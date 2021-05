–

De parte de CGT Pais Valencia I Murcia May 17, 2021 35 puntos de vista





Juan Ram贸n Ferrandis ha sido elegido como nuevo secretario general de la Confederaci贸n General del Trabajo (CGT) del Pa铆s Valenciano y Murcia en el pleno celebrado el pasado viernes 14 de mayo en la sede del sindicato en la ciudad de Val猫ncia. En el mismo pleno tambi茅n fue designado Ram贸n Guadilla como secretario de organizaci贸n del sindicato que se une al equipo que viene gestionando el Secretariado Permanente de CGT en el Pa铆s Valenciano y Murcia.

El trabajador del sector ferroviario, Juan Ram贸n Ferrandis, ha sido elegido, a propuesta del sindicato de transportes, comunicaciones y mar de CGT Val猫ncia, en el pleno celebrado el pasado viernes 14 de mayo en la sede del sindicato de la ciudad de Val猫ncia, como nuevo secretario general de la organizaci贸n anarcosindicalista para el Pa铆s Valenciano y Murcia. Ferrandis que ven铆a desarrollando las funciones de secretario de Acci贸n Social para CGT PVyM est谩 afiliado a CGT desde 1990 y entre otros cometidos se ha ocupado de coordinar la Plataforma en defensa del ferrocarril de CGT y se encuentra involucrado en diferentes luchas por los derechos laborales y en defensa del territorio.

En el pleno de la organizaci贸n anarcosindicalista tambi茅n se design贸, a propuesta del sindicato de administraci贸n p煤blica de CGT Val猫ncia, a Ram贸n Guadila como secretario de Organizaci贸n, que se une al equipo formado por Juan Jos茅 Ripoll, del sindicato 煤nico del Camp de Morvedre, como secretario de Acci贸n Sindical, Viky Criado, compa帽era del sindicato de oficios varios de Alacant, quien es la encargada de gestionar la secretar铆a de la mujer, Javier Garc铆a Tormos, sindicato de metal y qu铆micas de Val猫ncia, quien ocupa la secretar铆a de Finanzas, la secretar铆a de Formaci贸n la gestiona Miguel Cort茅s Pall谩s desde el sindicato administraci贸n p煤blica de Val猫ncia, mientras que la secretar铆a de Comunicaciones es Enric Tarrida del sindicato de transportes, comunicaciones y mar de Val猫ncia quien se encarga de ella.

En una organizaci贸n como CGT PVyM el Pleno de sindicatos es el m谩ximo 贸rgano de decisi贸n y a 茅l asisten representaciones elegidas directamente en las diferentes asambleas de cada uno de los sindicatos que la conforman. Los delegados y delegadas no pueden cambiar los acuerdos adoptados por su sindicato respectivo y cuentan con los votos que les corresponden seg煤n un sistema proporcional basado en las cotizaciones de los 煤ltimos nueve meses.

Juan Ram贸n Ferrandis, elegit com a nou secretari general de CGT PViM

Juan Ram贸n Ferrandis ha sigut elegit com a nou secretari general de la Confederaci贸 General del Treball (CGT) del Pa铆s Valenci脿 i Murcia en el ple celebrat divendres passat 14 de maig en la seu del sindicat a la ciutat de Val猫ncia. En el mateix ple tamb茅 va ser designat Ram贸n Guadilla com a secretari d鈥檕rganitzaci贸 del sindicat que s鈥檜neix a l鈥檈quip que ve gestionant el Secretariat Permanent de CGT al Pa铆s Valenci脿 i M煤rcia.

El treballador del sector ferroviari, Juan Ram贸n Ferrandis, ha sigut triat, a proposta del sindicat de transports, comunicacions i mar de CGT Val猫ncia, en el ple celebrat divendres passat 14 de maig en la seu del sindicat de la ciutat de Val猫ncia, com a nou secretari general de l鈥檕rganitzaci贸 anarcosindicalista per al Pa铆s Valenci脿 i M煤rcia. Ferrandis que venia desenvolupant les funcions de secretari d鈥橝cci贸 Social per a CGT PViM est脿 afiliat a CGT des de 1990 i entre altres comeses s鈥檋a ocupat de coordinar la Plataforma en defensa del ferrocarril de CGT i es troba involucrat en diferents lluites pels drets laborals i en defensa del territori.

En el ple de l鈥檕rganitzaci贸 anarcosindicalista tamb茅 es va designar, a proposta del sindicat d鈥檃dministraci贸 p煤blica de CGT Val猫ncia, a Ram贸n Guadila com a secretari d鈥橭rganitzaci贸, que s鈥檜neix a l鈥檈quip format per Juan Jos茅 Ripoll, del sindicat 煤nic del Camp de Morvedre, com a secretari d鈥橝cci贸 Sindical, Viky Criado, companya del sindicat d鈥檕ficis varis d鈥橝lacant, qui 茅s l鈥檈ncarregada de gestionar la secretaria de la dona, Javier Garc铆a Tormos, sindicat de metall i qu铆miques de Val猫ncia, qui ocupa la secretaria de Finances, la secretaria de Formaci贸 la gestiona Miguel Cort茅s Pall谩s des del sindicat administraci贸 p煤blica de Val猫ncia, mentre que la secretaria de Comunicacions 茅s Enric Tarrida del sindicat de transports, comunicacions i mar de Val猫ncia qui s鈥檈ncarrega d鈥檈lla.

En una organitzaci贸 com a CGT PViM el Ple de sindicats 茅s el m脿xim 貌rgan de decisi贸 i a ell assisteixen representacions triades directament en les diferents assemblees de cadascun dels sindicats que la conformen. Els delegats i delegades no poden canviar els acords adoptats pel seu sindicat respectiu i compten amb els vots que els corresponen segons un sistema proporcional basat en les cotitzacions dels 煤ltims nou mesos.