De parte de La Corda July 9, 2021 88 puntos de vista

Tal como Juan nos pidi贸, hacemos esta publicaci贸n en relaci贸n al ultimo juicio que ha tenido, y tambi茅n de la carta que nos lleg贸 a los pocos d铆as. Como ya hab铆a manifestado, aprovech贸 este juicio para visibilizar y denunciar los maltratos y abusos, y recordar a su compa帽ero Mohamed Chouli, muerto hace unos d铆as en una prisi贸n catalana a causa de un incendio en el chavolo.

El pasado d铆a 1 de julio, Juan Ruiz L贸pez, preso en estos momentos en Brians II (Barcelona) tuvo un juicio en el juzgado de lo Penal n.2 de Tarragona. Recordamos que hace unos pocos meses ya asisti贸 a otro juicio en la misma ciudad tambi茅n por supuestas agresiones a carceleros de Mas d鈥橢nric, por lo que le metieron 9 meses mas de condena.

Ante la petici贸n del compa帽ero a que asistiera alguien como acompa帽ante, una persona del grupo se acerc贸 hasta all铆. Despu茅s de preguntar por 茅l a los seguratas, confirmaron que s铆 ten铆a el juicio pero que no se permit铆a entrar por protocolo de COVID. Ante esto, se fue a esperar al compa帽ero a una puerta lateral de los juzgados. Tras pasar 20 minutos de la hora del juicio apareci贸 el coche con Juan. Se intent贸 acercarse al compa para saludarle, pero la polic铆a lo impidi贸. Juan pidi贸 si se le podr铆a hacer una foto y los Mossos y seguratas dijeron que s铆, se le hizo una, pero al instante cambiaron de opini贸n.

El compa帽ero apareci贸 con el cuerpo pintado con denuncias a los maltratos que ha sufrido 茅l y otros compa帽eros, y tambi茅n para recordar a Mohamed Chouli El Hosni, muerto hace unos d铆as en un incendio en su celda en la c谩rcel de Puig de les Basses. Su reivindicaci贸n tambi茅n iba por 茅l.

El juicio no se celebr贸, seg煤n los Mossos porque Juan hab铆a rechazado al abogado. Despu茅s nos enteramos de que esto era mentira, y que el motivo fue que el abogado al ver que Juan llegaba tarde abandono la vista. As铆 que la responsabilidad de qu茅 el juicio se aplazara fue de los Mossos por llegar tarde a los juzgados. Se volvi贸 a pedir de poder hacerle una foto para envi谩rsela a su madre porque hace mucho tiempo que no lo ve por cuestiones de salud de ella, y pusieron como excusa que no se le puede hacer fotos a una persona engrilletada. Se insisti贸 en hacerla de cintura para arriba, y no hubo forma de poder hac茅rsela. Lo que s铆 se consigui贸 fue poder darle un abrazo, siendo un momento muy emotivo. Varios polic铆as que quedaron en la puerta de los juzgados comentaban entre risas y burlas que 鈥estaba loco, que estaba como una regadera, que estaba loco鈥 con la prepotencia, falta de profesionalidad y de humanidad que caracteriza a la madera.

Compartimos aqu铆 la 煤ltima carta qu茅 Juan nos ha hecho llegar. Recordamos que el pasado 6 de julio Juan recibi贸 una brutal paliza por parte de los carceleros, y que vuelve a estar en el DERT (aislamiento). Estamos a la espera de tener mas informaci贸n sobre esta ultima agresi贸n. Aqu铆 su carta recibida hace unos pocos d铆as:

Soy Juan Ruiz L贸pez y estoy ubicado actualmente en Brians II. He pagado los 煤ltimos 6 a帽os en celdas de castigo. He hecho varios escritos dirigi茅ndome a diversos organismos pidiendo mi entrada en alg煤n centro de re inserci贸n y rehabilitaci贸n, espec铆fico para tratar mis problem谩ticas.

En varias prisiones por las que me han estado moviendo he sido abusado y maltratado por los carceleros. Hago especial referencia al Centro Penitenciario de Mas d鈥橢nric, donde me metieron varias causas por las que ya he tenido juicios. En uno de ellos me metieron 9 meses mas de condena. Todo por supuestas agresiones a carceleros. El d铆a 1 de julio voy otra vez a juicio, a Tarragona, por lesiones. Las c谩maras est谩n siempre para ellos y solo las muestran cuando les puede beneficiar. Solo las admiten como prueba cuando van a jugar a su favor. No todos los funcionarios maltratan, pero s铆 en global y con la complicidad de todos. En Mas d鈥橢nric me metieron 4 palizas. En una de ellas entraron muchos carceleros en mi celda, algunos sin placas.

Mi madre est谩 enferma, y nunca me han dejado salir a verla. Ella no puede venir a visitarme debido a su estado de salud. Por todos estos factores y por tenerme tanto tiempo incomunicado en aislamiento hace unos a帽os me tragu茅 pilas y cuchillas. Tambi茅n he intentado quitarme la vida en mas de una ocasi贸n. He estado sometido a tratos inhumanos y degradantes, apaleado con sus putas porras y sin que me vieran los m茅dicos o me sacaran a enfermer铆a.

Vuelvo a dar a relucir todo esto porque no hay justicia alguna, sino una injusticia permanente. Todo es corrupci贸n, palos y muerte. A este juicio del d铆a 1 saldr茅 medio desnudo y con el cuerpo pintado para denunciar los maltratos que he sufrido yo y tantos otros compa帽eros. Y tambi茅n para recordar al compa帽ero Mohamed Chouli El Hosni, muerto hace unos d铆as en un incendio en su celda, en la c谩rcel de Puig de les Basses. Mi reivindicaci贸n tambi茅n va por 茅l. Quiero transmitirle mi p茅same a su familia. Descansa en paz. Yo mientras tenga fuerzas seguir茅 luchando. Prefiero morir de pie que vivir arrodillado.

