Agustin Guillamon

Historiador, escritor, editor de larevista Balarde

El Sindicato del Transporte, en el verano de 1937, impuls贸 en Barcelona una huelga general, como 煤nico medio digno de enfrentarse a la represi贸n estalinista en auge.

El Sindicato de Alimentaci贸n, sito en los Escolapios, hab铆a anunciado que no permitir铆a el registro del edificio por la polic铆a.

Garc铆a Oliver discurse贸 que era urgente acabar con cualquier discrepancia en el movimiento libertario. El 20 de setiembre el Comit茅 Regional desautoriz贸 la resistencia y permiti贸 el asalto del local. Lo 煤nico importante era que los comit茅s superiores no fueran desbordados, como ya hab铆a sucedido en mayo de 1937. Garc铆a Oliver repiti贸 como bombero.

Juli谩n Merino y el sindicato del Transporte en el verano de 1937

El 10 de agosto de 1937, por la ma帽ana, se celebr贸 una reuni贸n extraordinaria de los comit茅s superiores cenetistas, convocada por el Comit茅 Regional (CR). Se inici贸 con el exhorto del secretario regional, Dom茅nech, al Sindicato del Transporte, 芦para que cesen en su pretensi贸n de hacer frente a la Polic铆a, cuando 茅sta pretenda hacer un registro en el Sindicato, con todas las armas disponibles禄. Dom茅nech plante贸 a los reunidos que s贸lo hab铆a 芦dos recursos禄: que los dem谩s sindicatos secundaran la actitud del Sindicato del Transporte o que Transporte se vea abandonada y aislada por el resto de Sindicatos, 芦y por lo tanto al margen de la Organizaci贸n禄.

M谩s que una alternativa era una amenaza del secretario regional, mientras Transporte apostaba por una huelga general contra la represi贸n estalinista.

El secretario de la Junta del Sindicato del Transporte (probablemente Merino) respondi贸 que el provocador no era Transporte sino 芦nuestros enemigos禄. Y continu贸, entre el reproche y la reflexi贸n: 芦Vamos dejando jirones de nuestras conquistas. Hemos perdido casi todos los centros de producci贸n que hab铆amos conquistado al calor de la revoluci贸n. Cedimos dos garajes a la polic铆a, y 茅stos se comprometieron a pagar a los empleados de los mismos; y no los pagaron ni los pagan禄, continuando con una inacabable retah铆la de agravios y desmanes, para afirmar finalmente que la militancia cenetista, harta, decidi贸, por mayor铆a, defenderse antes de que ya no pudiera hacerlo. La Junta s贸lo se limitaba a poner en acto tales acuerdos. Dom茅nech argument贸, en un largo discurso, que era necesario llevar a cabo una 芦actuaci贸n pertinente y tenaz禄 de largo recorrido, pero que no se pod铆a ir a un enfrentamiento localizado y concreto, de car谩cter inmediato.

Xena denunci贸 que, ayer, el Sindicato del Transporte 芦ya estaba preparado para impedir con las armas la entrada de los guardias para hacer un registro, y que los grupos y barriadas ya estaban sabedores de esta actitud, y tambi茅n estaban preparadas para solidarizarse a este movimiento de grandes vuelos. Cosa que antes de preparar este movimiento deber铆an de haber dado conocimiento al Comit茅 de Enlace, que es quien ha de controlar todos estos movimientos cuando sean necesarios禄.

Se trataba de una aut茅ntica insurrecci贸n obrera, promovida por la negativa del Sindicato del Transporte a someterse a un humillante registro policial. La solidaridad combatiente de los comit茅s de defensa de los barrios y de los grupos anarquistas de Barcelona era inmediata e incondicional; la del resto de sindicatos cenetistas muy probable. El Comit茅 de Enlace se presentaba como un dique insuficiente, que no impedir铆a que los comit茅s superiores volvieran a ser desbordados, como ya hab铆a sucedido en mayo.

Garc铆a Oliver pronunci贸 un largo discurso intimidatorio y amenazante: 芦que siempre deber铆amos de calcular el alcance de nuestras palabras y actuaciones禄, que en el frente se fusilaba por mucho menos. Calific贸 indirectamente al Sindicato del Transporte de traidor: 芦el que impulsa estos movimientos es un traidor, y si son diez los que lo propugnan son diez traidores禄. Amenaz贸 que 芦si nos lanz谩ramos a la calle y perdi茅ramos; nuestra p茅rdida ser铆a la venta m谩s grande que ha habido禄. Replic贸 a sus posibles detractores en la reuni贸n: 芦los que nos present谩is como reformistas, no somos menos revolucionarios que los dem谩s. Si las cosas son tal como las ha denunciado el compa帽ero Xena, seguramente ser铆an necesarios Tribunales Populares, para castigar a los impulsivos禄.

