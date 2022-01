Una lista en continuo crecimiento de atletas, principalmente j贸venes, que hallaron la muerte o tuvieron problemas m茅dicos importantes en 2021 despu茅s de recibir una o m谩s vacunas COVID.

Jugadores de la FIFA muriendo repentinamente, atletas colapsando con ataques al coraz贸n, adolescentes que caen muertos mientras practican deporte. 驴Qu茅 est谩 ocurriendo en 2021?

Definitivamente no es normal que j贸venes atletas sufran paros card铆acos o mueran mientras practican su deporte. Todos estos problemas card铆acos y muertes se producen poco despu茅s de que se hayan vacunado contra la COVID. Aunque es posible que esto pueda ocurrir a personas que no se vacunaron, las cifras apuntan claramente a la 煤nica causa obvia.

La situaci贸n es tan alarmante y extraordinaria que un ex jugador profesional de f煤tbol ingl茅s, Le Tissier, pidi贸 una investigaci贸n sobre los desmayos debidos a arritmias que son una epidemia actualmente en el mundo del f煤tbol (y otros deportes): 芦No soy antivacunas ni afirmo que necesariamente sea a causa de la vacuna del Covid, pero lo que est谩 pasando no es normal禄.

Paros card铆acos, arritmias y co谩gulos: Lista de lesiones entre deportistas

Esta es una lista no exhaustiva de las lesiones registradas. La mayor铆a fueron paros card铆acos.

Paro card铆aco

Co谩gulos de sangre o trombosis

Accidente cerebrovascular

Latidos irregulares

Arritmia

Neuropat铆a

Muerte

Atletas que colapsan, jugadores de f煤tbol que mueren repentinamente: Listado de 320 casos

Aqu铆 hay una lista no exhaustiva y en continuo crecimiento de atletas, principalmente j贸venes, que tuvieron problemas m茅dicos importantes en 2021 despu茅s de recibir una o m谩s vacunas COVID.

Inicialmente, muchos de estos no fueron reportados. A muchas personas se les dijo que no contaran a nadie sus reacciones adversas y los medios de comunicaci贸n no informaron de ellas. Los principales medios de comunicaci贸n siguen sin informar de la mayor铆a. Pero las noticias deportivas no pueden ignorar el hecho de que jugadores de f煤tbol y otras estrellas se desploman en medio de un partido debido a un ataque al coraz贸n. Muchos de ellos mueren, m谩s del 50%.

Cada caso tiene los datos b谩sicos, y un enlace a la noticia publicada.

Enero 2021

01/01/21, Windmore, Pennsylvania, USA. Muerto. Blake Barklage (17 a帽os), jugador de tenis del instituto La Salle de Windmore, Pensilvania. Colaps贸 y muri贸 con un paro card铆aco repentino, despu茅s de la victoria de su equipo en la PCL.

03/01/21, Portugal. Muerto

Alex Apolinario (24), jugador de f煤tbol del Alverca FC brasile帽o que se desploma en el campo con un paro card铆aco durante un partido. Muri贸 cuatro d铆as despu茅s.

09/01/21. EE.UU.

Jordan Glenn, jugador de baloncesto de Wisconsin. Se desplom贸 en un descanso al inicio del descanso. Se le practic贸 la reanimaci贸n cardiopulmonar con un desfibrilador y fue trasladado al hospital en ambulancia. Actualizaci贸n: En abril, fue operado a coraz贸n abierto y ahora tiene un desfibrilador insertado cerca del abdomen.

22/01/21, EEUU. Muerto

Hank Aaron (86), ex jugador de b茅isbol profesional, recibi贸 la vacuna COVID el 5 de enero de 2021 para demostrar la seguridad de la vacuna y animar a otros estadounidenses de raza negra a hacer lo mismo. Muri贸 dos semanas m谩s tarde mientras dorm铆a, por causas naturales.

30/01/21 Indian谩polis USA. Muerto

Wayne Radford (64), estrella de la NBA y ex del equipo de Indian谩polis, muri贸 en su casa de Indian谩polis.

30/01/21, Francia

Garissone Innocent (20), portero del equipo de f煤tbol de Cannes. Se desmay贸 y perdi贸 el conocimiento en un partido contra Chamblee. Ataque de taquicardia, sin poder hablar ni respirar.

Febrero 2021

06/02/21 Filipinas. Muerto

Clement Lucchu (25), jugador de baloncesto camerun茅s. Jugaba en Manila, Filipinas. Sufri贸 un ataque al coraz贸n y muri贸.

11/02/21, Gales. Muerto

Logan Luker (17), jugador de rugby Capit谩n de la Juventud en el Penygraig RFC muri贸 repentinamente.

21/02/21, Croacia. Muerto

Zlatko Saracevich (59) (ex jugador de balonmano de Yugoslavia y campe贸n del mundo de balonmano), gan贸 el oro con Croacia en los Juegos Ol铆mpicos de Atlanta, y recientemente entrenador de balonmano. Su equipo acababa de ganar en un derbi contra el RK Lokomotiva por 32:29, y se desplom贸 con un paro card铆aco justo despu茅s de dar una declaraci贸n a los medios de comunicaci贸n. La reanimaci贸n fracas贸.

22/02/21, Portugal. Muerto

Alfredo Quintana (32), portero de balonmano cubano en Portugal. Se desplom贸 tras sufrir una parada card铆aca durante un entrenamiento. Muri贸 cuatro d铆as despu茅s.

22/02/2021 Queensland, Australia. Muerto

Dale Best (34), jugador de la Liga de Rugby de los Cisnes de Maroochydore, sufri贸 un colapso durante un partido. Los entrenadores deportivos le practicaron la reanimaci贸n cardiopulmonar y luego los param茅dicos intentaron estabilizar al jugador. Fue trasladado al hospital, donde posteriormente falleci贸.

Marzo 2021

03/03/2021, Escuela Central de Wallkill, Nueva York, EE.UU, Muerto

Miguel Antonio Lugo (17) jugador de f煤tbol de la escuela secundaria se derrumb贸 y muri贸 durante la pr谩ctica de f煤tbol.

08/03/21 Egipto. Muerto

Abdel-Rahman Atef (23). Jugador de f煤tbol del club Al-Rowad se desplom贸 y muri贸 durante el partido de su equipo en la ciudad de Sharqiya. Se trag贸 la lengua y los intentos de reanimaci贸n fueron infructuosos.

11/03/21 Illinois, EEUU

David Wakefield (27) jugador de cr铆quet neozeland茅s. Sufri贸 un colapso durante un entrenamiento con miocarditis. Resucitado con un desfibrilador, hospitalizado tres semanas en cuidados intensivos, necesit贸 una amplia rehabilitaci贸n antes de poder caminar y hablar.

13/03/2021 New Hampshire, USA. Muerto

Marvin Hagler (66), boxeador, fue trasladado al hospital con dolores en el pecho y problemas para respirar antes de morir cuatro horas despu茅s.

19/03/21, Milton Keynes, Reino Unido

Raymond van Barneveld, jugador de dardos se desploma y recibe atenci贸n param茅dica durante el Campeonato PDC.

19/03/21 Charleston NC, EEUU. Muerto

Joe Bradshaw, 19 a帽os, jugador de f煤tbol americano de la Charleston Southern University. Colaps贸 con un paro card铆aco.

20/03/21 Muerto

Andy Haman (54) El culturista profesional y actor Andy Haman ha muerto de embolia pulmonar.

22/03/21, Sacramento California, USA. Muerto

Emmanual Antwi (18), futbolista del Kennedy High (canadiense), se desplom贸 en el campo en Sacramento. Los intentos de reanimaci贸n cardiopulmonar en el campo fallaron y muri贸.

23/03/21. Espa帽a

Moussa Demb茅l茅 (25), delantero del Atl茅tico Madrid se desplom贸 en el entrenamiento y recibi贸 atenci贸n m茅dica.

27/03/21 Stewarton, Escocia. Muerto

Laura Henderson (42), parada cardiaca mientras corr铆a. Muri贸 d铆as despu茅s en el hospital.

29/03/21 India. Muerto

Devaraj Anchan (33), jugador de voleibol de nivel estatal, se desplom贸, agarr谩ndose el pecho, mientras jugaba en un torneo y muri贸 de camino al hospital en Udupi.

30/03/21, Ghana

Charles Bulu, 谩rbitro ghan茅s, se desploma durante un partido de la AFCON.

30/03/21, ESTADOS UNIDOS

Alex Stalock (34), portero de los Oilers de la NHL, fuera de combate por la temporada o m谩s debido a una afecci贸n card铆aca. Prueba COVID positiva en noviembre de 2020, se le diagnostic贸 miocarditis en marzo de 2021.

31/03/21 ESTADOS UNIDOS

Brett Smith, 谩rbitro de baloncesto universitario de la NCAA, sufri贸 un colapso durante un partido. Hospitalizado con un co谩gulo de sangre.

31/03/21 Noruega

Filip Ingebrigtsen (28) corredor noruego tuvo un duro 2021 tras una reacci贸n a la vacuna de la corona. Ingebrigtsen recibi贸 la segunda dosis de la vacuna justo despu茅s de los Juegos Ol铆mpicos de Tokio. Su objetivo era 芦volver a la normalidad禄, pero el 17 de octubre termin贸 10潞 en una carrera que gan贸 su hermano.

Abril 2021

06/04/2021, Callalen, Corpus Cristi, Muerto

Moira Claire Arney (15) jugadora de f煤tbol de McAllen High School se desplom贸 y muri贸 durante la pr谩ctica.

9/04/21

Bert Smith (56) 脕rbitro de baloncesto de los hombres de la NCAA se derrumb贸 debido a un co谩gulo de sangre en su pulm贸n durante un torneo.

12/04/21, 膶akovec. Muerto

Dejan Or拧u拧 (24), jugador del Croation NK Otok, se desplom贸 por un ataque al coraz贸n y falleci贸 posteriormente en el Hospital del Condado de 膶akovec.

18/04/21 Muerte en Jamaica

Tremaine Stewart (Tan Tan) (32), futbolista jamaicano del FC Dunbeholden. Se desplom贸 y muri贸 durante el saque de honor antes de un partido.

22/04/21, Brasil.

Craig Jones (29) campe贸n mundial de Jiu-Jitsu brasile帽o, cintur贸n negro, no puede entrenar ni luchar tras una inyecci贸n de COVID

24/04/21, Argentina. Muerto

Luis Ojeda (20), jugador de f煤tbol argentino muri贸 inesperadamente.

27/04/2021 Minnesota, EEUU

Marco Rossi (19), jugador de hockey sobre hielo de los Minnesota Wild tiene miocarditis. Se informa de que el equipo ha sido 芦totalmente vacunado禄.

28/04/21, Atlanta, EEUU

Brandon Goodwin (26), jugador de la NBA sufre co谩gulos sangu铆neos poco despu茅s de recibir la vacuna COVID-19, posible fin de su carrera, sigue de baja 7 meses despu茅s.

Mayo 2021

01/05/21 Florida, USA, Muerto

Nickolas Lawrinas (17), futbolista, muri贸 repentina e inesperadamente. La causa dada por los medios de comunicaci贸n no est谩 clara.

01/05/21, USA

Sage Canaday (35), corredor de ultramarat贸n ten铆a neumon铆a y co谩gulos de sangre. Sage corri贸 el ultra marat贸n Canyons 100k en California (24 de abril), vol贸 de vuelta a Colorado (驴26?) Luego se puso la segunda vacuna de Pfizer y pronto empez贸 a tener problemas respiratorios y estuvo en cama al menos desde el 1 de mayo hasta despu茅s del 6 de mayo, cuando dijo que ten铆a neumon铆a. Ingres贸 en el hospital el 30 o 31 de mayo y se le diagnostic贸 una embolia pulmonar bilateral, co谩gulos de sangre.

