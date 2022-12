–

Juan Perales

León, anarquista

Autor: Juan

Carlos Perales Pizarro

Le daba vida

el recordar sus vivencias. Lo marcaron tanto que, a medida que el relato

avanzaba, se revitalizaba como si de una medicina se tratara. Era tanto su af√°n

por que conociéramos sus vivencias, que sacaba fuerzas donde apenas ya las

había. Lo contó todo. Al menos, todo lo que su memoria fue guardando durante

tantos a√Īos. Y era mucho. Lo escuch√©, lo grab√©, lo transcrib√≠ y os lo presento,

resumidamente, intentando trasmitir lo que él me contó durante esa fría navidad

en que todas las tardes me sent√© con √©l, con el acompa√Īamiento de la grabadora,

y como fondo el cantar de los p√°jaros, canarios y jilgueros, a los que dedicaba

las horas del día. Estaba ya muy enfermo. Día a día había ido perdiendo su

guerra contra el c√°ncer.

Fue un

referente del anarquismo y del antifascismo en la provincia. De hecho, en un

programa de la Junta de Andalucía, Banco Audiovisual de la Memoria, fue grabado

y su testimonio consta en el Archivo correspondiente de la Junta de Andalucía.

Tambi√©n en esta grabaci√≥n tuve la ocasi√≥n de acompa√Īarle. Otro compa√Īero,

amigo, Sebastián Pino Panal, anarquista, fue también grabado dentro del mismo

programa. Ambas, al igual que el resto de las realizadas en Andalucía, merecen

la pena ser escuchadas. Quiero creer que est√°n disponibles en la web

correspondiente.

Fue un

referente, igualmente y de manera extraordinaria, para la izquierda de Alcal√°

de los Gazules. Y no solo del conocido como ¬ęel Clan de Alcal√° del PSOE¬Ľ, que

sí lo fue. A veces, cuando se ha escrito sobre ello, se incide de manera

especial en ¬ęel electricista¬Ľ que tanto influy√≥ en la formaci√≥n y la futura

militancia del grupo, minusvalorando,e incluso ignorando, el papel fundamental

que jugaron otras personas, nuestros mayores, como el caso de Juan Perales.

También, cómo no, otros, en todos los casos, represaliados del franquismo.

Sin él, la

CNT en Alcal√° nunca hubiera existido. Fue, creo, el √ļnico y el √ļltimo

anarquista. Su implicación en que funcionara fue extraordinaria. Siempre se

quej√≥ de que aquellos que en su d√≠a le acompa√Īaron en CNT, y que despu√©s ¬ęle

traicionaron¬Ľ y√©ndose a otras formaciones pol√≠ticas, nunca hab√≠an sido

auténticos anarquistas y que no merecían estar en la organización.

El inicio de la investigación de la represión

en Alcalá, en una parte muy importante, se debe a él. También a muchos otras

personas, entre otras, claro, mis propios padres, represaliados y víctimas

también. Pero fue mi tío Juan el que en su caja fuerte había guardado un

listado de fusilados de Alcal√°. Poco a poco con la ayuda de otros mayores y

amigos represaliados habían ido elaborando esa lista, hasta ese momento

desconocida, de los fusilados y desaparecidos de Alcalá. También tenía la otra

lista, la de los verdugos y responsables de las barbaridades cometidas. Y

algunas fotos. Y datos sueltos e inconexos de sus dos expedientes, de sus dos

Consejos de Guerra. Ten√≠a las fechas y los n√ļmeros de las causas. Siempre so√Ī√≥

con poder localizarlos.

Ahora, una

vez abiertos los archivos y, en parte, el miedo ahuyentado, los expedientes

militares van saliendo a la luz. Afortunadamente, también los de Juan Perales.

Ojal√° √©l hubiera podido verlos, leerlos, tocarlos‚Ķ Era su sue√Īo. Siempre lo

dijo. Ser√°n p√ļblicos como √©l lo deseaba, al igual que aqu√≠ publico sus

memorias, como también él deseaba.

Tuvo ocasión

de compartir y protagonizar el homenaje que en Alcalá se les rindió a los

fusilados. Al menos ese reconocimiento y esa victoria se los llevó a la tumba.

En algunas ocasiones, he pensado, que en su √ļltimo viaje, no pudimos o no

quisimos cumplir con sus deseos. √Čl era agn√≥stico, no creyente, ateo. Sin

embargo, al igual que en todos los casos, su despedida se la hicimos ¬ęcristianamente¬Ľ.

También había manifestado en multitud de ocasiones que quería que cuando

muriera su féretro fuera cubierto con la bandera de la CNT. Tampoco aquí le

hicimos del todo caso. La bandera que si le acompa√Ī√≥ durante el velatorio, no

cubrió su féretro, como era su deseo. De su velatorio, conservo bonitos

recuerdos. Alegres, aunque parezca contradictorio. Había muerto con la dignidad

con la que había vivido toda su existencia.

A sus hijos

e hijas, nietos y nietas.

Alcal√° de

los Gazules, marzo de 2013

P.d.: Su sobrino Juan Luis Franco

Moreno, solicitó del Sindicato de Oficios Varios de la CNT-AIT de Puerto Real

una bandera de la Confederación de esa localidad que fue aceptada para

introducirla dentro del féretro.

Cuando tenía

cinco a√Īos, mi padre muri√≥. √Čramos tres hermanos, tu padre, una hermana que se

llamaba Francisca y yo. Francisca murió aquí en la calle Real, en la puerta de

la tienda de tu padre. Murió echando sangre. No sé de qué. Era muy jovencilla.

Podr√≠a tener diez o doce a√Īos, quiz√°s m√°s. Mi padre era ¬ęarriero¬Ľ. Ten√≠a sus

burros, sus mulos, en fin, económicamente vivíamos bien. Murió a consecuencia

de una epidemia de gripe. Vino de Jerez de un viaje de carbón, ya enfermo.

Recuerdo que cuando empez√≥ a quitarles los ¬ęjatos¬Ľ a las bestias, unos vecinos

míos que eran muchachillos mayores que yo, le ayudaron y entonces yo me subí en

una silla y empecé a querer quitar cordeles y ayudarle también. Cayó enfermo en

la cama. No recuerdo mucho sus facciones. No dejó fotografías de ninguna clase.

Recuerdo el entierro. Los entierros de entonces eran vulgares, una caja forrada

con tela negra baratucha. Uno al que le dec√≠an ¬ęDon P√©pede¬Ľ, que era muy

fuerte, y muy amigo suyo, quería llevar la caja él sólo en la cabeza. No quería

que la llevara nadie m√°s que √©l. A √©ste lo mat√≥, a√Īos m√°s tarde, un cu√Īado suyo

en la calle Los Pozos. Me vistieron con un babi negro con unos botones muy

brillantes, negros también.

Mi madre

vendió las bestias, y al cabo de tiempo pusimos una tienda de comestibles en la

calle Villabajo. All√≠ estaba la escuela de don Antonio Caballero. Luego, a√Īos

después, vino la cosa mal, la tienda se perdió y nos quedamos en la ruina. No

nos quedó nada. Mi madre trabajaba limpiando casas. Nosotros nos fuimos al

campo a trabajar. Recuerdo que por la ma√Īana ten√≠a que estar con el ganado de

las vacas, de los cochinos o lo que fuera. En invierno cuando caían las heladas

se me ponían los pies chorreando. Pasaba mucho frío y esperaba con ganas a que

saliera el sol para poner los piececillos y calentarme un poco. Volvía a la

casa cada dos o tres días. Venía a vestirme, me daban media telera de pan y

vuelta al campo. Cobraba muy poco. Además de guardar el ganado, hacías lo que

te mandaran: ir por el agua, contar le√Īa, en fin, las cosas que los chavalillos

podían hacer. Me cansé del campo. Me metí de zapatero, de aprendiz de zapatero.

Mi primer maestro se llamaba Juan Ramón. Después pasé a otra zapatería que le

dec√≠an la de la gata. Tendr√≠a entonces unos 12 o 14 a√Īos. En el colegio yo

aprendí a leer sin saber lo que era ortografía ni nada. Escribía algo y de

cuentas sumar, restar y multiplicar, a dividir no llegué a aprender, aprendí

luego. Tuvimos que marcharnos a Cádiz. Vivíamos en la calle Arbolí primero y

luego en la Vi√Īa. En Alcal√° se viv√≠a muy mal. √Čramos mi madre, tu padre y yo.

Como mi madre estaba trabajando, a mí me daba de comer una familia, almorzaba

con ellos y ya por la noche me iba a la casa y comía lo que mi madre hacía. En

aquella época casi todas las comidas eran a base de pan, muchas cortezas y las

sobras que te daban en las casas donde trabajabas.

Volvimos a

Alcalá. Tampoco en Cádiz había muchas posibilidades. Me fui a trabajar de

camarero con un t√≠o de mi madre al que le dec√≠an Dominguito ¬ęEl Conilato¬Ľ. Un

hombre muy formal, muy serio. Dormía muy poco, casi siempre en la silla. Abría

muy pronto y se acostaba muy tarde. Siempre estaba dando cabezadas en la silla,

siempre. Era una taberna donde se concentraban las gentes ricas del pueblo, los

que ten√≠an fincas y ganados. Gente que por la ma√Īana se tomaban sus copas de

co√Īac y despu√©s le agregaban las copas de vino, del mejor que hab√≠a. Luego,

tras el almuerzo, por la tarde, volvían y se tomaban el café, que lo hacía muy

bueno. Y nuevamente con las copas. Tenía una clientela selecta.

El 14 de

Abril de 1931, joven como era, no tenía conocimientos de lo que eran las

izquierdas, ni las derechas. Se proclama la Rep√ļblica y sale una manifestaci√≥n

que pasa por la Alameda con la bandera republicana. Me salí del café y me uní a

ella en un movimiento espont√°neo. Empec√© a dar vivas a la Rep√ļblica imitando a

los mayores. Recuerdo que siendo más chiquitillo, íbamos mucho a jugar al

muladar ¬ęQuintana¬Ľ y que por all√≠ viv√≠a un hombre, ya de edad, con barbas y era

republicano. Le llamaban ¬ęel T√≠o Valverde¬Ľ. Sus barbas nos daban miedo.

Recuerdo el entierro de este hombre. Muri√≥ en la Rep√ļblica. Debi√≥ ser muy

querido, porque le acompa√Ī√≥ mucha gente. Despu√©s de la manifestaci√≥n, no fui

más a la taberna. No me atrevía ni a pasar por la Alameda. Se repartieron

muchas banderitas de la Rep√ļblica. El primer alcalde fue Jos√© Sandoval y

nosotros los chiquillos nos pegábamos al que más mandaba. Creíamos que aquello

era la salvación de los pobres. Se dio un mitin y un tal Pizarro habló.

Recuerdo que decía que él se había criado sin tener conocimientos de nada y

siempre con la pluma y el libro. Recuerdo ese pasaje de aquel mitin.

Se abrió un

centro de la UGT. Todos los chiquillos por novedad íbamos allí. Yo no me pude

apuntar porque todavía no tenía edad. Después se abrió otro centro que era de

la CNT. Sí me admitieron. Allí se reunían, daban charlas, en fin. Las gentes

que tenían más conocimiento eran las que organizaban todo. Yo lo que quería era

trabajar, pero quizás porque no tenía edad no me daban trabajo. Junto a otro

joven como yo, con trozos de picón, hicimos una pintada, en la calle de la

¬ęSal√°¬Ľ, protestando. Nos rebelamos. Fue mi primera acci√≥n de rebeld√≠a.

Una vez

dentro de la CNT, empezaron a formarse los grupos de las Juventudes

Libertarias. Se formaban para que fuéramos tomando conciencia de lo que era el

anarquismo. Procur√°bamos meter dentro de los grupos a aquellos chavales que

eran más selectos, que tenían mejores sentimientos, que buscaban algo superior.

Ahí el que fuera borracho o fuera malo con la familia o con la novia o un

metepatas, no podía entrar. No lo admitíamos. Cuando alguno quería entrar lo

consult√°bamos entre nosotros. Nos llamaban ¬ęlos aguiluchos de la FAI¬Ľ. Aqu√≠, en

Alcalá, había seis o siete grupos de las Juventudes Libertarias y en cada grupo

había ocho jóvenes, casi todos trabajaban en el campo. Los que estaban mejor

preparados eran los que estaban al frente, eran los que podían escribir y leer.

Nuestra misión era prepararnos para la nueva sociedad. Leíamos muchos libros

anarquistas, revistas. La CNT entonces era muy rica en cultura. Los hombres

estaban muy bien preparados.