Se generaliz贸 el barullo y una agria pol茅mica, 芦dando la sensaci贸n final禄 de que el Sindicato del Transporte no parec铆a dispuesto a deponer su actitud. Dom茅nech y otros dirigentes confiaban convencerlos 芦en la reuni贸n de Juntas que habr谩 por la tarde禄.

Los m茅todos burocr谩ticos eran apabullantes. Los comit茅s superiores ten铆an recursos m煤ltiples para controlar a la militancia confederal. Y todo se hac铆a para complacer y servir a la polic铆a, con el fin de permitirle unos registros degradantes e innecesarios, sin m谩s raz贸n que la l贸gica del poder burgu茅s. Por el contrario, Juli谩n Merino y el Sindicato del Transporte estaban impulsando una huelga general insurreccional, que ya parec铆a imparable. Insurrecci贸n que intentaba enfrentarse a la represiva gesti贸n estalinista del orden p煤blico y su ofensiva antisindical.

No se admiten discrepancias

El 17 de septiembre de 1937 se reuni贸 en Valencia un trascendental Pleno Nacional del Movimiento Libertario CNT-FAI-FIJL. La guerra estaba en una situaci贸n cr铆tica, y lo estar铆a a煤n m谩s tras la inminente ca铆da de Asturias.

Los comit茅s superiores cre铆an que era esencial la colaboraci贸n libertaria con los dem谩s sectores antifascistas, pero previamente era urgente acabar con cualquier discrepancia en el seno del movimiento libertario.

Se aceptaba 芦la nacionalizaci贸n de las industrias de guerra禄 y el fomento del cooperativismo como medio para acabar con el principal problema de la retaguardia: 芦la rapacidad de los especuladores禄. Era, en realidad, la renuncia absoluta a las colectivizaciones y socializaciones del verano de 1936.

La primera organizaci贸n con la que deb铆a pactarse era la UGT, para que se comprometiera junto con la CNT en 芦esta ordenaci贸n econ贸mica y en esta pol铆tica de esfuerzo ilimitado y de sacrificio, que exigir谩n las necesidades de la guerra y el propio sentido revolucionario de los trabajadores禄. La guerra ya se hab铆a tragado a la revoluci贸n.

Se impon铆a una 芦pol铆tica de guerra禄, fundamentada en una 芦econom铆a dirigida a intensificar la producci贸n禄 y una 芦resistencia heroica禄. Es decir, que, para ganar la guerra, los cenetistas deb铆an aceptar la militarizaci贸n del trabajo y de la vida cotidiana.

El 20 de septiembre Dom茅nech, en representaci贸n del CR de Catalu帽a, aceptaba esos acuerdos. Ese mismo d铆a se produjo la negativa del Comit茅 de Defensa del barrio del Centro a que el edificio de los Escolapios, donde tambi茅n ten铆an su sede diversos comit茅s cenetistas y numerosas organizaciones libertarias, as铆 como el poderoso Sindicato de la Alimentaci贸n, fuese inspeccionado por la polic铆a.

El CR de Catalu帽a hizo de mediador entre asaltantes y sitiados, sin m谩s objetivo que el de mantener la unidad antifascista a cualquier precio. Prometi贸 a los sitiados que ser铆an conducidos a Jefatura, donde tras unos pocos d铆as ser铆an liberados sin cargos. Los sitiados en los Escolapios aceptaron cejar en su resistencia. Se detuvo a 25 cenetistas, a los que en diciembre se les ped铆a pena de muerte. Hab铆an sido sacrificados en el altar de la unidad antifascista.

El llamamiento del Pleno era un documento terrible, en el que los comit茅s superiores del movimiento libertario aceptaban la militarizaci贸n de los sindicatos, compromet铆an al anarcosindicalismo en una f茅rrea y disciplinada unidad antifascista, y renunciaban 芦a todo禄, sin m谩s objetivo que el de ganar la guerra. La aceptaci贸n de esa militarizaci贸n en todos los campos, desde el econ贸mico al pol铆tico y social, por los comit茅s superiores, auguraba su rechazo por la militancia confederal. Por eso, ya se hab铆a previsto castigar duramente cualquier discrepancia interior. La Comisi贸n Asesora Pol铆tica (CAP), liderada por Juan Garc铆a Oliver, estaba preparada para ejecutar la represi贸n que fuera necesaria para acallar a los incontrolados de siempre. Su principal objetivo era el de evitar ser desbordados, como hab铆a sucedido en mayo.

