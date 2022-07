–

El 9 de julio nuestro amigo y compa帽ero Juan ha sido condenado en primer grado a 28 a帽os de reclusi贸n mas tres a帽os de libertad vigilada, bajo la acusaci贸n 280bis (atentado con finalidad de terrorismo) por el ataque explosivo que provoco da帽os en la sede de la Lega de Treviso en 2018. Evidentemente se trata de una condena escrita de antemano, que recoge 铆ntegramente la petici贸n del fiscal a pesar de que la reconstrucci贸n de la acusaci贸n fuera puntualmente desmentida en el transcurso del juicio (en particular en lo que respecta a la presunta 鈥減rueba鈥 de ADN), y est谩 dirigida descaradamente a enterrar vivo a Juan bajo d茅cadas de c谩rcel, incluso sin la imputaci贸n de masacre, retirada por el mismo fiscal durante la acusaci贸n. Juan lleva preso tres a帽os en la secci贸n de alta seguridad de la c谩rcel de Terni,

desde donde ha seguido haciendo aportaciones al debate anarquista, con escritos, contribuciones a asambleas y encuentros, huelgas de hambre en solidaridad con otros presos y reivindicando, tambi茅n en el proceso de Treviso, la propia condici贸n de anarquista y su apoyo a las pr谩cticas de ataque y acci贸n directa. En el momento de su detenci贸n ten铆a

pendiente un c煤mulo de penas de 8 a帽os, y en la actualidad, tras el archivo de la causa por la que era investigado (280bis) por la acci贸n contra la escuela de polic铆a POLGAI de Brescia, est谩 imputado por otra acusaci贸n de 280bis por un ataque contra el tribunal de vigilancia de

Trento en 2014. En el mismo proceso otros dos compa帽eros est谩n acusados de favorecer la clandestinidad de Juan durante los a帽os anteriores a su arresto y un tercer compa帽ero, Massimo, que se encuentra en custodia cautelar bajo arresto domiciliario, acusado de

extorsi贸n por intentar hacer que se leyera un texto sobre la masacre en las c谩rceles en marzo de 2020, en una transmisi贸n radiof贸nica. Es evidente que la desproporci贸n de las acusaciones (masacre y terrorismo para Juan y extorsi贸n para Massimo) respecto a los hechos ocurridos no responde al azar ni a un fiscal con delirios de grandeza, sino a una

decisi贸n enfocada a quitarse del medio, por un per铆odo de tiempo indefinido (en el caso de Juan b谩sicamente de por vida) a compa帽eros de los que el Estado quer铆a deshacerse desde hace d茅cadas, por su contribuci贸n a las luchas y por su determinaci贸n de hacer del

anarquismo una fuerza viva y peligrosa para el poder, lejos de cualquier pacificaci贸n y de cualquier renuncia a las propias ideas y pr谩cticas, convencidos de que el momento de actuar es aqu铆 y ahora, y de que la prospectiva revolucionaria no es un sue帽o que aplazar a un futuro

indefinido sino un intento concreto a realizar en el presente.

El mismo trato para Alfredo y Anna, imputados en la operaci贸n Scripta Manent: no s贸lo han puesto a Alfredo en r茅gimen 41 bis (aislamiento total, definido como forma de tortura hasta por instituciones para nada revolucionarias como la Corte Europea de los Derechos Humanos) sino que el tribunal supremo ha redefinido una anterior condena, pasando de

masacre a 鈥渕asacre pol铆tica鈥, para la que contempla la cadena perpetua como condena base. En el mismo proceso algunos compa帽eros han sido condenados a 2 a帽os y medio con la acusaci贸n de instigaci贸n a delinquir por la redacci贸n de peri贸dicos y p谩ginas web: al intento de acabar con las pr谩cticas de ataque se le suma el de silenciar la propaganda; tambi茅n el traslado de Alfredo al 41 bis puede ser interpretado, entre otras, como destinado a interrumpir sus contribuciones a trav茅s de escritos, libros, entrevistas, correspondencia que el compa帽ero siempre ha continuado mandando desde la c谩rcel.

