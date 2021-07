–

De parte de Oiradilos July 19, 2021 86 puntos de vista

Casi todos fueron incompetentes, negligentes, incapaces, corruptos, sexualmente insaciables, retr贸grados, traicioneros, cobardes y ladrones, aunque tambi茅n los hubo trastornados, nudistas o cochinos. Hablo de los monarcas espa帽oles de apellido Borb贸n. Un linaje que ha conseguido mantenerse en el trono de Espa帽a desde hace m谩s de tres siglos con alguna que otra interrupci贸n, tras la cual siempre han conseguido retornar. Son, por as铆 decirlo, una familia en constante reinvenci贸n.

Con este breve repaso biogr谩fico familiar, que, a pesar de lo que pudiera parecer, m谩s que acalorado deber铆a considerarse prudente 鈥搇os relatos tras los calificativos resultan bastante m谩s ignominiosos, obscenos y extravagantes鈥, cualquiera tender铆a a pensar que resulta dif铆cil que un monarca actual pudiera destacar. Pero ah铆 est谩 Juan Carlos I, todo un campe贸n entre los Borbones que ha conseguido grandes logros con muy poco coste e inversi贸n 鈥搇leg贸 casi con lo puesto al trono鈥.

Que Juan Carlos es un tipo campechano, puede ser, claro que s铆, aunque lo dudo mucho, pero que fuera a pasar a la historia como el Campechano, a pesar de haber sido, quiz谩s, el sobrenombre m谩s utilizado durante sus casi cuarenta a帽os de reinado 鈥搖no de los monarcas espa帽oles m谩s longevos鈥 hace tiempo que parec铆a complicado. Sus actividades delictivas le han dejado poco margen para ello: traidor y golpista durante los a帽os ochenta 鈥搚 no hablo del golpe de Estado del 23F, sino de los meses anteriores鈥, comisionista, defraudador y, seguramente, mucho m谩s.

Ante tanta voracidad delictiva en quien se esperar铆a servicio p煤blico, durante a帽os existi贸 un runr煤n alrededor de Juan Carlos que ahora se puede concretar en un breve, pero excesivo, listado de personas muy cercanas a su persona que estuvieron involucradas, y condenadas, en casos de corrupci贸n, entre las que destaca Manuel Prado y Col贸n de Carvajal. El administrador privado del rey durante m谩s de veinte a帽os termin贸 entre rejas por tres condenas tras las que no pocos intu铆an la sombra de Juan Carlos 鈥揹os a帽os de condenada por el caso Wardbase en 2004, un a帽o por apropiaci贸n indebida en 2007 y tres meses por el Grand Tibidado en 2008鈥. No pocos, adem谩s, consideraron siempre que las condenas podr铆an haber sido mayores en n煤mero y tiempo y que el indulto concedido, por razones humanitarias, result贸 m谩s que cuestionable.

El caso del administrador del conocido como Rey de la Transici贸n, de la s贸lida dictadura a la gaseosa democr谩tica, no es 煤nico, pues el yerno y la hija del propio Juan Carlos, as铆 como una hermana, varias primas, un primo o una amante se han visto salpicados por casos de corrupci贸n, lo que unido a su m谩s que injustificable fortuna acumulada, m谩s de 1.800 millones de euros seg煤n medios internacionales, siempre generaron muchas dudas al respecto. Dudas, todo hay que decirlo, porque la gran mayor铆a de grandes medios de comunicaci贸n en Espa帽a hicieron m谩s bien poco por investigar la cuesti贸n. Y eso que, en los 煤ltimos a帽os, la vida de Juan Carlos parec铆a un concierto de una banda de rock en mitad del sal贸n de casa en el que se escuchaban temas sobre las comisiones de entre uno y dos d贸lares por barril de petr贸leo comprado en Oriente Pr贸ximo, las amenazas a Corinna por el propio jefe de los servicios de inteligencia del pa铆s y hasta una cuenta compartida de cien millones de d贸lares entre padre e hijo, Juan Carlos I y Felipe VI. Un concierto de rock duro que habr铆a despertado a cualquier pa铆s, pero que en Espa帽a pas贸 como si tal cosa.

Pero de ah铆, que no es poco, y de las investigaciones en Europa al respecto de las comisiones ilegales y dem谩s delitos econ贸micos, a lo que se acaba de publicar en Espa帽a dista un abismo: Juan Carlos amas贸 su gran fortuna con el tr谩fico de armas. Una publicaci贸n demoledora que eleva a otro nivel la categor铆a delictiva de Juan Carlos I. Y no para bien. Pues dista un abismo entre pasar a la historia como un delincuente m煤ltiple, algo inevitable hace tiempo para Juan Carlos, a quedar retratado como un Se帽or de la Guerra. El abismo, y la gravedad en este caso, es la muerte. Porque el todav铆a monarca espa帽ol, de aquella manera pero monarca, no solo ha cometido una incontable cantidad de delitos econ贸micos, de los que ya pocos dudan, sino que ellos se han producido con las armas de por medio. Y es que Juan Carlos, atendiendo a lo publicado, ha sido uno de los grandes traficantes de armas de Espa帽a y del mundo.

Sin embargo, quiz谩s uno de los aspectos m谩s sorprendentes de este esc谩ndalo es, parad贸jicamente, que no es un esc谩ndalo. Espa帽a, experta en la negaci贸n y curtida en la desverg眉enza, ha sido capaz de callar ante una noticia de una gravedad extrema, pues han sido pocos los medios de comunicaci贸n, y en su mayor铆a menores, los que han replicado la noticia. De esta forma, con el acostumbrado silencio medi谩tico general, la mayor铆a de los espa帽oles no se ha enterado de este 煤ltimo episodio real, lo que constituye el paradigma perfecto de la actual censura moderna 鈥搇a informaci贸n existe, pero no se difunde鈥. Una revelaci贸n que, por su propia naturaleza, no solo deber铆a hacer caer de una vez por todas a Juan Carlos I 鈥搎ue jam谩s ha sido juzgado gracias a una inviolabilidad jur铆dica m谩s que cuestionable y casi medieval鈥, sino que deber铆a haber provocado un se铆smo de tales dimensiones que la continuidad de los Borbones se hubiera visto m谩s que afectada. Llamadme exagerado, pero creo que un jefe de Estado traficante de armas deber铆a estar en prisi贸n.

Lamentablemente, la noticia ni siquiera es una bomba medi谩tica desconocida, ya que la nueva y bochornosa actividad delictiva de Juan Carlos I ya se intu铆a por alg煤n que otro esc谩ndalo 鈥搕odav铆a se busca a un gran comisionista denominado el 鈥楰ing鈥 en el esc谩ndalo DEFEX鈥 e incluso por la propia actividad p煤blica del monarca, que lleg贸 a intermediar p煤blicamente en 2012 para vender a Arabia Saud铆 alrededor de 250 carros de combate Leopard en el a帽o 2012, aunque aquello se ofreci贸 a los espa帽oles como si fuera una labor ben茅fica que ahora no lo parece tanto. Y es que, m谩s que mediador circunstancial al servicio de los intereses del pa铆s, parece que Juan Carlos estaba trabajando. Trabajando muy duro.

Fuente: Luis Gonzalo Segura (RT)