7/05/21 USA

Everest Romney (17 a帽os), un saludable estudiante de segundo a帽o de secundaria de 1,90 metros de altura, es hospitalizado tras sufrir fuertes migra帽as e hinchaz贸n en el cuello despu茅s de la vacunaci贸n. A las 24 horas de recibir la vacuna, Everest comenz贸 a experimentar una 芦cantidad exorbitante禄 de dolor e hinchaz贸n en el cuello que se origin贸 en el mismo lado en el que recibi贸 la vacuna. El padre de Everest experiment贸 una reacci贸n similar tras una inyecci贸n de Moderna. Una radiograf铆a revel贸 que ten铆a m谩s de 100 co谩gulos de sangre en los pulmones.

08/05/21, USA, Condado de Travis TX

El entrenador Pete (45 a帽os), entrenador de atletismo, se desmay贸 6 d铆as despu茅s de la segunda vacuna de Pfizer con un derrame cerebral. Fue vacunado 11/04/21 y 02/05/21.

10/05/21, Nottinghamshire, Inglaterra, Muerto

Josh Downie, (24), jugador de cricket muri贸 despu茅s de un paro card铆aco en la pr谩ctica. Su madre Helen dijo que no ten铆a problemas de salud conocidos. 芦Es algo completamente inesperado禄, dijo. 芦No parece real en este momento禄.

11/05/21 Alemania

Miroslav Klose, 42 a帽os, ex delantero de la selecci贸n alemana y ayudante del entrenador del Bayern de M煤nich. Sufre de co谩gulos de sangre en la pierna. Ha tenido que dejar de entrenar. Al parecer, estar谩 limpio en septiembre tras recibir medicaci贸n y calcetines especiales.

14/05/21, Malasia. Muerto

Haziq Kamaruddin (27), arquero ol铆mpico, muri贸 de una enfermedad coronaria. Muri贸 10 d铆as despu茅s de las inyecciones de Pfizer el 13 de abril y el 4 de mayo de 2021.

18/05/2021 Suiza

Micha毛l Perrier (32), jugador del Stade Lausanne Ouchy. Durante una salida del equipo, el futbolista suizo sufri贸 repentinamente una grave parada card铆aca. Fue despu茅s de su primera dosis (23/04/2021) de la vacuna Moderna. Recibi贸 5 descargas de un desfibrilador, y luego permaneci贸 3 d铆as en coma artificial. Se le implant贸 un desfibrilador para prevenir una futura parada card铆aca, y permaneci贸 2,5 semanas en el hospital. Despu茅s de 5 meses de reposo, segu铆a teniendo arritmia y una ligera inflamaci贸n, por lo que no pudo volver al f煤tbol de alto nivel. Noticia

30/05/21 (fecha exacta desconocida, pero anterior al 01/06/21, cuando Christian Eriksen sufri贸 un colapso)

Marvin Schumann, jugador aficionado del Gifhorn, revive tras sufrir una parada card铆aca.

31/05/21 Bristol, Inglaterra, Muerto

Adam Bounds (41), jugador de f煤tbol americano, muere el 31/05/21 de una grave hemorragia cerebral en el hospital de Derriford, 11 d铆as despu茅s de la vacuna AstraZeneca.

Junio 2021

1/06/21, Dinamarca

Christian Eriksen(29), futbolista estrella del Inter de Mil谩n, se desplom贸 con un paro card铆aco en el campo 12 d铆as despu茅s de recibir una vacuna de Pfizer el 31 de mayo. Fue reanimado con un desfibrilador. El m茅dico confirm贸 que el equipo fue vacunado el 18 de mayo.

04/06/21 Italia, Muerto

Giuseppe Perrino, 29 a帽os, de Fujimarino, Italia. Se desploma y muere durante un partido de homenaje a su hermano fallecido, Rocco. Los param茅dicos en la escena trataron de reanimarlo, pero no tuvieron 茅xito.

05/06/21 Rusia. Muerto

Maxim Ishkeldin (30 a帽os), campe贸n del mundo de hockey sobre hierba, centrocampista de la selecci贸n rusa, ha fallecido repentinamente en Novosibirsk, a consecuencia de un episodio de coagulaci贸n.

07/06/21, Alemania, Muerto

Michael Schneider (38), profesional del tenis de mesa de Alemania, ha fallecido de forma repentina e inesperada.

9/06/21, Ontario Canad谩, Muerto

Kamila Label-Farrel (19), estrella del baloncesto universitario, muri贸 de forma inesperada: mientras hac铆a footing por la ma帽ana se desplom贸 al estirarse.

12/06/21, Italia, Muerto

Chloe Giani Gavazzi (12), tenista juvenil italiana, miembro de la Academia Golarsa de Mil谩n. Muri贸 repentinamente. Su madre la encontr贸 muerta en su cama.

14/06/21, Indonesia, Muerto

Marquis Kido (36), medallista de oro ol铆mpico indonesio en b谩dminton doble, muri贸 de un paro card铆aco durante el partido.

17/06/21, Francia

Frederic Lott, del equipo Salou毛l RC de Francia, sufri贸 una parada card铆aca tras un entrenamiento de f煤tbol en Salouel. Se salv贸 gracias al masaje card铆aco y al desfibrilador.

18/06/21 Honduras. Muerto

Robert Lima (49), ex futbolista del Olympia de Uruguay, Honduras. Se desplom贸 y muri贸 de un paro card铆aco mientras jugaba al f煤tbol con sus amigos.

19/06/21 Colombia, Muerto

Jos茅 Edgar Preciado, caddie colombiano, sufri贸 un paro card铆aco fatal en su hotel tras la segunda ronda del Holcim Colombia Classic en Bucaramanga, Colombia. Noticia

21/06/21 Hungr铆a, Muerto

Victor Marcel Hegedus (18), jugador de f煤tbol h煤ngaro. Se desplom贸 y muri贸 durante un calentamiento de entrenamiento.

23/06/21 Francia

Christophe Lemaitre, velocista franc茅s. Retirado de los Campeonatos de Francia y de los Juegos Ol铆mpicos de Tokio. Un entrenador dijo que no super贸 un examen f铆sico, tras las reacciones negativas a la vacuna contra el coronavirus.

23/06/2021 Blairgowrie, Escocia

Hamish Bell (20), jugador del Blairgowrie RFC Rugby Union y estudiante de la Universidad de Aberdeen, sufri贸 una parada card铆aca durante un entrenamiento. Tras 25 minutos de reanimaci贸n cardiopulmonar con un desfibrilador, fue trasladado al hospital para recibir tratamiento.

25/06/21, ESTADOS UNIDOS

Ethan Jovani Trejo (16), jugador de f煤tbol, se desploma en el campo durante un entrenamiento.

26/06/21, Rusia, Muerto

Maxim Dubrovolski, de 17 a帽os, se desplom贸 y perdi贸 el conocimiento durante un partido de la Liga de F煤tbol. Mosc煤. Muri贸 antes de que la ambulancia llegara al lugar. Noticia

27/06/21, Singapur

Un adolescente cuyo nombre no se inform贸 (16 a帽os) sufri贸 una parada card铆aca tras una sesi贸n de halterofilia 6 d铆as despu茅s de la primera inyecci贸n de Covid-19. Se encuentra en estado cr铆tico en el hospital.

28/06/2021, Las Vegas, Nevada, Muerto

Chino Yelum Cajetan Nsofor (13) jugador de f煤tbol americano se desplom贸 y muri贸 durante un entrenamiento.

28/06/21, EEUU

Kyle Warner (29) un ciclista de monta帽a profesional sufre una pericarditis tras recibir una vacuna de Pfizer, posible fin de su carrera.

Julio 2021

1/07/21, Philadelphia PA, USA, Muerto

Ivan Hicks (16) Futbolista muerto durante un partido de f煤tbol. El forense encontr贸 un coraz贸n agrandado y cicatrices, pero no hubo miocarditis ni inflamaci贸n. Veredicto: enfermedad cardiovascular. Dio positivo en la prueba de COVID.

02/07/21 Francia, Muerto

Lise Vidal (43), ex windsurfista que particip贸 en los Juegos Ol铆mpicos de Sidney, muri贸 tras una hemorragia cerebral. Tambi茅n es entrenadora ol铆mpica francesa.

03/07/21 Antigua, Antillas

Chinelle Henry (26) se desplom贸 en el campo con su compa帽era de equipo Chedean Nation. S贸lo unos d铆as antes, el equipo presum铆a en Twitter de estar 芦隆Vacunado y listo para enfrentarse a las mujeres de Pakist谩n!禄

03/07/21 Antigua, Antillas

Chedean Nation (35) se derrumb贸 en el campo con su compa帽era de equipo Chinelle Henry. S贸lo unos d铆as antes, el club se jactaba en Twitter de que estaba 芦隆Vacunado y listo para enfrentarse a Pakist谩n Femenino!禄

04/07/21 Nagoya, Jap贸n

Ry艒suke Hirata (33), jugador de b茅isbol japon茅s. Diagnosticado con 芦angina at铆pica禄

06/07/21, Jap贸n (27), Muerto

Yusuke Kinoshita (27) Jugador de b茅isbol colapsado durante un entrenamiento. Falleci贸 el 03/08/2021, cinco semanas despu茅s de la vacunaci贸n con COVID-19

08/07/21, Toronto, Canad谩, Muerto

Jenn Gouveia (31), madre de Toronto, se desplom贸 y muri贸 repentinamente el domingo mientras sal铆a a correr por High Park.

10/07/21, Northland, Muerto

Mike Salase (39), jugador de la liga de rugby de Northland, muri贸 mientras jugaba un partido. Los intentos de reanimaci贸n cardiopulmonar fracasaron.

12/07/21 Jaroslaw, Polonia. Muerto

Vladimir Dorozhkin, 38 a帽os, entrenador y atleta. Muri贸 el mismo d铆a en que se vacun贸 contra el COVID. 芦Vacunado justo despu茅s del mediod铆a, muri贸 a medianoche. Cardiomiopat铆a禄.

12/07/21 Egipto, Muerto

Imad Bayoumi, futbolista de Egipto. Se desplom贸 y muri贸 durante un partido amistoso en Egipto, en homenaje a su amigo Ayman Handal, fallecido anteriormente.

13/07/21 Dubai, Muerto

Sebastian Eubank (29), boxeador, hijo del famoso boxeador Chris Eubank, muri贸 de un paro card铆aco, seg煤n inform贸 su esposa.

13/07/2021, Pennsylvania, USA, Muerto

Andrew Roseman, lanzador de b茅isbol de la escuela secundaria muri贸 inesperadamente.

15/07/21, Estados Unidos, Muerto

Arthur Zucolini (29), ex jugador de baloncesto. Muri贸 de un paro card铆aco mientras dorm铆a.

18/07/21 Portugal, Muerto

Marilio Costa Leite (48), corredor de fondo profesional portugu茅s. Muri贸 dos d铆as despu茅s de recibir la vacuna COVID de Pfizer. Su cuerpo fue encontrado en un barranco.

19/07/21 Reino Unido, Muerto

Maqsood Anwar (44), atleta brit谩nico de cr铆quet de Gales. Sufri贸 una parada card铆aca y muri贸. Los param茅dicos intentaron reanimarlo durante 45 minutos, sin 茅xito.

21/07/21, ESTADOS UNIDOS

Kjeld Nuis (31) Patinador de velocidad, dos veces medallista de oro ol铆mpico y poseedor de un r茅cord mundial, desarrolla una pericarditis tras recibir una vacuna de Pfizer.

22/07/21, Nueva York, Muerto

Chico sin identificar (15 a帽os), se desplom贸 repentinamente con un paro card铆aco en el campo de f煤tbol mientras jugaba al f煤tbol en un campamento local el 22 de julio, 4 d铆as despu茅s de la segunda inyecci贸n de Pfizer. Muri贸 al d铆a siguiente. VAERS ID 1498080.

23/07/21, Alemania, Muerto

Tim B. (27) jugador de f煤tbol del SV Hamberge de (Schleswig-Holstein) se desplom贸 al volver de un torneo de f煤tbol y muri贸.

24/07/21, Alemania

Un jugador de f煤tbol sin identificar del TuS Hoberge-Uerentrup Bielefeld (NRW) se desplom贸 en el terreno de juego con un paro card铆aco.

