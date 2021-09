–

De parte de ANRed September 15, 2021 25 puntos de vista

En esos términos se expresó la jueza de Garantías de Trelew, Mirta del Valle Moreno, en la audiencia de control de detención de una persona que fue abordada a punta de pistola por el ministro de Seguridad chubutense Federico Massoni en el interior de su vivienda, en un procedimiento del que también formó parte el Jefe de la Policía Provincial y el Jefe de la Unidad Regional de Trelew. Por Radio Sudaca 105.3 FM Comunitaria.

El grave hecho, que tiene como protagonista al ministro de Seguridad Federico Massoni, ocurrió el viernes, cuando el funcionario y los altos jefes policiales detuvieron a una persona que tenía pedido de captura. Y también apresaron a un joven de apellido Chávez, el cual fue retirado de su casa por el ministro portando una pistola, según se observa en un video que fue subido a las redes sociales del Ministerio de Seguridad.

La persona, con pedido de captura vigente en Santa Cruz, de apellido Paso, fue detenida por los efectivos policiales y trasladada a dicha provincia, mientas que la persona que lo acompañaba, de apellido Chávez, detenida por Massoni, fue liberada porque la jueza consideró ilegal su detención.

En la audiencia de control fue el fiscal general Enrique Kaltenmeier quien expresó su sorpresa y su repudio a lo observado en el video en cuestión, calificando el hecho como algo “burdo” y “promovido por el propio gobierno y el ministerio de seguridad”.

Incluso, en la audiencia se reveló que si bien en el acta policial se indicaba que las detenciones se produjeron a las 18.30, el video fue publicado dos horas antes. Es decir, habrían fraguado el acta de actuación. Además, el ingreso del ministro y de los jefes policiales a la vivienda se produjo sin orden de allanamiento.

En la audiencia se exhibió el video, tras lo cual la Jueza de Garantías no ocultó su indignación por la actuación del ministro y de las autoridades policiales que lo acompañaban.

A continuación compartimos tramos de la exposición de la jueza Moreno.

“Yo diría que más que burda, me hace recordar al proceder policial que lamentablemente se vivió en los años setenta cuando el personal policial entraba a las viviendas, faltaba el falcon verde, y se llevaba a las personas tal como lo hemos visto en este video”.

http://www.radiosudaca.org/wp-content/uploads/2021/09/JUEZA-MORENO-1.mp3

“No solamente es ilegal la detención del señor Chávez sino que todas las actuaciones son ilegales: fraguar como dijo el doctor Kaltenmeier, mintiéndole a un fiscal de las circunstancias en la que se produjo la detención, me hace preguntar hasta qué punto vamos a tolerar este tipo de situaciones”.

http://www.radiosudaca.org/wp-content/uploads/2021/09/JUEZA-MORENO-2.mp3

“Voy a poner en conocimiento al señor gobernador de esta circunstancia para que tome las medidas necesarias con respecto al ministro de seguridad, el doctor Federico Massoni, remitiendo por las dudas que el señor gobernador no lo haya apreciado, el video que acabamos de observar y del cuál ese ministerio se jacta de haber hecho lo que tenía que hacer y haber actuado al margen de la ley, y espero que el gobernador me informe o al menos dé una respuesta acerca de esto tan grave que acaba de pasar, como lo fue la detención del señor Chávez. Insisto, no es la primera vez, ya ha sucedido y esto se reitera”.

http://www.radiosudaca.org/wp-content/uploads/2021/09/JUEZA-MORENO-3.mp3

La jueza considera que son varios los delitos cometidos por el ministro Massoni, entre los que enumeró abuso de autoridad, portación de arma, incumplimiento de los deberes de funcionario público y violación de domicilio. Todo eso a la vista del Jefe de Policía de Chubut.

Fuente: http://www.radiosudaca.org/2021/09/14/jueza-morenome-hace-recordar-al-proceder-policial-que-se-vivio-en-los-anos-70-faltaba-el-falcon-verde/