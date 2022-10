–

De parte de Federacion Anarquista Uruguaya October 20, 2022 15 puntos de vista

Saludos, homenajes y notas desde distintas partes del globo a nuestro compañero juan Carlos Mechoso «el viejo» fallecido recientemente. A las organizaciones hermanas, colectivos y personas que nos han hecho llegar su apoyo… Salú!

Até sempre companheiro Juan Carlos Mechoso – nota de pesar e reconhecimento (11/10/2022)

Faleceu aos 87 anos na tarde de 11 de outubro 2022 o companheiro uruguaio Juan Carlos Mechoso. Nascido no Departamento de Flores, em 24 de março de 1935, ainda criança se mudou para a capital do Uruguai, Montevidéu. Lá, morou em cortiço no Bairro Sul, depois em La Teja até se fixar, ainda jovem, no bairro Cerro.

Trabalhou como entregador de jornais, operário de frigorífico e gráfico. Seu começo no anarquismo foi através de antigos sindicalistas, com a influência de militantes dos anos 20, 30 e 40 do século XX, além de exilados da Revolução Espanhola e libertários argentinos. Juan Carlos veio da geração que lutou quatro anos sem parar, de 1950 a 1954, sendo parte da formação da Comissão Pró Federação Libertária Uruguaia (CPFLU), que depois, em 1956, no congresso de fundação, viria a se denominar Federação Anarquista (FAU).

Na organização política anarquista mais importante da história da América Latina fez de tudo: de militância sindical e em bairro operário, ao secretariado permanente clandestino e guerrilha urbana. Juan Carlos viveu os tempos áureos da luta popular uruguaia, sendo consequente em todos os momentos. Ficou mais de cinco anos na clandestinidade, vindo a ser preso pela repressão em 1973, só saindo com a anistia do fim da ditadura em 1985.

Resistiu às barbaridades da tortura e da prisão política e ajudou na reconstrução da FAU imediatamente. Após 12 anos de cárcer e, a primeira atividade horas após sair da cadeia foi uma reunião com o seu primeiro sindicato de jornaleiros e em menos de uma semana já coordenava junto a outros veteranos a reorganização pública da Federação.

Juan Carlos Mechoso foi é pedra fundamental para todo o anarquismo latino-americano e mundial. É referência de luta social e de organização para todos e todas e um exemplo de sujeito militante solidário, responsável e entregue à luta social.

Começou a receber militantes brasileiros em dezembro de 1994, quando estava à frente da Secretaria de Relações na FAU. Veio ao Brasil – e mais vezes especificamente ao Rio Grande do Sul – por dezenas de vezes a partir de junho de 1996. Na terra de Domingos Passos e Espertirina Martins, ajudou a construir o especifismo em nível regional e nacional.

Em 2012, conseguiu recuperar o corpo de seu irmão Alberto “Pocho” Mechoso, também militante histórico da FAU, a quem hoje se junta na eternidade de nossas memórias.

Palavras não dão conta do exemplo de sua trajetória. Nasceu de família trabalhadora, viveu e veio a falecer como operário anarquista.

Da eternidade, junto a tantas e tantos da “FAU de mil amores”, segue lutando e organizando.

Uma referência que nem a própria morte consegue apagar, a força e a dignidade de sua luta seguirão ardendo sempre em nossos corações!

SE ESCUCHA, SE ESCUCHA, ARRIBA LOS QUE LUCHAN!

Un 11 de octubre de 1972…

Los compañeros están tristes, sus rostros muestran dolor y orfandad.

Juan Carlos el viejo de nos va. El referente que nos enseña, que aporta claridad al pensamiento y comprensión a los hechos del pasado, del ahora y del futuro.

Un 11 de octubre Mario Roger Julien, Iván Morales y Eduardito Chizzola escaparon, por un tiempo burlaron a la muerte. Tan solo por un tiempo.

Un 11 de octubre las garras del horror y la muerte no los alcanzaron. Tan solo por un tiempo.

Un 11 de octubre de 2022, luego de pelearla durante años, a Juan Carlos Mechoso la enfermedad lo vence, lo alcanza la muerte. Exactamente 50 años después aquellos compañeros, Roger, Iván y Eduardo tienden sus manos para recibirlo en su mundo socialista, solidario y anarquista.

Arriba los que luchan

Nora Passeggi

Desde Buenos Aires acompañamos a la Familia de Juan Carlos Mechoso y a la militancia de la Fau en este día enorme tristeza; la partida de Juan Carlos se siente mucho en las filas de las y los luchadores revolucionarios, por que Juan Carlos Mechoso fue uno de los imprescindibles, como un verdadero hijo del pueblo, como tantos compañeros y compañeras que integraron, integran e integraran la Fau.