24/07/2021, Little Rock, Arkansas, Muerto

Devon DuHart (16), jugador de f煤tbol americano, muri贸 misteriosamente de un ataque mientras dorm铆a. No se encontraba bien despu茅s de un entrenamiento reciente.

25/07/21 Charles City, Iowa, Estados Unidos

Carly Stevenson, atleta de lanzamiento de peso y disco del Wartburg College, sufri贸 un colapso y fue trasladada al hospital con co谩gulos de sangre en los pulmones y el coraz贸n. Tuvo problemas para hablar y respirar y luego su coraz贸n se detuvo. La reanimaron tres veces. Perdi贸 el equilibrio, el control de la cabeza, los movimientos de manos y brazos y la capacidad de comunicaci贸n.

26/07/21 Pa铆ses Bajos, Muerto

Whitnee Abriska (19), profesional del balonmano, fallece tras sufrir una parada card铆aca mientras estaba de vacaciones.

28/07/21, Alemania, Muerto

Jascha Zey (16), jugador sub-19 del Eisbachtaler Sportfreunde (Renania-Palatinado) falleci贸 repentina e inesperadamente en el hospital.

28/07/21, Georgia, EE.UU, Muerto

Joshua Ivory (15) Jugador de f煤tbol se desplom贸 y muri贸 durante el partido. El informe del forense dice que una disritmia card铆aca provoc贸 un paro card铆aco repentino.

31/07/21 EE.UU.

Daniel Brito (23), jugador de las ligas menores de los Phillies, hab铆a sido hospitalizado desde que se desplom贸 en el campo por un derrame cerebral.

31/07/21, USA, Muerto

Sofia Graham (27) culturista preparada para competir en los NPC North Americans 2021 y los NPC USA鈥檚. Muri贸 de un paro card铆aco mientras dorm铆a.

Agosto 2021

02/08/21, Detroit USA, Muerto

Stephen Sylvester (15), atleta de f煤tbol y atletismo de la Detroit Central Catholic High School se desplom贸 y muri贸 durante una pr谩ctica de acondicionamiento

04/08/21, Kansas, EEUU, Muerto

Tirrell Williams (19) liniero de primer a帽o de Fort Scott muri贸 despu茅s de colapsar con un ataque en el campo durante la pr谩ctica.

06/08/2021, Alemania

Sin identificar. Oelde II Jugador de la liga de distrito se desplom贸 en el campo reanimado por su oponente, Julian Pietsch del VfB Schlo脽 Holte 2.

07/08/21, B茅lgica

Rune Coghe (18), futbolista belga del KFC Eendracht Hooglede sufre una parada card铆aca en el campo.

08/08/21 Muerto

John Meadows (49) Fisicoculturista alias 芦Perro de Monta帽a禄 muri贸 de un 芦co谩gulo de sangre禄.

08/08/21, Georgia, USA, Muerto

Quandarius Wilburn (19), jugador de f煤tbol americano se desplom贸 durante una pr谩ctica de acondicionamiento de los Panthers y posteriormente muri贸. Parec铆a estar en muy buena condici贸n f铆sica cuando se present贸 a su primer campamento universitario de pretemporada.

10/08/21 Australia

Chris Cairns (51), jugador de cricket neozeland茅s, sufri贸 un ataque card铆aco masivo y una rotura de la aorta. Fue operado del coraz贸n y trasladado a un hospital de Sydney para una nueva cirug铆a vascular.

12/08/21, Nueva Zelanda, Muerto

Lee Moses (29), jugador de f煤tbol de los Maristas de Palmerston North, muri贸 durante una sesi贸n de entrenamiento.

12/08/21, Alemania

Una futbolista del Freudenberg, sin nombre, se desploma en el partido de la Westfalenliga femenina Wacker Mecklenbeck contra el Fortuna Freudenberg (Baden-W眉rrtemberg) poco antes del final sin influencia del rival.

13/08/21, Francia, Muerto

Franck Berrier (37) ex futbolista profesional franc茅s se desplom贸 de un paro card铆aco mientras jugaba al tenis.

13/08/21, Reino Unido, Muerto

Roy Butler (23), futbolista irland茅s del Watford FC muere con una hemorragia cerebral masiva tras la vacuna de J&J.

13/08/21 Tennessee, EE.UU, Muerto.

Azorean Tatum (16), jugador de f煤tbol americano del instituto, se desmay贸 repentinamente en el colegio, el 13 de agosto, ten铆a dificultades para respirar, no pod铆a ponerse de pie ni caminar por s铆 mismo. Los param茅dicos lo llevaron al Baptist Children鈥檚 Hospital. Despu茅s de 2 d铆as, sin recibir m谩s pruebas que la de COVID, fue dado de alta. No mejor贸 y el 20 de agosto fue llevado al Hospital Infantil Le Bonheur, donde falleci贸 el s谩bado 21 de agosto.

14/08/21, EEUU, Muerto

Dimitri McKee (17) jugador de f煤tbol americano del instituto Lee se desmay贸 y muri贸 despu茅s del entrenamiento, las noticias atribuyen su muerte a un golpe de calor.

14/08/21, Kenia, Muerto

El campe贸n de los Juegos Ol铆mpicos de China Gilbert Kwemoi, de 23 a帽os, se desmay贸 en su casa (tras una breve enfermedad) y dijo que le dol铆a la cabeza. Muri贸 de camino al hospital.

15/08/21, Espa帽a, Muerto

Alena Hatvani-Kosinov谩 (46), culturista checa, muere tras ser trasladada al hospital en Alicante, Espa帽a.

15/08/21, Francia

Jeremy Chardy (34), veterano tenista franc茅s, ex n煤mero 25 del mundo, suspende su temporada tras sufrir 芦un dolor violento y casi paralizante禄 despu茅s de recibir la vacuna Covid-19 a mediados de agosto.

15/08/21, Italia, Muerto

Marco Tampwo (19), futbolista del Atl茅tico Fioghi de Roma, ha fallecido de una parada card铆aca.

16/08/21, Francia

Samuel Kalu (24), futbolista profesional del Burdeos, sufre una parada card铆aca durante un partido.

16/08/21, Alemania

Manfred Lehner (62), entrenador de porteros del SV Niederp枚ring (Bayern), sufre un paro card铆aco tras un entrenamiento.

Joppe Erpels (vacunado) de Arendonk acab贸 en cuidados intensivos tras una carrera. Tres j贸venes ciclistas belgas (Kempen) sufren problemas card铆acos tras una carrera. Ciclistas del Acrog-Tormans BC. Joppe Erpels de Arendonk termin贸 en cuidados intensivos, Xander Verhagen de Geel tuvo problemas en el entrenamiento y Yarno Van Herck sinti贸 repentinamente punzadas en el pecho durante el Diamante Herman Vanspringel.

18/08/21, B茅lgica

Jente van Genechten (25), futbolista, se desploma en el campo debido a un paro card铆aco.

9/08/21, Reino Unido, Muerto

Alex Bruce (20), jugador de la liga de rugby inglesa. Encontrado muerto en una habitaci贸n de hotel la ma帽ana siguiente a su debut en la liga de rugby profesional.

20/08/21, Muerto

Orlando Gallucci (49), Entrenador personal, culturista y atleta, muri贸 de un paro card铆aco despu茅s de los Campeonatos Europeos NPC 2021.

21/08/2021 Neath Port Talbot, Gales, Muerto

Alex Evans (31), jugador del Cwmllynfell RFC Rugby Union se sinti贸 mal durante el partido y abandon贸 el campo, desplom谩ndose posteriormente. Los intentos de reanimaci贸n con desfibrilador fracasaron y muri贸 en el lugar de los hechos.

22/08/21, Turqu铆a

Fabrice N鈥橲akala (31), defensa del Besiktas se desploma en el campo durante el partido.

22/08/21, REINO UNIDO

Pedro Obiang (29), ex estrella del West Ham sufre una miocarditis 10 d铆as despu茅s de recibir la vacuna.

22/08/21, Italia (38)

Francesca Marcon (38), jugadora de voleibol italiana, sufre pericarditis tras la segunda vacuna de Pfizer, dificultad para respirar y dolores en el pecho.

22/08/21, Venezuela, Muerto

Alexaida Guedez (30), campeona nacional venezolana de marat贸n se desplom贸 y muri贸 en una carrera de 5 km.

22/08/21, Eslovenia, Muerto

Aidan Sharanovich (45) ex delantero del Primorja que tambi茅n jug贸 en la liga eslovena con el Primoria. Sufri贸 una grave parada card铆aca, fue reanimado y muri贸 varios d铆as despu茅s.

24/08/2021, Luxemburgo

Jos茅 dos Reis (29) se desplom贸 en el campo y fue reanimado.

24/08/21, Estados Unidos, Muerto

Jack Alkhatib (18), futbolista del instituto de Columbia se desplom贸 en el campo y muri贸.

25/08/21 Nueva York, Estados Unidos

Vinny Curry (33), extremo defensivo de los New York Jets se perder谩 toda la temporada 2021. Se le diagnostic贸 un raro trastorno sangu铆neo en julio y se le extirp贸 el bazo, seg煤n se public贸 en Twitter. Ten铆a previsto volver a mediados de septiembre, pero se le formaron co谩gulos de sangre y empez贸 a tomar anticoagulantes: no tendr谩 contacto f铆sico durante 3-6 meses.

29/08/21, EEUU, Muerto

Donadrian Robinson (Donnie) (17), futbolista del instituto de Columbia, fallecido.

29/08/21, Alemania (edad desconocida)

Sin identificar, Alemania C-League Dillenburg un jugador de Hirzenhain colapsa, partido cancelado.

Septiembre 2021

1/10/21 Canad谩, Muerto

Jacob Downey (18 a帽os), jugador de hockey de los Peterborough Petes en la temporada 2019-2020, falleci贸 repentinamente.

01/09/21 Australia, Muerto

Cameron Dale (29), navegante australiano, ha fallecido tras sufrir un 鈥 catastr贸fico鈥 derrame cerebral. Era el navegante en solitario m谩s joven en circunnavegar el globo.

01/09/21, B茅lgica

Greg Van Avermaet (36), ex campe贸n ol铆mpico de ruta, abandona la Copa del Mundo de Ciclismo tras recibir la vacuna COVID.

02/09/21, B茅lgica

Greg Luyssen (22), Ciclista profesional pone fin a su carrera ciclista tras un fallo card铆aco.

02/09/21, Juegos Paral铆mpicos de Tokio

El tenista belga en silla de ruedas Joachim Gerard (32 a帽os) sufri贸 un colapso por problemas card铆acos en los Juegos Ol铆mpicos de Tokio.

03/09/21 Columbia SC, EE.UU. Muerto

David Patten (47), tres veces campe贸n de la Super Bowl con los Patriots, falleci贸 mientras conduc铆a su motocicleta. Se 芦desvi贸 repentinamente del centro禄 y choc贸 contra un sed谩n Chevrolet que ven铆a en direcci贸n contraria.

04/09/2021, Francia

Diego Ferchaud (16) del ASPTT Caen sufre una parada card铆aca en Saint-L么.

04/09/21, Muerto

Jens De Smet (27), futbolista colapsado en el campo, muri贸 de un paro card铆aco.

04/09/21, Henley-on-Thames, Oxfordshire, Reino Unido (29), Muerto

Dave Hyde (29) jugador de rugby del Henley Football Club se desplom贸 y muri贸 despu茅s del partido, sufriendo dos paros card铆acos.

05/09/21, Alemania

Un 谩rbitro sin identificar se desploma durante un partido. SC Neuburgweier 鈥 FV Ettlingenweier II (Baden-W眉rttemberg).

05/09/21, Austria

Florian Ploner (22), jugador de balonmano del SC Ferlach, sufre un colapso durante el partido. Los s铆ntomas apuntan a una parada card铆aca o a un derrame cerebral.

