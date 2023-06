–

Juan

Cunill Ca帽ellas. Una muerte anunciada.

Miguel Garcia Diaz

El

Sr. Juan Cunill Ca帽ellas es el protagonista de esta historia, una de las muchas

que se produjeron, tanto en un bando

como en el otro, durante la Guerra Civil iniciada el 18 de julio de 1936 y que tuvieron un tr谩gico y lamentable final.

Juan

era natural de Santa Mar铆a del Cam铆 (Mallorca) donde naci贸 el 5 de octubre de

1892. De profesi贸n pastelero, trabaj贸 en el horno Santo Cristo de Palma de

Mallorca hasta que fue llamado a filas y tuvo que irse a Barcelona a hacer el

Servicio Militar. Cuando su hermano Miguel se cas贸, lo declararon exento por

ser de padre sexagenario y pobre.

Volvi贸

a Palma de Mallorca reincorpor谩ndose a su trabajo en el mismo horno, hasta que

un buen d铆a apareci贸 por el mismo Salvador Robles, un industrial gaditano que

prob贸 las ensaimadas que all铆 se hac铆an y qued贸 asombrado de la exquisitez de

las mismas. Motivo por el cual contrat贸 a Juan Cunill para trabajar en el

obrador de la Pasteler铆a 鈥淰iena鈥漝e su propiedad. Fue por tanto 茅l quien

introdujo en C谩diz las ensaimadas, especialidad pastelera hoy en d铆a tan conocida

y extendida. Al mismo tiempo que a Juan, el citado industrial contrat贸 tambi茅n

a Antonio Valls como encargado de su pasteler铆a. (1).

Juan

vino a C谩diz en 1921 y una vez establecido en la ciudad conoci贸 a la joven

Catalina Arag贸n Utrera, natural de

Chiclana de la Frontera, con quien se cas贸 en el a帽o 1924. Se fueron a vivir a

un piso alquilado en el n煤mero 17 de la calle Ram贸n Vent铆n (Sacramento).

En

el vivi贸 hasta el d铆a de su detenci贸n. Al fundar una familia(2) y pensando en

mejorar econ贸micamente dej贸 la Pasteler铆a 鈥淰iena鈥 y lleg贸 a un acuerdo con

Salvador Robles, para comprarle un local de su propiedad, el bar 鈥淟a Diana鈥,

sito en la Avenida Alejandro Lerroux n煤mero 2, comprometi茅ndose con 茅l en

pagarle semanalmente una cantidad hasta abonarle la cantidad pactada. (3)

El

bar estaba frente por frente del Cuartel de Santa Elena, sede del Regimiento de

Infanter铆a n煤mero 33 de C谩diz. El sitio era ideal para hacer negocio porque en

las casas pr贸ximas del barrio de Santa Mar铆a viv铆an la mayor铆a de los sargentos

y dem谩s clases del Regimiento y enfrente, adem谩s de lo que era el cuartel

propiamente dicho, exist铆an unos Pabellones Militares donde viv铆an jefes,

oficiales y suboficiales de la unidad. Por aquel entonces eran bastantes los

militares dados a alternar en la barra de un bar y 茅ste lo ten铆an muy cerca por

lo que la clientela la ten铆a asegurada. A primera hora eran muchos los que all铆

se tomaban el caf茅, la copa o desayunaban y que repet铆an la visita al mediod铆a

para tomar unos vinos antes de comer. Entre sus clientes habituales se

encontraba un comandante de Infanter铆a que viv铆a en la planta alta izquierda de

los citados pabellones. Era muy corriente tambi茅n entonces el consumir 鈥渄e

fiado鈥 y el comandante lleg贸 a acumular una suma de consideraci贸n, de forma que

cuando en una ocasi贸n mand贸 a su asistente a por unos caf茅s, Juan le dijo al

soldado que le dijera al comandante que le pagara lo que le deb铆a pues 茅l ten铆a

que dar de comer a sus cuatro hijas. El comandante se person贸 en el bar muy

airado y ofendido y tras pagarle lo que le deb铆a le dijo textualmente: 鈥淭e voy

a meter en un sitio donde no vas a ver m谩s la luz del d铆a鈥.

En

la tarde del 18 de julio de 1936 se dio lectura al Bando de Guerra en la plaza

de Arg眉elles por una Bater铆a del Regimiento de Artiller铆a de Costa numero 1 y

la guarnici贸n de C谩diz al mando de los generales L贸pez Pinto y Varela se sum贸

al Movimiento iniciado la tarde anterior por el Ej茅rcito de 脕frica. Ese s谩bado

por la ma帽ana los oficiales hicieron su vida normal y acudieron como siempre al

bar en las horas habituales. Tras la marcha de las tropas al Gobierno Civil

para proceder al asedio de 茅ste, los establecimientos fueron cerrando y el bar

鈥淟a Diana鈥 tambi茅n.