Teníamos

nuestra biblioteca y a cada instante íbamos a correo a recoger libros. Llegaban

muchos libros. Nos educábamos y nos formábamos. Ser revolucionario no era sólo

pegar tiros, dar palos. Nos impregn√°bamos de lo que era el anarquismo puro.

Aunque no pudiéramos llevarlo a la práctica, era lo que queríamos y por eso

luchábamos. Nos parecía que éramos los mejores y los que mejores pensamientos

ten√≠amos. A√ļn lo sigo pensando igual. CNT era m√°s mayoritaria y √©ramos m√°s

jóvenes porque en la UGT no había apenas jóvenes. El movimiento libertario

tenía mucha fuerza en Alcalá, Medina, Casas Viejas, Los Barrios, Jerez,

Paterna, Jimena. Teníamos contactos en todos los pueblos. De vez en cuando había

huelgas. Consistía en salir a los cortijos con un palo para que los que

estuvieran trabajando fueran a la huelga. Cuando regres√°bamos la Guardia Civil

nos estaban esperando y nos mandaban a la c√°rcel. Nos encerraron muchas veces,

cada vez que hab√≠a huelga. Esto ocurr√≠a durante la Rep√ļblica. Algunas veces nos

pagaban. Recuerdo que una vez un guardia civil, Molina, le pegó una torta a tu

padre en la Alameda.

Los de Casas

Viejas, lo viví muy de cerca. Teníamos noticias de que se iba a haber un

intento de revolución. Pensamos que teníamos fuerzas suficientes para vencer.

Creíamos que podíamos hacernos con el pueblo y Casas Viejas se adelantó al

movimiento. Esperaban ver humo en Medina y hubo humo, pero no era la se√Īal. Se

levantó. Quedó sola, aislada. Desde Alcalá mandamos un enlace. Un chaval,

Joselillo Malacara, no tenía bazo, corría como un galgo y nunca se cansaba.

Este estuvo allí y cuando volvió nos dijo lo que pasaba. Mandaron a la Guardia

Civil y las Fuerzas de Asalto. Dirigidas por el capit√°n Rojas, empezaron a

tirar con hondas piedras envueltas en algodón y gasolina y la choza de

Seisdedos salió ardiendo. Una de las hijas de Seisdedos que le decían la

Libertaria se escapó por una de las ventanas. Creo que había una burra, y la

burra fue la que aguantó los tiros. Allí dentro de la choza murió Seisdedos.

¬ęCasas Viejas en un gran d√≠a hizo su revoluci√≥n, unos cuantos libertarios la

anarqu√≠a implant√≥¬Ľ, era una canci√≥n muy bonita que se cantaba. Los sucesos se

hicieron famosos y fueron conocidos por todo el mundo.

Ocurrió,

pero en Alcal√°, otro suceso que recuerdo bien. Se trabajaba en la carretera que

va para Paterna. Había poco dinero para pagar y daban unos vales en su lugar.

Servían para cambiarlos por alimentos en una tienda, que era como una casa

particular. Pertenecía a Rodrigo Delgado, que luego fue alcalde aquí durante la

Rep√ļblica. Era muy conocido, buena persona. El alcalde de entonces era Antonio

Gallego. La gente se cansó de los vales, porque a veces necesitaban productos

que no había en esa tienda. Para protestar nos juntamos todos en la Alameda

para hacer una petici√≥n al alcalde. La respuesta del alcalde de la Rep√ļblica no

fue la esperada y la gente se amotinó. Había allí un montón de adoquines

pegando a la baranda de la Alameda y empezaron a tirarlos contra el

ayuntamiento. La Guardia Civil llegó para reprimir la protesta. Y la gente

salió huyendo. Yo me metí en la posada. Subí la escalera y me escondí debajo de

la cama para que no me vieran. Salí de allí sobre las dos o las tres de la

madrugada.

Cuando el

Movimiento, yo era de la quinta del 35, estaba sirviendo y volví cumplido.

Serví en Málaga, en el Regimiento Victoria. Vine sobre el 18 o el 20 de junio

de 1936. Cuando llegu√© a C√°diz, recuerdo que visit√© a un compa√Īero nuestro que

estaba preso en El Puerto de Santa María. Era dependiente en una ferretería y

había cogido dinero, pero para la organización, para la CNT. Fui al Puerto con

la madre en el vapor. Era la primera vez que yo me subía. Estuvimos viéndolo.

Ya en Alcal√°, me fui a las corchas. Estuve unos cuantos d√≠as, en el ¬ęMonte

Abajo¬Ľ. Me despidieron. Luego, me fui a segar al ¬ęCortijo Puelles¬Ľ. A√ļn

est√°bamos en la Rep√ļblica.

Vivía en la

calle Cádiz, y escuché desde mi casa los comentarios de las gentes sobre una

manifestación. Salí por la calle Villabajo. Mi madre me gritaba para que no

fuera. Fui creyendo que los que venían eran los míos. Cuando llegué a la altura

de donde estaba Correos, veo que por la Plazuela viene una manifestación, pero

era de gentes de derechas. Gritaban, llevaban y escopetas y fusiles. Era una

manifestación fascista. Precisamente en tu casa, en el pozo, estaban guardadas

estas armas, fusiles, balas y pistolas. Uno de los que encabezaba la

manifestación era un médico, Herrezuelo, que conmigo echaba mucho. No sabía que

ese hombre fuera de derechas. Al ver que la manifestación no era la que yo

esperaba, me fui por el callejón de Palomino. Temía que si me cogían, me

detendrían. Se mandaron enlaces a distintos sitios, poniendo en guardia a los

que estaban en la corchas de que se había producido un levantamientos fascista

y que ya Alcal√° estaba tomada por ellos.

Días

después, se produjo el bombardeo. Se decía que había sido un error de la

aviación fascista. Creyeron que Alcalá era Ubrique o Jimena y lo bombardearon.

El miedo hizo que mucha gente se marchase al campo. Mi madre, Kiko y yo nos

fuimos al olivar que estaba en la ¬ęZ√ļa¬Ľ. Tu padre ya se hab√≠a marchado. Muchos

se marcharon, pero yo no me marché. No sé cómo interpretarlo. Una de las

t√°cticas de esta gente era llevarse todo lo que dejaban los que se marchaban.

Luego, como no habían hecho nada, volvían para acá y los mataban. Mataron a

mucha gente. También se dio el caso de que mataban a la madre o al padre, como

represalia porque el hijo había huido. Fue lo que le pasó a Guillermo. Se fue

el padre y el hermano y cogieron a la madre y la mataron como represalia. A

otro que le dec√≠an ¬ęCabero¬Ľ, Manuel Delgado. Tambi√©n se march√≥. Mataron a su

padre. Tenía miedo de que mataran a mi madre y no me fui. Me aguanté aquí a ver

lo que pasaba. Estuve escondido en el campo y uno de los días que vino mi madre

al pueblo encontró debajo de la puerta una citación para que yo me presentara

en el ejército como soldado. No sabía si marcharme a la sierra o irme al

ejército. Finalmente, vine al pueblo con idea de marcharme, pero tenía una

pretendienta y quise despedirme de ella. Vivía en la calle Real. Me fui al bar

de los Montes de Oca. Estaban los veladores puestos en la acera y me senté, con

unos primos hermanos míos que estaban allí, con idea de ver a la chavala y

despedirme de ella. Estando allí sentado, por el patio de las campanas,

entraron un guardia civil y el cabo Linares, que fue muy famoso. Me tocaron en

el hombro y escucho: ¬ęPerales, el cabo quiere hablar contigo¬Ľ. Cuando lo vi me puse

de pie y me descompuse. Tendr√≠a 21 o 22 a√Īos. Me cogi√≥ de la oreja y me dio

unos tironcitos, preguntándome que dónde había estado. Le expliqué que había

estado con mi madre, en la Loma, en lo de Pedro Puerto, que como tiraron las

bombas nos fuimos allí. Insistía en que había estado en Ubrique. Y los tirones

de la oreja cada vez eran más fuertes. Irónicamente me iba diciendo que yo era

comunista o anarquista. Con el vergajo me dio unos pocos de golpes, allí mismo,

en medio de la calle. La gente que estaba en el bar se metió para adentro,

asustada también. Luego, me dijo que me marchara. Pregunté que si para la

c√°rcel o para mi casa. Para tu casa,

dijo. Pensé que me aplicaría la ley de fugas. Aproveché que venía una mujer

vestida de negro, me dirigí hacia ella, pensando que a lo mejor no me

disparaban. No sabía si andar más ligero, más despacio. No quería correr. Tenía

un miedo terrible. Era la vida lo que me jugaba. Al llegar a lo de Palomino,

cogí otra vez el callejón hacia la calle Las Brozas. Ya todo esto corriendo

subiendo la calle Cádiz y en vez de meterme en mi casa, me metí en la casa de

mi tía Ana Perales. Me dejé caer en la cama y perdí el conocimiento. Cuando me

reanimé, les dije a mis primos que mirasen si había vigilancia en las salidas

del pueblo. Decidí marcharme, pero no pude. Esa gente hacía guardia en todas

las partes del pueblo. Tuve que quedarme.

A la ma√Īana

siguiente, como yo tenía la citación para que me presentara en el ejército en

C√°diz, me levant√© temprano para coger el Correo, el autob√ļs. Llegu√© all√≠ una

media hora antes de que saliera. Entré en el bar de Vicente. Pedí una copa de

anís. Había uno allí que era Pizarro de apellido, que era zapatero y me quiso

colocar un escudo de falange. No lo dejé. Estando allí se presentó otra vez el

cabo Linares, salud√°ndome con un ¬ęqu√©

hay, buen espa√Īol¬Ľ. Le expliqu√© que esperaba la salida del correo para

incorporarme en Cádiz. Con mucho miedo contesté a las dos o tres preguntas que

me hizo y se fue. La copa de anís no me la pude tomar. No se me olvida. Tenía

un miedo impresionante. Llegu√© a C√°diz y me incorpor√© a la Compa√Ī√≠a de

Transe√ļntes. As√≠ la llamaban y estuve all√≠ bastante tiempo. Ya el golpe de

Estado había funcionado por esta zona.

Una tarde

movilizaron a todo el batallón y empezaron a montarnos en los camiones. Sería

sobre agosto del 36. √ćbamos a tomar Alcal√° del Valle. All√≠ fue cuando yo pens√©,

por primera vez, pasarme al otro lado. Estando allí, antes de llegar a Alcalá

del Valle, llegó la aviación republicana y nos bombardeó. Las gentes se tiraron

de los camiones y cada uno cogió para donde pudo. Junto con otro de Alcalá que

me acompa√Īaba, Juan D√≠az ¬ęPichorto¬Ľ, nos dirigimos para la zona republicana,

pero cuando íbamos llegando, vimos gente de la Falange ya retrocediendo y

también retrocedimos. No habían cogido prisionero ninguno. Solo una mujer, que

estaba en un camión con el teniente. Toda la gente se había marchado para la

sierra, en direcci√≥n a Ronda y, seg√ļn dijeron luego, all√≠ no hab√≠a quedado

nadie nada más que un tonto en el pueblo. Familias enteras se habían marchado.

De Cádiz, nos trasladaron a Algeciras. Allí estuvimos unos cuantos días. Luego

nos llevaron a La Línea. Allí habían estado los moros y había muchísimos

piojos. Dentro del cuartel encontré muchos libros anarquistas de las requisas

que habían hecho en las casas. Cogí uno, no me acuerdo del título que era. Cuando hacía guardia en las arenas

aquellas, aprovechaba y leía. Había incluso ropas de los moros que habían sido

fusilados por haber violados a mujeres, allí en La Línea. De allí nos

trasladaron a un cuartel de carabineros en la Atunara, por detr√°s al

cementerio. Y m√°s tarde a Guadiaro. Aquello era un frente muy tranquilo. El

enemigo, que para mí era el amigo, estaba a una distancia muy grande.

Habíamos

previsto el pasarnos en cuanto tuviéramos la ocasión. Y así lo hicimos. Me puse

como el que recogía higos brevales, hasta que llegué a la avanzadilla. Cuando

llegué, me escondieron en unas colchonetas. Allí tendría que estar escondido

hasta el momento de pasarnos. Al ponerse el sol, los que estaban allí bajaban a

la vaguada que era donde se hacía la comida. Unos se quedaban en las trincheras

y otros bajaban por la comida. Los que estaban de acuerdo para pasarse se

quedaron de guardia. Los que no estaban de acuerdo, como no teníamos confianza

con ellos, se les envió por la comida. Cuando calculamos que ya estaban lejos,

salimos todos en fila india, sin correr, hacia una pendiente abajo, con las

armas encima. Cuando regresaron con la comida, se encontraron con las trincheras

vacías e imaginamos que darían la voz de alarma de que nos habíamos fugado.