05/09/21 PA, EEUU Muerto

Jalen Leavey, 19 a帽os, ex jugador de f煤tbol americano del instituto de Filadelfia. Se desplom贸 y muri贸 inesperadamente despu茅s de un partido universitario.

6/09/21, Alemania

Paul Zipser (27), alero del Bayern Munich (baloncesto) fue operado con 茅xito de una hemorragia cerebral relacionada con J&J.

06/09/21, Italia, 13 a帽os

Un jugador de f煤tbol sin identificar (13 a帽os) del club Janus Nova, Saccolongo (Italia) se desploma en el campo con un paro card铆aco.

07/09/21, Gran Breta帽a, 17 a帽os, Muerto

El jugador de f煤tbol Dylan Rich (17 a帽os) se desploma en el campo y muere de un doble ataque al coraz贸n durante un partido en Inglaterra.

09/09/21, Alemania

Un jugador no identificado del Birati Club M眉nster sufri贸 un paro card铆aco en un partido de la liga regional contra el FC Nordkirchen II Eriksen.

09/09/21, Italia (20), Muerto

Christian Blandini (20), una 芦estrella emergente禄 del voleibol de la Universidad de Catania, muri贸 de un paro card铆aco repentino. Un comunicado de la universidad describe la 芦muerte s煤bita禄 del estudiante de ingenier铆a industrial. Catania exige a los estudiantes un 芦pase verde禄 de Covid-19 que demuestre la vacunaci贸n.

10/09/21, Alemania

Lucas Surek (24 a帽os) del BFC Chemie Leipzig sufre un colapso por miocarditis.

11/09/21, Francia, Muerto

Fr茅d茅ric Lartillot (49) Ain / Francia: sufre una parada card铆aca en los vestuarios tras un partido amistoso.

11/09/21, Italia, Muerto

Andrea Astolfi (45 a帽os), director deportivo del Calcio Orsago (Italia) sufre un paro card铆aco al volver de un entrenamiento y fallece sin haber padecido ninguna enfermedad previa

11/09/21, Dinamarca

Abou Ali (22 a帽os) sufre un paro card铆aco durante un partido en Dinamarca.

11/09/21, Pa铆ses Bajos, Muerto

Sebastiaan Bos (19), jugador de hockey sobre hielo del Laren, fallece de forma repentina e inesperada.

12/09/21, Francia 33 a帽os

Dimitri Lienard (33), centrocampista del FC Strasbourg se desmaya durante un partido.

12/09/21,

Santo Giuliano (33) Bailar铆n profesional sufre un paro card铆aco 5 d铆as despu茅s de la vacuna de Pfizer.

13/09/21, Alemania

Anil Usta (61), ciudadano turco que juega en el Vfb Schwelm (Ennepetal) se desploma en el campo con problemas card铆acos.

13/09/2021 Waseca, Minnesota, EEUU

Brad Wendland (48), entrenador del equipo de f煤tbol americano de la escuela secundaria Waseca Bluejays sufri贸 un paro card铆aco en la banda del partido del viernes contra St. Peter News.

14/09/21, USA, Muerto

Parys Haralson (37) ex jugador estrella de Justice en Madison Central, luego en Tennessee y en la NFL muri贸 repentina e inesperadamente en su casa en Jan Jose, California.

16/09/21, India (29) Muerto

Avi Barot (29), Saurashtra cricket sufre un paro card铆aco y muere.

16/09/21, Inglaterra

Imogen Allen (24), amazona, campeona de salto de obst谩culos, podr铆a no volver a montar. Hospitalizada por una grave reacci贸n a la vacuna Moderna Covid con dos co谩gulos masivos en los pulmones dos semanas despu茅s de su primera vacunaci贸n.

17/09/21, EE.UU

John Stokes (21), golfista de la Universidad Estatal de Tennessee de la NCAA, tuvo una miocarditis cuatro d铆as despu茅s de su segunda dosis de Pfizer. Se manifest贸 en contra de la obligaci贸n de vacunarse.

17/09/2021 Visakhapatnam, India, Muerto

Murtaza Lodhgar (alias Murtu bhai) (45), jugador de cr铆quet de los Mizoram Colts. En un paseo despu茅s de la cena, sinti贸 de repente un enorme dolor en el pecho y se cay贸 en la carretera.

18/09/21, Alemania 25 a帽os

Kingsley Coman (25 a帽os), del FC Bayern de M煤nich, fue operado del coraz贸n tras sufrir una arritmia.

18/09/21, Canad谩, Muerto

Francis Perron (25 a帽os), defensa de los Gee-Gees de la Universidad de Ottawa, falleci贸 repentinamente tras un partido en Toronto. La Universidad de Ottawa hab铆a puesto en marcha su pol铆tica de vacunaci贸n obligatoria: 芦Cualquier persona que tenga intenci贸n de venir al campus por cualquier motivo debe vacunarse禄.

19/09/21, Francia

Un jugador de f煤tbol del FC Nantes (19 a帽os) sufre una parada card铆aca durante un entrenamiento.

19/09/21, Alemania, Muerto

Dirk Splisteser, entrenador de voleibol del SG Traktor Divitz, se desploma muerto en el banquillo.

21/09/21, Augsburgo

Un 谩rbitro asistente no identificado de un partido de la Kreisliga Augsburg en Emersacker, se desploma con problemas card铆acos.

21/09/21, Alemania

Helen Edwards, juez de l铆nea inglesa. En el partido de clasificaci贸n para el Mundial de F煤tbol femenino entre Alemania y Serbia en Chemnitz, sufri贸 problemas card铆acos y fue sacada del campo.

21/09/21, Francia

Antoine M茅chin (31), un triatleta franc茅s sufre una embolia pulmonar tras recibir la vacuna Moderna.

22/09/21, Wisconsin USA

Tom Felton (34), sufre un colapso durante un partido de golf.

22/09/21, Alemania

Nicky Dalibor (36), (Sajonia-Anhalt) se desploma y es reanimado en el campo.

22/09/2021 Israel, Muerto

Arik Alfasi (49), entrenador de baloncesto, ex ayudante del equipo nacional israel铆, fue vacunado dos veces, luego se enferm贸 de COVID. Su estado empeor贸, fue puesto en soporte vital y muri贸. No ten铆a comorbilidades y no fumaba.

26/09/21, Alemania, Muerto

Benny Taft (33) jugador de f煤tbol y entrenador del SVU Unterferrieden (Baviera) sufre una parada card铆aca en un partido, fallece el d铆a 27.

27/09/21, Venezuela, Muerto

Guillermo Arias (31), Camagu谩n FC, estado de Gu谩rico en un partido con La Villa FC. Se desplom贸 y muri贸 en el campo.

27/09/21, Alemania (61), Muerto

El Sr. Steidel, 谩rbitro, sufre un paro card铆aco en un partido del Lauber SV (Bayern). Se suspende el partido.

27/09/21, Italia

Un jinete sin identificar (20 a帽os) sufre una parada card铆aca al final de un torneo.

28/09/21, Alemania, 17 a帽os

Hoher Hagen (17), jugador de f煤tbol de la JSG se desploma durante el partido y es reanimado en Hannoversch Munden.

28/09/21, Italia, Muerto

Antonello Campus (53 a帽os), entrenador de f煤tbol de un equipo juvenil de Cerde帽a se desplom贸 y muri贸 en Sicilia durante un entrenamiento con el equipo

28/09/21, EEUU, Muerto

Adolescente sin identificar y dos veces vacunado (16 a帽os) se desploma mientras jugaba al f煤tbol y muere poco despu茅s.

29/09/21, Alemania, Muerto

Dietmar Gladow, l铆der del equipo de Thalheim (Bitterfeld) sufre un paro card铆aco fatal antes del partido

28/09/21 M茅xico, Muerto

Leticia Rico Gonz谩lez (51), triatleta. Muri贸 de un paro card铆aco durante la competici贸n de triatl贸n de Cozumel, en Quintana Roo. Los intentos de reanimaci贸n fueron infructuosos, y fue declarada muerta en el hospital.

29/09/21, Estados Unidos, Muerto

Un jugador de f煤tbol americano de una escuela secundaria sin identificar se desplom贸 durante un entrenamiento y muri贸 en el hospital.

30/09/21 Kostroma, Rusia, Muerto

Anna Kruglova (27), campeona nacional rusa de taekwondo y medallista en los campeonatos europeos y mundiales de taekwondo. No hay causa oficial de la muerte, pero se informa de que sufri贸 un ataque al coraz贸n y luego muri贸, dos d铆as despu茅s de la vacuna covid-19.

30/09/21, Alemania

Un futbolista sin identificar (17 a帽os) se desplom贸 durante el partido de la liga regional A 2 entre el SV Ho脽kirch y el TSV Sigmaringendorf. Sufri贸 una parada card铆aca y fue reanimado.

Octubre 2021

01/10/21, Alemania, Muerto

Muere Bruno Stein (15 a帽os), portero del FC An der Fahner H枚he de Gr盲fentonna, Turingia.

01/10/2021 Nashville, Tennessee, EEUU

Todd Richards (54), entrenador asistente de los Nashville Predators Ice Hockey, sufri贸 un ataque al coraz贸n.

02/10/21 USA, Muerto

Major Wingate (37), jugador de baloncesto estadounidense y ex capit谩n de baloncesto de Tennessee (Springfield Armor, Shanxi Zhongyu, Tofas Bursa), falleci贸 inesperadamente.

02/10/21, USA, Muerto

Jake Kazmarek (28) culturista, vacunas Moderna 31 de agosto y 28 de septiembre de 2021. Muri贸 cuatro d铆as despu茅s de la vacuna.

02/10/21 Holanda

Ceylin del Carmen Alvarado (23), holandesa, vigente campeona de Europa de ciclocross, de baja por 芦alteraci贸n del hemograma禄.

02/10/21 Francia

Martin Lef猫vre (16), jugador del Agneaux FC se desmay贸 durante un partido de la Copa Gambardella contra el FC Saint-L么 Manche. Asiste al instituto Curie-Corot de Saint-L么. Su padre dijo que su hijo no tiene problemas de coraz贸n, que fue una inflamaci贸n de una arteria del cerebro, como un derrame cerebral. El presidente del club dijo que 芦estaba paralizado en todo el lado derecho, hab铆a perdido el habla pero segu铆a consciente禄. Permaneci贸 cuatro d铆as en el hospital y fue trasladado al Centro de Medicina F铆sica y Rehabilitaci贸n para Ni帽os y Adolescentes (CMPR), en Flers (Orne).

03/10/21 Canad谩

Josh Archibald (28), delantero de hockey de los Edmonton Oilers de baja indefinida por miocarditis.

03/10/21, Austria, Muerto

Ernst Scherr (64) ex-entrenador de porteros y buscador de talentos muri贸 inesperadamente.

03/10/21, Alemania, Muerto

Timucin Sen (Hesse) Jugador de f煤tbol se desplom贸 sobre el terreno de juego 10 minutos antes del final del partido.

3/10/21, B茅lgica, Muerto

Niels de Wolff (27), jugador del club de f煤tbol belga White Star Sombeke, se desplom贸 con un paro card铆aco tras un partido con el equipo Warbrook. Reanimado con RCP y desfibrilador. Muri贸 en el hospital tres d铆as despu茅s.

4/10/21, USA, Muerto

Hayden Holman (22), corredor de marat贸n de Sugar City, Idaho. Colaps贸 durante el marat贸n de St. George en Utah. Reanimado en un primer momento. Muri贸 en el hospital.

04/10/21, Alemania, Muerto

Alexander Siegfried (42) del VfB Moschendorf se desplom贸 inesperadamente y muri贸.

04/10/21, Alemania, Muerto

Benjamin Taft (33), futbolista/entrenador alem谩n se desploma con un paro card铆aco despu茅s de un partido.

06/10/21, USA, Muerto

George Peterson (37) AKA 芦Da Bull禄 culturista gan贸 la competici贸n de Classic Physique en el Arnold Classic 2019, muri贸 d铆as antes de competir en una competici贸n de culturismo de alto nivel. Sospecha de hemorragia cerebral tras recibir dos dosis de la vacuna covid que era un requisito de los Juegos Ol铆mpicos de Orlando.