Detr谩s de condenas sin precedentes en las 煤ltimas d茅cadas de historia del movimiento anarquista se esconde un plan general definido expl铆citamente a partir de la instituci贸n de la Direcci贸n Nacional de Antimafia y Antiterrorismo: adem谩s de extender el uso del 41 bis,

cerrar la partida con un 谩rea, el anarquista, que, mas all谩 de la fuerza efectiva, nunca se ha prestado a compromisos ni arrepentimientos, y que d茅cadas de investigaciones por 270 bis (asociaci贸n con finalidad de terrorismo) o por asociaci贸n para delinquir no han sido capaces de desarticular: las operaciones por delitos asociativos se siguen produciendo a ciclo continuo (s贸lo en los 煤ltimos a帽os: Ritrovo, Bialystok, Sibilla, Panico, Lince, Scripta Manent, Prometeo, Diamante, Scintilla, Renata鈥) y conllevan largos per铆odos de custodia cautelar

aunque raramente terminen en condena, justo porque la r铆gida estructuraci贸n prevista por los delitos asociativos se adapta mal a la informalidad y a la horizontalidad de la relaci贸n de afinidad entre compa帽erxs anarquistas. Mejor todav铆a, para terminar con esxs compa帽erxs que, a pesar de todo, todav铆a se obstinan a hablar de conflicto, de insurrecci贸n, de revoluci贸n (y act煤an en consecuencia), utilizar acusaciones que prev茅n penas desmesuradas es garant铆a de que un pu帽ado de subversivxs no ver谩 la luz del sol durante d茅cadas, advertencia para quienes pretendieran continuar en el camino de la lucha y el ataque, prevenci贸n del 鈥渃ontagio鈥 anarquista entre explotadxs (驴qui茅n se te acercar谩 si las pr谩cticas que siempre has reivindicado conllevan cadena perpetua?).

El intento de acabar con el anarquismo revolucionario y conflictivo no es algo exclusivamente italiano, mas bien una tendencia europea, vistas las numerosas investigaciones y detenciones con compa帽erxs anarquistas implicadxs, en Inglaterra, Francia, Alemania, Grecia, y es evidente que el ataque dirigido a lxs anarquistas no puede entenderse sino en el

contexto de emergencia permanente y de guerra abierta en el que estamos inmersxs desde hace 2 a帽os. A帽os de fortalecimiento del Estado, de su dominio del territorio y de su control sobre la poblaci贸n; de aumento de poderes de la polic铆a y del uso del ej茅rcito dentro de las

fronteras; de experimentaci贸n con 鈥渮onas rojas鈥, pasaportes verdes y prohibiciones de manifestaciones; de dura represi贸n en las calles (desde cargas contra quien protestaba contra el greenpass a las medidas cautelares contra estudiantes que tomaron las calles despu茅s de las muertes en la alternancia escuela-trabajo) y en los puestos de trabajo;

de aumento del control tecnol贸gico y del precio de los bienes esenciales, al borde de una crisis econ贸mica y de un empobrecimiento general cuyas consecuencias 鈥 tambi茅n en t茅rminos de conflictividad 鈥 son dif铆cilmente imaginables, pero contra las que el Estado ya

est谩 preparando sus propias contramedidas, y en las que lxs anarquistas podr铆an tener algo que decir, adem谩s de la posibilidad de encontrar las ganas de otrxs explotadxs y empobrecidxs. Mejor encerralxs y tirar la llave: ser谩n pocxs y desorganizadxs, pero no hay otra manera de deshacerse de ellxs.

Respecto a la acusaci贸n de terrorismo no tenemos mucho m谩s que a帽adir a lo ya dicho por Juan en su declaraci贸n ante el tribunal de Treviso: la violencia revolucionaria sabe elegir sus propios objetivos, la violencia indiscriminada pertenece al Estado, que, justo en el per铆odo

en que fue atacada la sede de la Lega, provoc贸 miles de muertos en el Mediterr谩neo y en las fronteras. El mismo Estado que inauguraba la gesti贸n terrorista de la pandemia con una propia y verdadera masacre de Estado (14 muertes) en las c谩rceles.

El dolor y la rabia que nos causa ver un compa帽ero condenado a una pena de la que no podemos vislumbrar el final no hacen sino reforzar nuestras convicciones: seguiremos en el camino de la lucha, de la conflictividad permanente, de la acci贸n directa. Como siempre, pero desde hoy con un motivo m谩s. Por en茅sima vez, el Estado ha calculado mal.

SOLIDARIDAD CON JUAN

SOLIDARIDAD CON ANNA, ALFREDO Y LXS IMPUTADXS EN LA OPERACI脫N SCRIPTA

MANENT

LIBERTAD PARA TODXS

TERRORISTA ES EL ESTADO

anarchiche e anarchici di Trento e Rovereto

Para escribir al compa帽ero:

Juan Antonio Sorroche

Casa circondariale

Str. delle Campore, 32

05100 Terni TR