√Čramos un grupo de 17. Uno de nosotros ten√≠a que ir a las filas enemigas a

decir que nos pas√°bamos de bando. Salieron algunos voluntarios. Finalmente, fue

uno que le dec√≠an ¬ęEl Torero¬Ľ, que era de Linares, de Ja√©n. Se quit√≥ los

calzoncillos blancos y los agarró en el fusil, como bandera blanca, hasta que

llegó allí y avisó. Esa ha sido la alegría más grande que yo pude tener en

aquellos momentos. El destino volvía a elegir el 11 de noviembre como fecha

importante. Un día como ese moriría también mi madre. El recibimiento fue muy

emotivo. Los compa√Īeros nos abrazaban y nos daban las felicidades. Nos

sentíamos unos héroes. Me sentí un héroe. De allí nos llevaron a Estepona.

Recuerdo un tiroteo muy intenso que se produjo y cómo uno de los que venían en

el grupo, un gallego que estaba en Jerez de dependiente de ultramarinos, me

gritaba: ¬ęPerales, Perales de all√≠ nos escapamos pero de aqu√≠ no nos vamos a

escapar¬Ľ. Gumersindo Maures V√°zquez, as√≠ creo que se llamaba. Llegaron unos

turismos con las luces apagadas para recogernos. Nos llevaron hasta Estepona.

Allí estuvimos hablando, dimos un medio discurso desde el balcón del

ayuntamiento. Nos ofrecieron unos vasitos de vino negro de M√°laga. Nos

seguíamos sintiendo héroes porque así nos trataban. De allí nos fuimos para

Málaga en un camión. En todos los pueblecitos por donde pasábamos nos recibía

una banda de m√ļsica. Fui muy emocionante. En M√°laga nos destinaron a un

cuartel. Aquella ma√Īana, cuando sal√≠ a la calle, me encontr√© a tu padre y nos

hicimos una foto. Estar√° en alg√ļn archivo de alg√ļn peri√≥dico. En M√°laga estuve

dos o tres días casi de vacaciones. Visitaba a los amigos, a las gentes de

Alcalá que estaban allí refugiados y demás. Seguíamos siendo héroes o al menos

así me sentía yo. Luego ya me destinaron de sargento instructor para la

formación de un batallón de las Juventudes Libertarias. Se llamaba El Batallón

Juvenil.

Con la

pérdida de Málaga, se produjo la huida. Había que marcharse. Salí casi de los

√ļltimos, con mi paisano Miguel Fern√°ndez Tiz√≥n, ¬ęCartucho¬Ľ. Salimos casi al

anochecer y tuvimos que refugiarnos ante las balas de los francotiradores,

apostados en la salida de M√°laga. Iniciamos el camino de ¬ęEl Palo¬Ľ, para

Almería. Aquello era una caravana humana, como las que vemos en televisión.

Estuvimos toda la noche andando. No se podía andar al paso que uno quería. Era

mucho el personal que circulaba por la carretera. Ya de día, apareció un barco

de guerra, que empezó a bombardear a toda la caravana humana que iba por la

carretera, ni√Īos, mujeres, ancianos. Muchas familias abandonaron la carretera y

se metieron por la sierra. No había coches, ya habían desaparecido. El que caía

enfermo, allí se quedaba porque no había ni Cruz Roja, ni nadie para

recogerlos. Había muchos heridos. Cuando llegamos cerca de Adra recogimos a una

chiquilla que tendr√≠a 5 o 6 a√Īillos que estaba all√≠ abandonada. Unas veces la

llevaba en brazos Miguel y otras veces yo. En Adra, Miguel se metió en el

pueblo a buscar algo de comer. Todo lo que encontró fue una caja de peladillas.

Cerca de Motril le entregamos la ni√Īa a una mujer que llevaba tres o cuatro

chiquillos y que decía que iba para Valencia. Aquella mujer se hizo cargo de la

ni√Īa.

Cuando

llegamos a Almería, casi todas las fuerzas se fueron concentrando en el

campamento Viator. All√≠ nos ofrecieron arroz, ya fr√≠o, en unos barre√Īos

grandes. Metíamos allí las manos como los chiquillos esos hambrientos que se

ven en algunos pa√≠ses de √Āfrica. Poco a poco se empez√≥ a organizar y nos

enrolamos en el batall√≥n ¬ęJuan Arcas¬Ľ, organizado por la CNT. Juan Arcas era un

anarquista de Sevilla que luego murió en Cerro Muriano. Estos Arcas eran unos

pocos hermanos, una gente muy decidida. El comandante del batallón era un hermano

de este Arcas que se llamaba Miguel y el comisario era también otro hermano que

se llamaba Julián. Para nosotros los Arcas eran dioses, teníamos mucha

confianza en ellos.

Estuvimos un

tiempo, no sabría precisar cuánto. De allí, a Jaén capital, donde también

estuvimos unos cuantos días. En Santiago de Calatrava otros días. Aquello era

un frente pacífico. Las trincheras estaban a mucha distancia unas de otras,

apenas se sent√≠an los tiros. Hab√≠a una compa√Ī√≠a de internacionales que se

llevaban muy bien con nosotros. Entre ellos anarquistas, socialistas,

comunistas. Habían venido de todas partes del mundo y cada uno tenía una

ideología diferente. Estaban considerados como unos verdaderos luchadores.

Defendieron Espa√Īa m√°s que nosotros mismos. Eran voluntarios de todas las

razas, de diferentes naciones y de ideologías diferentes. Eran de izquierdas y

venían a luchar contra el fascismo. Luchaban con más fe que nosotros mismos.

M√°s tarde

nuevo traslado. En este caso a Alcaudete. Allí es donde conocí a Manuela. Casi

todos los chavales teníamos novia. Allí nos casamos. El frente estaba a unos

cuantos kilómetros.

En el mes de

Marzo del 38, me trasladaron a Levante. El ejército fascista avanzaba

peligrosamente. Salimos en un tren y llegamos a Castellón. Allí desembarcamos y

en camiones fuimos a parar al frente de Alca√Īiz, de la provincia de Teruel. De

allí fuimos retrocediendo unas veces hacia un lado, otras veces hacia otro;

taponando por aquí, por allí. Entre Cuevas de Vinaroz y San Mateo de la Fuente,

en unas monta√Īas, con lluvia abundante, nos atacaron fuerte y perdimos las

posiciones. Retrocedimos: El comandante, de unos 30 a√Īos, pistola en mano, nos

animaba. Yo era a√ļn muy joven. Tendr√≠a unos 22 a√Īos y mucho miedo. Yo iba de

sargento. Eran moros los que atacaban. Y aguantamos. Miguelillo Cartucho se

había quedado con un fusil ametrallador que nosotros habíamos cogido aquí en

Andalucía en uno de los avances. En uno de los retrocesos, en la vaguada, en la

huida, el enemigo se había dejado abandonadas bombas y fusiles. Cogí, en una

decisión espontánea, sin decirle a nadie nada, camino a la vaguada. Llevaba una

bolsa y la llené de bombas de mano. Me la puse al hombro y unos pocos de

fusiles, tantos como pude cargar. Cuando caminaba para arriba con la carga, me

pegaron el tiro, hiriéndome en la cara y en el dedo. Caí de rodillas, porque me

dieron mareos. Pasaron unos segundos y me reanimé. Seguí para arriba sin poder

hablar porque tenía toda la boca partida, solo emitía ruidos con la garganta.

La sangre me corría, me llenaba todo.

Me ayudaron

refuerzos de otro batall√≥n. Los fusiles se me cayeron, pero la bolsa a√ļn la

tenía con las bombas de mano. Me hicieron una cura de urgencia y me trasladaron

para la retaguardia, en un mulo, en unas alforjas. Me llevaron al puesto de mando

que había en la carretera; me hicieron otra cura. Me trasladaron a un

pueblecito de Castellón, Benicasim, a un hotel junto a la playa donde iban

los heridos: Allí nuevamente me curaron.

Recuerdo que

escribí una carta a mi mujer y la carta estaba manchada de sangre. No podía

hablar nada. Todo era por escrito. Tenía toda la herida abierta, no existía ni

labio, ni nada. Luego a un pueblecito de Valencia, Gand√≠a, a un hospital, ¬ęLa

Pasionaria¬Ľ. √ćbamos unos cuantos heridos en el cami√≥n con

un sargento francés

de unos 45

o 50 a√Īos.

Recuerdo que

cuando llegamos a la estación yo tenía ganas de tomar algo, porque comer no

podía. Con un trozo de papel utilizado como embudo, me daban de beber. El

hospital era una casa que acogía a los heridos, atendida por enfermeras. A mí

me toc√≥ una enfermera ¬ęextra√Īa¬Ľ, pues llegaba y me tra√≠a una taza grande de

leche, me la ponía en la mesilla de noche y como no podía beber, allí se

quedaba: Sin poder hablar, no me hacía caso. Así varias veces hasta que se

marchó. Vino otra que la reemplazaba y al acercarse a mí, le eché el tazón de

leche encima, queriendo, para llamar la atención. Llamaron al médico y como

pude le expliqué lo que pasaba. Empezaron a alimentarme mejor. De allí a

Valencia, a la Facultad de Medicina, donde me operó el doctor Bernardino

Landete. Antes de operarme me hizo una fotografía con la boca abierta, con todo

partido, que todavía conservo. Salí bien de la operación. Me recuperé mucho,

tanto que por unas ventanas que daban al exterior, me escapaba y me iba a

Valencia a pasearme. Allí me daban huevos, naranjas, pan. Uno de los días que

fui por all√≠ me encontr√© con uno de Alcal√°, Fernando Monroy, ¬ęSiete Labios¬Ľ le

decían. A su mujer también la conocía. Se dedicaba a vender frutas con un

carrillo por las calles. Como éramos conocidos, se puso muy contento, me llevó

a su casa y empecé a conocer muchas más gentes que había de Alcalá allí

refugiada. Cuando volvía a la facultad traía esas cosillas, el pan, las

naranjas que aunque no pod√≠a comer, las guardaba debajo de la cama y se las daba a los dem√°s que hab√≠a all√≠. A√ļn

conservo una carta que escribí y por mediación de la Cruz Roja creo que fue, me

respondió mi madre con una foto de ella y de Kiko.

De Valencia

me trasladaron a un pueblecito de Cuenca, a una casa grande habilitada también

como un hospital de sangre, Villanueva de la Jara. Allí me hicieron otra

operación. En Cuenca me dieron permiso por reemplazo y por herido Había caído

herido el 22 de Abril del 38.

Cuando

termin√≥ la Guerra, manten√≠a contactos con los compa√Īeros que estaban en Ja√©n.

Teníamos pensamiento de marcharnos para Alicante, para fuera, para el

extranjero. Cuando fui a marcharme, el control de la carretera que iba para

Martos estaba ocupado por los militares nacionales.

Me quedé,

volví para la casa y me escondí. A mí me querían mucho en el pueblo. Estuve

unos cuantos días, allí escondido. Tenía mucho miedo. Algunas veces llegaban

incluso a la casa los mismos soldados nacionales para que les hicieran comida.

A los cinco o seis días pensé que había que darle una solución. No me podía ir

a la sierra, porque no podía masticar, ni comer; no tenía más remedio que estar

escondido y que me alimentara la familia. Tenía un puente de plata amarrado con

el fin de que el maxilar quedara lo mejor que pudiera. Hubo un momento que

pensé en entregarme y así lo comenté con un conocido, que aun siendo de

derechas, me aconsejó que no me entregara a los civiles, que me entregara a los

militares. Así lo hice. Probablemente, los civiles me hubieran matado. Fui con

un cu√Īado m√≠o. Casi sin poder hablar, apenas se me entend√≠a nada, le di mi

declaración diciendo que había sido prisionero en un combate en la zona

enemiga. Era una casa particular y allí tenían una oficina. En el calabozo al

que me bajaron, se veían claramente las manchas de sangre en el suelo y en las

paredes.

Declaré que

me hirieron en combate y quedé desaparecido en la zona republicana. Les dije

que estaba en el bando nacional, que hubo un combate entre unos y otros y en

ese combate yo quedé prisionero en la zona roja. Estuve un par de días, hasta

que me llevaron a la cárcel. Ya comía estupendamente. Me llevaron a unas

mazmorras. Era una c√°rcel que estaba bajo tierra, sin luz, con una ventana.