06/10/21, Francia

Florian Dagoury: Al mejor buceador en apnea del mundo se le diagnostica miocarditis y pericarditis 40 d铆as despu茅s de recibir la segunda vacuna de Pfizer.

06/10/21, Alemania, Muerto

Bern Bauer (61), Entrenador DJK Concordia Ludwigshafen (Rheinland-Pfalz).

07/10/21, Italia

Un atleta sin identificar de Colverde (17 a帽os) se desploma con un paro card铆aco mientras entrena.

08/10/21, Francia, Muerto

Benoit Sabard, jugador del SC Massay sufre una parada cardiaca mortal durante el partido. Es la tercera muerte del a帽o en el SC Massay, tras la de Jean-Philippe Roux (73 a帽os y medio), ex presidente del club y alcalde de la ciudad, y la de Franck Martin, ex jugador y ex vicepresidente.

8/10/21, Muerto

Dean Chiazari (31), remero de canoa. Muri贸 de un paro card铆aco.

09/10/21, Nuevo Vallarta, M茅xico, Muerto

Alberto Olgu铆n, caddie de golf de la PGA para Manuel Torres se desploma en el campo durante un evento del PGA Tour Latinoam茅rica debido a un paro card铆aco. Es la segunda muerte de un caddie de la PGA (19 de junio).

09/10/21, Inglaterra

Ryan Bowman (29 a帽os) delantero profesional de Shrewsbury fue tratado con un desfibrilador despu茅s de media hora de juego con problemas card铆acos extremos.

10/10/21, Italia

Pompeo Tretola (18), jugador de f煤tbol se desmaya repentinamente en el campo, es reanimado por su compa帽ero de equipo.

21/10, Francia

Un jugador del Saint-James, sin identificar, sufre una parada card铆aca tras calentar antes del partido, se desploma en el vestuario, es salvado con un desfibrilador por un bombero del equipo contrario.

10/10/21, Italia, Muerto

Muere un fondista sin identificar de Biella (59 a帽os) por un fallo card铆aco durante una carrera.

10/10/2021, Alemania

Jugadora sin identificar en el partido entre el Wacker Mecklenbeck y el Fortuna Freudenberg de la Liga Femenina de Westfalia, se desplom贸 cerca del final sin influencia del rival.

10/10/21, Italia, Muerto

Simone Bedodi (40), jugador de b茅isbol italiano y entrenador del equipo de b茅isbol Park Ranger. Muri贸 mientras dorm铆a.

11/10/21, Alemania

Marcel Herder, entrenador invitado, desplomado en el borde del campo M眉hlwiese (Sajonia). Resucitado.

11/10/21, Noruega

Daniel Aakervik (17), uno de los mayores talentos del esqu铆 de fondo noruego, suspende su temporada tras una grave reacci贸n a la vacuna COVID.

12/10/21

Ewan Fraser (30), jugador de hockey sobre hierba de Glasgow, sufre un paro card铆aco durante un partido.

12/10/21 Alemania, Muerto

Lukas Bommer (25), portero del HC TuRa Bergkamen, muri贸 de forma repentina e inesperada.

12/10/21, Macedonia, Muerto

Julija Portjanko (38 a帽os), jugadora de balonmano macedonia de origen ucraniano (Kometal Gjor膷e Petrov, Arvor 29, selecci贸n nacional de Macedonia). Muerte sorpresiva, en el coche con su marido, volviendo de Grecia.

12/10/21, Espa帽a

Ferran Duran (27), futbolista de Mai脿, se desplom贸 en el terreno de juego y luego sufri贸 m煤ltiples infartos antes de llegar al hospital. Se le implant贸 un desfibrilador autom谩tico en el coraz贸n.

13/10/21, M茅xico, Muerto

H茅ctor Manuel Mendoza (16 a帽os) muri贸 de un paro card铆aco mientras entrenaba.

13/10/21, Brasil

Fellipe de Jesus Moreira (18 a帽os), futbolista profesional, sufri贸 un doble infarto. Ha sido dado de alta del hospital el 3 de noviembre.

14/10/21, Reino Unido, Muerto

David Jenkins (31 a帽os), clavadista medalla de plata ol铆mpica y entrenador de clavadistas brit谩nico, ha fallecido inesperadamente.

14/10/21, Italia

Gianni Moscon (27 a帽os), multicampe贸n de ciclismo, ser谩 operado a causa de una grave arritmia card铆aca.

14/10/21, Italia

Un futbolista de AH (53 a帽os) sufre una parada card铆aca mientras se entrena.

14/10/21, Alemania, Muerto

Un 谩rbitro sin identificar se desploma y muere durante un partido de la Kreisliga B entre el SC Daisbach y el FSV Taunusstein en Aarbergen (Hesse).

15/10/21, Gold Coast, Australia

Ava Azzopardi (14 a帽os), jugadora de f煤tbol se desplom贸 en el terreno de juego y permaneci贸 en coma artificial en el hospital. M谩s tarde se recuper贸.

16/10/21, Francia, Muerto

Christophe Ramassamy (54 a帽os) jugador de AH y ex 谩rbitro se desplom贸 y muri贸 de un paro card铆aco durante un partido.

16/10/21 Padua, Italia, Muerto

Dr. Filippo Morando (37), jugador de f煤tbol en Padua, Italia. Se desplom贸 con un fuerte dolor en el pecho durante una carrera. Reanimado por otros presentes, fue al hospital pero fue dado de alta. Muri贸 5 d铆as despu茅s.

17/10/21 Italia, Muerto

Haidem Fathallah (32), jugador de baloncesto tunecino del equipo italiano Portitodo Messina en un partido contra el Reggio Calabria. Se desplom贸 durante el partido con un paro card铆aco. Muri贸 en el hospital.

17/10/21, Francia, Muerto

Un jugador de f煤tbol sin identificar (41 a帽os) se desplom贸 en el campo y muri贸, aparentemente debido a un paro card铆aco durante un partido de f煤tbol en Avignon. Miembro del equipo de f煤tbol senior de Rasteau. Noticia

17/10/21 Brasil, Muerto

Adans Jo茫o Santos Alencar (38), ex futbolista brasile帽o del Bruski FC, sufri贸 una parada cardiaca repentina en Blumenau en el Campeonato de Santa Catarina.

17/10/2021, Estados Unidos, Muerto

Brian Gassaway (49), ex luchador de MMA de la UFC. No se conoce la causa de la muerte.

18/10/21 EE.UU. Muerto

Lexi Riggles (16), estudiante de 煤ltimo a帽o del Hanover College y graduada del Danville High School en 2018, que jugaba al baloncesto con los Panthers y los Warriors, ha fallecido inesperadamente. Noticia

18/10/21 Nueva Zelanda, Muerto

Sean Wainui (25), jugador de rugby de Star NZ, muri贸 en un accidente de coche contra un 谩rbol, una semana despu茅s de vacunarse.

19/10/21

Megan Roth (34), maratonista, entrenadora de running y corredora de sub-茅lite. Sufri贸 una parada card铆aca y se desplom贸 durante el marat贸n de Boston. Los espectadores le practicaron la reanimaci贸n cardiopulmonar y le salvaron la vida.

19/10/2021 Murcia, Espa帽a

Antonio L贸pez (32 a帽os), defensa del Real Murcia, declara una miocardiopat铆a, una afecci贸n card铆aca que puede provocar un fallo del coraz贸n, lo que le oblig贸 a retirarse de la pr谩ctica del f煤tbol. Se le implantar谩 un desfibrilador.

20/10/21, Italia, Muerto

Ronald Biglione (26), futbolista argentino del Deportivo Club Independencia hospitalizado con co谩gulos de sangre (p煤rpura trombocitop茅nica tromb贸tica) tras la segunda vacuna. Falleci贸 el 5 de noviembre.

20/10/21, Alemania, Muerto

Hans-G眉nter Kinnen (65), coordinador del torneo de Weiler-Volkhoven, director de la cantera, ex jugador, muere repentinamente.

21/10/21, NSW Central Coast, Australia

Cienna Knowles (19) estrella australiana de la h铆pica, hospitalizada debido a co谩gulos de sangre. V贸mitos, fiebre, mojado en sudor, palpitaciones, dolor de cabeza, m煤sculos y articulaciones como el infierno, visi贸n borrosa despu茅s de la vacuna Pfizer.

21/10/21, REINO UNIDO

Nathan Baker, futbolista del Bristol City, se desmay贸 durante el partido. Dos aficionados tambi茅n fueron atendidos por urgencias m茅dicas.

24/10/21, Alemania

Elly B枚ttcher (17) del Rostocker FC se desploma en el partido en Hohen Neuendorf de la Regionalliga Nordost femenina sin influencia contraria.

24/10/21 Estados Unidos, Muerto

Carl Madsen (71), funcionario de la NFL, muri贸 en su coche, atascado en un carril de la I-65, tras el partido Kansas City-Tennessee.

25/10/21 Francia, Muerto

Michael Engelbert (37), futbolista del Ortho (La-Roche-en-Ardenne) muri贸 repentinamente de un paro card铆aco despu茅s de un partido y de ducharse. La reanimaci贸n no tuvo 茅xito. Fue declarado muerto en el hospital.

25/10/21, (25)

Halil Elitok (25), centrocampista del SG Gahmen se desplom贸 en el terreno de juego debido a un paro card铆aco.

26/10/21 Derbyshire, Inglaterra Muerto

Jack Gallagher (20 a帽os), futbolista del Gresley Rovers (United Counties Premier League North). Los clubes de la zona rinden homenaje al joven futbolista. No hay causa de la muerte.

28/10/21, Alemania

Un jugador de f煤tbol sin identificar sufre una parada card铆aca. Resucitado por Josef Stefens y J眉rgen Koop.

28/10/21, Alemania, Muerto

Selim Levent, co-entrenador del Hertha BSC, muri贸 repentina e inesperadamente mientras estaba de vacaciones.

28/10/21, Bridgeville, Pensilvania, EEUU, Muerto

Jayson Kidd (12 a帽os) se desplom贸 durante un entrenamiento de baloncesto en el colegio y falleci贸 posteriormente.

28/10/21, Nueva Jersey EE.UU.

Tevita Bryce (28) jugador de rugby de los Montclair Norsemen se desplom贸 durante el partido a causa de 2 infartos y un derrame cerebral causados por un co谩gulo de sangre, el coraz贸n se detuvo durante 28 minutos.

28/10/21, Baluchist谩n, Muerto

Mohammad Islam (30), jugador de f煤tbol del Raziq se desploma en pleno partido y es declarado muerto en el hospital.

30/10/21, Alemania

Benedikt Kirsch, capit谩n del SpVgg Bayreuth (Baviera) se desplom贸 en el campo. Julian Pietsch, del VfB Schlo脽 Holte 2, le reanim贸.

30/10/21 T煤nez, Muerto

Doudou Faye (35), jugador de baloncesto senegal茅s, sufri贸 una parada card铆aca. El campeonato de baloncesto de T煤nez rindi贸 homenaje a uno de sus eminentes miembros.

31/10/21, Espa帽a

Sergio Ag眉ero (33), delantero estrella del Barcelona argentino, tambi茅n conocido como Kun Ag眉ero, sufri贸 dolores en el pecho y se desplom贸 en un partido. El 15 de diciembre anuncia que se ve obligado a retirarse por una 芦afecci贸n card铆aca禄.

21/10, Tennesee, USA

Shelby Grace Allen (17 a帽os), miembro del equipo de bolos del condado de Dyer, ingresada en el hospital infantil Le Bonheur de Memphis tras desarrollar el s铆ndrome de Guillain-Barr茅.

Noviembre 2021

11/2021 Suiza

Lara Gut-Behrami (30 a帽os), corredora suiza de la Copa del Mundo de esqu铆 alpino, tuvo dificultades extremas para respirar y sufri贸 repetidas convulsiones durante varias semanas desde que se vacun贸 en octubre. S贸lo entren贸 cinco veces en noviembre de 2021. El 30 de noviembre segu铆a teniendo dificultades para respirar. El 11 de diciembre, gan贸 una carrera, pero el 17, una prueba de PCR COVID positiva la mantendr谩 fuera durante cuatro carreras.

