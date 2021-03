–

March 24, 2021

A falta de menos de una semana para el inicio de Semana Santa y al t茅rmino del puente de San Jos茅, la movilidad ha aumentado en muchas comunidades del pa铆s, que se mantienen alerta aunque con la covid-19 estable en t茅rminos generales. No obstante, algunas autoridades como la catalana ya valoran congelar la relajaci贸n de sus restricciones contra la covid-19 tras el empeoramiento de sus indicadores, con la amenaza del pr贸ximo arre贸n de la pandemia.

La preocupaci贸n es la misma: la saturaci贸n de los hospitales, en una posici贸n comprometida sin siquiera haber comenzado las vacaciones y haber experimentado su socializaci贸n. No obstante y a pesar de la campa帽a de vacunaci贸n y la marcha del invierno, la comunidad cient铆fica no solo piensa que la cuarta ola es inevitable, sino que est谩 a la vuelta de la esquina. As铆 lo piensa el Dr. Juan Pablo Horcajada, Jefe del Servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital del Mar de Barcelona, que lamenta: “El inicio de la cuarta ola va a llegar antes de Semana Santa”.

Pregunta: 驴El aumento de la movilidad es el problema una vez m谩s?

Respuesta: El aumento de la movilidad puede hacer que haya m谩s contagios y, si encima esto ocurre en un momento en el que espont谩neamente la epidemia vuelve a empeorar, puede ser que esto acelere la tendencia de que haya una cuarta ola. Ahora mismo, si est谩 empeorando el riesgo de rebrote de forma espont谩nea y hay un aumento de interacci贸n social y la gente se junta m谩s en situaciones de riesgo, quit谩ndose la mascarilla, podr铆a producirse un rebrote las pr贸ximas semanas.

P: 驴Cu谩ndo se producir谩 la cuarta ola?

R: Podr铆a estar cerca porque estamos en una fase de estabilizaci贸n de la tercera, en la que la curva estaba bajando permanentemente, pero esta 煤ltima semana ha dejado de bajar, por lo que hay motivos para pensar que el inicio va a llegar antes de Semana Santa. Es decir, las vacaciones la van a coger en la fase de subida de la enfermedad, aumentando de nuevo los casos de contagios y las hospitalizaciones.

P: 驴Ya la notan en su hospital, el Hospital del Mar de Barcelona?

R: Nosotros hab铆amos conseguido cerrar la tercera planta dedicada a pacientes de covid y ahora estamos pensando en abrirla otra vez porque no paran de llegar ingresos… los enfermos se acumulan y no somos capaces de dar el mismo n煤mero de altas que de ingresos. Todav铆a no hemos notado un aumento, sino que los ingresos han dejado de caer y lo que sabemos es que lo siguiente es que vuelvan a subir. Y vemos en los datos poblacionales que hay zonas donde el riesgo de rebrote ya est谩 subiendo, con una incidencia acumulada mayor, y es algo que pasar谩 en hospitales de todas las comunidades, no solo en Catalu帽a.

P: La segunda ola no dio tregua a la tercera. 驴Est谩 volviendo a ocurrir?

R: Entre la segunda y la tercera, la presi贸n hospitalaria no baj贸 lo suficiente, nos habr铆a gustado que bajara m谩s para que la tercera fuera m谩s tranquila… pero es que 隆no hemos llegado todav铆a al nivel m谩s bajo que lleg贸 la segunda ola! Entonces, si todav铆a tenemos las camas ocupadas, especialmente las de UCI, que son las que mas cuestan de dar de alta, es muy probable que se vuelvan a llenar y que lleguemos a una situaci贸n a煤n m谩s comprometida que la de la tercera ola.

“No nos podemos creer que es un virus que ha venido para quedarse, que es capaz de transmitirse cuando estamos cerca incluso con mascarilla”

P: 驴Qu茅 est谩 fallando?

R: En la Semana Santa no pudimos hacer nada porque la situaci贸n de entonces era peor, pero tenemos que asumir lo que est谩 ocurriendo. No nos podemos creer que es un virus que ha venido para quedarse, que es capaz de transmitirse cuando estamos cerca incluso con mascarilla (por lo que la distancia es muy importante tambi茅n) y que seguir谩 contagiando hasta que la gente no est茅 vacunada o haya sufrido la enfermedad, y todav铆a hay much铆sima poblaci贸n para estar en contacto con el virus. Todo lo que sea medidas para prevenir el contacto cercano con las personas ayudar谩 a que la onda epid茅mica sea menos intensa.

P: 驴Qu茅 hay de la vacunaci贸n? 驴Puede hacer disminuir la virulencia de la pr贸xima ola?

R: Solo hemos vacunado a un 4% de la poblaci贸n espa帽ola, que es poqu铆simo, aunque ha tenido un impacto muy bueno en las residencias de ancianos, pero a nivel poblacional, su impacto es muy bajo. Por eso es muy pronto para pensar que la vacunaci贸n va a tener alguna influencia en frenar la cuarta ola.

P: 驴Entonces?

R: Hay dos alternativas. La primera, vacunar mucho m谩s r谩pido de lo que se est谩 haciendo, pero eso tiene sus limitaciones, sobre todo por la falta de dosis. Y la segunda, seguir manteniendo las restricciones. La apertura de las restricciones en este momento no conviene porque, con un poco que las levantes, la curva ya empieza a subir, es lo que volvemos a ver. Por eso, al menos, hay que mantenerlas.