Había un pasillo que daba a un calabozo con unas puertas anchas de madera

antigua y unos poyetes de yeso, h√ļmedos. Estaba lleno de prisioneros. No

podíamos quitarnos los piojos porque no veíamos. Una oscuridad tremenda y

durmiendo unos pegados a otros. De aseos nada. Sólo un wáter. Nos afeitábamos

con una cuchilla de afeitar sin maquinilla. Había gente que eran del pueblo y a estos les traían ropa limpia.

Había otros que no eran de allí y no podían hacer nada. Mi mujer iba a

visitarme pero desde la ventana de frente, desde donde nos veíamos. Estando

allí, a cada instante, nos hacían un juicio, en plan de broma macabra, pero con

muy mala leche. Era parte de la tortura. De allí me trasladaron a otra casa, la

Casa de la Marquesa. Allí se estaba mejor, había menos gente. Me preparé un

cuarto, me puse luz y todo. Dejaban entrar a Manuela y estaba dos o tres horas.

En una ocasión, me sacaron de la cárcel, medio en cueros. Era en verano, con

unas alpargatas, no me dejaron que me vistiera ni nada. Sin yo saber para lo

que era, me llevaron al juzgado. Allí estaba mi mujer esperando que yo llegara

para apuntar al ni√Īo, que hab√≠a nacido para que se le pusieran los apellidos

míos y los de ella a pesar de que no estábamos casados. Eso se hizo por un

compromiso de mi suegro, que tenía un primo falangista. Fue como una especie de

favor. Mi suegro era muy querido y respetado. Luego, estando ya en Alcal√°, a

los 18 o 20 a√Īos despu√©s ya, despu√©s de haber terminado mis correr√≠as por las

c√°rceles, vino la citaci√≥n para que el ni√Īo fuera al servicio, a la mili. En

vez de traer los apellidos míos traía sólo los apellidos de la madre. El favor

que habían hecho a mi suegro fue un

enga√Īo. El ni√Īo muri√≥ estando yo preso en Alcaudete. Tambi√©n para enterrarlo

hubo problemas con los apellidos y dem√°s, aunque nunca me lo quisieron

explicar.

Y el 18 de

Julio me pusieron en libertad unos cuantos días y luego me detuvieron otra vez.

Después me llevaron a Jaén. No había estado nunca en una cárcel de esas. Llegué

en verano, seguramente en mayo. Hacía calor, mucho calor. Una vez tomados los

datos para la ficha, me mandaron al patio. Había muchas personas. Las galerías

y los patios llenos. Muchas veces había que dormir en las escaleras. Los presos

políticos éramos muchos y no teníamos contactos con los comunes. Las celdas

estaban habilitadas para los condenados a muerte. Los dem√°s por los pasillos,

por los patios. Tenías que dormir donde pudieras. Recuerdo en uno de los patios

donde había un empedrado, a uno de los que detuvieron, un empleado de la

limpieza, de unos 45 a√Īos m√°s o menos, que por lo visto no estaba muy bien de

la cabeza. Le hab√≠an cogido una pistola. Una ma√Īana se mont√≥ en lo alto de las

piedras que había y a medida que llegaban los oficiales, empezaba a coger

piedras, gritando que no quería a la gente con gafas, tirándole piedras a todo

aquel que tenía gafas. La comida era muy mala y el café, peor. Se comentaba que

le echaban carbón molido, para poner el agua negra. Daban desayuno, almuerzo y

cena. Era a base de nabos, pero m√°s parecido a un cardo borriquero. La

remolacha, al igual que la patata, que llegaba en camión, las metían en el

almacén y eso se estropeaban, se pudrían. Al guisado aquel le echaban nabos de

estos, acelgas con caracoles y todo lo que tuvieran, unos cuantos garbanzos o

habichuelas, lo que fuera, muy poquito y corvina que tenía el color al tocino

a√Īejo que se usa por aqu√≠, amarillento, viejo. En fin que aquello no se pod√≠a

comer. Tenías que echarle sal y vinagre, que disfrazara el sabor. Muchos

enfermaban con la sal. Se hinchaban y morían. Recuerdo que había un preso, que

le dec√≠amos ¬ęel T√≠o de los Pitos¬Ľ, porque por las ferias vend√≠a pitos. En el

economato abrieron una lata de at√ļn o bonito que estaba podrida y al abrirlo

despidió un olor que echaba para atrás a cualquiera, como si fuera pesticida o

algo peor, una cosa que no se podía aguantar. La llevaron al patio y quitaron

el husillo y la tiraron allí. El hombre de los pitos metió la cabeza, metió las

manos y empezó a comerse lo que habían tirado.

Había una

gran solidaridad entre los presos. Cuando nos poníamos a comer, tenía que ser

en el patio, delante de todo el mundo, no había comedores, ni habitaciones. Te

tenías que poner allí donde estaban todos hambrientos. Alrededor de los que

comían, estaban los que no tenía nada que comer y las sobras, las espinas de

pescado o las migajas que caían, lo cogían, como los perros hambrientos.

Daba pena ver aquello, pero así era. Morían

muchos de hambre. Por la feria de mayo, mi madre me mandó de Alcalá un paquete

con cosas para comer. Mi familia sabía que yo estaba herido, pero yo no le había

dicho en las condiciones que me encontraba. Dentro de las cosas que me mandaban

de comer, pues venía un poco de turrón y unas avellanas. Cuando llegó el

paquete, me llamaron al centro, estaba allí el subdirector de la cárcel. Y

empezó a decirme con muy malas formas que me habían mandado un paquete con

comida, cuestionando que yo no pudiera comer. Le tuve que explicar que para no

preocupar más a la familia no le había dicho en qué condiciones me había

quedado la boca. El trato de los funcionarios, los cabos de vara, dependía de

cada uno. En Jaén, teníamos uno que servía de enlace entre los oficiales y los

presos. Aquel hombre fue de los mejores. Era algo mayor que yo, de Los Barrios,

de profesión ebanista. Se comportaba con nosotros muy bien, con todos los

presos.

Allí

est√°bamos todos afiliados, cada uno en sus organizaciones sociales: comunistas,

anarquistas, republicanos. Est√°bamos organizados dentro de la propia c√°rcel.

Teníamos nuestros propios comités. Y una gran solidaridad entre unos y otros.

Sin embargo, el Partido Comunista estaba tan bien organizado, que aplicaban

exactamente la misma táctica que tenían fuera de la cárcel. Estas gentes

empezaban a hacerles la pelota a los oficiales. Se arrastraban como perros a

ellos para hacer lo que querían con el

fin de coger un puesto dentro de la organización interna. Por ejemplo de

cocinero, enfermería y todos los puestos claves. Todos los puestos claves

estaban en sus manos. En el reparto del rancho, se descubrió que recibían lo

mejor en cada ración. Para que fueran identificados, llevaban el pantalón por

debajo del calcetín. Así, los que eran del partido comunista llevaban el

calcetín por encima del pantalón, el repartidor cuando le veían uno de ellos,

ahondaba el cazo sacando lo poco que hubiera. Si no llevaba el calcetín por

encima, metía el cazo, pero sin ahondar, con lo que la ración se reducía a

calducho simplemente. Se denunció ante las autoridades de la prisión.

En la

enfermería había un médico, muy buena persona, que era preso. A mí lo que me

daban era leche y pan, porque no podía comer otra cosa. Yo no comía rancho.

Esos dos litros de leche siempre eran mejor que lo que se comía allí. Yo no

salía de la enfermería a la calle porque creíamos que nos iban a matar.

Preferíamos morir allí dentro. Ni siquiera queríamos ir ni a hospitales ni

nada. Yo podía ser operado, pero me quedé allí. El puente de plata que me

sujetaba el maxilar se me rompió. Mi boca quedó sin posibilidad de arreglo. Yo

estaba a ración de leche. De cuando en cuando venía el médico de la calle, el

forense, a visitar a los enfermos. Siempre me la quitaban. Yo no podía comer,

no podía masticar. Me llevaba unos cuantos días sin comer hasta que caía

enfermo con fiebre. Y nuevamente don Federico, que así se llamaba, me ponía

otra vez a leche. De noche, cuando me acostaba, a lo mejor un dulce me lo comía

debajo de la manta, sin que me viesen. Cuando tenía dinerillo compraba y

algunas veces compraba bellotas de encina que vendían allí. Como no podía

masticar la hacía polvo y así me la comía. Allí moría gente todos los días. En

la galer√≠a cuando por la ma√Īana los oficiales empezaban a echar gente a los

patios aparecían los muertos. Le daban una patada y no se levantaban. Cogían a

dos gitanos, supersticiosos como son, para que trasladaran a los muertos. Iban

con las mantas, los cogían y mirando para otro lado, lo trasladaban.

Don Federico

del Castillo, ese era el nombre del médico. Tenía una calle en Jaén. Tenía un

hermano que estaba en la clase con nosotros. Asistíamos a clases de

matemáticas, dibujo, contabilidad, de todo. Los profesores eran presos también.

Hombres con carreras, muy preparados. Yo asistía a todas las clases, porque de

esa manera se me pasaba las horas y los días, y no me daba cuenta. Salía de la

clase y compraba papel higiénico, un papel higiénico que era muy fuerte, con

brillo, muy barato y con un lápiz hacía los ejercicios, y esas cosas. Las

clases eran de una hora todos los días. Salía de una clase y me metía en la

otra. Los pocos conocimientos que yo tengo se lo debo a la c√°rcel.

Recuerdo que

estando en el frente, llegamos a un pueblecito que se llamaba Santiago de

Calatrava; estaba abandonado y movidos por la curiosidad, como todos los

chavales jóvenes, entramos en una escuela, donde había muchos libros por el

suelo. Allí recogí un libro. Era una enciclopedia. Tocaba tantos temas para mí

desconocidos, que me la llevé, con unos pocos de papeles y cosas de esas.

Siempre las llevé encima, incluso cuando iba al frente llevaba un canasto de

mimbre como los de los gitanos, como si fuera un macuto y allí llevaba mi

enciclopedia. Los demás se reían de mí.

De la c√°rcel

provincial nos trasladaron a un convento que le decían de Santa Clara, donde

hab√≠a monjas. No hac√≠an de carceleras, cumpl√≠an su misi√≥n. √Čramos rojos y

nosotros ten√≠amos muy poco de cari√Īo, muy poquito, ninguno, de parte de ellas.

Aunque no puedo decir que nos hicieran da√Īo. Hab√≠a mucha gente, pero con menos

preparación. Volvimos a organizar aquello, aunque sin catedráticos. Los que

sab√≠amos algo lo ense√Ī√°bamos. Yo a los semianalfabetos. A los que est√°bamos de

profesor le daban un cazo más de comida que a los demás presos. Había un preso

com√ļn que quer√≠a entrar de profesor, buscando un cazo de comida m√°s. Nos puso

una denuncia a todo el que daba clase de francés, diciendo que dentro de las

clases se estaba preparando una fuga. Era muy peligroso, por ese motivo, nos

podían fusilar.

Era tanta la

miseria, que en el patio de la c√°rcel, que era muy h√ļmedo, hab√≠a unos bidones

llenos de agua con escarcha, casi helada. Nos formaban allí en grupitos, para

despiojarnos. Recuerdo que allí, en la provincial, de noche cuando nos

acostábamos empezaban las chinches a bajar por las paredes. Se cogían a

montones. En el convento de Santa Clara, los que más miseria tenían eran los

que tenían muy mala alimentación. Esa gente no era de allí, porque los que eran

de allí más o menos la familia siempre le arrimaba algo. Había criaturas que no

cogían nada. Se notaba en lo delgado que estaban.

A los m√°s

débiles no había forma de despiojarlos. A estas criaturitas, se las llevaban al

patio ese de tanta humedad, donde estaban los barre√Īos llenos de agua, de

escarcha y con el cubo rompían el hielo y empezaban a echarles cubos de agua

allí encuero. Estas gentes, débiles como estaban, caían enfermos y muchos morían.

Teníamos miedo incluso que nos cogieran y nos apartaran para despiojarnos.

La denuncia de la fuga se hizo efectiva.