Seg煤n

contaba su hija Antonia, todos los domingos, durante el verano, Juan

acostumbraba a llevar a su familia a la

playa (4) y el domingo 19 de julio, a pesar de lo que ocurr铆a en C谩diz y en

toda Espa帽a, no fue una excepci贸n. Estando en la playa un amigo le advirti贸 que

esa noche no durmiese en su casa, pues ten铆a noticias de que estaban

produci茅ndose detenciones por parte de la polic铆a, y 茅l ten铆a antecedentes de

haber pertenecido al sindicato anarquista de su gremio.(5).

Juan

decidi贸 quedarse a dormir en el bar, y a la vuelta de la playa, mientras que su

familia march贸 a su domicilio 茅l se dirigi贸 al establecimiento. Eran las 18,30

horas. Al llegar vio que las puertas se

encontraban precintadas. Poco despu茅s, en la misma puerta fue detenido, siendo

conducido a la Prisi贸n Provincial e ingresado en la misma.(6) A trav茅s de una

nota dirigida a un amigo llamado Pepe que viv铆a en la calle Santo Domingo

n煤mero 47, hizo saber a su mujer que se encontraba en la c谩rcel, pidi茅ndole que

le mandara una toalla y la comida, por las ma帽anas de 10 a 11 y por las tardes

de 4 a 5. Enterada Catalina del paradero de su marido fue a la c谩rcel y durante

los cuatro d铆as que estuvo en la misma le llevaba la comida en un canasto y a

trav茅s de notitas ocultas entre la comida se comunicaban. Ella le hac铆a llegar

lo que 茅l le ped铆a deposit谩ndolo en la guardia. Un mechero, tabaco, una

camiseta, una toalla鈥o que 茅l iba necesitando. Por este procedimiento del

papelito en el canasto, Juan le pidi贸 tambi茅n a Catalina que comunicara a

Rosal铆a, una conocida, que su marido Paco L贸pez estaba tambi茅n all铆 encarcelado.

(7)

El

24 de julio, ante la masificaci贸n producida en la c谩rcel por las recientes y

numerosas detenciones, Juan y otros presos fueron conducidos por la Guardia

Civil a la prisi贸n eventual que se habilit贸 en la llamada F谩brica de Torpedos

(actual Instituto Hidrogr谩fico).(8) Un buen d铆a, cuando 茅l cre铆a que iba a ser

puesto en libertad, fue trasladado al Penal del Puerto de Santa Mar铆a. Le dej贸

a su mujer una nota comunic谩ndoselo y d谩ndole instrucciones.(9)

En

el penal le fue levantada la incomunicaci贸n y Catalina iba a visitarle cada

jueves con alguna de sus hijas. Hablaba con 茅l a trav茅s de una reja que los

separaba dos metros, aunque a las ni帽as si le era permitido acercarse a su

padre y estar con 茅l. Por otra parte su

mujer inici贸 gestiones con conocidos y personas importantes en aquellos d铆as

para tratar de sacar de la c谩rcel a su marido.

El

d铆a 25 de octubre, cuando fueron a visitarle, le dijeron simplemente a su mujer

que 鈥渘o estaba鈥. Le hicieron entrega de sus objetos personales entre los que se

encontraba una almohada en la que

descubri贸 unas notas a ella dirigida. En la noche del 22 al 23 de

octubre de 1936 hab铆a sido sacado del Penal y fusilado. A su mujer nunca le

dijeron donde estaba su cuerpo. Un cuerpo que tapado por la tierra de una fosa

com煤n en alg煤n lugar le impedir铆a para siempre ver la luz del d铆a, como le

vaticinaron. Se supone que fue ejecutado en cumplimiento de una desconocida

sentencia emitida por un desconocido juez que resolver铆a el caso de un reo

acusado de no se sabe que delito. 驴Por sus ideas pol铆ticas pr贸ximas al

anarquismo?. 驴Por su pertenencia a un sindicato gremial de car谩cter

anarquista?. 驴Por una venganza?.

Despu茅s

del suceso, temerosas, Catalina y sus hijas se fueron a Mallorca donde viv铆an

los hermanos de Juan. Como dato anecd贸tico, el dinero para el viaje a Mallorca

se lo dio el alcalde Ram贸n de Carranza. Hizo gestiones para recuperar la

gramola que hab铆a en el bar de su marido pero todo fue in煤til, pues la misma

fue incautada por orden de la Comandancia Militar. Catalina, la mujer de Juan,

estaba embarazada de cuatro meses de su quinta hija, a la que puso de nombre

Mar铆a Luisa. Juan muri贸 sin saber que su esposa estaba embarazada, pues no

quiso dec铆rselo para no aumentar su angustia. El bar permaneci贸 cerrado muchos a帽os,

la casa fue derribada y construido un nuevo inmueble en su lugar y curiosamente

m谩s o menos donde estaba existe en la actualidad otro bar.

