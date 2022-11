David Arribas presentará en la sede de la FAL su nuevo proyecto: Ansia. La cruda expresión de la venganza. El autor nos ofrece uno de los retratos más cercano que se haya hecho del punk; personas que abrieron las puertas de sus casas, trabajos y familia, para sumergirnos en una subcultura que puso patas arriba la escena musical. Será el próximo jueves 17 de noviembre, a las 19:00 horas.

Mucho se ha hablado sobre el movimiento punk, a nivel nacional e internacional, pero pocas veces hemos podido acercarnos tanto a sus protagonistas. En este sentido, David Arribas acierta de lleno al poner el foco sobre las personas que formaron parte de esta comunidad, su comunidad. Y es que David forma parte de ella. De hecho, ha publicado el libro al estilo Do it yourself, de manera autogestionada, y lo ha hecho siguiendo muchos de los preceptos que popularizaron esta corriente musical, casi un estilo de vida.

Para ir abriendo boca, os dejamos con un tráiler de su lanzamiento. Os esperamos.

¿Cuándo? Jueves 17 de noviembre.