01/11/21, Italia (23), Muerto

Vittoria Campo, futbolista italiana, sufre una parada card铆aca y fallece en el hospital. Su hermano Alessandro (25) muri贸 el 1/9/2021.

01/11/21, Sogndal, Noruega

Emil Palsson (28), centrocampista island茅s que jugaba en el Sogndal (club noruego), sufri贸 un colapso debido a un paro card铆aco durante su partido contra el Stjordals-Blink en el minuto 12, fue reanimado y luego trasladado al Hospital Haukeland para su examen y tratamiento.

01/11/2021 Montana, EE.UU. Muerto

Jedd Hoffman, receptor abierto y linebacker de Park City High School, se desplom贸 con acciones similares a las de un ataque. Un entrenador asistente le administr贸 RCP y utiliz贸 un desfibrilador. Hoffman fue trasladado de urgencia al hospital St. Vincent Healthcare de Billings, donde muri贸 una semana despu茅s.

01/11/21, Gales, Muerto

Logan Luker (17), jugador de rugby, Capit谩n de la Juventud en Penygraig RFC, muri贸 repentinamente.

03/11/21, Austria, Muerto

Boris S谩deck媒 (24), estrella eslovaca de hockey sobre hielo, muri贸 tras desplomarse en el hielo durante un partido en Dornbirn, Austria.

03/11/21, USA , Muerto

Jordan Tucker (20`s) ex capit谩n del Longridge Town FC muri贸 repentinamente.

04/11/2021 Provo, Utah, EE.UU.

Richard Harward (42), jugador de baloncesto de los Brigham Young Cougars se perder谩 el resto de la temporada debido a un 芦problema cardiovascular禄.

5 de noviembre, Estados Unidos

Suzanna Newell, ex triatleta, denuncia dolores neurop谩ticos que la han incapacitado tras la inoculaci贸n. Los m茅dicos se niegan a relacionarlos con la inyecci贸n, aunque empezaron justo despu茅s.

05/11/21, EE.UU., Muerto

Dusan Pasek (36), director general de @bratislavaCAPS, muere 2 d铆as despu茅s de Boris S谩deck媒.

05/11/21, Espa帽a

Caroline Graham (26), futbolista del FC Barcelona. Se quej贸 de una aceleraci贸n de los latidos del coraz贸n y de dolores en el pecho durante un partido y fue sustituida. Arritmia card铆aca.

05/11/21 Italia

Daouda Peeters (22), futbolista belga, centrocampista de la Juventus. Diagnosticado con neuropat铆a, trastornos sensoriales y dificultades motoras.

05/11/21 Bielorrusia Muerto

Konstantin Wajgin (o Vaygin o Vaigin), 57 a帽os, biatleta y entrenador bielorruso. La noticia s贸lo hace referencia a la muerte, no a la causa.

05/11/2021 Argentina, Muerto

Carlos Mario Brummich (m谩s de 60 a帽os), basquetbolista del Yeti Guti茅rrez se desplom贸 durante un partido del torneo y el hospital no pudo salvarlo.

06/11/2021 Muerto

Shawn Rhoden (46), culturista del Mr. Olympia 2018, muerto por paro card铆aco.

06/11/21, Escocia, (19)

Jamie Hamilton (19), defensa, abandon贸 el campo con dolores en el pecho.

06/11/21, Brasil, Muerto

Lu铆z Ant么nio dos Santos, 57 a帽os, fondista ol铆mpico brasile帽o (1996), parada card铆aca.

06/11/21 Primorsky, Rusia, Muerto

Victor Plakhuta (35), levantador de pesas. La hermana de Victor dijo que en general estaba en forma y sano. La causa de la muerte fue una neumon铆a bilateral, pero seg煤n sus amigos, Victor muri贸 dos semanas despu茅s de la vacunaci贸n contra el coronavirus.

06/11/2021 Galicia, Espa帽a

Ezequiel Mart铆nez Canosa (20), futbolista de Fisterra, sufre un colapso durante un partido. Dice que los problemas de coraz贸n son cosa de familia y que se necesitan m谩s pruebas para saber lo que realmente ocurri贸. Se desconoce su estado de vacunaci贸n. Noticia

07/11/21, Alemania

Un jugador de f煤tbol sin identificar sufre un derrame cerebral durante un partido de la copa de distrito, con par谩lisis de un lado, trasladado al hospital en ambulancia.

07/11/21, Alemania

Un 谩rbitro no identificado se desmaya en el minuto 20 de un partido femenino en Turingia.

21/07/11, Alemania

Un jugador de f煤tbol sin identificar se desplom贸 en el partido de la Landesliga Staffel 2 NRW FC Arpe/Wormbach contra BSV Menden (NRW).

07/11/21 Norcross High School, Georgia, USA Muerto

Isaiah Banks, 16 a帽os, jugador de f煤tbol americano del Norcross High School, muri贸 en su casa por una enfermedad no relacionada con el f煤tbol.

07/11/21 Rusia, Muerto

Aliya Khambikova, 21 a帽os, jugadora de voleibol rusa. Muri贸 de una enfermedad no declarada (no COVID).

07/11/21 Utah, Estados Unidos

Eric Turner (41), modelo de fitness y culturista, sufri贸 una disecci贸n espont谩nea de la arteria coronaria. Su segunda vacuna COVID fue a mediados de mayo, seg煤n sus propios mensajes. Al igual que el doctor Lutchmedial, dijo cosas desagradables sobre las personas que prefer铆an la Ivermectina a las vacunas experimentales.

08/11/21 Houston, TX, USA, Muerto

Jamarcus Hall (16) jugador de f煤tbol de la Escuela Secundaria de Houston muri贸 el mismo d铆a que el equipo de f煤tbol Hilltoppers estaba programado para jugar en Senatobia

08/11/21 USA, Muerto

Kim 鈥楢larm鈥 Kyeong-Bo (20), una estrella emergente de la Liga Overwatch que jugaba de apoyo flexible en los Philadelphia Fusion, ha fallecido.

08/11/21 Reino Unido, Muerto

Fallece Tom Greenway (38), jinete campe贸n.

08/11/21, Paraguay, Muerto

Nelson Solano, (21) futbolista, se desplom贸 y muri贸 de un ataque al coraz贸n.

08/11/21, USA, Muerto

Pedro Feliciano (45), lanzador de los Mets de Nueva York, muri贸 de un paro card铆aco mientras dorm铆a. Todav铆a no se ha descubierto el estado de vacunaci贸n.

08/11/21 Houston, TX USA, Muerto

Willis Forko, 37 a帽os, futbolista estadounidense de origen liberiano (Real Salt Lake, Bod酶/Glimt, selecci贸n nacional), muri贸 repentinamente.

11/08/21 EE.UU.

Chuck 芦Kali Muscle禄 Kirkendall (46), culturista. Colaps贸 dos d铆as despu茅s de la muerte de Shawn Rhoden.

09/11/2021 Nueva York, EE.UU.

Keaton Parks (24), New York City FC, jugador de la MLS fue operado para eliminar un co谩gulo de sangre de su pierna.

10/11/21, USA

Murphy Jensen (53), campe贸n de Grand Slam, se recupera tras sufrir un paro card铆aco repentino mientras jugaba al tenis en un evento ben茅fico de celebridades en Colorado. Se golpe贸 la cabeza en el colapso y tiene fracturas en la base del cr谩neo.

11/11/21, Alemania (40), Muerto

J枚rg Heinle (40) ex delantero y entrenador del Spvgg Detter-Wei脽enbach (Baviera), ha muerto repentinamente.

11/11/21 Espa帽a, Muerto

Jony L贸pez (16), jugador de f煤tbol del Sol del Este, sufri贸 un infarto durante un entrenamiento de f煤tbol.

12/11/21 USA, Muerto

Dejmi Dumervil-Jean (22), ex-jugador de f煤tbol americano de Louisville (2018), muri贸 de repente.

13/11/21, Dinamarca

Luther Singh (24) futbolista del FC Copenhague hospitalizado con una 芦misteriosa enfermedad禄.

13/11/21, Bulgaria, Muerto

Ivo Georgiev, 49 a帽os, futbolista b煤lgaro (Debrecen, Korabostroitel, selecci贸n nacional), muere de un fallo card铆aco.

13/11/21 Polonia, Muerto

Jaros艂aw Paco艅 (49), futbolista polaco (Stal Stalowa Wola). Muri贸 inesperadamente.

13/11/21, Uruguay

Sabrina Soravilla (25), jugadora de Nacional de Uruguay, diagnosticada de una enfermedad card铆aca que ha puesto fin a su carrera 7 meses despu茅s de recibir la primera vacuna Sinovax.

13/11/2021 Basilea, Suiza

脰mer T眉rkes (edad), entrenador de f煤tbol sub-14 del FC Basilea, sufri贸 un paro card铆aco en la banda de un partido contra el Z煤rich y fue reanimado. El club confirm贸 que estaba estable el s谩bado por la noche.

14/11/21, Australia

Michelle Goszko (44), gran jugadora de cr铆quet australiana, en la UCI tras sufrir un derrame cerebral a los 44 a帽os. Est谩 totalmente vacunada.

14/11/21 Atenas, Grecia Muerto

Stevan Jelovac (32), jugador de baloncesto serbio, que jugaba en el AEK de Atenas, se desplom贸 durante un entrenamiento individual. En el hospital se le diagnostic贸 un derrame cerebral y falleci贸 el 5 de diciembre.

15/11/21, USA, Muerto

Julio Lugo (45) de los Boston Red Sox, muri贸 de un paro card铆aco mientras dorm铆a. Todav铆a no se ha descubierto el estado de vacunaci贸n.

17/11/21, Australia

Sarah Gigante (21), ciclista ol铆mpica y actual campeona australiana de contrarreloj, tuvo una grave reacci贸n a la vacuna COVID-19, fuertes dolores en el pecho y repetidas hospitalizaciones tras los Juegos Ol铆mpicos de Tokio.

17/11/21 Panam谩, Muerto

Adonis Villanueva (27), centrocampista del Club Deportivo del Este paname帽o, podr铆a haberse golpeado la cabeza en un partido (hay versiones diferentes). M谩s tarde, tras llegar a su casa, se desplom贸 con un derrame cerebral. Muri贸 en el hospital varios d铆as despu茅s, el 23 de noviembre.

17/11/21 Italia, Muerto

Michele De Vecchi (25), corredor de monta帽a, estaba haciendo footing con un amigo en las colinas de Prosecco, se desplom贸 con un paro card铆aco y muri贸 en el camino.

18/11/21 Finlandia, Muerto

Kim Suominen (52), jugador y entrenador del Turku Ball Club, fallece inesperadamente.

18/11/21, EE.UU. Muerto

Carmyne Payton (15), estudiante de NY, sin problemas de salud previos, colaps贸 con un problema card铆aco y muri贸 en una prueba de baloncesto.

18/11/21, Espa帽a, Muerto

Un atleta aragon茅s sin identificar (27) que participaba en la Behobia-San Sebasti谩n, fallece en un hospital de la capital guipuzcoana. Al parecer, el corredor se desmay贸 y sufri贸 una parada card铆aca mientras disputaba la prueba y fue evacuado inmediatamente al hospital.

19/11/21 EE.UU.

Cooper Teare (22), corredor de categor铆a mundial, se desmay贸 durante los Campeonatos de Campo a Trav茅s de la NCAA de 2021 mientras compet铆a por la Universidad de Oreg贸n. Se hab铆a puesto el refuerzo Covid dos semanas antes. Se quej贸 de problemas con el coraz贸n y los m茅dicos trabajaron para reducir su ritmo card铆aco.

19 de Noviembre, Argentina

El jugador uruguayo Nicol谩s De la Cruz padece una 芦trombosis venosa禄, que le produjo una molestia muscular y comenz贸 un tratamiento. Aunque realiz贸 consultas con especialistas, no se inform贸 un tiempo de baja determinado y a煤n no volvi贸 al campo de juego.

