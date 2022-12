–

December 12, 2022

Charla sobre el gasto militar en los presupuestos de 2023

El próximo miércoles 14 de diciembre a las 20 h tendrá lugar la charla «Presupuestos 2023: Paremos el gasto militarista», a cargo de Juan Carlos Rois. Será en la sede de la Universidad de Alicante en Canalejas, 4 (Alicante).

Juan Carlos Rois, abogado, experto en gasto militar y antiguo miembro de Utopía Contagiosa, lleva años estudiando al detalle los Presupuestos Generales del Estado. Año tras año saca a la luz las distintas estrategias del gobierno para ocultar partidas destinadas a cuestiones militares.

Los presupuestos estatales para 2023 contienen más de 39.000 millones de euros de gasto militar, una cantidad que multiplica por cuatro la consignada al Ministerio de Defensa.

En esta conferencia, Juan Carlos Rois tratará con detenimiento estos asuntos.

Organiza: Plataforma OTAN no Alacant

Colabora: CGT Alacant

Contacto: 644 46 93 14





Xarrada sobre la despesa militar en els pressupostos de 2023

Dimecres vinent, 14 de desembre, a les 20 h tindrà lloc la xarrada «Pressupostos 2023: Aturem la despesa militarista», a cà rrec de Juan Carlos Rois. Serà a la seu de la Universitat d’Alacant (Canalejas, 4, Alacant).

Juan Carlos Rois, advocat, expert en despesa militar i antic membre d’Utopia Contagiosa, porta anys estudiant al detall els Pressupostos Generals de l’Estat. Any rere any treu a la llum les diferents estratègies del govern per ocultar partides destinades a qüestions militars.

Els pressupostos estatals per a 2023 contenen més de 39.000 milions d’euros de despesa militar, una quantitat que multiplica per quatre la consignada al Ministeri de Defensa.

En aquesta conferència, Juan Carlos Rois tractarà amb deteniment aquests assumptes.

Organiza: Plataforma OTAN No Alacant

Col·labora: CGT Alacant

Contacte: 644 46 93 14