De parte de ANRed August 1, 2022 3 puntos de vista

El hecho ocurri贸 en un partido de la liga regional de Tres Arroyos, en la provincia de Buenos Aires, mientras se disputaba el partido entre los equipos de Garmense y Deportivo Independencia. La jueza Dalma Magal铆 Cortadi (30), marc贸 una infracci贸n, sancion贸 a dos jugadores, y un tercer futbolista Cristian Tirone, la atac贸 a golpes por la espalda a la altura de la nuca. La violencia desatada por el jugador qued贸 registrada en un video. El partido fue suspendido. Tirone fue detenido y trasladado a la Comisar铆a en el marco de una causa caratulada como 鈥渓esiones leves y adem谩s por infracci贸n a a la ley 11.829 de espect谩culos deportivos鈥. 芦Hay que echarlo para siempre. No deber铆a estar jamas en ning煤n club. Es una persona que es violenta, lo debe hacer tambi茅n en su vida cotidiana. Despu茅s lo vi en el video, porque en ese momento yo estaba un poco aturdida al comienzo. Una persona normal esto no lo hace. Ninguna persona se merece esto, nosotros no vamos a que nos peguen. Espero que pague por lo que hizo禄 dijo la jueza. Por ANRed

La violecia de g茅nero se traslada al campo de juego. Mientras se disputaba el partido entre los equipos Garmense y Deportivo Independencia de la liga regional de Tres Arroyos, un jugador de f煤tbol agredi贸 f铆sicamente a la 谩rbitro del partido.

La jugada que desat贸 la violencia del jugador del Garmense, Cristina Tirone qued贸 registrada en un video. Seg煤n puede constatarse en la grabaci贸n la refer铆 Dalma Cortadi cobra una infracci贸n y el jugador sancionado patea la pelota fuerte arroj谩ndola lejos, motivo por el cual es expulsado. Inmediatamente, uno de los arqueros del Garmense cuestiona a la 谩rbitro imponi茅ndose f铆sicamente sobre ella, a quien tambi茅n expulsa. Entonces es en ese momento cundo Tirone que viene corriendo la sorprende desde atr谩s y la golpea por la espalda, a la altura de la nuca. La mujer cay贸 al suelo y golpeando su rostro con el suelo.

Jugador de f煤tbol agrede a una refer铆 despu茅s de sancionar una falta pic.twitter.com/M1Rl4Oeiv6 鈥 ANRed #25A帽os (@Red__Accion) August 1, 2022

El partido fue suspendido luego de los incidentes y la refer铆 tuvo que ser asistida en un hospital de la zona. Por su parte, el agresor Tirone fue detenido y trasladado a la comisar铆a en el marco de una causa caratulada como 鈥渓esiones leves y adem谩s por infracci贸n a a la ley 11.829 de espect谩culos deportivos鈥.

Cortadi explic贸 al diario deportivo Ol茅 todo lo que sucedi贸 fuera del v铆deo que apareci贸 en las redes sociales: 芦Termin茅 en observaci贸n en un hospital por un golpe en la cabeza, raspones y golpe en los brazos, me hicieron tomograf铆as. Despu茅s fuimos a radicar la denuncia. Esto ahora me genera la imposibilidad de trabajar. Ahora tengo que ser fuerte, porque me dej贸 dolorida芦.

芦No hab铆a pasado nada. Tampoco justifica que este hombre haya reaccionado de esa manera. Ellos ganaban y yo hab铆a cobrado una falta禄. Agreg贸 芦hay que echarlo para siempre. No deber铆a estar jamas en ning煤n club. Es una persona que es violenta, lo debe hacer tambi茅n en su vida cotidiana. Despu茅s lo vi en el video, porque en ese momento yo estaba un poco aturdida al comienzo. Una persona normal esto no lo hace. Ninguna persona se merece esto, nosotros no vamos a que nos peguen. Espero que pague por lo que hizo禄.