La tristeza es enorme, pero también lo es el compromiso de seguir construyendo un pueblo fuerte, de seguir construyendo Organización, de seguir ese camino que Revolucionarios como Juan Carlos Mechoso nos enseñaron.

Hasta Siempre querido Juan Carlos Mechoso, siempre tuyos y de la anarquía!

Organización Resistencia Anarquista

FALLECE JUAN CARLOS MECHOSO: UN REFERENTE EN LA LUCHA LIBERTARIA DE LOS TRABAJADORES URUGUAYOS.

Hemos recibido consternados la noticia del fallecimiento de Juan Carlos Mechoso, militante histórico del anarquismo uruguayo y compañero entrañable de todas las personas que, en cualquier lugar del mundo, luchan por un mundo mejor y por la emancipación de la clase trabajadora. Juan Carlos Mechoso fue un obrero. Trabajó de diariero, mandadero, en el sector de la carne y en el gráfico. Fue, también, uno de los fundadores y referentes de la Federación Anarquista Uruguaya (FAU), que en los años 50, 60 y 70 se constituyó, junto a su estructura de autodefensa, la Organización Popular Revolucionaria 33 Orientales (OPR-33), en la principal organización libertaria de América Latina. Desarrolló proyectos de construcción popular y sindical como el intento de cooperativización de la industria de la carne, en los años 50, o la conformación de la Cooperativa de Consumo de El Cerro, vinculada al Ateneo Libertario del mismo barrio motevideano. Narró, además, en cuatro vibrantes volúmenes, la historia del movimiento obrero libertario uruguayo. Mechoso pasó doce años en la cárcel, sufriendo toda clase de malos tratos, por su lucha contra la dictadura. Y, pese a ello, nunca abandonó la causa de los trabajadores ni la solidaridad con las luchas libertarias, perteneciendo a la FAU hasta su fallecimiento. La Confederación Sindical Solidaridad Obrera quiere pagar un tributo de admiración, solidaridad y cariño a Juan Carlos Mechoso. Enviamos nuestras más sinceras condolencias a sus compañeros y compañeras de militancia, a sus familiares y a sus personas cercanas. Necesitamos un Mechoso en cada barrio obrero, en cada centro de trabajo, en cada corazón de cada persona honesta, en este mundo en plena deriva hacia el caos y la devastación multiplicados por el capitalismo. Las personas como Juan Carlos Mechoso son como la lluvia, que en su presencia constante e imprescindible alimenta y da vida a la cosecha futura de la libertad. Confederación Sindical Solidaridad Obrera.

C’est avec une profonde tristesse que je viens d’apprendre le décès, le 10 octobre dernier, de notre compagnon uruguayen Juan Carlos Mechoso. J’avais rencontré Juan Carlos et sa compagne Mari, dans leur petite maison du quartier populaire d’El Cerro à Montevideo, lors d’un voyage dans le cône sud de l’Amérique en 2016.

Juan Carlos Mechoso était le dernier militant vivant du groupe qui fonda la Fédération anarchiste uruguayenne (FAU). Il a vécu toute sa vie aux côtés de sa femme Mari dans le quartier populaire d’El Cerro, à Montevideo. Leur maison, durant de nombreuses années, a servi de lieu de rencontre pour les anarchistes du monde entier.

Ils ont passé les deux dernières décennies de leur vie à organiser les documents historiques de la FAU, certains écrits en langage codé, se trouvaient dans une archive personnelle. Les militants-chercheurs pouvaient accéder au contenu lié à la révolte ouvrière uruguayenne des années 1960 et 1970. Une partie de ce travail consistait à rassembler ces documents cachés durant la dictature dans des refuges à travers Montevideo et à les préserver dans des archives accessibles au public.

Juan Carlos Mechoso et d’autres compagnons fondèrent la FAU en 1956. Trouvant son origine en partie dans l’immigration italienne et espagnole en Uruguay, qui avait participé, dès 1905, à la création de la Fédération ouvrière régionale uruguayenne (FORU), la FAU était composée de nombreux militants anarchistes de la guerre d’Espagne. Elle participa dès sa création aux luttes sociales en appuyant le renforcement des syndicats.

Au début des années 1960, la FAU participa à la structure du « Coordinateur » (El Coordinator), ancêtre de l’organisation armée Tupamaros. Dissoute en 1967 par le gouvernement de Pacheco Areco, la FAU dut entrer dans la clandestinité jusqu’à 1971.