El lunes 20 de septiembre, por la ma帽ana, se reunieron los comit茅s superiores libertarios, concluyendo que el CR no pod铆a diferir del Nacional, y que, por lo tanto, no se pod铆a 芦tomar ninguna medida violenta en estos momentos 禄, raz贸n por la cual 芦los compa帽eros afectados deben cesar en su actitud intransigente禄.

Juan Garc铆a Oliver, que entr贸 en ese momento en la reuni贸n, recab贸 que todos los delegados cumpliesen los acuerdos de la Organizaci贸n. Se levant贸 la reuni贸n, pachttptando antes publicar una nota que, en s铆ntesis, dijera: 芦La Organizaci贸n desautoriza a quien obre por su cuenta y cree que solamente hay que atenerse a los acuerdos y que se cree con derecho a sancionar a los que pasen por encima de ellos禄. Se convino, adem谩s, que el CR permaneciese reunido permanentemente.

Humor versus represi贸n

El martes, 21 de septiembre, se reparti贸 por las calles de Barcelona una agria octavilla, que explicaba los sucesos del asalto de los Escolapios desde un punto de vista sat铆rico, muy insultante con los comit茅s superiores libertarios:

芦Parte diario de Retaguardia. Sin que el enemigo (el Sindicato de la Alimentaci贸n de la CNT) disparara un solo tiro, fue tomada y asaltada, despu茅s de nutrido fuego de fusiler铆a, ametralladoras, morteros y bombas de mano, por parte de nuestras fuerzas de asalto, La Ermita de San Antonio, de esta ciudad, antiguo edificio de los Escolapios, sito en lo que fue antes Ronda de San Pablo.

Barcelona, 20 de septiembre de 1937.

El General Bum-Bum.

Nota: La CNT no pic贸 a nuestra nueva provocaci贸n, fue una verdadera l谩stima que se comportara como una Organizaci贸n eminentemente antifascista, la prueba est谩 en que se hizo suya la c茅lebre frase popular: 隆隆El valor que se ha de tener para dejarse pegar!!禄.

La octavilla, que simulaba un parte de guerra de las fuerzas de asalto, presentaba ir贸nicamente como enemigo de guerra al Sindicato de la Alimentaci贸n que, en esos momentos, ten铆a su sede en los Escolapios, donde se alojaba adem谩s el Comit茅 de Defensa del Barrio del Centro, que hab铆a tenido un papel muy destacado en las Jornadas de Mayo. Tanto el Comit茅 de Defensa del Centro como el Sindicato de Alimentaci贸n ten铆an una gran relaci贸n de colaboraci贸n con Los Amigos de Durruti, sin que eso significase ninguna direcci贸n ni dirigismo por parte de esa Agrupaci贸n.

La firma de la octavilla por el general Bum-Bum, el divertido general de la conocid铆sima canci贸n infantil, ridiculizaba tanto la operaci贸n militar en s铆 misma, como a sus protagonistas: esas 芦felicitad铆simas禄 fuerzas de Asalto que elogiaba la prensa. La conversi贸n del edificio escolar y religioso en una ermita, dedicada a San Antonio, y el supuesto cambio de nombre de la Ronda de San Pablo se insertaban dentro del car谩cter par贸dico de la octavilla. Pero donde el sarcasmo de la octavilla adquir铆a tintes tragic贸micos y lacerantes era en la nota final, cuando se glorificaba a los comit茅s superiores de la CNT por su comportamiento antifascista, elogiando el incre铆ble 芦valor禄 demostrado 芦al dejarse pegar禄, aunque quiz谩s era m谩s sangrante reconocer que el valor del CR hab铆a consistido en dejar que pegaran a los militantes cenetistas, disidentes y revolucionarios, que resist铆an en el interior de los Escolapios.

El estilo de la octavilla ten铆a muchas semejanzas con el humor grueso del semanario humor铆stico Critic贸n, cuyo 煤ltimo n煤mero (el 18) hab铆a salido el 18 de septiembre de 1937.

Juan Garc铆a Oliver lo volvi贸 a hacer, otra vez

A las siete de la tarde se inici贸 la sesi贸n del Pleno de Grupos Anarquistas, que debati贸 la actitud a tomar 芦ante los 煤ltimos sucesos禄.

La Federaci贸n Local de Grupos Anarquistas expuso los motivos de convocatoria del pleno: 芦Nadie desconoce la intenci贸n de la Polic铆a de verificar un registro en el Sindicato de Industrias Alimenticias禄.

La Organizaci贸n, que tampoco ignoraba la inminencia de ese registro policial, intent贸 plazarlo, avis贸 que se preparasen para la visita y limpiaran el local, advertencias que no atendieron, ya fuera 芦por descuido o porque no quisieron hacerlo禄.