Cogieron una lista y empezaron a nombrar a los que asistíamos a clase de

franc√©s. √Čramos quince o veinte. Nos sacaron del patio aquel y nos llevaron

dentro, a la oficina, y nos hicieron una ficha. Sin saber a qué venía, sí nos

extra√Īaba que hubiera muchos guardias civiles. Nos tem√≠amos que era un

traslado. Dijeron que no nos harían falta los petates y nos trasladaron por las

calles de Jaén. Nos sacaron del convento, nos llevaban amarrados, de día, y nos

llevaron nuevamente a la Provincial. Pensamos que nos iban a fusilar. Nos

metieron en la celda, allí ya

castigados. No sabíamos nada. Un elemento más de tortura. Nadie nos explicaba

nada. Entre nosotros iba un muchacho de Jaén y entre los guardias había un

conocido de su familia. Probablemente tendr√≠an alg√ļn conocido con influencias,

porque empezó a moverse algo. Nos estuvieron sacando uno a uno y nos tomaron

declaración. Ahí fue donde se descubrió el asunto de la acusación de que

estábamos preparando una fuga. Finalmente, supimos que había sido el preso

com√ļn el de la falsa denuncia, porque ten√≠a mucha hambre. As√≠ lo confes√≥.

Allí tenían

la costumbre de llamar a los que estaban condenados a muerte. Los sacaban de

las celdas para meterlos en capilla. Y después iba el cura a confesarlos.

Jugaban con las personas y con la confusión de los nombres repetidos. Leían

repetidas veces el nombre sin los apellidos, creando el miedo en todos los que

así se llamaban. Cuando de noche, en que ya estaba todo tranquilo, abrían y

cerraban la celda con golpes fuertes y secos, como si fuera un ca√Īonazo, el

resto de los presos, en los patios, nos manteníamos en silencio. Escuchábamos

el ruido y sabíamos que habían sacado a algunos. Era la despedida: En silencio

hasta que ya terminaba la operación. Una de estas noches, la leche de mi ración

se había cortado y la de la cena no me la habían traído, estaba ya acostado en

el patio, casi en el centro, cuando sentimos que las celdas se estaban abriendo

y cerrando. Nuevamente sacaban condenados a muerte. Algunas veces se llevaban

también gentes de las que estaban en los patios. Aquella noche pude comprobar

el terror de sentirse la muerte de cerca. El guardián de la enfermería que

casualmente era nuevo, empezó a llamar a JUAN PERALES LEON. Pensé que era mi

hora. Empec√© a vestirme, a despedirme de los compa√Īeros, a sacarme lo que

guardaba para repartirlo. No hacía más que mirar hacia el rincón, como buscando

una escapada. Uno de los que estaba allí en la puerta, que era de donde me

daban las voces diciendo mi nombre, le dijo que dijera que era para que fuera a

recoger la leche. Estaba muerto y había resucitado. Mi reacción fue el cagarme

en su pu√Īetera madre, a√Īadi√©ndole el hijo de la gran puta. No era para menos.

Ni tomé leche ni tomé nada.

Pasan los

meses y una noche so√Ī√© con una serpiente muy grande. Ven√≠a por la carretera,

por el puerto de levante avanzando, muy grande y con muchos colores, muy

brillantes, muy bonita. Tuve aquel sue√Īo aquella noche. Me preocup√©. Siempre

hab√≠a escuchado que si sue√Īas con culebras es algo malo. Estaba lloviendo aquel

día cuando, sobre las once, llega un oficial llamándome. Sin más explicaciones,

me envían al juzgado. Hasta ese momento no había hecho ninguna declaración,

entre otros motivos, porque en el juzgado trabajaba un compa√Īero de prisi√≥n,

socialista creo, Manuel Reina, ferroviario, condenado a seis a√Īos por

asociación ilegal, que procuraba que mi expediente siempre estuviera en el fondo,

de los √ļltimos, evitando que me juzgaran. Cuanto m√°s tarde fuera juzgado, la

situación sería menos complicada y por tanto, la pena más suave. Me indicó que

en mi expediente aparecían personas de Alcalá que me querían ayudar. Después

supe que eran Cristóbal Alberto y José Espinosa. No podía retener más el

expediente. Se la estaba jugando.

Cuando

llegué al juzgado, me encontré un hombre sentado en la mesa, grueso, con una

cabeza gorda, muy gorda. Me quiso parecer uno que era muy amigo de un tío mío,

de José Valle, hermano de mi abuela, que era teniente en Cádiz. Don Pedro Ruiz,

me quiso parecer. Y antes de que me dijera nada le pregunté que si era don

Pedro. ¬ę¬°Cuando yo te hable, entonces me contestas!¬Ľ, fue su respuesta. Me dej√≥

sin habla. Le expliqué que lo había confundido. Era él. Finalmente, ni me tomó

declaración ni nada. Estuvimos hablando de Alcalá y de los conocidos. Estaba

allí de Juez, en Martos. Conmigo se portó bien. Dos o tres días después me

llamó y me dijo iba a Cádiz: Le mandé recuerdos a mi familia. Me parece que

luego lo trasladaron a Cádiz, pero me recomendó a un teniente juez, Riero, que

era de Huelva. Y este teniente, cuando ya pasaron unos días, me llamó, me tomó

declaración. La hice lo mejor que pude. Siempre mantuve que había sido hecho

prisionero. Y además, tenía a mi favor el haberme presentado de forma

voluntaria. Me defendía, aunque fueran mentiras. Cuando te defiendes las

mentiras est√°n autorizadas. Pasados unos cuantos meses, me llamaron al centro,

a las oficinas, y un capitán jurídico me proponía ponerme en libertad

condicional, si firmaba. Le dije que yo no firmaba, que yo no había cometido

delito ninguno, porque estar√≠a admitiendo una condena de doce a√Īos y un d√≠a.

Tras la negativa, me fui al patio. Cuando los compa√Īeros se enteraron de que no

había firmado y por tanto había renunciado a la libertad condicional, me

dijeron que estaba loco. Me insistieron tanto que finalmente me convencieron.

Firmé y salí en libertad condicional. Estábamos en diciembre de 1942. Había

estado preso tres a√Īos, tres meses y diecinueve d√≠as. Ingres√© nuevamente el 2

de julio de 1945, siendo juzgado el 4 de diciembre del mismo a√Īo por el Consejo

de Guerra de Ja√©n, causa el n¬ļ 649/45 y sentenciado a la pena de un a√Īo, por el

delito de subversión y propaganda ilegal y puesto en libertad y excarcelado el

23 de noviembre de 1947.

Viví en

Alcaudete. Allí nació mi hijo Juan. También Margarita. Me dediqué a vender

cuadros y ampliaciones de fotos. Los primeros días en libertad los pasé

descansando y reponiéndome un poco. Estaba muy delgado y débil, a pesar de que

me llevaban de comer. Todas las semanas Manuela iba a verme y me llevaba un

cesto con comida, que solidariamente repart√≠a entre mis compa√Īeros, al igual

que ellos hacían. No conocía nada más que las faenas del campo, de la forma que

aquí se labra la tierra y no mucho más. Siempre trabajé como independiente, en

invierno iba a echar boliches de carbón, en verano a segar o a las corchas.

Nunca había trabajado en un cortijo.

La

militancia pol√≠tica nunca la abandon√©. A√ļn hoy, viejo y cansado, la mantengo.

Recibíamos propaganda e incluso organizamos un plenario en Jaén. Teníamos un

enlace, que era una mujer mucho mayor que nosotros. Una de las veces, vino un

delegado de la CNT desde Sevilla a un plenario, que celebramos en Jaén. En mi

caso y aprovechando mi actividad de vendedor de cuadros, permitía mayor

facilidad para las reuniones y demás. Una noche cogí el tren hacia Jaén. Tenía

la dirección de la calle donde se iba a celebrar la reunión. Era una casa de vecinos.

Habíamos fingido que el que vivía allí estaba enfermo y el resto acudíamos a

visitarle. Nos reunimos en torno a quince compa√Īeros con el delegado que ven√≠a

desde Sevilla. Luego, como delegado, los acuerdos los comunicaba al resto de

los compa√Īeros. Est√°bamos todos, socialistas, anarquistas, organizados contra

el fascismo.

A la aldea

llegó un maestro de escuela. Le decían Kirico de la Cruz Martínez. Se introdujo

en nuestro grupo y nos traía propaganda de la CNT desde Granada. Su valentía y

el hecho de que la propaganda viniera desde Granada y no desde Jaén, que era lo

habitual, levantó algunas sospechas de que pudiera ser un infiltrado. Yo les

advert√≠ que tuvieran mucho cuidado. Tambi√©n a m√≠ me parec√≠a extra√Īo. Me tem√≠a

que podría ser una trampa como así finalmente fue. Yo les pedí que a mí ni me

nombraran en una reunión que iban a celebrar. Mientras celebraban la reunión,

llegaron un montón de guardias civiles. Cayeron todos en la redada y al cuartel

de la Guardia Civil. Allí les dieron una de palos impresionante, hicieron con

ellos barbaridades. Uno de ellos, Pepe se llamaba, tenía la piel pegada a la

camisa de lo que le hicieron. A otro que era socialista, un hombre alto,

fuerte, de campo, tranquilo, de esos hombres que no se alteran por nada, se llamaba

Manuel Molina. Lo cogieron y le amarraron los brazos atr√°s y con una cuerda

amarrada en las esposas a una garrocha, tiraban de él y lo subían. Le doblaban

los brazos hacia arriba con lo que pesaba y veían que no aguantaba más, lo

bajaban otra vez. Le echaban unos cuantos cubos de agua, lo reanimaban y vuelta

a empezar. Este fue el que me denunció a

mí, a otro muchacho que había allí, que era republicano, y a la mujer que

teníamos nosotros de enlace. Así, a los tres o cuatro días apareció la Guardia

Civil. Yo estaba almorzando y vi llegar a Hilario, que así se llamaba uno de

los guardias civiles. Recuerdo que comía una manzana. Me dijeron que les

acompa√Īara, que ten√≠an que hacerme unas preguntas. Y me llevaron all√≠ al

cuartel de la Guardia Civil en Alcaudete. Me hicieron perrerías. Procuraba

siempre proteger mi cara y mi boca. Me dieron palos por todas partes. Yo

gritaba para que se me escuchara desde la calle y dejaran de pegarme. El

cuartel estaba junto a la plaza de abastos. Me preguntaban sobre la organización.

Me mantuve en la negativa de que no sabía nada. Ignoraba que el otro ya había

confesado.

Del cuartel

pasé nuevamente a la cárcel. Me incomunicaron en una celda. Podía ver las otras

celdas del piso de arriba y que en una de ellas estaba la mujer que nosotros

teníamos de enlace. Sabía que no estaba solo, había también otro muchacho.

Estuve allí unos días y luego nos trasladaron a Jaén. Era el 2 de Julio del 45.

Nos metieron unos quince días en celdas, aislados, como prevención de los

posibles contagios. Tenía todo el cuerpo lleno de moratones, como si fueran

habichuelas pintas. Ya en el patio contacté con los otros presos y me contaron

lo que había pasado y lo que les habían hecho a ellos. El que me había delatado

quería hacer una declaración jurada diciendo que yo no era responsable. Lo vi

en la cárcel. Siguió siendo muy amigo mío.

Cuando nos

tomaron declaración, mantuve lo mismo que en el cuartel. Lo había negado todo.

Y repet√≠ como respuesta a cada pregunta ¬ęme ratifico en lo declarado ante la

Guardia Civil¬Ľ. Me pidieron que firmara una declaraci√≥n en la que se me acusaba

de ser el responsable y cabecilla de todo. Me negué a firmar. Con la pluma en

la mano me dirigí hacia una ventana con la intención de que pensaran que me iba

a tirar. Surtió efecto, porque me agarraron y admitieron que firmara lo que

había declarado. Creo que pensaron que me hubiera tirado de verdad y se

convencieron que decía la verdad. De no haber sido así, probablemente me

hubieran fusilado. La acusación era muy grave.

En el consejo

de guerra, recuerdo que dije que el tribunal tuviera en cuenta que era de

Alcalá de los Gazules, de la provincia de Cádiz, que allí siempre había

existido la CNT, que nunca había pertenecido el partido comunista. En

Alcaudete, donde residía, la CNT no había existido nunca, todos eran

socialistas y comunistas y dem√°s, pero la CNT nunca; entonces, argumentaba

yo al tribunal que cómo era posible que

un individuo que pertenecía a la CNT fuera a recibir a un delegado de la CNT,

si allí, en Alcaudete, no existía. Esa fue mi defensa. Aporté además una

declaración jurada del muchacho que me había denunciado, donde decía que lo

había declarado bajo tortura. Pensé que me iba en libertad, pero al ser

reincidente, no pudo ser. Me condenaron a un a√Īo de prisi√≥n por asociaci√≥n y

propaganda ilegal. Salí en libertad el 23 de noviembre de 1947. Había cumplido

dos a√Īos, cuatro meses y un d√≠a. Me acumularon parte de la anterior condena. Y

porque, seg√ļn dijeron se hab√≠a perdido el testimonio de condena.