La Fédération anarchiste uruguayenne a entrepris de développer une stratégie et une pratique d’organisation anarchiste dans le contexte de la guerre froide en Amérique latine. Elle a développé un modèle de lutte parallèle à l’intervention alors dominante de l’anarcho-syndicalisme, qui joua un rôle fondamental dans les premiers syndicats uruguayens du vingtième siècle.

À la fin des années 1960, une coalition appelée la Nouvelle gauche et centrée sur la FAU contrôlait environ un tiers des syndicats du pays. De 1968 à 1973, les travailleurs uruguayens ont mené plus de deux mille actions, dont la majorité était des grèves et des occupations sauvages dirigées par la coalition encadrée par la FAU. La coalition a soutenu les tactiques d’action directe dans le mouvement ouvrier. Ces actions se développèrent jusqu’au coup d’État militaire de juin 1973.

En 1968, tentant de s’adapter à la situation d’illégalité et de répression, la FAU décida d’organiser un front de masse baptisé Résistance ouvrière étudiante (Resistencia Obrero Estudiantil, ROE). La ROE organisa ainsi un large front composé de militants de quartier, de syndicalistes ouvriers et d’étudiants combatifs.

L’état d’urgence et la militarisation de la vie politique conduisirent la FAU à développer en 1971 une structure armée : l’OPR-33 (Organización Popular Revolucionaria-33 Orientales), en publiant un hebdomadaire clandestin, et en créant un réseau d’infrastructures pour préparer ses actions et protéger ses militants. L’OPR-33 effectua plusieurs actions directes, telles que des sabotages, des « expropriations », des enlèvements de dirigeants politiques ou patronaux, l’appui armé à des grèves, des occupations d’usines…

Juan Carlos travaillait comme graphiste à cette époque. Il finit par entrer dans la clandestinité en faisant partie du groupe armée de la FAU, l’OPR-33, (un groupe) qui dévalisait les banques et kidnappait les employeurs trop brutaux afin de régler les conflits du travail. Il s’est constitué prisonnier en 1971 et resta emprisonné durant quatorze années, il survécut à de fréquentes séances de torture sous les ordres de l’armée et de la police. À cette époque, en Uruguay, 1 personne sur 30 a connu la détention et 1 personne sur 62 la torture.

Pendant son emprisonnement, Juan Carlos a perdu son frère et compagnon de la FAU, Alberto “Pocho” Mechoso, qui disparut dans le cadre d’une opération de terreur d’État transnationale soutenue par les États-Unis, appelée le Plan Condor.

La FAU a vu 35 militants de son organisation disparaître pendant cette période. Juan Carlos a été libéré après la chute du gouvernement militaire de l’Uruguay en 1985. Il est retourné chez lui à El Cerro et a participé à la reconstruction de la FAU pour affronter l’ère néolibérale de la post-dictature.

Celui que les copains appelaient el viejo Mechoso (le vieux Mechoso) était un intellectuel organique. N’ayant qu’une éducation secondaire, il a consacré sa vie à comprendre la théorie politique de gauche et à développer de nouveaux modèles pour sa mise en œuvre pratique moderne dans une perspective anarchiste. Il était également influencé par la psychanalyse et la théorie post-moderne.

Lors de notre visite, nous étions accompagnés de José Mari Olaizola, un militant anarchiste espagnol expérimenté, nous avons eu des heures de conversation autour des idées de théoriciens allant de Bakounine à Foucault. Il parlait de ce dernier avec passion tant il l’avait fortement influencé lors de ses lectures.

Tout le monde le connaissait dans le quartier d’El Cerro, un bastion historique du mouvement ouvrier devenu aujourd’hui une banlieue en proie au chômage, à la violence et aux trafics en tout genre. L’enracinement de Juan Carlos Mechoso était le produit de son engagement politique, dans lequel il se savait être du peuple et avec le peuple.

Son exemple de lutte et de vie entièrement engagée et dédiée au socialisme et à la liberté, nous accompagnera à jamais.

Hasta siempre querido compañero Juan Carlos.