Prosigui贸 la Federaci贸n Local: 芦Todos sab茅is el resto. En la madrugada de ayer se presentaron a la puerta del Sindicato, una secci贸n de guardia de asalto, con la pretensi贸n de llevar a cabo el registro禄. Los compa帽eros, que se encontraban dentro, manifestaron que 芦no pod铆an dejarles entrar禄, porque no hab铆a ning煤n responsable. La polic铆a se retir贸 para volver poco despu茅s 芦con la artiller铆a y los tanques禄.

Mientras tanto, 芦se hab铆a nombrado una Comisi贸n para que se entrevistara con el jefe de las fuerzas禄. 脡ste les concedi贸 diez minutos 芦para que se rindieran禄, bajo amenaza de que 芦la aviaci贸n bombardear铆a el edificio禄.

La Comisi贸n, nombrada por el CR cenetista, parlament贸 con los compa帽eros de Alimentaci贸n, comunic谩ndoles los acuerdos tomados por la Organizaci贸n 芦en la reuni贸n que hab铆an celebrado aquel mismo d铆a禄, que era la 芦de abandonar el local禄. Se explicaba que esta orden de desalojo obedec铆a 芦a acuerdos tomados en Plenos anteriores, en los que se hab铆a cre铆do conveniente permitir que la polic铆a hiciera registros, teniendo la precauci贸n de desalojar los locales, para que no pudieran encontrar nada que comprometiera a la Organizaci贸n禄.

La t谩ctica anarcosindicalista consist铆a, pues, en permitir los registros policiales de todos sus locales, previa limpieza de cualquier material comprometedor. Resistencia nula ante la polic铆a. Bastaba con algo de picaresca.

Ante tal situaci贸n, los compa帽eros de Alimentaci贸n decidieron entregarse, 芦logrando antes, huir los que m谩s comprometida era su situaci贸n, pues entre ellos se encontraban algunos perseguidos de Mayo禄.

Juli谩n Merino, secretario de la Federaci贸n Local de Grupos Anarquistas, mostr贸 su disconformidad con la publicaci贸n de la nota, que informaba 芦que la Organizaci贸n confederal no se hac铆a responsable de lo ocurrido, desautorizando todo acto de violencia y declarando al margen de ella, a cuantos se responsabilizaran con sus acuerdos禄.

La 煤nica cuesti贸n discutida en este Pleno fue la nota, redactada por la CAP y aprobada por el CR de la CNT, en la que:

La Organizaci贸n desautorizaba a quien obrase por cuenta propia. Era necesario atenerse a los acuerdos del pleno del Movimiento Libertario del 17 de septiembre, que impon铆an la plena militarizaci贸n de toda la vida social y pol铆tica, incluidos los sindicatos, sin m谩s objetivo que el de ganar la guerra al fascismo.

Quienes no respetasen esos acuerdos ser铆an sancionados y se les considerar铆a fuera de la Organizaci贸n.

Esa nota desautorizaba, pues, al Comit茅 de Defensa del barrio del Centro y al Sindicato de Alimentaci贸n, por haberse resistido al registro de madrugada, que la polic铆a quiso efectuar en el edificio de los Escolapios.

El CR de la CNT no s贸lo no hab铆a apoyado o ayudado a los resistentes sitiados, sino que les incit贸 a entregarse sin ninguna garant铆a, salvo vanas promesas, y ahora, adem谩s, con esa nota les amenazaba con graves sanciones, que contemplaban la expulsi贸n.

Los compa帽eros del Comit茅 de Defensa del Centro y del Sindicato de Alimentaci贸n gozaban de un indudable prestigio entre la militancia confederal; su delito, faltar a la obediencia debida a los comit茅s superiores.

La enormidad de los conceptos vertidos en esa nota de la CAP, y la gravedad de la represi贸n interna contra los propios militantes cenetistas, eran de tal calibre que los comit茅s de la FAI quisieron desmarcarse de forma leguleya del CR de la CNT.

Algunos de los grupos anarquistas que intervinieron en el Pleno hablaron, con mayor o menor claridad, unos con temor y otros como mal menor, de la posibilidad de una escisi贸n en el movimiento libertario. Pero es que el asalto a los Escolapios hab铆a sido favorecido por la complicidad del CR. Juan Garc铆a Oliver repiti贸, desde el poderos铆simo instrumento de control en que se hab铆a convertido la CAP, su actuaci贸n como bombero: lo volvi贸 a hacer, otra vez, como ya lo hab铆a hecho em mayo de 1937.

Extra铆do de la revista Libre Pensamiento N潞 104