Recordaré

siempre cuando me trasladaron a la c√°rcel de Guadalajara. Lo hicimos en un tren

escoltados por la guardia civil. Un tren cochinero, donde transportaban ganado.

Nos llevaron amarrados con alambres y argollas, como si fuéramos animales.

Cuando llegábamos a alguna estación, escuchábamos cómo se referían a nosotros:

¬ęun vag√≥n de rojos¬Ľ. En las estaciones, el trato de las gentes no era malo,

todo lo contrario. A las mujeres no las dejaban acercarse. Seguramente nos

hubieran dado agua o algo de comida. Llegamos a Madrid, creo que a la c√°rcel de

Carabanchel, y estuvimos all√≠ como de transe√ļntes. No sab√≠amos d√≥nde √≠bamos.

Guadalajara

era un penal viejo, mucho peor que Ja√©n. Por la ma√Īana, diana, y al patio.

Había presos por todos lados, por todas las galerías. El patio estaba lleno de

nieve. Siempre con mucho frío. No nos dejaban salir con las mantas. Teníamos

que estar con el traje de penado, de tela gris de mala calidad, con gorro

incluido. Est√°bamos en el patio desde por la ma√Īana. Solo pod√≠as pasear,

tuvieras o no ganas o fuerzas. El frío no permitía que estuvieras sentado o

tumbado. Escribí a unos primos en Cádiz, algunos de ellos eran zapateros,

pidiéndoles que me mandaran unos zapatos, porque pasaba mucho frío con las

alpargatas. No me contestaron. Muchas veces me he preguntado el porqué. Nunca

les pregunté. Mezquindad, miedo. No lo sé.

Desde el

penal, salían expediciones para trabajar. Todos los presos querían salir,

porque reducía la pena y porque salir de allí ayudaba a que el tiempo fuera más

rápido. También era mejor la comida. En el penal pasábamos hambre. Muchas veces

pensé hasta en los huesos de las aceitunas, aun teniendo la boca como la tenía.

Muchas de las expediciones iban para Cuelgamuros. Allí iban sobre todo los

condenados a muerte. Los trabajos eran más peligrosos. A mí nunca me admitieron

por el tiro en la boca.

El trato era

normal. Si te mandaban al patio, no podías cuestionarlo porque entonces venía

el castigo. Tenías que doblegarte a todo lo que los funcionarios ordenasen. No

había otra alternativa. Llegó un momento en que la comida era muy mala y muy

escasa. Ni se podía comer. Hicimos la primera huelga de hambre que hubo dentro

de las prisiones. Poco a poco fue tomando fuerzas, hasta que una noche nos

pusieron de comer unas gachas de harina con altramuces, muy amargas, con muy

poco aceite y de postre, nunca nos daban postre, unos higos pasados secos.

Aquello no se pod√≠a comer. La decisi√≥n se tom√≥ aquella misma noche. A la ma√Īana

siguiente, ante el reparto, no pusimos los platos, pasando de largo. El oficial

que estaba allí presente no dijo nada. Cerró la puerta y nos quedamos en el

patio incomunicados. Luego bajó el director de la cárcel, que nos dio una

peque√Īa charla. Nombramos un portavoz y el plan era que la comida no se pod√≠a

comer. Estuvimos ocho d√≠as. Por la ma√Īana, nos ofrec√≠an el caf√©, pero nadie lo

cogía. Igual con el almuerzo y la cena. Cuando llevábamos seis o siete días, te

machaca el hambre. Se puede resistir. Perd√≠ peso, me qued√© a√ļn m√°s delgado, m√°s

demacrado. La piel se oscurece, como la de los gitanos. Me acordaba del color

de la cara del Santo Entierro de Alcalá. Frecuentemente, me venía a la memoria.

Al octavo día se solucionó. Prometieron que tanto el trato como la comida

mejorarían. Para ir haciendo estómago, nos dieron agua con arroz y nos

incomunicaron en las celdas. Prácticamente, al poco tiempo, todo seguía igual.

Los funcionarios se llevaban parte de las raciones que nos correspondían.

Incluso incomunicados, nos empezamos a comunicar. En un principio, a través de

los váteres, situados en cada una de las celdas. Limpios y sin agua, permitían

la comunicación entre una celda y la siguiente. Pero necesitábamos utilizarlos

para nuestras necesidades. Así que tuvimos que inventarnos otro método. Con un

alambre gordo empezamos calando de un tabique a otro. Con mucha paciencia

hicimos un peque√Īo agujero que nos permit√≠a meter y pasarnos papeles enrollados

como cigarros en los que escribíamos nuestros mensajes. Los petates puestos

sobre la pared, cubrían los huecos. De celda a celda, la comunicación era

completa. También tapábamos los agujeros con migas de pan y el caliche de la

pared. Había también otros procedimientos que incluso se han visto en algunas

películas.

Salí en

libertad una ma√Īana. Ten√≠a muy poco dinero. Me fui a la estaci√≥n. Ten√≠a la

direcci√≥n de nuevos compa√Īeros de Madrid. Estaba deseando que llegara el tren

para marcharme. Estando cerca ya de Madrid, se me present√≥ una se√Īora de unos

cincuenta a√Īos, que entabl√≥ conversaci√≥n conmigo, pregunt√°ndome de d√≥nde ven√≠a

y demás. Desconfiado, mis respuestas fueron secas y esquivas. Después llegó un

joven, que también entabló conversación. Era grueso y fuerte. Desde el

principio, sospeché de

él. Tanto la

mujer como el

joven extra√Īamente se

mostraban solidarios conmigo e

intentaban que les diera datos. Incluso la mujer, me ofreció su casa para que

me quedara aquella noche. Finalmente, le dije que lo que quería era llegar a mi

casa y coger el tren de Andalucía lo más pronto que pudiera. Me vine directo

para donde estaba mi mujer. Llegué a Cádiz y cogí el correo para Alcalá. A la

gente no la conoc√≠a. Hab√≠an pasado ya doce a√Īos desde que march√©. Creo que algunos

de los que

iban en el correo me

reconocieron, pero evitaron el contacto. Yo venía de la cárcel y era un rojo.

Me estaban esperando mi madre y Manuela. Fue muy emotivo: besos, abrazos.

Algunos familiares vinieron a saludarme a la casa. Otros, conocidos de antes,

incluso de derechas, no me negaron el saludo. Alberto o el propio Chiquito, el

zapatero, que era falangista y muy buena persona, su hermano también vino a

verme. Sin embargo, la gente de izquierdas, amigos míos, me rehuían.

Seguramente ser√≠a por el miedo. Yo con el √ļnico que me paseaba era con tu

padre.

Mi

dificultad para comer masticando me complicaba el poder aceptar algunos

trabajos. Tenía que trabajar. Tenía que hacer algo. Me había quedado sin nada.

Yo mantenía el contacto con la casa cuando estuve vendiendo cuadros en

Alcaudete. Les escribí y les conté lo que me había pasado, que yo era un preso

pol√≠tico, que no era un preso com√ļn. Ten√≠a una ampliaci√≥n de una foto de cuando

yo era soldado. Estuve mirando y viendo las opciones de dedicarme nuevamente a

la venta de los cuadros. La Moma, que iba vendiendo ropa por los campos de

alrededor, tenía muy buenos conocimientos y era muy conocida. En los primeros

d√≠as la acompa√Īaba, me sent√≠a protegido y me ayudaba a que la gente me

recibiera sin temores. Llevaba cafés y cuatro cosillas de esas que la gente

necesita. Iba, además, con mis cuadros. Ofrecía las ampliaciones y así pude ir

defendi√©ndome e iniciando lo que luego ser√≠a ¬ęLa Joya¬Ľ.

√Čsta es mi

historia.

* * *

Los

procedimientos sumarísimos de Juan Perales León

En 1990,

acogiéndose a los beneficios prevenidos en la Disposición Adicional decimoctava

de los Presupuestos Generales del Estado, Juan Perales León solicita los datos

necesarios para ello. La respuesta de la Subdirección del Centro Penitenciario

de Cumplimiento de Guadalajara, resume su historial penitenciario:

‚ÄĘ Ingreso en prisi√≥n el 18 de agosto de

1939 y jugado por Consejo de Guerra de Ja√©n, causa n¬ļ 42.113, siendo

sentenciado a la pena de DOCE A√ĎOS por el delito de AUXILIO A LA REBELI√ďN

‚ÄĘ Fue puesto en libertad y excarcelado

el 7 de diciembre de 1942.

‚ÄĘ Permaneci√≥ en prisi√≥n TRES A√ĎOS, TRES

MESES Y DIECINUEVE D√ćAS.

‚ÄĘ Nuevo Ingreso el 2 de julio de 1945,

siendo juzgado el 4 de diciembre del mismo a√Īo, por Consejo de Guerra de Ja√©n,

causa n¬ļ 649/45 por la que es sentenciado a la pena de UN A√ĎO por el delito de

ASOCIACI√ďN Y PROPAGANDA ILEGAL.

‚ÄĘ Fue puesto en libertad y excarcelado

el 23 de noviembre de 1947.

‚ÄĘ Permaneci√≥ en prisi√≥n DOS A√ĎOS,

CUATRO MESES Y VEINTI√öN D√ćAS.

‚ÄĘ Tiempo

total en prisi√≥n CINCO A√ĎOS, OCHO MESES Y DIEZ D√ćAS.

Afortunadamente

hoy contamos con los dos expedientes al completo. Solicitados a la Dirección

General correspondiente, me fueron enviados ambos en formato digital. Son

documentos, en muchos casos deteriorados y difíciles de leer, que confirman los

detalles narrados por Juan Perales: El procedimiento sumarísimo de urgencia

n√ļmero 42.113, de la 2¬™ Regi√≥n Militar, plaza de Ja√©n, por un delito de

Rebelión Militar y la Causa 649/45 por Asociación y propaganda ilegal.

A una vida

ya ¬ęjodida¬Ľ, se le a√Īadi√≥ la sinraz√≥n de una administraci√≥n burocratizada y

lenta, y la pena de UN A√ĎO por Asociaci√≥n y Propaganda Ilegal, se convierte en

casi un a√Īo m√°s. En los documentos de Sumario se incluyen dos cartas firmadas

por Juan Perales en las que en primer lugar, con fecha de 22 de mayo de 1947,

solicita una nueva audiencia en vista de que no ha sido puesto en libertad y en

segundo t√©rmino, de fecha 3 de septiembre del mismo a√Īo, preguntando nuevamente

a qué se debe su retenimiento. Contamos, igualmente con el documento expedido

con la liquidación de condena, donde claramente se anotan los días pasados en prisión,

excedidos de la condena.

La

documentación y la información que aportan los expedientes de ambos procesos

permiten reconstruir muchos de los detalles relatados en las memorias de Juan

Perales. Están todos los datos. La administración de la justicia militar

recopila de forma casi maniática información, aunque en muchos casos, de forma

repetitiva. Entre éstos, contamos con un cuadro donde se recogen las

¬ęvicisitudes penitenciarias¬Ľ del penado. Recojo las m√°s significativas:

‚ÄĘ 24 de octubre de 1940. Ingresa

procedente de la Provincial de Jaén.

‚ÄĘ 8 de mayo de 1941. Ingresa procedente

de la Prisión Habilitada de Santa Clara.

‚ÄĘ 30 de diciembre de 1941. Asesor√≠a

Jurídica en oficio unido, participa que contra el titular se instruye

procedimiento n¬ļ 42.113.

‚ÄĘ 14 de febrero de 1942. El juez

militar eventual n¬ļ 6 ratifica y razona peligrosidad del titular en sumario n¬ļ

42.113.

‚ÄĘ 6 de mayo de 1942. Se recibe y une

del Juzgado Militar Eventual n¬ļ 6 auto de ratificaci√≥n de prisi√≥n y

peligrosidad del titular.

‚ÄĘ 7 de diciembre de 1942. En libertad

en virtud de orden unida del juez militar

especial 1.718 de plenarios de esta plaza. Se acusa recibo y se

participa.

‚ÄĘ 10 de febrero de 1943. Se recibe

copia del fallo y liquidaci√≥n de condena del procedimiento n¬ļ 42.113 sobre

auxilio a la rebelión. En su virtud el titular ha sido condenado a la pena de

doce a√Īos de prisi√≥n, en Consejo de Guerra celebrado en la Plaza de [‚Ķ] el d√≠a

[…] siendo firme la sentencia en Sevilla el día 31 de diciembre de 1942. Se le

abona de prisión preventiva

1.244 días,

qued√°ndole por cumplir 8 a√Īos y 216 d√≠as, que dejara extinguidos el d√≠a 1¬ļ de

agosto de 1951.