Daniel Pinós

https://monde-libertaire.net/?articlen=6798&article=La_disparition_de_lanarchiste_uruguayen_Juan_Carlos_Mechoso

Posted on October 12, 2022 – FederationTags: fau, Juan Carlos Mechoso, Latin America, Obituary

Juan Carlos Mechoso, 1935-2022

Troy Araiza Kokinis reflects on the life and revolutionary work of Juan Carlos Mechoso, who passed on October 11, 2022. Juan Carlos was a founding member of our sister organization, Federación Anarquista Uruguaya (FAU) and he will be dearly missed. Black Rose/Rosa Negra sends its heartfelt greetings and solidarity to the family, friends, and comrades of Juan Carlos.

by Troy Araiza Kokinis

Juan Carlos Mechoso was the last surviving militant of those who founded the Uruguayan Anarchist Federation (FAU). He died on October 10, 2022. Juan Carlos lived his life alongside his wife Mari in Montevideo’s working class El Cerro neighborhood. Their home has served as a pilgrimage for anarchists from all over the world who are interested in the FAU’s strand of especifista anarchism, in which anarchists integrate into a specific anarchist organization that is used as a support network and infrastructure for triangulating mass social movements in which they are inserted. Numerous militants of Black Rose/Rosa Negra (BRRN) have met and sustained relationships with Juan Carlos and Mari. They spent the past two decades organizing historical FAU documents, some written in code, into a home archive where militant-researchers could access content related to the Uruguayan worker revolt of the 1960s and 70s.

Juan Carlos and others founded FAU in 1956. The organization set out to develop a strategy and practice for anarchist organizing in the Cold War Latin American context. They developed the especifista model as an intervention to the then dominant strategy of anarcho-syndicalism, which played a foundational role in Uruguay’s first labor unions of the twentieth century. By the late 1960s, a New Left coalition centered around FAU controlled roughly one-third of the country’s labor unions. From 1968-1973, Uruguayan workers carried out upwards of two thousand work actions—the majority of them wild cat strikes and occupations led by the coalition surrounding FAU. The coalition supported direct action tactics in the labor movement. This growing (counter)hegemony of such tactics arguably led to an eventual military coup in June 1973. Juan Carlos worked as a graphic artist at this time. He eventually went underground as part of FAU’s small armed unit, OPR-33, which robbed banks and kidnapped brutish employers in effort to settle labor disputes. He fell prisoner in 1971 and survived frequent torture sessions under the military and police. At this time in Uruguay, 1 in 30 people experienced detention; and 1 in 62 experienced torture. While imprisoned, Juan Carlos lost his brother and FAU comrade Alberto “Pocho” Mechoso, who was disappeared as part of a pilot operation for a U.S. backed transnational state terror initiative, called Plan Condor. FAU saw 35 militants of its organization disappear during this time. Juan Carlos was released after the fall of Uruguay’s civic-military government in 1985. He returned to his home in El Cerro and participated in rebuilding FAU to confront the post-dictatorship neoliberal era. Part of this effort included gathering historical documents hidden in safe houses throughout Montevideo to organize and preserve them in a publicly accessible archive.

Juan Carlos was an organic intellectual. With no more than a secondary education, he dedicated his life to understanding Left political theory and developing novel models for its modern practical implementation from an anarchist perspective. He was equally influenced by psychoanalysis and post-modern theory. For this reason, FAU’s notion of poder popular (popular power) emphasizes the question of mass subjective transformation. Those fortunate enough to visit Juan Carlos’ home archive would also share lunch of ravioli con tuco and hours of conversation around the ideas of theorists ranging from Bakunin to Foucault. They also witnessed Juan Carlos’ embodiment of this subjectivity when taking a stroll with him in his El Cerro neighborhood—everyone knew him and, in turn, he could tell you about the history of every crack in the pavement. His rootedness was product of his political commitment, one in which he truly saw himself to be of and with the people. His life serves as a model for anarchist militant counter-subjectivity the world over.

Juan Carlos Mechoso, it’s been just a few days and we already feel your absence.

Hasta Siempre Querido Companero Juan Carlos!Nos enteramos de que el camarada Juan Carlos Mechoso, quien continuó la lucha por la libertad que inició a los 14 años, nos ha dejado a los 87 años.El militante de la FAU que levantó la bandera del anarquismo en Uruguay; la fuerza de defensa pública de la era represión fascista, la guerrilla de OPR-33; El teórico inmortal del especifismo, Juan Carlos Mechoso, vivirá en la lucha del anarquista en todo el mundo el mundo. Saludo a los camaradas que lucharon por el anarquismo toda su vida.Arriba los que luchan!¡Los luchadores están arriba!