20/11/21, USA, Muerto

Un ni帽o sin identificar (14), en Dumont NJ muri贸 el s谩bado por la tarde despu茅s de colapsar en una cancha de baloncesto de la escuela primaria. El adolescente de Nueva Jersey estaba jugando con otros j贸venes en la Escuela Primaria Grant cuando se desplom贸. Fue trasladado al Centro M茅dico de la Universidad de Hackensack, pero no sobrevivi贸.

20/11/21 Australia

Stephanie Gard, atleta ecuestre, sufre pericarditis, no siente las piernas de las rodillas para abajo y no puede caminar unos d铆as despu茅s de la vacuna COVID de Pfizer.

21/11/21 Francia, Muerto

Bruno Macedo (22), jugador del equipo de reserva del FC Nueil-les-Aubiers, se desplom贸 y muri贸 repentinamente en su casa.

22/11/21 USA

Duggar Baucom (61), entrenador de baloncesto de Citadel, se desplom贸 en la banda. Fue trasladado al hospital.

23/11/21 Reino Unido

John Fleck (30), futbolista estrella del Sheffield United se desplom贸 durante el partido con el Reading. Fue trasladado al hospital y dado de alta.

23/11/21 Jap贸n, Muerto

Riuler de Oliveira Faustino (23), futbolista brasile帽o (J.FC Miyazaki, Shonan Bellmare), parada cardiaca.

24/11/21 Italia, Muerto

El ciclista Luciano De Lorenzo (15) se desplom贸 y muri贸 en los brazos de su padre.

24/11/21, Reino Unido

Adama Traore (26), extremo del Sherrif Tiraspol, se desploma sobre el terreno de juego agarr谩ndose el pecho en un partido contra el Real Madrid.

24/11/21 Reino Unido, Muerto

Leon Taylor (36), futbolista del Darlaston Town sufri贸 芦una enfermedad禄 y muri贸 al d铆a siguiente.

24/11/21 USA

Charlie Wyke (28), delantero del Wigan, se desplom贸 en el entrenamiento al d铆a siguiente de su primera de Pfizer. Esta historia dice que no se vacun贸 contra el COVID, pero eso contradice lo que 茅l dijo. Es posible que haya borrado su cuenta de Twitter, que es donde admiti贸 haberla recibido.

24/11/21, Filipinas

Roider Cabrera (30), estrella del baloncesto profesional filipino (equipo Terrafirma) se desplom贸 con un paro card铆aco en los vestuarios, despu茅s de un torneo en el Ynares Sports Arena, Pasig City. Actualizaci贸n: angioplastia el 02/12/21, un d铆a despu茅s de que el cardi贸logo encontrara un bloqueo card铆aco. Sigue inconsciente, pero mueve los dedos y trata de abrir los ojos.

26/11/21 Mali, Muerto

Guimbala Tounkara (34 a帽os), jugador del AS Police y ex centrocampista del Djoliba y del USC Kita, falleci贸 tras sufrir una parada card铆aca, poco despu茅s de un entrenamiento del AS Police.

27/11/21 Praga, Rep煤blica Checa, Muerto

Daire Ni Heldhin (29), jugadora de f煤tbol ga茅lico de la Dundalk Young Ireland GAA, se sinti贸 mal durante una escapada a la ciudad con sus amigos en la Rep煤blica Checa. Fue llevada al hospital y muri贸 esa misma ma帽ana.

28/11/21 Rusia, Muerto

Valentin Rodionov (16 a帽os), jugador de hockey sobre hielo del Dynamo de Mosc煤 ruso, se desplom贸 en la l铆nea de banda tras chocar con una tabla de protecci贸n en el lateral del hielo, pero muri贸 una semana despu茅s. El entrenador jefe dijo que 芦pas贸 [un examen m茅dico]. Era un tipo absolutamente sano, fuerte, alegre, lleno de fuerza y energ铆a禄.

30/11/21 Carolina del Norte, Estados Unidos, Muerta

Fatimah Shabazz (22 a帽os), una jugadora clave de voleibol de N.C. A&T, muri贸 repentinamente por complicaciones de un aneurisma.

24/11/21 Victoria, Australia

Paul Dimattina (47), ex centrocampista de los Western Bulldogs (Australian Rules Football), en cuidados intensivos tras una reacci贸n adversa al potenciador Covid de Pfizer. Ahora tiene s铆ntomas de COVID. Noticia

Diciembre 2021

01/12/21 Escocia, Muerto

Siobhan Cattigan (26), internacional de rugby femenino que gan贸 19 partidos con Escocia, muri贸. Se desconoce la causa de la muerte.

01/12/21 Estados Unidos, Muerto

CJ Hunter (52), falleci贸 por causas no especificadas.

01/12/21 Rusia, Muerto

Arina Biktimirova (19), campeona de taekwondo, falleci贸 repentinamente en su domicilio. Gan贸 una medalla de oro, como campeona en los Campeonatos Europeos de Taekwon-Do ITF en Creta, en noviembre.

01/12/21 B茅lgica, Muerto

Keanu Breurs (19), jugador del KVK Svelta Melsele Sub23 y entrenador de juveniles, falleci贸 repentinamente.

01/12/21 Melbourne Australia

Ben Madgen (36), jugador de baloncesto del South East Melbourne Phoenix en el hospital con pericarditis despu茅s de la segunda Pfizer.

02/12/21 Italia, Muerto

Romina De Angelis (43), jugadora de voleibol que se desplom贸 mientras jugaba al padel (un deporte de raqueta como el tenis) con sus amigos. Sospecha de aneurisma.

02/12/21 Egipto, Muerto

Adham El-Selhadar (53), director de f煤tbol egipcio, se desplom贸 y muri贸 en la banda de un partido despu茅s de que su equipo marcara el gol de la victoria.

03/12/21 Adelaida, Australia

Un jugador de f煤tbol an贸nimo de los Adelaide Crows acudi贸 al hospital con el diagn贸stico de pericarditis (inflamaci贸n del coraz贸n) dos semanas despu茅s de su primer Pfizer. Los Adelaide Crows inexplicablemente no revelaron su nombre, alegando 芦privacidad禄, pero pronto ser谩 obvio porque estar谩 de baja durante al menos 3 meses.

03/12/21 Alemania

Kwabenaboye Schulz (23), jugador del FC Carl Zeiss Jena se desmay贸 tras el pitido final de su partido contra el AK de Berl铆n, el mismo partido que Ugur Tezel. Llevaba 4 partidos en 11 d铆as tras la cuarentena. El equipo parece culpar a Coronavirua, no a la vacuna.

03/12/21 Alemania

Ugur Tezel (24), jugador del FC Carl Zeiss Jena se desmay贸 durante su partido contra el AK de Berl铆n y fue sustituido. El mismo partido en el que se desmay贸 Kwabenaboye Schulz.

03/12/21 Inglaterra

Mark Simpson (edad desconocida), delantero del Knaresborough Town West Riding County FA se desplom贸 y tuvo palpitaciones en el vestuario en el descanso. Se sinti贸 mejor despu茅s de sentarse el resto del partido, pero cuando fue a conducir a casa, comenz贸 a suceder de nuevo.

04/12/21 ESTADOS UNIDOS

CJ McCollum (30), escolta de los Portland Trailblazers, es diagnosticado con neumot贸rax (colapso pulmonar), que puede ser causado por una lesi贸n o enfermedad. Es posible que no vuelva a jugar. McCollum termin贸 cerca de la cima del ranking de escoltas de HoopsHype el 31 de agosto.

04/12/21 Beverwijk, Holanda del Norte, Muerto

Wouter Betjes (14), estudiante de hockey se desplom贸 caminando hacia el banquillo despu茅s de un partido de recuperaci贸n del Bloemendaal JC3 contra el Overbos JC1. El m茅dico del club trat贸 de reanimarlo en el campo, continuando en la ambulancia y en el hospital de Amsterdam, pero no tuvieron 茅xito.

04/12/2021 Carlisle, Inglaterra

Bobby Dixon (s/f), futbolista del Carlisle City se desmay贸 en los primeros compases de un partido de la Cumberland County League contra el Gosforth y fue trasladado a la Cumberland Infirmary para que le hicieran pruebas.

05/12/21 Italia, Muerto

Fabio Pedretti (24), de Gardone Valtrompia, se desplom贸 y muri贸 mientras corr铆a la Uno di Monticelli, una prueba nocturna de trail running en las colinas de Franciacorta, en Monticelli Brusati. En el 煤ltimo kil贸metro de la carrera de 20 kil贸metros se desplom贸 y no pudo ser reanimado.

05/12/21 Teher谩n, Ir谩n, Muerto

Navid Khosh Hava (30), ex defensa de la selecci贸n de f煤tbol sub23 de Ir谩n, muri贸 de un paro card铆aco.

05/12/21 Birmingham, Alabama, EE.UU, Muerto

Muere John Wolfe (20), 3 veces campe贸n estatal de tenis en el instituto (Briarwood High School, Alabama).

06/12/21 Tamworth, Inglaterra, Muerto

Rob Woodward (36), entrenador/director del Stonydelph Juliors FC U10. Doblemente vacunado. 芦Con gran tristeza, el club anuncia que Rob Woodward, nuestro entrenador de los Cougars U10, falleci贸 ayer repentinamente禄.

06/12/21 Francia, Muerto

Xavier Ziani (49), jugador profesional de voleibol franc茅s y entrenador de Charenton-le-Pont ha fallecido de un paro card铆aco.

07/12/21 Melbourne, Australia

Jake Lever (25), jugador estrella de los Melbourne Demons (AFL) se mostr贸 d茅bil al caer al suelo durante su primer entrenamiento de pretemporada. Recibi贸 20 minutos de atenci贸n m茅dica. Noticias

07/12/21 Croacia, Muerto

Pavel Karpf (52), ex portero de f煤tbol suizo del FC Luzern, estaba el martes en su barco de vela en Croacia cuando se desplom贸 repentinamente y muri贸 tres d铆as despu茅s en el hospital.

09/12/21 Estados Unidos Muerto

Fallece Matt Scherer (38), ex corredor profesional de los Oregon Ducks, sin que hasta el momento se conozca la causa de su muerte.

10/12/21 Serbia

Ricardo Gomes (29) futbolista nativo de Cabo Verde que juega en el club serbio FK Partizan se desplom贸 durante el entrenamiento , 45 d铆as despu茅s de su vacuna COVID. El entrenador Stanojevic dijo que 芦la situaci贸n es grave禄. Gomes, el entrenador, Bojan Ostojic, y Quincy Menig fueron vacunados el mismo d铆a.

11/12/21 Norwich, Inglaterra

Victor Lindelof (27 a帽os), defensa del Manchester United, cay贸 agarr谩ndose el pecho y se帽al谩ndose el coraz贸n, se quejaba de dolor en el pecho y pulso acelerado. Su mujer confirm贸 (muchas veces) que ambos estaban vacunados.

11/12/2021 California, USA, Muerto

Branson King (23), jugador de hockey sobre hielo de la Universidad de California de Pensilvania muri贸 repentinamente. No se conoce la causa de la muerte.

12/12/2021 脕guias do Moradal-Pedr贸g茫o, Portugal

Edgar Marques (20), jugador de f煤tbol de Pedr贸g茫o de S茫o Pedro se desmay贸 durante un partido.

12/12/2021, USA, Muerto

El joven Branson King muri贸 repentinamente a los 23 a帽os. Era estudiante de la Universidad de California en Pensilvania, ubicada cerca de Pittsburgh. Fue un destacado jugador de hockey en el equipo Vulcans. No se proporcionaron m谩s detalles sobre la muerte.

12/12/21 Italia

Piotr Zielinski (27), centrocampista del N谩poles se dirigi贸 a la banda, a los 19 minutos del partido contra el Empoli, con dificultad para respirar, se帽al谩ndose el cuello y el pecho.