‚ÄĘ 18 de febrero de 1943. Se interesa de

las autoridades locales de Alcaudete, información del titular para instruirle

expediente de libertad condicional con arreglo a la Ley de 1¬ļ de abril de 1941.

‚ÄĘ 3

de marzo de 1943. La Junta de Disciplina acuerda conceder informar de buena

conducta al titular y remitir a la Comisión Provincial de Libertad Condicional

el expediente que se le tramita.

‚ÄĘ 4 de marzo de 1943. Se eleva a la

superioridad expediente de propuesta de libertad condicional del titular con

informe favorable de la Comisión Provincial.

‚ÄĘ 14 de marzo de 1943. En libertad

condicional sin destierro en virtud de orden telegr√°fica del Centro Directivo

que se une a expediente de Jos√© P√©rez Monje. Contin√ļa fijando su residencia en

Alcaudete (Jaén). Se participa y se cumplimenta.

‚ÄĘ 23 de marzo de 1943. Se remite al

capitán general de la 2ª Región Militar, Centro Directivo y alcalde de Alcaudete

(Jaén) certificados de liberación condicional del titular.

‚ÄĘ 25 de marzo de 1943. Se recibe y une

escrito del juez del Juzgado de Ejecutorias n¬ļ 1 de esta plaza, interesando la

situación procesal del titular, se le participa que se halla en libertad condicional

y con residencia en Alcaudete (Jaén).

‚ÄĘ 15 de julio de 1945. Reingresa del

arresto municipal de Alcaudete a disposición del Juzgado Militar Especial de

Plaza, virtud orden de admisión del gobernador civil de Jaén que se une a

expediente de Antonio Delgado Jurado.

‚ÄĘ 6 de septiembre de 1945. Se remite al

presidente de la Junta Provincial de Libertad Vigilada la ficha de liberto,

contestando al oficio que se une.

‚ÄĘ 4 de diciembre de 1945. Asiste a

consejo de guerra, reintegrado a la prisión en la misma fecha. Orden del

presidente del Consejo unida a expediente de J. Francisco Moreno Carmona.

‚ÄĘ 1 de marzo de 1946. Revocados los

beneficios de libertad condicional, √ļnase oficio del presidente de la Junta

Provincial

‚ÄĘ 12 de marzo de 1946. √önase oficio del

subdirector general de Libertad Vigilada, participando interese del Centro

Directivo traslado del titular a Guadalajara.

‚ÄĘ 16 de marzo de 1946. Ordenada

conducción a Guadalajara.

‚ÄĘ 26 de marzo de 1946. Entregado a la

Guardia Civil para su conducción a la Prisión Provincial de Guadalajara.

‚ÄĘ 28 de septiembre de 1946.

LICENCIAMIENTO DEFINITIVO Y RETENCI√ďN. ‚ÄďCon esta fecha y en virtud de oficio,

que se une, de la Subdirección General de Libertad Vigilada, es licenciado

definitivamente este interno por la condena que extingu√≠a de 12 a√Īos, por el

delito de auxilio a la rebeli√≥n, C/ n¬ļ 42.113, por haberle sido aplicados los

beneficios de indulto a que se refiere el decreto de 9 de octubre de 1945,

quedando retenido por tener otra condena de UN A√ĎO por delito posterior de

asociaci√≥n y propaganda ilegal, C/ n¬ļ 649/45. Se da cuenta del licenciamiento y

retención a la Junta Provincial de Libertad Vigilada de Jaén, Sección de

Libertad Condicional, Sub. Gral. del Servicio de Libertad Vigilada y capit√°n

general de la Segunda Región Militar, de cuya autoridad se interesa ordene la

práctica y remisión de nueva liquidación de condena por la causa posterior, a

partir del día 12 del corriente mes de septiembre, fecha en que le fueron

concedidos los beneficios de indulto por la condena primitiva. Se remiten

certificados y modificación al R.I.

‚ÄĘ 29

de noviembre de 1946. ORDEN DE TRASLADO. Se recibe y une al expediente de Pablo

Carde√Īas Villegas, Orden del Centro Directivo, trasladando al titular a la

Prisión Central de esta ciudad, para seguir extinguiendo condena.

‚ÄĘ 6 de diciembre de 1946. TRASLADO. Es

entregado a la fuerza p√ļblica para su conducci√≥n e ingreso en la Prisi√≥n

Central de esta Ciudad, en virtud de Orden del C. Directivo, de fecha 27 de

noviembre pasado.

‚ÄĘ 6 de diciembre de 1946. Sello

ilegible que parece que pone ¬ęPrisi√≥n Central Guadalajara, Ingresa procedente

[‚Ķ] De Plaza. Penado. Directivo. Extinguir condena¬Ľ.

‚ÄĘ 25 de enero de 1947. Se interesa del

capitán general de la 2ª Región Militar (Sevilla) la urgente remisión de nueva

liquidaci√≥n de condena relativa al titular por causa n¬ļ 649/1945.

‚ÄĘ 16 de mayo de 1947. Se une minuta de

telegrama al capitán general interesando liquidación por causa 649/45. Se da

curso a instancia a la misma autoridad que se eleva al titular en el mismo

sentido.

‚ÄĘ 30 de agosto de 1947. Se interesa del

capitán general de la Segunda Región Militar, liquidación de condena del

titular en causa n¬ļ 649 del 45 por el delito posterior de UN A√ĎO.

‚ÄĘ 10 de septiembre de 1947. Se pone en

conocimiento de la Direcci√≥n General, seg√ļn minuta unida, que el titular debe

tener extinguida la condena 649/45 de un a√Īo.

‚ÄĘ 19 de septiembre de 1947. Se da curso

a instancia que eleva el ministro del Ej√©rcito en s√ļplica que le sea remitido

por el capit√°n general de la Segunda Regi√≥n testimonio y liquidaci√≥n seg√ļn

minuta unida.

‚ÄĘ 19 de noviembre de 1947. Se interesa

por telegrama liquidación de condena del titular a la D. General, capitán

general de la 2ª Región Militar y otra institución ilegible en el documento.

‚ÄĘ 23 de noviembre de 1947. En libertad

definitiva en virtud de telegrama del capitán general de la Segunda Región

Militar. Se da cuenta y remiten certificados.

‚ÄĘ 30 de noviembre de 1947. Se recibe y

une telegrama postal del capitán general de la Segunda Región Militar,

adjuntando liquidación de condena del titular en la que aparecen que este

penado ha cumplido quinientos nueve días con exceso.

Destacan,

adem√°s, de ambos procedimientos, documentos a los que me quiero referir, por su

significación y por su interés.

En

Alcaudete, a 4 de agosto de 1939, firma su primera declaración. Se informa una

vez recibido del comandante del Puesto de la Guardia Civil de Alcal√° de los

Gazules, que se procedi√≥ a la ¬ędetenci√≥n del individuo que dice llamarse Juan

Peales Le√≥n, de veinte y cinco a√Īos de edad, amancebado, natural de Alcal√° de

los Gazules y vecino de ésta, del campo, manifiesta que es cierto que fuera de

izquierdas por pertenecer a la CNT, antes y durante el Movimiento, pero que no

coaccionó nunca a nadie, en huelgas dice que él intervino como es natural, que

iban todos y que él tenía que ir también, ya que no podían seguir trabajando;

en actos de propaganda sólo iba a escuchar a los oradores que llegaban; que es

cierto que se pasara por el frente de M√°laga a la zona roja, acompa√Īado de

otros dos individuos con los cuales estuvo dos tardes antes oblig√°ndoles a que

se marchara a la zona roja con ellos, que fue lo que hizo¬Ľ.

Fechado en

Alcal√° de los Gazules, el 11 de noviembre de 1939 y el 24 del mismo mes y a√Īo,

el entonces alcalde, Isidro Castro Puelles, y el jefe local de Falange, Juan

Armario, informan en ambos casos al Juzgado Militar n¬ļ 8 la Plaza de Ja√©n, en

los siguientes t√©rminos: ¬ępropagandista peligroso de las teor√≠as marxistas,

estando afiliado a la CNT, no teniéndose noticias de su intervención directa en

otros hechos delictivos¬Ľ, recog√≠a el informe de Isidro Castro.

¬ęera un

elemento destacado de la CNT en esta localidad, sin que conste tomara parte en

desmanes, así como tampoco las causas de su internamiento en la zona marxista.

Estimo pueden dar noticias de la actuaci√≥n de este individuo los se√Īores Jos√©

Espinosa y Espinosa y Don Cristóbal Alberto Romero, farmacéutico e industrial

establecidos en √©sta¬Ľ, apuntaba Juan Armario.

El juez

municipal de Alcal√° de los Gazules, Juan Montes de Oca y Montes de Oca, ser√° el

encargado, y así lo manda y firma, de recoger las declaraciones de los vecinos

apuntados por Juan Armario, en abril de 1940.

Tanto José

Espinosa y Espinosa, de 43 a√Īos, casado, farmac√©utico, como Crist√≥bal Alberto

Romero, de 54 a√Īos de edad, industrial, dicen lo mismo: ¬ęconocen a Juan Perales

León y que se distinguía en su ciudad por sus ideas avanzadas, haciendo gran

ostentación de las mismas, siendo por tanto su actuación política social en

√©sta de calidad bastante mala¬Ľ. Desconozco si Juan Armario apuntaba estos dos

nombres pensando en que hablarían bien de Juan Perales o todo lo contrario. Lo

que sí pensó siempre Juan Perales era que estas dos personas habían hablado

bien de él y que por tanto le habían ayudado, como nos recuerda en sus

testimonios.

En enero de

1940, el gobernador Civil de Málaga, recopilando la información recibida, se

dirige a los servicios de Justicia de Ja√©n en los siguientes t√©rminos: ¬ęremite

tarjeta de Concentración de cuadros de Defensa Combativa CNT FAI Fuerzas

libertarias extendida a nombre de Juan Perales León, vecino de Alcalá de los

Gazules, actualmente detenido en la Prisi√≥n Provincial de esa Plaza¬Ľ (Patio de

los Abogados). A√Īade que ¬ęel individuo de referencia, observ√≥ una conducta

irregular, signific√°ndose en cuantos actos de car√°cter extremista se

celebraban, por lo que tuvo que ser amonestado en distintas ocasiones por la

Guardia Civil. Se dedicaba a efectuar una intensa labor favorable a los ideales

marxistas siendo siempre designado para el reparto de propaganda impresa de los

ideales extremistas. Iniciado el Glorioso Movimiento Nacional, su reemplazo fue

movilizado e incorporado al ejército Nacional, al poco tiempo desertó en unión

da varios extremistas, huyendo a lo que fue ejército rojo, ignorándose la

actuaci√≥n que posteriormente haya desarrollado¬Ľ.

Se le toma

declaraci√≥n, en Ja√©n, el 18 de abril de 1940. Contaba con 26 a√Īos de edad.

Preguntado convenientemente y exhortado a decir la verdad ‚Äďas√≠ se expresa el

texto jur√≠dico‚Äď, contesta ¬ęque le sorprendi√≥ el Glorioso M. N. en el pueblo de

su naturaleza de donde ingresó en el ejército nacional siendo trasladado al

frente de Estepona, donde dos compa√Īeros de su misma unidad lo pasaron al campo

rojo, haciéndolo de una forma obligada. Con anterioridad al Glorioso M.N.,

pertenecía a la

CNT y una

vez iniciado el Movimiento a ninguno. Que en algunas ocasiones ha asistido a

algunas huelgas, pero no a todas y que asistía a las mismas pues en caso de no

hacerlo sería expulsado de la organización. Que en ninguna ocasión ha

hablado mal del Movimiento¬Ľ. Cita como personas que puedan garantizar su

conducta pol√≠tico social a Manuel Mart√≠nez (panadero) y a Miguel ¬ęMoragas¬Ľ,

ambos domiciliados en la Calle Alta de Alcaudete. ¬ęQue no tiene m√°s que decir¬Ľ.

Declaran

ambos el 7 de mayo. El primero dice que ¬ęsabe y le consta que el mismo durante

su permanencia en esta población ha observado buena conducta mostrándose

en todo momento

como persona de orden y amante de la justicia¬Ľ. Miguel de la Rosa Arjona, alias ¬ęMoragas¬Ľ,

declara que ¬ęnunca observ√≥ mala conducta, ha sido persona de orden y amante de

la justicia, ignorando el que habla cual haya sido su comportamiento fuera de

la poblaci√≥n, as√≠ como si ha intervenido o no en alg√ļn desorden de los

cometidos por los rojos¬Ľ.