KARALA – Turquía

A la fAu ante la muerte de Juan Carlos Mechoso

Queridas compañeras y queridos compañeros,

Hemos aprendido la muerte de Juan Carlos Mechoso con su mas tristeza. Se nos va un gran luchador del anarquismo social organizado, un hombre que ha contribuido a forjar el curso de nuestro movimiento, no solo en Uruguay, también en el Continente americano, aquí en Europa, en todos los lugares donde mujeres y hombres libres han levantado y levantan la bandera Roja y Negra del socialismo y de la libertad.

Juan Carlos era un militante muy completo: capacidad de intervención, cultura política y teórica, ideas noedosas que han contribuido a darle empuje a nuestros colectivos y a nuestra actividad militante.

Juan Carlos ha cabalgado entre la fAu clásica y la fAu reconstruida. Ha tendido puentes entre épocas muy diferentes, dispares y contrastadas. Esta tarea ha sido decisiva para que fAu pueda volver a renacer tras el terrible periodo de la dictadura. Pero si este renacimiento fue posible, si una nueva fAu pudo ver el día y enfrentar una nueva coyuntura de la historia fue porque existió une fAu clásica.

Todo el movimiento libertario le debe reconocimiento a esa fAu clásica de la cual Juan Carlos fue uno de los personajes clave. La fAu manifestó une voluntad inquebrantable de ser historia y de hacer historia. En ningún momento se resigno a un papel testimonial. No se sometió a las verdades formales, consideradas como definitivas. La fAu clásica quería hacer la revolución social consecuentemente, efectivamente. Y para eso necesitaba, en las épocas difíciles en que tuvo que actuar desde su fundación, una capacidad de construir política, de concebir y ejecutar estrategia, de innovar.

Fue la fAu ese movimiento capaz de renovar y crear, de correr el riesgo de equivocarse y la virtud de acertar. Voluntad de ser historia y de hacer historia decíamos, riesgo de lo nuevo y fidelidad a lo mejor de lo que era su pasado y valga decirlo del nuestro.

Cuando el anarquismo organizado transitaba por caminos muy difíciles, cuando de lo que se trataba muchas veces era de salvaguardar los elementos centrales de nuestra política y de nuestro legado teórico, la fAu fue capaz de acumular fuerza y comprensión del periodo para levantar una estrategia potente, capaz de pesar en las relaciones de fuerzas y en el curso de los hechos. La fAu nos dio un ejemplo decisivo. Contribuyo a abrir un nuevo periodo para el movimiento libertario en la concepcion de una política de masas. Y lo hizo con gran audacia, enfrentando los peligros tan inmensos de una época difícil.

Todo esto no quiere decir que estuviésemos todos y todas de acuerdo sobre todo. Pero nuestras diferencias eran fértiles, necesarias, abrían nuevos caminos a lo posible, traían aire a este movimiento que necesitaba tanto enlazar con la vida, con las nuevas luchas sociales, con las problemáticas que había que manejar para poder ser un factor de historia.

En toda esta empresa, y después en la reconstrucción de la organización especifista, Juan Carlo tuvo un papel decisivo. Y por eso tenemos tanta tristeza y tanto dolor en su desaparicion. Fue una persone entrañable, fue un amigo y un maestro. Pero fue ante todo uno de nuestros mejores militantes. Uno de los que se han sitúado siempre en la primera línea de fuego.

Que la tierra te sea leve compañero. Tu lucha seguirá y conocera nuevos horizontes. Tu recuerdo quedara entre nosotras y nosotros y pasara al corazón, a la cabeza y entre las manos de las nuevas generaciones que llegan al combate por la emancipación.

Salud, gracias por todo y en lo que podamos te lo devolveremos en la acción y en el recuerdo.

Arriba las y los que luchan!

Hasta siempre Juan Carlos, compañero

Organización Socialista Libertaria, grupo “Amigos.as del Pueblo” y Acción Libertaria, Suiza.

A los compañeros y compañeras de la Federación Anarquista Uruguaya

Queridos y queridas compañeras:

En unas jornadas tan tristes para vuestra organización, desde Embat, Organització

Llibertà ria de Catalunya, queremos mostrar nuestras condolencias por la muerte del

amado compañero Juan Carlos Mechoso.

También honrar su memoria, que es historia del anarquismo organizado y especifista

y que con su activismo y sus reflexiones ha iluminado a generaciones de libertarios y

libertarias y a sus organizaciones, a nivel internacional.

Sin duda, se trata de una pérdida muy importante que en lo personal y militancial os

costará superar, pero desde aquí os animamos a devolverle buena parte de su

dedicación mostrando la fuerza y la capacidad de la FAU, esa organización a la que

tanto dio.

¡Arriba las y los que luchan siempre!

EMBAT

Barcelona, 12 de octubre de 2022