltándose la cadena monárquica. Estos hechos independientemente de lo que digan las leyes es una injusticia más grande que los elefantes que el susodicho se dedicaba a cazar, y no lo podemos permitir de ninguna de las maneras por la dignidad del pueblo.

Sus defensores, le justifican porque trajo la democracia, gran mentira, la democracia la trajeron los cientos de asesinados en la transición y antes de ella, la trajeron los encarcelados y los torturados por el dictador que le designo.

Aprovechando la coyuntura política que vivimos, con la preocupación de la población de la más arriba mencionada guerra. los medios de comunicación del mismo régimen vienen anunciando la posible vuelta del monarca corrupto, el pueblo ha de salir a la calle y decir bien alto, que basta de injusticia si viene es para entrar a la cárcel y para devolvernos todo lo que ha robado.

NO PERMITAMOS SU VUELTA, NO PERMITAMOS MAS INJUSTICIAS

Asamblea de Leganés por la República