El informe

de la Guardia Civil de Alcaudete en respuesta a la petición de los

correspondientes informes, est√° fechado el 7 de mayo y es negativo, en el

sentido de no encontrar nada respecto al encartado Juan Perales León, por ser

desconocido.

En octubre

de 1940, en telegrama dirigido al Juzgado de Alcaudete, el jefe de la Policía

Local de Alcal√° de los Gazules, informaba en estos t√©rminos: ¬ęizquierdista

furibundo, autor de coacciones, huelgas, perteneciente CNT, propagandista

radical de tal partido, incorporado ejército nacional se fugó con otros en

frente de M√°laga, pas√°ndose a las filas rojas, antes de 1936 conducta

societaria mal√≠sima¬Ľ.

El auto de

procesamiento, fechado a 24 de julio del mismo a√Īo, 1940, recoge su pertenencia

a la CNT, su significación en huelgas, la movilización en su reemplazo y la

deserción en el frente de Estepona, hechos estos constitutivos de un delito de

Rebeli√≥n Militar, seg√ļn el C√≥digo de Justicia Militar.

El siguiente

documento de inter√©s nos lleva casi a dos a√Īos despu√©s, 13 de marzo de 1942. La

indagatoria, cuando contaba con 28 a√Īos. Estatura 1,59. Cejas pobladas, ojos

pardos, barba cerrada. Como se√Īas particulares tiene ¬ędeformaci√≥n de la

barbilla con toda la dentadura inferior postiza¬Ľ. Declara que ¬ęse afirma y

ratifica en las declaraciones que tiene presentadas, menos en lo referente a

que voluntariamente se pasase al ejército rojo, puesto que si pasó fue porque

le obligaron dos individuos extra√Īos, que lo encontraron entre las posiciones Nacionales

y en retaguardia, de los que una vez al llegar al pueblo de M√°laga pude hacerme

cargo de que eran rojos, en cuyo pueblo estuve detenido unos días y por

hallarme enfermo me evacuaron al hospital de M√°laga. Que no ha intervenido en

hechos delictivos y sí sólo en algunas huelgas por pertenecer a la CNT. Que se

encontraba destinado en el regimiento de C√°diz n√ļmero 33. Que cuando fue dado

de alta del Hospital y que aprovechando que la Aviación Nacional bombardeaba

dicha capital, salió del Hospital, marchó a Almería y de esta a Jaén.

Incorpor√°ndose en la setenta y nueve Brigada que se encontraba en el frente de

Martos, marchando con la misma a Levante¬Ľ.

Constan los

mandamientos en que se ratifica la prisi√≥n, donde ¬ęse razona la peligrosidad de

Juan Perales Le√≥n¬Ľ. Fechados el 20 de febrero y 6 de mayo de 1942.

Las

diligencias a cargo del teniente Juez Instructor, Don Miguel Harriero Pavón

est√°n fechadas el 9 de septiembre de 1942. En ellas se recogen los hechos

declarados por Juan Perales León.

El auditor,

en octubre del mismo a√Īo, eleva a plenario la causa y ratifica la prisi√≥n

preventiva, resolviendo que deben pasar al fiscal jurídico militar los Autos,

siéndoles aplicables los artículos 656, 657 y siguientes del Código de Justicia

Militar.

El fiscal jurídico-militar considera los

hechos probados y constitutivos de un delito de auxilio a la rebelión, previsto

y penado en el art√≠culo 240 del C√≥digo de Justicia Militar. ¬ęConsidera

responsable del delito al procesado, no concurriendo circunstancias modificativas

de la responsabilidad criminal. Propone que se imponga una pena de reclusión

temporal con las accesorias legales, sin perjuicio de las resultancias que

puedan derivarse de las nuevas diligencias que se solicitan. Procede conmutar

una pena de seis a√Īos y un d√≠a a doce a√Īos de prisi√≥n mayor [‚Ķ] Que sea

abonable el tiempo de prisión preventiva sufrida. Se le exigirá responsabilidad

civil que se hará efectiva en la forma y cuantía que determinen las

disposiciones legales vigentes. Queda concretada la pena a doce a√Īos de prisi√≥n

mayor con las accesorias de privación de todo cargo y del ejercicio del derecho

de sufragio durante el tiempo de duración de la condena y siendo la misma de

una cuant√≠a no inferior a la de doce a√Īos y un d√≠a [‚Ķ]¬Ľ.

Finalmente,

el fiscal, ¬ęen virtud de la cuant√≠a de la pena que en su d√≠a puede corresponder

al procesado, procede acordar la libertad provisional del mismo¬Ľ. Firmado en

Sevilla, a 10 de octubre de 1942.

El 7 de

diciembre, el director de la Prisión Provincial de Jaén comunica la puesta en

libertad del detenido, comunicándole la obligación de presentarse en el juzgado

de Alcaudete.

Como bien

recordaba en su relato, finalmente firma y acepta la pena impuesta a cambio de

la libertad. Así lo recoge el auditor, en escrito firmado en Sevilla, a 19 de

diciembre de 1942.

Igualmente,

el capit√°n general de la Regi√≥n, firma a 31 de diciembre del mismo a√Īo. En la

diligencia de liquidación de condena, se refleja que cumplirá su condena a

primeros de agosto de 1951.

El siguiente

documento que presento hace referencia al procedimiento por el que se le

condena a Juan Perales, como bien relataba, junto a un grupo de detenidos. Es

el sumarísimo 649/45. Todos se encuentran en prisión preventiva, procesados por

el supuesto delito de asociación y propaganda ilegal. El Consejo de Guerra se

re√ļne el 4 de diciembre de 1945, en Ja√©n, y son juzgados:

‚óŹ Manuel Molina Garc√≠a de cuarenta y dos

a√Īos, soltero, campesino, domiciliado en Alcaudete, C/ Cuesta de la Fuente n¬ļ

15.

‚óŹ Jos√©

Escucha (Escuela) Quintero, de cuarenta y un a√Īos, casado, empleado,

domiciliado en Alcaudete C/ Jes√ļs n¬ļ 33.

‚óŹ Arturo Garc√≠a Padilla de cuarenta y

cuatro a√Īos, viudo, campesino, domiciliado en la aldea de Sabariego.

‚óŹ Antonio Mar√≠n Coronado, de treinta y

dos a√Īos, casado, campesino, domiciliado en la aldea de Sabariego.

‚óŹ Alejandro Conde Puche, de treinta y

dos a√Īos, casado, industrial, domiciliado en esta capital C/ Zeventon? n¬ļ 8.

‚óŹ Antonio Delgado Jurado de veintiocho

a√Īos, soltero, panadero, domiciliado en Alcaudete, C/ Sabariego n¬ļ 5.

‚óŹ Juan Perales Le√≥n de treinta y un

a√Īos, casado, campesino, domiciliado en Alcaudete, en Tejar de las Rocas.

‚óŹ Francisca Ballesteros Gonz√°lez, de

cincuenta y cinco a√Īos, viuda, sin profesi√≥n especial, domiciliada en Alcaudete

en la carretera de Martos.

Los

procesados Manuel Molina García, José Escucha (Escuela) Quintero, Antonio Marín

Coronado y Antonio Delgado Jurado, todos ellos de antecedentes izquierdistas y

condenado el primero a la pena de dos a√Īos y en un d√≠a de reclusi√≥n menor por su

actuación durante el dominio rojo formaron una organización clandestina de

carácter local y orientación comunista en el pueblo de Alcaudete, recibiendo la

propaganda el José Escucha que la distribuía entre los demás.

El procesado

Alejandro Conde Puche condenado a la pena de doce a√Īos y un d√≠a de reclusi√≥n

menor por auxilio a la Rebelión militar, enviaba a los anteriores la propaganda

desde esta capital, unas veces directamente a Alcaudete, y otras por mediación

de la procesada Francisca Ballesteros González, que le servía de enlace a tal

fin.

El procesado

Juan Perales León, condenado por el mismo delito que el anterior a la pena de

doce a√Īos y un d√≠a de reclusi√≥n menor, estaba en relaci√≥n con la organizaci√≥n

comunista referida, anunciando a Manuel Molina la próxima llegada de un enlace

de Sevilla portador de m√°s propaganda.

El procesado

Arturo Garc√≠a Padilla, condenado a veinte a√Īos de reclusi√≥n menor. Tambi√©n por

auxilio a la Rebelión, celebraba reuniones en casa de Antonio Marín en la que

trataban de la organización del Partido Comunista.

Todos estos hechos el Consejo de Guerra estima

probados.

El fiscal

jurídico militar, en sus conclusiones definitivas califica los hechos como

constitutivos de un delito de auxilio a la rebelión militar y pide la imposición

de la pena de doce a√Īos y un d√≠a de

reclusión menor para todos y cada uno de los procesados y el defensor,

de un delito de propaganda ilegal en cuanto a Manuel Molina García, José

Escucha Quintero, Antonio Marín Coronado, Antonio Delgado Jurado y Alejandro

Conde Puche, para los que pidi√≥ la pena de un a√Īo de prisi√≥n menor, suplicando

por √ļltimo la absoluci√≥n de Juan Perales Le√≥n, Arturo Garc√≠a Padilla y

Francisco Ballesteros Gonz√°lez, por estimar que no han cometido delito alguno.

El Consejo

de Guerra falla que se condene a los procesados Manuel Molina García, José

Escucha Quintero, Antonio Marín Coronado y Antonio Delgado Jurado, a la pena de

seis a√Īos y un d√≠a de prisi√≥n mayor; a los procesados Alejandro Conde Puche a

la pena de tres a√Īos de prisi√≥n menor y a Arturo Garc√≠a Padilla, Juan Perales

Le√≥n y Francisca Ballesteros Gonz√°lez a la pena de un a√Īo de la misma prisi√≥n

menor, a todos ellos como autores de un delito consumado de auxilio a la

Rebeli√≥n Militar, con las accesorias de suspensi√≥n de todo cargo p√ļblico,

profesión, oficio y derecho del sufragio durante el tiempo de la condena,

sirviéndolas de abono para el cumplimiento de la misma la prisión preventiva

sufrida por razón de estos autos.

El siguiente

documento, desde la Dirección de la Prisión Central de Guadalajara, se dirige

al capitán general de la Segunda Región Militar. Está fechado el 25 de enero de

1947 y reitera la petición de la nueva liquidación de condena, dada la especial

situación del penado, que ingresado procedente de la Prisión Provincial el 6 de

diciembre de 1946, en su expediente aparece un oficio de la citada prisión que

trascrito dice:

Habiendo

sido licenciado definitivamente con fecha 28 del corriente, el interno de este

establecimiento, JUANPERALES LEON, por la condena que extingu√≠a de 12 a√Īos por

el delito de Auxilio a la Rebeli√≥n causa n¬ļ 42113, Consejo de Guerra de Ja√©n,

por aplicación a la misma de los beneficios de indulto a que se refiere el

Decreto de 9 de Octubre de 1945, y quedando retenido en prisión en esta de mi cargo,

por tener otra condena de un a√Īo por delito posterior de asociaci√≥n y

propaganda ilegal, puesta por Consejo de Guerra en Jaén, el 4 de Diciembre de

1945 C/ n¬ļ 649/45, ruego a V.E tenga a bien ordenar se practique y remita a

esta Direcci√≥n nueva liquidaci√≥n de condena por la causa posterior de un a√Īo n¬ļ

649/45, ruego a V.E. tenga a bien ordenar se practique y remita a esta

Direcci√≥n nueva liquidaci√≥n de condena por la causa posterior de un a√Īo n¬ļ

649/45 a partir del día 12 del corriente mes de septiembre fecha en que le

fueron concedidos los beneficios de indulto por la condena primitiva, quedando

nula la liquidación practicada, por El Juzgado Militar de Ejecutorias de Jaén,

con fecha 29 de Mayo del corriente a√Īo. Dios guarde a V.E muchos a√Īos. Guadalajara

30 de Septiembre de 1946.

¬ęPonga inmediatamente en libertad definitiva

por tener cumplida con exceso la pena correspondiente a la causa 649/45 al

recluso en ese establecimiento Juan Perales Le√≥n¬Ľ.

Fuentes

‚óŹ Archivo del Tribunal Militar Sevilla.

Sumar√≠simo 42.113. Legajo 611 n¬ļ 19.852.

‚óŹ Testimonios Juan Perales Le√≥n. 2003.