12/12/21 Francia

Martin Terrier (24), delantero del Rennes, fue sustituido tras sufrir dolores en el pecho en el partido contra el Niza.

12/12/2021 Australia, Muerto

Kane van Dierman (n/d), Sydney Convicts RUFC Rugby Union. Las circunstancias de la muerte no se han anunciado.

12/12/2021 Reims, Francia

Un futbolista an贸nimo (34 a帽os), que jugaba en el Olympique FC de Reims, sufri贸 una parada card铆aca en pleno partido. Fue reanimado en el terreno de juego y trasladado al hospital en ambulancia.

13/12/2021 Inglaterra

Maxwell Harrison (21 a帽os), bailar铆n internacional de sal贸n, desarroll贸 una pericarditis (inflamaci贸n de la bolsa que rodea el m煤sculo del coraz贸n) cinco d铆as despu茅s de su segunda vacuna Pfizer COVID-19, y fue hospitalizado. Los mejores cardi贸logos dijeron que su afecci贸n card铆aca era consecuencia de la vacuna de Pfizer.

14/12/2021 Miami, Florida, EE.UU, Muerto

Andr茅s Mel茅ndez (20), jugador de b茅isbol de las ligas menores de los Cleveland Guardians, muri贸 inesperadamente.

14/12/2021 Zinswiller, Alsacia, Francia, Muerto

Aur茅lie Hans (21), portera de f煤tbol (desde los 12 a帽os) sufri贸 un paro card铆aco repentino y falleci贸 el martes 14 de diciembre. Hija de Laurent Hans, jugador y luego directivo de varios clubes del norte de Alsacia.

15/12/2021 Rusia, Muerto

Alexander Frolov (63 a帽os), jugador de hockey sobre hielo del Sarmations, se encontraba en la banda durante un partido de la Liga de Hockey Nocturno (NHL) amateur rusa cuando cay贸 repentinamente enfermo y se desplom贸. Muri贸 de camino a la unidad de cuidados intensivos.

15/12/21, USA

El estudiante y jugador de baloncesto Richard Harward (26), uno de los destacados en el circuito universitario estadounidense, que juega para BYU Cougar (de Provo, Utah) anunci贸 su retiro de la cancha por problemas card铆acos que surgen despu茅s de una dosis de Pfizer. A los 26 a帽os, Richard ser铆a una presencia segura en la NBA una vez que terminara su carrera. No quer铆a vacunarse, pero fue 芦presionado, coaccionado y avergonzado禄 por el equipo. Se enferm贸 d铆as despu茅s de la dosis, se desmay贸 y sufri贸 de 芦terribles dolores en el pecho禄. Los ex谩menes mostraron miocarditis y co谩gulos de sangre.

16/12/2021 Rhode Island, Estados Unidos, Muerto

Meaghan McGonagle (41), entrenadora de voleibol de chicos y chicas del instituto de Cranston y profesora de empresariales. El alcalde de Cranston, Ken Hopkins, dijo que 芦se trata de una mujer joven, de 41 a帽os, con buena salud, que se vacun贸 a tiempo禄.

16/12/2021 Nueva Zelanda Muerto

Taniela Moa (36), Secci贸n Paloise, ex jugador internacional de rugby de Tonga, que jug贸 principalmente en Nueva Zelanda y Francia, ha fallecido repentinamente.

16/12/2021 Murcia, Espa帽a

Jos茅 Javier Ros (alias Monas) (22), futbolista del UCAM Murcia se retira del resto de la temporada tras serle diagnosticada una pericarditis.

16/12/2021, Nueva Zelanda, Muerto

La 鈥榞ran legendaria鈥 estrella del rugby Taniela Moa (36) muri贸 repentinamente. Era jugador de rugby de Auckland, Nueva Zelanda, pa铆s supervacunado y tir谩nico.

16/12/2021, Serbia

Ricardo Gomes, delantero estrella del Partizan Belgrado, de 29 a帽os, cae al suelo en un entrenamiento. Hace unas semanas se hab铆a puesto la la vacuna. No se sabe cu谩ndo ser谩 su retorno al campo. Dijo el entrenador Stanojevi膰: 芦La situaci贸n es grave禄

16/12/2021, Espa帽a, Muerto

Falleci贸 el entrenador de porteros Dani Chabrera a los 29 a帽os, en Espa帽a. Dani fue portero en las categor铆as inferiores del Villareal, pero acab贸 como entrenador de porteros. Actualmente trabajaba en Lokomotiv Uzbekistan. Dani tom贸 una dosis de refuerzo de la vacuna en ese pa铆s y comenz贸 a sentirse mal. Como su salud no mejor贸, decidi贸 recibir tratamiento en su casa en Burriana, un pueblo costero cerca de Valencia. Desafortunadamente, muri贸 d铆as despu茅s.

17/12/21 Los 脕ngeles, EE.UU.

Donald Parham (24), jugador de los Chargers de Los 脕ngeles (NFL), se desplom贸 en el aire mientras realizaba una captura de touchdown en vuelo. Hab铆a recibido dos vacunas Covid-19 y un refuerzo. Le temblaban los brazos mientras lo sacaban en silla de ruedas.

17/12/2021 Zirl, Austria, Muerto

Leo Forstenlechner (12 a帽os), jugador de hockey sobre hielo de los Gunners, sufri贸 una 芦parada respiratoria禄 en su casa, pas贸 unos d铆as en el hospital y muri贸.

19/12/2021 Espa帽a

Oscar Cabrera (26), jugador de baloncesto del Cantbasket durante un partido, Oscar cogi贸 el bal贸n pero se desplom贸 de cara antes de poder hacer un pase. En el v铆deo se le puede ver retorci茅ndose. Fue trasladado al hospital. V铆deo de la noticia

20/12/2021 Nebraska, EE.UU, Muerto

Kimera Bartee (49), ex jugador de los Tigres de Detroit y actual entrenador de primera base, se desplom贸 repentinamente y muri贸 mientras visitaba a su padre en Omaha, Nebraska. El gerente del club dijo que ten铆an una participaci贸n del 100% de los jugadores en la vacuna COVID.

21/12/2021 Croacia

Marin 膶a膷i膰 (23), futbolista del NK Nehaj, sufre un repentino colapso card铆aco durante el entrenamiento. Fue trasladado a un hospital donde se le diagnostic贸 un fallo card铆aco. Se encuentra en coma.

20/12/2021, Espa帽a, Muerto

Fallece un joven en los campos de La Sismat de Elda, tras disputar un partido de F煤tbol 7. El fallecido, de 27 a帽os de edad, se sinti贸 indispuesto cuando abandonaba las instalaciones municipales.

21/12/2021, USA, Muerto

Los Detroit Tigers informaron en sus redes sociales que su coach de primera base y expelotero lig amayorista, Kimera Bartee, falleci贸 de manera repentina con tan solo 49 a帽os de edad.

21/12/2021, Brasil, Muerto

Muere a los 32 a帽os el ol铆mpico brasile帽o Ian Matos. El clavadista ingres贸 con una infecci贸n en la garganta, pero la bacteria se aloj贸 en el es贸fago y el estado cl铆nico evolucion贸 hacia una complicaci贸n pulmonar.

21/12/2021, Italia, Muerto

El futbolista croata Marin 膶a膷i膰, de 23 a帽os sufri贸 un infarto repentino durante una sesi贸n de entrenamiento, tras lo que fue trasladado de urgencia al hospital. Falleci贸 dos d铆as despu茅s, tras haber entrado en coma.

21/12/2021, Om谩n, Muerto

El internacional de la selecci贸n de Om谩n Mukhaled Al-Raqadi, de 29 a帽os de edad, sufri贸 un infarto durante el calentamiento previo al partido de su equipo, el Muscat FC, contra el Suwaiq, de la liga de su pa铆s. El jugador fue trasladado al hospital, donde muri贸 a las pocas horas.

22/12/2021, Espa帽a, Muerto

Fallece un ciclista (66) mientras circulaba por la N-340 en t茅rmino de Xilxes. El equipo m茅dico del SAMU ha realizado maniobras de reanimaci贸n cardiopulmonar avanzada y otras t茅cnicas de estabilizaci贸n, pero no hubo respuesta. El hombre de 66 a帽os hab铆a fallecido.

24/12/2021, Serbia, Muerto

El ex futbolista profesional serbio Nemanja Mirosavljevic muri贸 repentinamente de un infarto a la edad de 26 a帽os. Nemanja jug贸 profesionalmente hasta 2020, la mayor parte de su carrera en el FK Grafi膷ar Beograd en Belgrado. Nemanja decidi贸 seguir jugando al f煤tbol como entrenador y comenz贸 a coordinar los equipos juveniles de Grafi膷ar. Sufri贸 un infarto y pas贸 7 d铆as en coma, hasta que falleci贸 el 24/12.

25/12/2021, Argelia, Muerto

El capit谩n del Club Mouloudia de Sa茂da Sofiane Loukar, de 30 a帽os, muri贸 en medio de un partido este s谩bado 25 de diciembre de 2021. El jugador muri贸 en el partido por el campeonato contra ASM Oran en el c茅sped de Habib Bouakel. Queda por determinar la causa de la muerte. El paro card铆aco sigue siendo plausible. Sofiane Loukar no sufr铆a ninguna enfermedad.

26/12/2021, Argentina, Muerto

El f煤tbol argentino est谩 de luto por la repentina muerte de Diego Armando Montiel, jugador de tan solo 25 a帽os que surgi贸 de Atl茅tico Rafaela. El fallecimiento del joven fue confirmado este domingo por el club santafesino y, seg煤n trascendi贸, se debi贸 a una meningitis fulminante. En redes sociales, d铆as antes de morir, el jugador se lo atribuy贸 a la vacuna.



29 de diciembre, Estados Unidos, Muerte

Muere John Madden, una de las mayores leyendas de la NFL, a los 85 a帽os. El legendario entrenador, jugador y analista de f煤tbol americano falleci贸 inesperadamente sin conocerse a煤n la causa.

31 de diciembre, Rusia. Muerte

Fallece Vadim Khamuttskikh, leyenda del voleibol ruso. El exinternacional de 52 a帽os sufri贸 una parada card铆aca, inform贸 el B茅lgorod, en el que milit贸 y del que fue entrenador las seis 煤ltimas temporadas.

2 de enero de 2022, Puerto Rico. Muerte

El baloncesto en Puerto Rico se encuentra de luto tras la repentina muerte del dirigente Miguel 鈥淢onchy鈥 Torres quien fue parte del staff t茅cnico del Programa Nacional Juvenil Masculino. No se inform贸 sobre las causas del fallecimiento.

31 de diciembre, Senegal. Muerte

Alioune Badara Wade, delantero de 28 a帽os del DUC 鈥 Dakar Universit茅 Club, de Dakar, Senegal, estaba entrenando con sus compa帽eros cuando se detuvo sin aliento, se tambale贸 y desmay贸. Fue llevado r谩pidamente al hospital, pero los m茅dicos no pudieron salvarlo: paro card铆aco masivo.

2 de enero de 2022, Puerto Rico. Muerte

El baloncesto en Puerto Rico se encuentra de luto tras la repentina muerte del dirigente Miguel 鈥淢onchy鈥 Torres quien fue parte del staff t茅cnico del Programa Nacional Juvenil Masculino. no se inform贸 sobre las causas del fallecimiento.

3 de enero 2022, Guatemala. Muerte

Marcos Menaldo, futbolista del Deportivo Marquense, de 25 a帽os se desvaneci贸 durante la pr谩ctica y tras ser trasladado a un centro asistencial cercano al escenario deportivo, se inform贸 sobre su deceso.

Atletas colapsando, deportistas con problemas m茅dicos, futbolistas que se retiran: un listado en progreso

Esta historia crecer谩 con el tiempo, a medida que se a帽ada nueva informaci贸n. Agradecemos especialmente a los lectores que aporten correcciones y errores que se nos hab铆an pasado por alto o proporcionen nueva informaci贸n.

Algunas fuentes:

Goodsciencing

Noticias Rafapal

La Quinta Columna