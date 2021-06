–

De parte de Indymedia Argentina June 25, 2021 218 puntos de vista

La APDH es querellante en la causa. Cuestion贸 que un prefecto haya matado en leg铆tima defensa. Una C谩mara de Roca resolver谩 todas las apelaciones.

24/06/2021

El juzgado federal de Bariloche contin煤a confundiendo los hechos y las circunstancias del crimen de Rafael Nahuel, insisti贸 la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), al apelar el reciente fallo del juez Gustavo Zapata que imputa a un prefecto como autor material del disparo fatal 鈥渆n exceso de leg铆tima defensa鈥 y 鈥渆n enfrentamiento鈥. El organismo defensor de DDHH es querellante en el expediente en representaci贸n de la familia.

Zapata asegur贸 que los hechos ocurrieron dentro de las tierras que la Administraci贸n Nacional de Parques Nacionales considera de su propiedad, espacio que la lof Lafken Winkul Mapu reivindica como de ocupaci贸n tradicional del pueblo mapuche. 鈥淩epite el error de no distinguir el lugar de los hechos. En el inicio de las actuaciones, se indica que el predio donde se produjo el homicidio es el mismo desalojado d铆as previos. Pero ni Rafa ni ninguno de los integrantes de la Comunidad se encontraban en el predio desalojado en 23/11/17, ni pretend铆a ingresar all铆. La unidad de Albatros patrullaba otro lugar, no se limit贸 a custodiar el predio objeto del expediente del desalojo鈥, argument贸 Sebasti谩n Feudal, apoderado de APDH en la causa. Esa aparente confusi贸n es clave para valorar la existencia o no de agresi贸n ileg铆tima o falta de provocaci贸n suficiente, se帽al贸.

Un efectivo de Prefectura nacional asegur贸 鈥渕andamos una patrulla de exploraci贸n鈥, testimonio que confirma que 鈥渘o estaban custodiado el predio denunciado, estaban patrullando otra zona鈥. Zapata es el cuarto juez que interviene en este expediente, quien 鈥渋ncurre en una sobreintepretaci贸n de los actos de la Comunidad sin reparar que el objeto procesal es lo actuado por Albatros鈥. A la vez, adhiri贸 a los planteos hechos por la secretar铆a nacional de DDHH en su apelaci贸n https://tramas.ar/2021/06/24/la-justicia-federal-de-bariloche-encubre-a-la-prefectura-por-crimenes-de-villa-mascardi/.

La C谩mara Federal de Apelaciones de General Roca resolver谩 todos estos planteos.

Fuente: https://tramas.ar/2021/06/24/juez-federal-de-bariloche-confunde-lugar-del-crimen-de-rafael-nahuel/