Catalina

muri贸 muy joven de una enfermedad muy corriente en aquella 茅poca de miseria,

cuando contaba con s贸lo 39 a帽os de edad

y sus cinco hijas quedaron hu茅rfanas de padre y madre. Antes de morir, con

fecha 5 de abril de 1945, solicit贸 la inclusi贸n de sus hijas en el Censo de

Hu茅rfanos (Hu茅rfanos de la Revoluci贸n y la Guerra) y en el a帽o 1946 les fue

concedida una pensi贸n de orfandad. (10)

Su

familia siempre ha cre铆do que fue una cruel venganza del antes citado

comandante de Infanter铆a, al que acusan de ser el culpable de lo sucedido.

脡ste fue dado de baja en el Ej茅rcito en

el a帽o 1937 por tener antecedentes mas贸nicos, m谩s tarde sufri贸 la amputaci贸n de

sus dos piernas y un hermano suyo fue fusilado de igual forma que Juan Cunill en la matanza de Paracuellos.

Hoy

en d铆a las hijas que a煤n viven y los nietos de Juan Cunill, el pastelero, el de

las ensaimadas de 鈥淰iena鈥, el honrado industrial de 鈥淟a Diana鈥, Caf茅s y Vinos,

siguen buscando el lugar donde puede hallarse sepultado su cuerpo, pero no

encuentran el sumario de un posible Consejo de Guerra, que parece que nunca

existi贸, ni expediente judicial ni documento alguno que les ayude a esclarecer

el caso. Quiz谩s se le aplic贸 directamente el Bando de Guerra. Quiz谩s nunca se

sabr谩 de qu茅 fue acusado y por quien, que fue de 茅l y donde est谩, pero la

esperanza es lo 煤nico que se pierde. Alg煤n d铆a Juan Cunill Canellas ver谩 la

luz.

(1) Antonio Valls, fue contratado como encargado

de la Pasteler铆a 鈥淰iena鈥 y fue abuelo de Antonio Valls Garrido, concejal del

Ayuntamiento gaditano y propietario despu茅s de la Pasteler铆a 鈥淰iena鈥.

(2) En 1925 naci贸 su primera hija a la que puso de

nombre Antonia.

(3) El bar ten铆a dos puertas a la calle y

ocupaba parte del bajo de la casa en un lugar muy pr贸ximo al que hoy ocupa el

bar 鈥淩铆o Saja鈥. En la misma casa viv铆an adem谩s Fernando Mart铆n

Batilla(sombrerero), Antonio Sampayo P茅rez (carpintero), Eduardo Alonso Tabeada

(cochero), Crist贸bal Le贸n L贸pez (retirado) y los operarios Alfonso Barrios

Mart铆n, Manuel S谩nchez Doval y Salvador D铆az Ventura.

(4) En 1930 naci贸 Catalina a la que llamaban

Nani, en 1932 Margarita y en 1934 Juana.

(5) Estando en Barcelona fue fichado por tomar

parte en una huelga de panaderos y adem谩s fue autor de un panfleto titulado

鈥淐r贸nica obrera鈥.

(6) El 19 de julio se produjeron m谩s de 50

detenciones por la polic铆a obedeciendo 贸rdenes del Comandante Militar. Todos los

detenidos fueron llevados a la Prisi贸n Provincial.

(7) 鈥淐atalina m谩ndame tabaco y har谩s el favor de

decir a Rosal铆a que Paco L贸pez est谩 aqu铆. Sin m谩s, besos a Anto帽ita y la Nani y

Margarita y Juanita. Tu Juan.鈥

(8) Fueron habilitadas como prisiones eventuales,

adem谩s de un barrac贸n de la F谩brica de Torpedos sita en el barrio de San

Severiano, el vapor 鈥淢iraflores鈥.

(9) 鈥淐atalina, sabr谩s que hoy hemos salido de

Torpedos para el Puerto. No te apures, tu sigues y no pares hasta que

hayas conseguido mi libertad y si es que

no est茅 el jueves ven o escribes de lo que hay. No me mandes m谩s que tabaco y

papel para fumar. Si vienes no traigas m谩s que una ni帽a. Si te hace falta

dinero se lo pides a Rafael. Esa ha sido una sorpresa. Yo esperaba mi libertad

y me mandan al Puerto. Que le vamos a hacer, paciencia, ya vendr谩n tiempos

mejores como dice la copla. A ver si a la noche esta 鈥(ilegible)鈥ibertad y me

alegrar铆a bastante. El jueves trae una s谩bana y una funda. Juan Cunill.鈥

(10) En 1948, su hija Antonia volver铆a a solicitar

otra pensi贸n para su hermana Mar铆a que no estaba incluida, concedi茅ndosele

igualmente.

http://estoespasionporcadiz.blogspot.com/2011/08/mis-articulistas-preferidos-miguel.html